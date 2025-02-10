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Экология

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4 ответственных петербуржца, чьи дела заставляют аплодировать стоя

Как горожане открывают пункты сбора вторсырья, создают новые материалы из апельсиновых корок и опавшей листвы, запускают экотакси и инновационные производства. Запоминайте имена тех, кто уже многое сделал для Петербурга и не понаслышке знает, как менять отходы на доходы!

Диляра Керимбаева

Александр Широбоков и Татьяна Виноградова, основатели «Переработкинской»

Изображение предоставлено Александром Широбоковым
Лампа из хурмы от Yebio
Изображение предоставлено Александром Широбоковым

Лампа из хурмы от Yebio

 

Картхолдер из кленовых листьев от Yebio
Изображение предоставлено Александром Широбоковым

Картхолдер из кленовых листьев от Yebio  

 

Cумка из мяча от апсайкл-мастерской Pererabotala
Изображение предоставлено Александром Широбоковым

Cумка из мяча от апсайкл-мастерской Pererabotala

Выпускник Ленинградского мореходного училища (ныне Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж. —  Прим.Ред.) Александр Широбоков прошел путь от заготовщика металла до руководителя полигона в Ленобласти. Весной 2017-го он принимал участие в обменной поездке в США, где познакомился с различными экологическими инициативами. В городе Боулдер (штат Колорадо — Прим. Ред.) посетил местный центр приёма вторсырья от проекта Eco-Cycle и захотел сделать нечто подобное в Петербурге. «Пару лет я вынашивал эту идею, пытался “выпрыгнуть” из найма с хорошей зарплатой в непонятное, но свое», — вспоминает Александр. Так в 2019 году появилась «Переработкинская». Саша пригласил в проект свою жену Таню — вместе ребята запустили экотакси в самый разгар пандемии коронавируса. Вскоре «Переработкинская» выросла до двух экоцентров — в «Севкабель Порту» и ДК Газа. Правда, они оказались убыточными и спустя пару лет были закрыты. В 2024-м Саша и Таня полностью переосмыслили работу над проектом и сконцентрировались на формате экотакси — только за год совершили несколько тысяч вывозов и приняли 140 тонн вторсырья. Увеличили средний чек в два раза — с 860 до 1559 рублей. Вырученные средства вкладывают в новые направления. Таня запустила апсайкл-мастерскую Pererabotala. Шьет картхолдеры, обложки для документов, косметички, сумки из неперерабатываемой упаковки: кофейных пачек, мячей, велосипедных камер и даже пожарных рукавов. Недавно сделала кнопки из переработанного пластика для «Справочной» в Музее советских игровых автоматов. И сегодня принимает заказы на мерч для компаний. 

Саша развивает экспериментальную лабораторию Yebio — создает вещи и новые материалы из растительных отходов: кофейного жмыха, апельсиновых корок, очистков овощей и фруктов, хвойных иголок и опавшей листвы. В планах — работа с грибным мицелием и SCOBY (симбиотическая культура бактерий и дрожжей, из которой делают комбучу. — Прим. Ред.), но главное — запуск в свободную продажу. Записывайтесь в лист ожидания: хит — лампа из хурмы! С ноября 2024-го Yebio и Pererabotala работают в соседних помещениях в одном из зданий завода «Арсенал». Саша и Таня уже разрабатывают ознакомительный дроп — надеются, что откроют выставку весной.

Дарья Токарева, основательница стартапа Spawn

Архив Дарьи Токаревой
Архив Дарьи Токаревой
Архив Дарьи Токаревой

Во время учебы на кафедре промышленного дизайна Академии Штиглица петербурженка Дарья Токарева год проходила практику в голландской студии Studio Mixtura. Тогда компания разрабатывала композит из кофейного жмыха и отходов керамики. После стажировки Дарья придумала инновационную технологию — перерабатывать окурки, одноразовую посуду и чеки с помощью грибов. Познакомилась с опытным микологом Артемом Барковым, который годами коллекционировал штаммы грибов и пригласила его в проект SPAWN (ныне резидент «Сколково»!). За пять дней компания может создать аналог древесины, но дешевле и не горючий. Неперерабатываемые отходы вроде окурков измельчают и смешивают со штаммами грибов. Смесь раскладывают по формам. Дальше гриб растет, поглощает отходы, затем технолог срезает его. Изделие покрывают лаком, краской или эмалью. Сегодня SPAWN может выпускать упаковку и мебель, в процессе разработки строительные материалы. В портфолио — сотрудничество с крупными компаниями: сеть ресторанов Florentini, ВкусВилл, Росконгресс и другие. В 2024 году SPAWN переехал из цеха-мастерской в производственное здание в Московском районе. Цех позволяет переработать до 8 тонн отходов в месяц. Первую партию товаров ждем в 2025 году!

Юлия Акимова, основательница экопроекта «Зелёнка» 

Юлия Акимова

Выпускница Института экономики и управления Уральского федерального университета Юлия Акимова долгое время работала по специальности. В 2020 году получила премию на работе и решила: лучший способ ее потратить — выкупить помещение на проспекте Науки. Вместе с командой единомышленников Юлия в нем открыла первый пункт экопроекта «Зелёнка», куда горожане могут сдать в переработку практически все содержимое мусорного ведра — от металла до мягкого пластика. В 2024 году «Зелёнка» открыла второй пункт на Выборгском шоссе в Озерках. Только за прошлый год команда проекта собрала порядка 96 тонн вторсырья (не считая вещей на благотворительность!) и раздала более 10 тысяч саженцев сибирского кедра в обмен на макулатуру. В планах — расширить пункт приема вторсырья в Озерках до экоцентра: открыть музей, лекторий, шеринг, кафе и эколавку.

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