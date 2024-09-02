Знакомьтесь, Александр Бережненко. Девелопер открыл сенсационное пространство Hideout Residence, где мы отдыхали на террасах Jam и Aster все лето

Александр Бережненко и его команда ответственны за перезапуск и ревайвл Коломны: открыли рядом с Мариинским театром и напротив Никольского собора пространство Hideout Residence с дизайнерскими апартаментами, отелем, модными булками, ресторанами, магазинами, арт-резиденциями, классной летней террасой и стрит-артом «Тебя легко любить» проекта «Это знак». За одно лето 2024-го бывшие казармы Морского гвардейского экипажа по адресу: проспект Римского-Корсакова, 22, успели стать местом силы, превратив еще недавно «скучный» исторический квартал в важную гастрономическую и культурную локацию.
Архитектурный критик и админ телеграм-канала «Город, говори» Мария Элькина обсудила с девелопером и отельером Бережненко, как Александр начал свой путь в урбанистике с сенсационного дизайн-отеля Wynwood, какие предметы в Hideout находятся в списках охраны КГИОП и работает ли в Петербурге схема «классное комьюнити + современное искусство», если хочешь сделать актуальный городской mixed-use-проект.
Двор Hideout побил все рекорды явки летом 2024-го: петербуржцы фотографировались на фоне стрит-арта «Тебя легко любить» от команды «Это знак». А осенью здесь обещают еще арт-интеграции в связи с открытием мультифункционального пространства Apartamento (коллекция авторской парфюмерии Osmotheca + гостиная с книгами и предметным дизайном)
Четыре года назад Александр Бережненко и его команда выкупили здание казарм Морского гвардейского экипажа. Построенное в конце XVIII века, оно пребывало не в самом лучшем состоянии. А уже в 2023-м в частично отреставрированных бывших казармах появилось кафе Aster, вслед за ним — бар и ресторан Jam, салон красоты Suites и еще масса симпатичных заведений. И так, даже не успев целиком открыться, пространство Hideout Residence стало знаменитым среди городских модников. В перспективе оно будет включать, кроме всего прочего, 50 номеров отеля и 70 резиденций. Первые резиденции уже построены и обрели своих владельцев.
Еще до запуска Hideout Residence Александр Бережненко и его команда успели продемонстрировать, как можно сравнительно небольшими силами совершать урбанистическую революцию в отдельно взятом месте. Секрет успеха Wynwood Hotel на канале Грибоедова — в дизайнерских интерьерах, включении современного искусства и коллаборации с кафе Jungle, которое стало привлекательным гастрономическим спотом не только для гостей Wynwood. Теперь что-то похожее, но в куда большем масштабе Бережненко делает на проспекте Римского-Корсакова, развивая пространство Hideout.
Район Коломна знаменит давно, но в первую очередь своей некоторой запущенностью, аутентичностью и меланхоличным настроением, сопутствующим прогулкам по его монотонным и часто пустынным улицам. Попытки вдохнуть в него вторую жизнь предпринимались неоднократно. К ним стоило бы причислить и строительство Новой сцены Мариинского театра, и создание общественного пространства во дворе Никольских рядов. Однако именно Hideout Residence совершил революцию — с его появлением тротуары улиц Коломны как по волшебству вместо одиноких задумчивых прохожих заполнились столиками бесчисленных кафе, молодежью и другими творчески настроенными петербуржцами.
Резиденцию под номером 10 оформило архитектурное бюро Saga: команда бюро, авторы градостроительных проектов и частных интерьеров, только что сделала коллаборацию с фестивалем Context. Diana Vishneva — танцевальный перформанс в Центре «Зотов», посвященный современной хореографии и конструктивизму
Кто живет в дизайнерских резиденциях Hideout с интерьерами от DA Bureau и Paum
Hideout Residence стал урбанистической сенсацией лета 2024-го. Во дворе на Римского-Корсакова, 22, побывала буквально половина Петербурга: сидели на террасах Jam и Aster, пришли на ярмарку искусства «Из профессорской квартиры» KGallery. Расскажи, как ты придумал этот проект? Какая была история?
Мы построили о тель Wynwood, и он людям очень понравился, а нам очень понравилось, что людям нравится.
И захотелось большего?
