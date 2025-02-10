4 ответственных петербуржца, чьи дела заставляют аплодировать стоя

Как горожане открывают пункты сбора вторсырья, создают новые материалы из апельсиновых корок и опавшей листвы, запускают экотакси и инновационные производства. Запоминайте имена тех, кто уже многое сделал для Петербурга и не понаслышке знает, как менять отходы на доходы!
Александр Широбоков и Татьяна Виноградова, основатели «Переработкинской»
Выпускник Ленинградского мореходного училища (ныне Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж. — Прим.Ред.) Александр Широбоков прошел путь от заготовщика металла до руководителя полигона в Ленобласти. Весной 2017-го он принимал участие в обменной поездке в США, где познакомился с различными экологическими инициативами. В городе Боулдер (штат Колорадо — Прим. Ред.) посетил местный центр приёма вторсырья от проекта Eco-Cycle и захотел сделать нечто подобное в Петербурге. «Пару лет я вынашивал эту идею, пытался “выпрыгнуть” из найма с хорошей зарплатой в непонятное, но свое», — вспоминает Александр. Так в 2019 году появилась «Переработкинская». Саша пригласил в проект свою жену Таню — вместе ребята запустили экотакси в самый разгар пандемии коронавируса. Вскоре «Переработкинская» выросла до двух экоцентров — в «Севкабель Порту» и ДК Газа. Правда, они оказались убыточными и спустя пару лет были закрыты. В 2024-м Саша и Таня полностью переосмыслили работу над проектом и сконцентрировались на формате экотакси — только за год совершили несколько тысяч вывозов и приняли 140 тонн вторсырья. Увеличили средний чек в два раза — с 860 до 1559 рублей. Вырученные средства вкладывают в новые направления. Таня запустила апсайкл-мастерскую Pererabotala. Шьет картхолдеры, обложки для документов, косметички, сумки из неперерабатываемой упаковки: кофейных пачек, мячей, велосипедных камер и даже пожарных рукавов. Недавно сделала кнопки из переработанного пластика для «Справочной» в Музее советских игровых автоматов. И сегодня принимает заказы на мерч для компаний.
Саша развивает экспериментальную лабораторию Yebio — создает вещи и новые материалы из растительных отходов: кофейного жмыха, апельсиновых корок, очистков овощей и фруктов, хвойных иголок и опавшей листвы. В планах — работа с грибным мицелием и SCOBY (симбиотическая культура бактерий и дрожжей, из которой делают комбучу. — Прим. Ред.), но главное — запуск в свободную продажу. Записывайтесь в лист ожидания: хит — лампа из хурмы! С ноября 2024-го Yebio и Pererabotala работают в соседних помещениях в одном из зданий завода «Арсенал». Саша и Таня уже разрабатывают ознакомительный дроп — надеются, что откроют выставку весной.
Дарья Токарева, основательница стартапа Spawn
Во время учебы на кафедре промышленного дизайна Академии Штиглица петербурженка Дарья Токарева год проходила практику в голландской студии Studio Mixtura. Тогда компания разрабатывала композит из кофейного жмыха и отходов керамики. После стажировки Дарья придумала инновационную технологию — перерабатывать окурки, одноразовую посуду и чеки с помощью грибов. Познакомилась с опытным микологом Артемом Барковым, который годами коллекционировал штаммы грибов и пригласила его в проект SPAWN (ныне резидент «Сколково»!). За пять дней компания может создать аналог древесины, но дешевле и не горючий. Неперерабатываемые отходы вроде окурков измельчают и смешивают со штаммами грибов. Смесь раскладывают по формам. Дальше гриб растет, поглощает отходы, затем технолог срезает его. Изделие покрывают лаком, краской или эмалью. Сегодня SPAWN может выпускать упаковку и мебель, в процессе разработки строительные материалы. В портфолио — сотрудничество с крупными компаниями: сеть ресторанов Florentini, ВкусВилл, Росконгресс и другие. В 2024 году SPAWN переехал из цеха-мастерской в производственное здание в Московском районе. Цех позволяет переработать до 8 тонн отходов в месяц. Первую партию товаров ждем в 2025 году!
Юлия Акимова, основательница экопроекта «Зелёнка»
Выпускница Института экономики и управления Уральского федерального университета Юлия Акимова долгое время работала по специальности. В 2020 году получила премию на работе и решила: лучший способ ее потратить — выкупить помещение на проспекте Науки. Вместе с командой единомышленников Юлия в нем открыла первый пункт экопроекта «Зелёнка», куда горожане могут сдать в переработку практически все содержимое мусорного ведра — от металла до мягкого пластика. В 2024 году «Зелёнка» открыла второй пункт на Выборгском шоссе в Озерках. Только за прошлый год команда проекта собрала порядка 96 тонн вторсырья (не считая вещей на благотворительность!) и раздала более 10 тысяч саженцев сибирского кедра в обмен на макулатуру. В планах — расширить пункт приема вторсырья в Озерках до экоцентра: открыть музей, лекторий, шеринг, кафе и эколавку.
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