10 медиахудожников из Петербурга, за которыми стоит следить

Анна Мартыненко

Выпускница факультета сценографии петербургского РГИСИ изучает физическую реальность и часто работает с темой города. Еще один инструмент ее исследований — звук. «Можно сказать, что визуальное восприятие часто доминирует над аудиальным, но если сосредоточиться на последнем, можно обнаружить то, что было скрыто или не проявлено», — комментирует художница.

Персональные проекты Мартыненко были в «Музее звука», галерее FFTN, студии «Непокоренные, 17» и в «Ателье "Без зеркал"».