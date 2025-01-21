Чем известен Каспар Давид Фридрих?

Каспар Давид Фридрих (1774-1840) — пионер меланхолического пейзажа, авангардист среди берлинских и дрезденских академиков и автор, полюбившийся российской императорской семье.

Фридрих родился в университетском городке Грайфсвальд (на самом севере нынешней Германии близ Балтийского моря) и воспитывался в строгих лютеранских канонах. Мастерство художника он освоил в Копенгагене, в престижной Датской королевской академии изящных искусств.

В живописи Фридрих воплощал идеи романтизма, сформулированные в трактатах Шиллера, Тика, Шлегеля и Новалиса. А вот визуально передать их смыслы впервые смог именно он. Основой творчества Фридрих был пейзаж с северными ландшафтами, а ведущими темами — одиночество, величие природы и поиск идеала.

Новаторские картины живописца вызывали скандалы и споры: идеальный пейзаж академики того времени готовы были увидеть в изобильной природе Италии, но никак не суровых немецких просторах. Они долгое время противились принятию Фридриха в члены Берлинской и Дрезденской академии.

Зато Фридриха особенно любили в Российской империи. Среди ценителей его творчества была прусская принцесса Шарлотта — впоследствии императрица Анна Федоровна. Она и собрала значительную коллекцию его картин. А популяризатором искусства Фридриха среди русского дворянства был поэт и художник Василий Жуковский (да-да, тот самый основоположник русского романтизма). Он стал другом и постоянным заказчиком Фридриха.