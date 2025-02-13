Собака.ru объявляет лауреатов премии «Петербург будущего» — 2025

Восемь лет подряд в феврале редакция Собака.ru проводит премию «Петербург будущего». Ежегодно мы отмечаем авторов самых резонансных и полезных проектов в области урбанистики, архитектуры, редевелопмента, экологии, музейного дела, активизма и благотворительности. Пришло время назвать лауреатов премии «Петербург будущего» — 2025. Встречайте имена тех, кто делает Петербург лучше!
Гала-ужин, посвященный лауреатам премии «Петербург будущего», мы провели в восьмой раз. Сегодня, 13 февраля, в гостинице «Астория» собрались активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Вместе мы чествовали тех, чьи инициативы и проекты стали самыми важными.
В этот раз Собака.ru наградила героев в семнадцати номинациях: «Поп-ап проект года», «Редевелопмент года», «Заявка года», «Взаимодействие года», «Реставраторы года», «Выставочная стратегия года», «Краеведческая книга года», «Коллаборация года», «Инновация года», «Новый концепт-архитектор года», «Культурное пространство года», «Реставрация года / Интерьер», «Медиа-фестиваль года» и «Экологический проект года», «Евангелисты ИИ в архитектуре», «Профессиональные петербуржцы года», «Реставрация года / Архитектура». Имена петербуржцев, которые несмотря ни на что делают наш город лучше, уже известны. Итак, объявляем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2025!
Поп-ап проект года
Летний театр в Новой Голландии
Редевелопмент года
Заявка года
Музей-квартира Георгия Гурьянова
Взаимодействие года
Реставрация Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» / Setl Group, ГК «ГЕОИЗОЛ» и «НИиПИ Спецреставрация»
Реставраторы года
Игорь Пасечник, «НИиПИ СпецРеставрация»
Выставочная стратегия года
Государственный Эрмитаж: выставки «Ars Vivendi — Франс Снейдерс и фламандский натюрморт», «Илья и Эмилия Кабаковы. "Памятник исчезнувшей цивилизации"», «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия»
Краеведческая книга года
Игорь Кузьмичев / «Чудаки города Ленинграда. “Тихие” герои неофициальной культуры»
Коллаборация года
ZOLOTO и оркестр «Антон тут рядом» на фестивале «Антон тут рядом» в «Севкабель Порту»
Инновация года
Компания по производству электросудов Emperium
Новый концепт-архитектор года
Культурное пространство года
Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского
Реставрация года / Интерьер
Реставрационный проект «Екатерина II. Личное пространство»: воссоздание залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца в Царском Селе
Медиа-фестиваль года
Международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света» в музее-заповеднике «Гатчина»
Экологический проект года
Стартап SPAWN: компания, где выращивают мебель из грибов
Евангелисты ИИ в архитектуре
Алина Черейская и Степан Кухарский / SA Lab
Профессиональные петербуржцы года
Команда жильцов Дома Бака
Реставрация года / Архитектура
Колокольня Николо-Богоявленского морского собора
Поздравляем всех лауреатов премии «Петербург будущего» — 2025!
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