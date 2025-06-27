Назвали дату открытия первого всесезонного открытого бассейна у Флагштока

«Бассейн у Флагштока» — это современный водный комплекс, который построен при поддержке ПАО «Газпром» компанией «Зенит-Арена» на гидротехническом сооружении в акватории Финского залива всего за 2,5 года. Здесь возвели две открытые чаши бассейна (50-метровый бассейн для плавания (олимпийский стандарт) и малый гидромассажный), зона сауны и СПА, кафе. К берегу ведут два пешеходных моста.

В комплексе используют многоступенчатую систему очистки воды, он полностью адаптирован для маломобильных посетителей. Два первых сеанса пройдут 28 июня в 16:00 и 19:30. Летом детские билеты будут стоить от 1600 рублей, для взрослых от 2100. В зимнее время стоимость билета для детей начинается от 500 рублей.