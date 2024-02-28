Алина Черейская и Степан Кухарский (SA lab) — о выставке центра Art & Science ИТМО в Русском музее и цифровом двойнике Петербурга будущего

Алина и Степан из архитектурной компании SA lab с самого начала своей деятельности сделали ставку на все, что связано с цифровыми технологиями, от эстетики до подхода к работе, и показали впечатляющие результаты — вошли в список самых многообещающих молодых архитекторов Европы, поучаствовали в международной биеннале в виртуальном пространстве и выиграли конкурс на город будущего, где все перемещаются на беспилотниках.

Приход цифровых технологий в архитектуре впервые стал заметен в 1990-е годы, когда возможность делать сложные расчеты с помощью компьютеров позволила архитектору Фрэнку Гери построить знаменитое изогнутое здание для музея Гуггенхайма в Бильбао. С тех пор компьютерные вычисления дали возможность невероятно точных исследований не только для отдельных зданий, но и для городской среды. Алгоритмы позволяют анализировать климат, погодные условия, изучать поведение людей и создавать здания по заданным параметрам, прогнозировать их влияние на город. Искусственный интеллект идет еще дальше — он не только быстро считает, но и способен аккумулировать предыдущий опыт. Например, может предложить визуализацию объекта на основе существующих проектов. Как и в других профессиях, робот в архитектуре может (в чем-то!) составить конкуренцию человеку. Архитекторы из SA lab видят в этом не опасность, а новую возможность: смело берут искусственный интеллект в напарники.

Выставка «Модуляции: свет, звук, движение» — почему нам стоило бы на нее сходить? И чем там занимались именно вы?

Алина: Мы не в первый раз сотрудничаем с подразделением Art & Science ИТМО, нам кажется, что они делают важную работу, показывают проекты, в которых пересекается художественное и технологическое. Здесь интересно в первую очередь место, где проходит выставка: мы привыкли, что Русский музей показывает искусство в основном в хорошо понятных аудитории жанрах. А тут сходить, мне кажется, стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть что-то незнакомое в хорошо знакомых декорациях. Выставка посвящена звуку и — шире — аудиовизуальной культуре, и очень занимательно, как она взаимодействует с историческим интерьером. Мы занимались созданием общей архитектуры всей выставки, и дизайн здесь — не главный герой, это фон, который подсвечивает арт-объекты и объединяет всю экспозицию в единое пространство. Архитектурой мы поддержали общую концепцию: в коридорах и на лестнице сделали зеленый световой слой, чтобы визуально объединить все части; в залах для работ художников добавили черный и серый фоны.

В 2023-м вы приняли участие в первой в мире архитектурной биеннале, которая проходила в Метавселенной. Как вообще такое мероприятие устроено, как принять в нем участие и как стать зрителем? Похоже ли это чем-то на Венецианскую биеннале, например?

Алина: Ты переходишь по ссылке, делаешь себе аватар, придумываешь имя (если свое не нравится!), создаешь образ. И дальше там есть такие же пользователи, как ты, есть чаты, есть масса возможностей взаимодействия. Были дискуссии, лекции, общение, вечеринки — все как на обычной биеннале. А вот подключиться можно было из любой точки, так что по сравнению с аналоговым форумом это гораздо более демократичное событие. Оно строит мост между архитектурой и широкой аудиторией. Это то, чего, на мой взгляд, на Венецианской биеннале не хватает.

Степан: Мне кажется, Метавселенная и, в частности, проходящая в ней биеннале архитектуры напоминают компьютерную игру. Вы бегаете, только у вас нет миссий, которые вы выполняете, и монстров, с которыми вы сражаетесь. Вы получаете информацию — смотрите выставки, слушаете лекции. Для наблюдателя со стороны это больше всего похоже на видеоконференцию, только вы не сидите перед камерами, а погружаетесь в виртуальное пространство, где можете перемещаться.