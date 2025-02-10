4 ответственных петербуржца, чьи дела заставляют аплодировать стоя

Выпускник Ленинградского мореходного училища (ныне Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж. — Прим.Ред.) Александр Широбоков прошел путь от заготовщика металла до руководителя полигона в Ленобласти. Весной 2017-го он принимал участие в обменной поездке в США, где познакомился с различными экологическими инициативами. В городе Боулдер (штат Колорадо — Прим. Ред.) посетил местный центр приёма вторсырья от проекта Eco-Cycle и захотел сделать нечто подобное в Петербурге. «Пару лет я вынашивал эту идею, пытался “выпрыгнуть” из найма с хорошей зарплатой в непонятное, но свое», — вспоминает Александр. Так в 2019 году появилась «Переработкинская». Саша пригласил в проект свою жену Таню — вместе ребята запустили экотакси в самый разгар пандемии коронавируса. Вскоре «Переработкинская» выросла до двух экоцентров — в «Севкабель Порту» и ДК Газа. Правда, они оказались убыточными и спустя пару лет были закрыты. В 2024-м Саша и Таня полностью переосмыслили работу над проектом и сконцентрировались на формате экотакси — только за год совершили несколько тысяч вывозов и приняли 140 тонн вторсырья. Увеличили средний чек в два раза — с 860 до 1559 рублей. Вырученные средства вкладывают в новые направления. Таня запустила апсайкл-мастерскую Pererabotala. Шьет картхолдеры, обложки для документов, косметички, сумки из неперерабатываемой упаковки: кофейных пачек, мячей, велосипедных камер и даже пожарных рукавов. Недавно сделала кнопки из переработанного пластика для «Справочной» в Музее советских игровых автоматов. И сегодня принимает заказы на мерч для компаний.

Саша развивает экспериментальную лабораторию Yebio — создает вещи и новые материалы из растительных отходов: кофейного жмыха, апельсиновых корок, очистков овощей и фруктов, хвойных иголок и опавшей листвы. В планах — работа с грибным мицелием и SCOBY (симбиотическая культура бактерий и дрожжей, из которой делают комбучу. — Прим. Ред.), но главное — запуск в свободную продажу. Записывайтесь в лист ожидания: хит — лампа из хурмы! С ноября 2024-го Yebio и Pererabotala работают в соседних помещениях в одном из зданий завода «Арсенал». Саша и Таня уже разрабатывают ознакомительный дроп — надеются, что откроют выставку весной.

Дарья Токарева, основательница стартапа Spawn