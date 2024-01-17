Великие реставрации! Как 2023-й стал годом перемен для Васильевского острова — от восстановления башни Чернихова до Биржи

Биржа

Самый главный и захватывающий вид Петербурга — на место раздвоения Невы, где Петропавловская крепость встречается с Адмиралтейством, Зимним дворцом и Стрелкой Васильевского острова со зданием Биржи и Ростральными колоннами.

Площадь на Стрелке Васильевского острова спланировал еще Доменико Трезини при Петре I, однако застроили ее только спустя почти сто лет, в начале XIX века.

По проекту Джакомо Кваренги при Екатерине II на Стрелке начали возводить здание Биржи, чуть развернутое в сторону Зимнего дворца. Французский автор ансамбля Биржи Тома де Томон поставил здание в виде греческого храма величественно, лицом к открытой глади реки. Лицезреть Биржу во всей красе можно было только зимой со льда или летом с временного Троицкого моста.