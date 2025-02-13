Собака.ru объявляет лауреатов премии «Петербург будущего» — 2025

Гала-ужин, посвященный лауреатам премии «Петербург будущего», мы провели в восьмой раз. Сегодня, 13 февраля, в гостинице «Астория» собрались активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Вместе мы чествовали тех, чьи инициативы и проекты стали самыми важными.

В этот раз Собака.ru наградила героев в семнадцати номинациях: «Поп-ап проект года», «Редевелопмент года», «Заявка года», «Взаимодействие года», «Реставраторы года», «Выставочная стратегия года», «Краеведческая книга года», «Коллаборация года», «Инновация года», «Новый концепт-архитектор года», «Культурное пространство года», «Реставрация года / Интерьер», «Медиа-фестиваль года» и «Экологический проект года», «Евангелисты ИИ в архитектуре», «Профессиональные петербуржцы года», «Реставрация года / Архитектура». Имена петербуржцев, которые несмотря ни на что делают наш город лучше, уже известны. Итак, объявляем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2025!

Поп-ап проект года

Летний театр в Новой Голландии

Редевелопмент года

Hideout

Заявка года

Музей-квартира Георгия Гурьянова

Взаимодействие года

Реставрация Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» / Setl Group, ГК «ГЕОИЗОЛ» и «НИиПИ Спецреставрация»

Реставраторы года

Игорь Пасечник, «НИиПИ СпецРеставрация»

Выставочная стратегия года

Государственный Эрмитаж: выставки «Ars Vivendi — Франс Снейдерс и фламандский натюрморт», «Илья и Эмилия Кабаковы. "Памятник исчезнувшей цивилизации"», «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия»

Краеведческая книга года

Игорь Кузьмичев / «Чудаки города Ленинграда. “Тихие” герои неофициальной культуры»

Коллаборация года

ZOLOTO и оркестр «Антон тут рядом» на фестивале «Антон тут рядом» в «Севкабель Порту»

Инновация года

Компания по производству электросудов Emperium

Новый концепт-архитектор года

Андрей Кустов

Культурное пространство года

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

Реставрация года / Интерьер

Реставрационный проект «Екатерина II. Личное пространство»: воссоздание залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца в Царском Селе

Медиа-фестиваль года

Международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света» в музее-заповеднике «Гатчина»

Экологический проект года

Стартап SPAWN: компания, где выращивают мебель из грибов

Евангелисты ИИ в архитектуре

Алина Черейская и Степан Кухарский / SA Lab

Профессиональные петербуржцы года

Команда жильцов Дома Бака

Реставрация года / Архитектура

Колокольня Николо-Богоявленского морского собора

Поздравляем всех лауреатов премии «Петербург будущего» — 2025!

Репортаж смотрите на нашем сайте уже завтра.

О наших прошлых премиях читайте здесь:

Петербург будущего 2024

Петербург будущего 2023

Петербург будущего 2022