Да, мы подсели на медные трубы. После Wynwood захотелось сделать уже не четырех-, а пятизвездочный бутик-отель. Мы поездили по миру, посмотрели, что вообще существует в этом сегменте, и мне больше всего понравилось место Soho House в Нью-Йорке. Они называют себя не « отель», а «сообщество креативных людей». Это пространство, куда люди приходят, чтобы работать, есть, заниматься спортом. Даже просто для того, чтобы снять там номер на ночь, ты должен доказать, что ты креативный человек — заполнить анкету, раскрыть свои социальные сети, и только тогда ты можешь в это пространство попасть. И мы решили все это скопировать, дело было в 2019 году. Под бутик-отель нам нужно было 5 000 квадратных метров. Долго искали такое здание и ничего найти не смогли. А в итоге нашли вот эти казармы на проспекте Римского-Корсакова площадью 13 000 квадратных метров. И тогда мы придумали такой концепт: 5 000 метров будет занимать бутик-отель, а оставшиеся площади мы разделим на такие сравнительно небольшие квартиры для среднесрочного проживания.
Ты говоришь «мы», подразумевая команду проекта?
Да, надо отдать должное тому, что и Wynwood, и Hideout Residence — коллективная работа. Очень важный человек в нашей команде — Настя Баранова, которая управляет отелем, она вообще душа наших пространств. Юля Мнушкина, создатель дизайн-студии Choice Interior Studio, с которой мы вместе строили Wynwood, стала главным дизайнером и Hideout тоже — хотя мы привлекаем к работе и других архитекторов для разных частей комплекса. И вот коллаборация этих трех энергий: Настиной, которая делает так, чтобы все это ожило, Юлиной, которая делает это все красиво, и моей — а я все это объединяю, покупаю и строю — создает такой продукт.
Во дворе Hideout петербуржцы встречают бабье лето, завтракая знаменитым бутербродом с красной икрой на террасе Aster, выпивая авторские коктейли из музыкального бара Jam — и все это под сенью скандинавского сада от ландшафтной студии L.BURO Петра Лари и Валерия Федотова. Известно, что Карл Гаскойн, владевший этой землей в конце XVIII века, выстроил здесь «на барскую ногу каменный дом с колоннами, мезонином, двумя флигелями и оранжереей», а когда участок приобрело военное ведомство, фруктовые деревья Гаскойна передали в Дворцовое садоводство Павловска
С форматом отеля понятно. А что ты подразумеваешь под резиденциями в Hideout, хотелось бы понять лучше!
Резиденция — это квартира, где есть абсолютно все, что нужно для жизни какое-то продолжительное время. Мы эти номера продаем, так что у каждого из них будет владелец. Но оставляем за собой управление, обслуживаем эти номера и заботимся о них: то есть человек пользуется резиденцией сам, когда ему это нужно, а остальное время мы сдаем ее в аренду. Все предусмотрено: в номере даже есть кладовка, где хозяин может оставить свои вещи на то время, что он в отъезде.
Кого вы представляете себе в качестве владельцев?
Часть резиденций, кстати, принадлежит нам самим и нашим друзьям. А так резиденции приобретают те, кто так или иначе много времени проводит за границей или в другом городе. Среди наших покупателей люди из киноиндустрии, бизнеса. Часто это москвичи, которые регулярно приезжают в Петербург на съемки, на гастроли, в командировки. Содержать свою квартиру им тяжело, потому что она будет требовать расходов, времени и все равно останется неухоженной. А когда ты приезжаешь в свою резиденцию в Hideout, у тебя есть все, что тебе нужно, она в идеальном состоянии и при этом приносит тебе ежемесячный доход.
Знаю, что дизайн резиденций Hideout — ваша гордость. Расскажи, в чем идея?
Я в первую очередь хотел создать здесь настроение: сделать так, чтобы абсолютно любой человек чувствовал себя в Hideout как дома. Это банальная, избитая фраза, но она очень много значит.
И кто работал над дизайном?
Дизайн каждого номера разный. В первой открывшейся парадной десять апартаментов, и у каждого свой дизайнер. Один номер сделали DA Bureau, которые суперизвестны дизайном ресторанов, в том числе Birch и Betulla. Другой номер принадлежит авторству московского бюро Saga, авторам бара Voda в Москве и потрясающих дизайнерских зеркал и бра. А еще мы пригласили Женю Нейманда из «Галереи дизайна | bulthaup», молодых ребят Paum, спроектировавших интерьеры для ресторана Italy на Виленском переулке и Vakh на Большой Зелениной. И важно: в каждой резиденции Hideout есть предметы искусства, Настя Баранова их специально собирает. Например, в одном из номеров висит работа Саши Фроловой «Лентикуляр», которую мы перевезли специально из Wynwood. Последнее, что к нам приехало, — эстампы великой Марины Абрамович из проекта «Безусловная любовь» с ее электронной подписью.
