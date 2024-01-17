Великие реставрации! Как 2023-й стал годом перемен для Васильевского острова — от восстановления башни Чернихова до Биржи

Васильевский остров встречает 2024 год возвращением к жизни двух важнейших памятников архитектуры — иконы авангарда и здания, которое с начала XIX века играло роль главного фасада морского Петербурга. «Собака.ru» рассказывает (без ложной скромности!) об этих великих реставрациях.
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Самый главный и захватывающий вид Петербурга — на место раздвоения Невы, где Петропавловская крепость встречается с Адмиралтейством, Зимним дворцом и Стрелкой Васильевского острова со зданием Биржи и Ростральными колоннами.
Площадь на Стрелке Васильевского острова спланировал еще Доменико Трезини при Петре I, однако застроили ее только спустя почти сто лет, в начале XIX века.
По проекту Джакомо Кваренги при Екатерине II на Стрелке начали возводить здание Биржи, чуть развернутое в сторону Зимнего дворца. Французский автор ансамбля Биржи Тома де Томон поставил здание в виде греческого храма величественно, лицом к открытой глади реки. Лицезреть Биржу во всей красе можно было только зимой со льда или летом с временного Троицкого моста.
Венчающую главный фасад скульптурную группу Нептуна на колеснице среди морских волн из пудожского камня очистили от загрязнений, укрепили и восполнили мелкие утраты. Самое сложное при реставрации было вернуть утраченные элементы скульптуре Жозефа Камберлена — у Нептуна отсутствовали три пальца
Здание Биржи с самого начала имело больше эстетическое, чем функциональное значение. Торговля происходила не столько внутри нее, сколько снаружи. Стрелка Васильевского острова в выходные превращалась в запруженную площадь. Еще одно публичное пространство образовывалось между вторым фасадом Биржи зданием Двенадцати коллегий. Возвращение Биржи к городской жизни сегодня отрадно не только само по себе, но и как шанс на то, что и окружающие пространства станут такими же людными, как были в XIX веке.
Сегодня зданию Биржи под опекой Эрмитажа возвращают былое великолепие: серо-голубой исторический цвет, ступени из гранита рапакиви и статуи морских божеств Жозефа Камберлена. Отремонтировали кровлю: родные сосновые стропила, которым 207 лет, уцелели. Еще предстоит отреставрировать интерьеры и заменить внутренние коммуникации. После завершения работ в памятнике классицизма откроют Музей геральдики. Ждем с нетерпением!
Водонапорная башня завода «Красный гвоздильщик», известная как башня Чернихова, вышла из длительной реставрации в конце 2023-го, и теперь у шедевра конструктивизма начинается новая жизнь.
Башня Чернихова
Петербург прекрасен не столько отдельными зданиями, сколько ансамблями. Постройки, которые можно было бы назвать шедеврами, можно пересчитать по пальцам рук. Водонапорная башня канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» — несомненно, один из самых ценных. Ее автор Яков Чернихов прославился архитектурными фантазиями, которыми вдохновлялись и современники, и Рем Колхас и Заха Хадид, звезды рубежа XX–XXI веков.
Идея конструктивизма заключалась в складывании зданий путем сопряжения геометрических форм и деталей. Широкий цилиндр стоит на сравнительно узкой башне, дополнительно его поддерживают два тончайших столба. Красота здания заключается в его изящном экспрессивном силуэте.
Роль Петербурга как места силы авангарда пока недооценена. Без работавших здесь после революции Владимира Татлина, Казимира Малевича и Якова Чернихова современный мир не стал бы таким, какой он есть. Реставрация башни — прекрасный повод вспомнить об этом. Со временем наш город должен обрести еще одну идентичность: авангардный Ленинград мог бы стать таким же брендом, как имперский Петербург
Руководитель дирекции специальных проектов Setl Group:
«Прежде чем взяться за реставрацию башни Чернихова, совместно с КГИОП было принято решение о бережном сохранении целостного облика уникального памятника конструктивизма. К работам приступили в 2019-м: к тому времени основной объем «Канатного цеха» претерпел значительные изменения по отношению к первоначальному облику, задуманному Черниховым. Появились пристройки, множество хаотично возведенных перегородок. К счастью, водонапорная башня дошла до нас практически без изменений: при этом она давно не использовалась по прямому назначению, внутренний бак для воды был демонтирован, металлическая лестница находилась в аварийном состоянии.
Проблемой при реставрации стал монолитный шлакобетон — именно из этого редкого материала были выполнены стены. Пришлось разрабатывать методы реставрации: команда архитекторов трудилась совместно с конструкторами и технологами, и исторический материал был сохранен. Что касается цвета башни Чернихова, он был найден в процессе химико-технологического исследования и принят коллегиально архитекторами и представителями КГИОП. Кроме того, мы понимали, что к реставрации этого уникального памятника конструктивизма будет проявлен большой интерес, и рады, что в консультациях при рестравции приняли участие Андрей Александрович Чернихов, внук архитектора, президент Архитектурного благотворительного фонда, профессор МАРХИ, и Маргарита Сергеевна Штиглиц, известный историк архитектуры, профессор кафедры искусствоведения и культурологии СПбГХПА им. Штиглица, потомок основателя академии. И в конце октября 2023-го КГИОП принял работы и выдал разрешение на ввод в эксплуатацию. История башни Чернихова продолжается».
Фото: Никита Андреев, Сергей Ермохин, архивы пресс-служб
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