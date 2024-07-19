10 медиахудожников из Петербурга, за которыми стоит следить

Вместе с командой фестиваля «Ночь света» в Гатчине, который в этом году пройдет 29, 30 и 31 августа, «Собака.ru» выбрала 10 художников и команд, которые прямо сейчас определяют тенденции в современном российском мультимедиа-искусстве, развивают индустрию и создают для зрителей новый сенсорный опыт с помощью технологий.
Работа «Шум шумеров», Анна Мартыненко
Анна Мартыненко
Выпускница факультета сценографии петербургского РГИСИ изучает физическую реальность и часто работает с темой города. Еще один инструмент ее исследований — звук. «Можно сказать, что визуальное восприятие часто доминирует над аудиальным, но если сосредоточиться на последнем, можно обнаружить то, что было скрыто или не проявлено», — комментирует художница.
Персональные проекты Мартыненко были в «Музее звука», галерее FFTN, студии «Непокоренные, 17» и в «Ателье "Без зеркал"».
Инсталляция Nidum
Splaces studio
Петербургскую студию основали Андрей Шибанов и Андре Свибович. Команда работает в жанре Art&Science: создает интерактивные скульптуры, вдохновленные природой, но реализованные с помощью новейших технологий.
В 2023-м на фестивале «Ночь света» Splaces studio представила аудиовизуальную инсталляцию Nidum из селекционной ивы и рассеивающей диодной ленты — на это художников вдохновил принцип плетения птичьих гнезд.
Работа Серафимы Титовой-Врублевской для Dubai Expo
Серафима Титова-Врублевская
Куратор, креативный директор и соосновательница агентства Metafora сотрудничала с Большим театром, Московской филармонией, а также создавала графику для российского павильона Dubai Expo.
В этом году на «Ночи света» Серафима отвечает за лабораторию по видеомэппингу «Ритмы и формы». Ее результаты будут представлены в Арсенальном каре Гатчинского дворца.
Проект студии hptx
Мария Кобякова
Креативный директор студии hptx, команда которой создает современное искусство, используя технологии дополненной, виртуальной и смешанной реальности, генеративной графики и веб-инструментов. Сама Кобякова специализируется на иммерсивном опыте, достигая его через игру или другие практики взаимодействия со зрителем.
Также художница ведет телеграм-канала Poka spit Dali, где рассказывает про технологии и необычные диджитал-кейсы в искусстве, бизнесе и рекламе.
Инсталляция Юрия Элика
Юрий Элик
Видеохудожник создает мультимедийные инсталляции и перформансы, занимается электронной, этнической, джазовой и классической музыкой, сотрудничает с диджеями и проектом «ГЭЗ-21» — Галереей экспериментального звука, которая находится в Петербурге. В работе использует генеративную графику и цифровые сенсоры.
Инсталляция Элины Зазуля
Элина Зазуля
Междисциплинарная художница, кинорежиссер и мультимедийный дизайнер училась в академии имени Штиглица. Этой весной у Зазули открылась персональная выставка в пространстве Masters Digital Gallery, посвященная цифровой репрезентации тела. Для инсталляции художница экспериментировала с нейронными сетями — на основе генеративных образцов и личного опыта сформировала новое визуальное представление о коже, в которой мы живем.
В фестивале «Ночь света» Элина участвует уже третий раз.
Работа Кирилла Rave
Кирилл Rave
Художник работает в формате фиджитал-арта (термин происходит от объединения английских слов physical и digital. — Прим.ред.), то есть синтезирует элементы аналогового и цифрового искусства. Rave ищет неочевидные связи между предметами и событиями, переносит свойства одного объекта на другой, чтобы выстроить многослойный образ на стыке несочетаемого. Сооснователь экспериментального музыкального проекта Broken Composers, в составе которого принимал участие в фестивале в 2023 года.
PRESENSE.2
media.tribe
Коллектив создает аудиовизуальные инсталляции с принципиально новым сенсорным опытом. Например, работа PRESENSE.2, которую команда представила на фестивале «Ночь света» в 2023 году, окружает зрителя столбами света и воздействует на слух с помощью многоканальной акустической системы — все это создает ощущение движения вокруг.
Также media.tribe не боятся дискомфортного контента, если этого требует смысл арт-объекта.
Инсталляция «Поглощение», Майк Ив
Майк Ив
Художник с петербургским бэкграундом специализируется на создании генеративной графики, инсталляций и аудиовизуальных перформансов, а также исследует связи человека и космической материи.
В 2024 году его работа на фестивале «Ночь света» будет представлена в Верхнем Голландском саду.
Денис Астахов
Художник и дизайнер интерактивных пространств, основатель мультимедиа-студии Avocado Toast и проектного бюро Banana Bread, экс-супервайзер проекта Sila Sveta.
В этом году на фестивале Астахов представит инсталляцию «Путь» среди Адмиралтейских столбов. «Эта работа — своего рода формальный дебют Дениса в качестве медиахудожника. Профессиональный путь автора — нелинейная и непредсказуемая траектория с множеством поворотных моментов и радикальных трансформаций. Инсталляция — аудиовизуальный монумент пути Дениса к становлению художником», — комментирует Ольга Аршанская, директор фестиваля «Ночь света».
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