Знакомьтесь, Александр Бережненко. Девелопер открыл сенсационное пространство Hideout Residence, где мы отдыхали на террасах Jam и Aster все лето

С форматом отеля понятно. А что ты подразумеваешь под резиденциями в Hideout, хотелось бы понять лучше!

Резиденция — это квартира, где есть абсолютно все, что нужно для жизни какое-то продолжительное время. Мы эти номера продаем, так что у каждого из них будет владелец. Но оставляем за собой управление, обслуживаем эти номера и заботимся о них: то есть человек пользуется резиденцией сам, когда ему это нужно, а остальное время мы сдаем ее в аренду. Все предусмотрено: в номере даже есть кладовка, где хозяин может оставить свои вещи на то время, что он в отъезде.

Кого вы представляете себе в качестве владельцев?

Часть резиденций, кстати, принадлежит нам самим и нашим друзьям. А так резиденции приобретают те, кто так или иначе много времени проводит за границей или в другом городе. Среди наших покупателей люди из киноиндустрии, бизнеса. Часто это москвичи, которые регулярно приезжают в Петербург на съемки, на гастроли, в командировки. Содержать свою квартиру им тяжело, потому что она будет требовать расходов, времени и все равно останется неухоженной. А когда ты приезжаешь в свою резиденцию в Hideout, у тебя есть все, что тебе нужно, она в идеальном состоянии и при этом приносит тебе ежемесячный доход.

Знаю, что дизайн резиденций Hideout — ваша гордость. Расскажи, в чем идея?

Я в первую очередь хотел создать здесь настроение: сделать так, чтобы абсолютно любой человек чувствовал себя в Hideout как дома. Это банальная, избитая фраза, но она очень много значит.

И кто работал над дизайном?

Дизайн каждого номера разный. В первой открывшейся парадной десять апартаментов, и у каждого свой дизайнер. Один номер сделали DA Bureau, которые суперизвестны дизайном ресторанов, в том числе Birch и Betulla. Другой номер принадлежит авторству московского бюро Saga, авторам бара Voda в Москве и потрясающих дизайнерских зеркал и бра. А еще мы пригласили Женю Нейманда из «Галереи дизайна | bulthaup», молодых ребят Paum, спроектировавших интерьеры для ресторана Italy на Виленском переулке и Vakh на Большой Зелениной. И важно: в каждой резиденции Hideout есть предметы искусства, Настя Баранова их специально собирает. Например, в одном из номеров висит работа Саши Фроловой «Лентикуляр», которую мы перевезли специально из Wynwood. Последнее, что к нам приехало, — эстампы великой Марины Абрамович из проекта «Безусловная любовь» с ее электронной подписью.