Резиденцию № 4 в Hideout оформила создательница студии Choice Interior Studio Юлия Мнушкина — она же ответственна за дизайн-вайбы в отеле Wynwood
Впечатляет, что в дизайне каждой резиденции многое построено на остроумных деталях.
Мы много думали про наполнение каждого номера, здесь собрано абсолютно все, что нужно для приятной жизни. Каждая кухня хорошо «нафарширована»: например, я люблю, чтобы была штука, которая перемалывает органические отходы в раковине. Здесь также есть небольшая хозяйственная комната со стиральной машиной, пылесосом, отбеливателями, порошками и вообще всем среднеспециальным, что может пригодиться. А еще в каждом номере — винный шкаф, где алкоголь продается по цене магазина. Бутылка хорошего шампанского будет стоить не 30 000 рублей, как в обычном мини-баре в отеле, а 8 000 рублей. Может, это будет даже дешевле, чем в магазине, потому что у нас есть оптовая скидка. В каждом номере есть запас в 40 бутылок воды и достаточное количество бокалов, чтобы устроить званый ужин. Есть даже сикрет-бар для взрослых — там есть лубрикант от бренда Насти Мироновой Predubezdai, секс-игрушки. На полках — коллекция альбомов по архитектуре, книжки интересные, чтобы полистать на досуге. Тщательно продумана история с музыкой, стоит проигрыватель, хорошие колонки и так далее. Исторические интерьеры казарм совсем не сохранились, но мы постарались оставить что-то аутентичное. Вот, скажем, из старых бревен, которые были частью испорченных конструкций здания, сделали тумбы. Косметика в номерах Hideout из магазина Cosmotheca, она привезена из Италии и специально забрендирована под нас. Выключатели Buster + Punch мы возим из Лондона в чемоданах. Смысл в том, что если ты приехала в Hideout Residence и зашла внутрь, то тебе больше вообще ничего не нужно. Есть даже коврик для йоги и массажер для спины.
Консьерж-служба Hideout разместилась не в привычном отельном лобби, а в гостиной-мансарде с камином и видом на Николо-Богоявленский морской собор архитектора Саввы Чевакинского (елизаветинское барокко!)
Как устроено пространство Hideout Residence и при чем здесь КГИОП
Давай от частного пойдем к общему: как устроен Hideout Residence?
Давай к общему. Во-первых, мы собирали резидентов Hideout как бусинки на ожерелье. Представь: Wheely встречает тебя в аэропорту или на Московском вокзале, привозит в номер на Римского-Корсакова, 22, где уже готовы теплая ванна и бутылочка шампанского в качестве презента. Если ты хочешь завтракать на следующий день, идешь в кафе к нашим резидентам Aster, и можешь это сделать до 10 часов вечера в любое время, то есть тебя ждет завтрак от лучших ребят в этой сфере по нашему мнению. А можешь позаниматься спортом — мы познакомились с потрясающей Лизой Макаровой, которая открыла в Hideout студию йоги и пилатеса Power Pitch. В Aster и в студии йоги мы закрываем за гостем счета, так что получается, как будто это ресторан и спортзал в отеле. Если хочешь потусоваться, в Hideout есть музыкальный бар и ресторан Jam от Atelier Family, где делают прекрасные коктейли.
В Hideout есть и магазины-резиденты.
Да, несколько магазинов одежды, в том числе классного русского бренда Country Textile, где все вещи из экологичных материалов. Потом, мы сдаем часть помещений под офисы дизайнеров и архитекторов, в частности позвали Женю Нейманда и Юлю Мнушкину с ее бюро Choice, — нам кажется, это создает в Hideout верное настроение.
В резиденции № 5 с дизайном от Choice Interior Studio соседствуют работы художниц Саши Фроловой, Евгении Тут и уникальные гелиогравюры Вермеера, отпечатанные в Амстердаме издателями и книготорговцами Scheltema & Holkema в начале XX века
Давай перевернем оптику. Ты подробно рассказываешь, как Hideout функционирует в качестве отеля. А была ли у тебя идея, какое именно пространство для Петербурга вы хотите создать?
Конечно, и идея простая: чтобы в каком-то месте было круто, важно собрать в нем прикольных людей. Собственно, мы это в Hideout Residence и делаем, я не вижу большого противоречия между классным кварталом для гостей и классным кварталом для горожан. Сердцем пространства Hideout в будущем станет коворкинг, который мы надеемся сделать вместе с «Подписными изданиями». Этот коворкинг будет чем-то вроде бизнес-лаунжа для креативщиков. Там будет череда малых гостиных, которые можно закрывать под лекции, мероприятия, совещания. Наш слоган — «Всё для творческих людей». При этом мы имеем в виду не только людей тех профессий, которые привычно считаются творческими, вроде художников, это могут быть и повар, и бизнесмен — главное, чтобы у человека была страсть что-то создавать.
Когда в Hideout Residence открылся Aster Bakery, это было такой видимой переходной точкой, когда стало очевидно, что Коломна из сравнительно заброшенной и меланхоличной превратилась в очень живую и модную. Ты это планировал, вы делали исследование? Чувствовали, что в этой части города есть потенциал? Или это случайность?
В принципе, абсолютно любое место можно взять и сделать модным. Коломна — это круто, но любая точка на карте Петербурга, куда ты приведешь интересных людей, станет интересной. Мы не делали никаких исследований, мы искали здание, нам очень понравилось это, и мы решили, что просто заполним его крутыми чуваками, дадим им отличные условия.
Как вы собираете резидентов Hideout? Ну, например, как здесь оказались Aster Bakery с их обожаемыми всем Петербургом завтраками и модными булками?
Я считал, что они лучшие в своем деле, и буквально уговорил. Cказал им, что выполню все их пожелания. У команды Aster была идея открыть огромную пекарню, но это предполагало очень серьезные требования к помещению: большие пространства, хорошая система вентиляции. А поскольку реставрация бывших казарм тогда только шла, мы могли встроить все, что нужно ребятам. И мы большие деньги потратили на то, чтобы подготовить для них помещение.
Ну вот вы предложили всем классным людям хорошие условия, потратили наверняка кучу денег на само здание — а зарабатываете вы как?
Зарабатываем мы тем, что последовательно продаем эти помещения. То есть мы сначала сдаем помещение в аренду, а потом продаем кому-то, для кого это может быть простым вложением денег. Нам же это дает финансовый приток на продолжение строительства и реставрации. Вот так поэтапно мы все это делаем.
То есть вы реализуете всю концепцию сравнительно небольшими инвестициями?
Да, довольно небольшими. Мы начали с того, что купили полностью разрушенное здание, сделали его первый этаж и распродали. На эти средства мы построили апартаменты. А сейчас потихоньку распродаем их, ничего не вкладывая в рекламу, у нас даже вывески нет. Ты не можешь купить апартаменты, если не знаешь лично кого-то из нашей компании. Наша задача — собрать здесь очень-очень приятную тусовку.
Дела идут хорошо?
Дела идут. Мы еще четыре года собираемся все это строить. Саму реставрацию мы планируем закончить через два года. Еще два уйдут на то, чтобы настроить работу отеля — это же довольно сложная штука. Но главное, что мы кайфуем в процессе.
Насколько тяжело работать с историческим зданием — выкупать его, согласовывать проект реставрации и так далее?
Смотри, Петербург — это памятник, мы как будто живем в музее. Люди, когда покупают здание, хотят как-то сильно его перестроить, улучшить его характеристики. Что-то добавить, что-то разломать. А мы всего этого совершенно не хотим, мы оставляем здание таким, каким оно нам досталось, просто внутри него делаем то, что нам нравится. Так гораздо проще. Если ты не хочешь ничего особенно сильно менять, то ничего страшного нет. Да, это долгая работа с КГИОПом, с документами, но это совершенно посильно.
Для своей первой арт-коллаборации Wynwood Hotel выбрали максимально убедительного художника: каллиграфутуризм Покраса Лампаса занял 240 метров стены напротив окон отеля
Расскажи про исторический квартал между каналом Грибоедова и Римского-Корсакова и про здание, которое заняло пространство Hideout Residence — наверняка есть что-то в его истории, что показалось тебе особенно впечатляющим?
Самое важное заключается в том, что здесь, напротив Никольского собора, были казармы. Екатерина II отдала этот участок земли шотландскому инженеру Карлу Гаскойну, который среди прочего оказался человеком, установившим на Александровской мануфактуре первую в России паровую машину. Позже участок у наследницы Гаскойна приобрело военное ведомство, особняк Карла стал частью казарм, и здесь квартировал Гвардейский экипаж. Это такие ребята, которые с императором плавали на корабле, его морская дружина. После революции здание отошло советским морякам, его полностью внутри разломали, и ничего аутентичного, кроме наружных стен, не осталось.
Совсем-совсем ничего?
Там, где раньше был дворец, сохранились две очень красивые лестницы. А еще там есть парадная дверь, которая зафиксирована в предметах охраны, — мы будем ее восстанавливать. В казармах, кстати, тоже осталась одна историческая лестница, мы вот как раз сегодня «сдали» ее КГИОПу.
Художница Таня Котеночкина провела в арт-резиденции Wynwood Hotel месяц — этой осенью ее работы покажут на групповой поп-ап-выставке: идеолог арт-отеля Wynwood Анастасия Баранова, куратор Анна Заведий и художница прошлых резиденций Полина Майер отсмотрели более ста заявок с портфолио и прямо сейчас готовятся к открытию проекта
Как Wynwood Hotel стал арт-институцией
Ты в свое время прославился отелем Wynwood Hotel. Как там сейчас идут дела?
Дела идут потрясающе. В Wynwood Hotel никогда нет свободных номеров, я ничего не могу сделать. Мне звонят друзья и говорят «мы хотим номер», а я не в состоянии им помочь. И я плáчу каждый раз, когда читаю отзывы, — это прямо душещипательно, настолько люди в восторге от отеля.
Как ты придумал Wynwood Hotel? Чем вообще занимался до этого? Твое образование как-то помогло стать отельером?
Я родился в Ленинграде в семье инженеров. Мои родители и бабушка, учитель литературы, настолько успешно привили мне тягу к учебе, что я получил целых два образования — инженерное и юридическое. То и другое, конечно, в моей работе здорово помогает. До того как открыть Wynwood Hotel, я занимался недвижимостью. Покупал заброшенные помещения до 1 000 метров, улучшал их и сдавал в аренду. И вот в какой-то момент мы приобрели флигель на канале Грибоедова: когда-то там был известный хостел «Друзья». Мы решили вложить немного денег и сделать во флигеле маленький отельчик. В тот момент в Тбилиси открылся отель Rooms, и он нас очень воодушевил, мы хотели сделать что-то наподобие него. А еще — откуда, собственно, взялось название — в Майами есть такой район, Wynwood. Там были трущобы, власти запустили туда стрит-арт-художников, и место стало модным. В конце концов туда пришли даже большие бренды, район из трущобного стал супермодным и даже постепенно дорогим. Мы примерно это и сделали, и теперь все пространство флигеля занимают Wynwood Hotel, кафе Jungle, а в соседние пространства мы пригласили пару кафе и салон красоты Suites.
Стрит-арт «Тебя легко любить» от «Это знак» на территории Hideout
Интеграция искусства — действительно хороший инструмент, чтобы преобразовать пространство?
Да, для Wynwood Hotel мы попросили Покраса Лампаса расписать стену в 240 метров напротив окон отеля, эта работа называется «Дуализм». С того момента мы стали работать с современными российскими художниками, и спустя семь лет мы собрали коллекцию из более 40 предметов. Среди авторов — и звезды, и начинающие художники: Миша Most, Дима Гусар, A.D.E.D., Ася Маракулина, Александр Дашевский и другие. В Wynwood проходят выставки, недавно была уже 14-я по счету, мы ее сделали совместно с галереей Serene. Так что то, что современное искусство стало и частью Hideout, для нас уже естественная часть гостеприимства. Здесь уже год работает мастерская художников, ею занимается Анна Заведий, она курирует много ярких проектов в сфере искусства, в том числе ярмарку Port Art Fair в «Севкабель Порту». По итогам мастерской мы готовим большую выставку.
То есть начинали мы с того, что знакомились с художниками спонтанно, а сейчас функционируем почти как институция.
Частью образа Hideout стала надпись на строительных лесах «Тебя легко любить». Она тоже по вашей воле здесь появилась?
Нет, ее сделали ребята из проекта «Это знак», мы их не просили об этом, мы познакомились с ними уже после того, как надпись появилась. Мы шутим, что это такой «вандализм по-петербургски»: без разрешения, но все же вдохновляюще.
Как тебе кажется, какой район Петербурга мог бы стать следующим «модным открытием»?
Я не знаю, но мне кажется, в Коломне еще работать и работать.
Ну вот ты закончишь этот проект и, может, займешься чем-то еще…
Я планирую отдыхать, честно говоря… Ну а если теоретически рассуждать, то, скажем, на Октябрьской набережной стоит конструктивистское здание ГЭС архитектора Андрея Оля, какие-то кирпичные заводы… Этот заброшенный депрессивный район мог бы тоже зажить, если приложить к нему какие-то креативные усилия.
Каким, в твоем представлении, мог бы быть «идеальный» центр Петербурга?
Зеленый и демократичный. Больше жизни, больше людей, больше разных людей — чтобы вот маломобильные люди тоже везде гуляли. Если уж в идеале — то такой, чтобы все горожане чувствовали себя комфортно.
Текст: Мария Элькина
Фото: Валентин Блох
Свет: Данил Тарасов и Василий Кобайлов / Skypoint
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