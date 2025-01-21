В Эрмитаже до середины весны идет выставка-блокбастер «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия», посвященная 250-летию художника. Рассказываем, как устроена экспозиция и почему меланхоличные пейзажи немецкого романтика (под плейлист от musicAeterna и Теодора Курентзиса!) стоит увидеть.
«Закат солнца». Около 1835 года
Чем известен Каспар Давид Фридрих?
Каспар Давид Фридрих (1774-1840) — пионер меланхолического пейзажа, авангардист среди берлинских и дрезденских академиков и автор, полюбившийся российской императорской семье.
Фридрих родился в университетском городке Грайфсвальд (на самом севере нынешней Германии близ Балтийского моря) и воспитывался в строгих лютеранских канонах. Мастерство художника он освоил в Копенгагене, в престижной Датской королевской академии изящных искусств.
В живописи Фридрих воплощал идеи романтизма, сформулированные в трактатах Шиллера, Тика, Шлегеля и Новалиса. А вот визуально передать их смыслы впервые смог именно он. Основой творчества Фридрих был пейзаж с северными ландшафтами, а ведущими темами — одиночество, величие природы и поиск идеала.
Новаторские картины живописца вызывали скандалы и споры: идеальный пейзаж академики того времени готовы были увидеть в изобильной природе Италии, но никак не суровых немецких просторах. Они долгое время противились принятию Фридриха в члены Берлинской и Дрезденской академии.
Зато Фридриха особенно любили в Российской империи. Среди ценителей его творчества была прусская принцесса Шарлотта — впоследствии императрица Анна Федоровна. Она и собрала значительную коллекцию его картин. А популяризатором искусства Фридриха среди русского дворянства был поэт и художник Василий Жуковский (да-да, тот самый основоположник русского романтизма). Он стал другом и постоянным заказчиком Фридриха.
«Мечтатель». После 1835 года
Что показывают на выставке и как она устроена?
На выставке «Ландшафт души» представлено крупнейшее собрание работ Каспара Давида Фридриха за пределами его родной Германии. Это более 200 экспонатов из 14 российских музеев и библиотек: среди них и Пушкинский музей, и Третьяковская галерея, и Российская национальная библиотека, и Пушкинский Дом, и многие другие. Кураторами выставки выступили Михаил Дединкин и Александра Коншакова, архитектором — Максим Атаянц.
Александра Коншакова
куратор выставки, младший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства музея «Эрмитаж»
Особенность выставки в том, что мы обращаемся не только к личности и искусству Фридриха, но и широкому срезу русской культуры первой половины XIX века: [Жуковскому, Лермонтову, братьям Тургеневым, Николаю I и императрице Александре Федоровне, художникам Чернецову, Воробьеву, Кипренскому, Соколову, Иванову-Голубому]. Тема «Каспар Давид Фридрих и Россия» никогда не была освещена так подробно.
Если говорить об уникальности Фридриха как художника, это мастер, который сумел перевести на визуальный язык идеи романтизма, до него существовавшие преимущественно в слове. А в историю искусства он вошел со скандалом: в 1808 году показал картину «Теченский алтарь», которая изображала крест в горах. Вокруг нее разгорелась настоящая горячая полемика (на выставке представлена копия этой работы!)
У Фридриха было свое видение. Он первым ввел раскрытый горизонт, дающий ощущение непосредственного взаимодействия зрителя с пейзажем. А еще — переосмыслил изображение людей со спины и сделал такие фигуры своей визитной карточкой. Они заняты созерцанием, размышлениями, а зритель видит в них себя.
Фридрих остается актуальным и сегодня, потому что обращается к человеческой душе, к бэкграунду созерцателя, который может разгадывать его картины. При этом он дает большую зрительскую свободу, а не рассказывает историю, которую можно трактовать лишь однозначно.
Рекомендую обратить особое внимание на работу «На паруснике» — заглавную картину выставки, с которой она начинается. Это один из шедевров Фридриха, абсолютно равный по уровню выразительности и содержания работам, хранящимся в Берлине, Дрездене, Гамбурге. Также интересны «Восход луны над морем» и «Мечтатель» — в них отражены главные принципы композиции художника.
«На паруснике». 1818-1819 гг
Максим Атаянц
архитектор выставки
Было несколько проблем в работе над выставкой. Каспар Давид Фридрих — художник очень трогательный и интимный. Большинство его работ — небольшие, а собрание его картин в России невелико. Получается, что масштабную выставку нужно было сформировать из 27 работ, две трети из которых — маленькие рисунки.
Для таких выставок в Эрмитаже выделяется Николаевский зал, зал огромного масштаба, официозно-классицистический. Тонкого романтического художника нужно было каким-то образом в нем расположить, чтобы работы не потерялись и не получился бы плац-парад, который совершенно не соответствовал бы духу художника.
Что мы придумали? На щитах, предназначенных для работ Фридриха, я создал иллюзорные перспективные порталы, в глубине которых помещены работы. Реальная глубина порталов сантиметров 15, но впечатление такое, будто анфилада. Так небольшая работа «держит» пространство вокруг себя и подсознательно ей придается совершенно другое значение.
Также на выставке представлен огромный периферийный ряд работ тех, кто связан с Фридрихом. В экспозиции нужно было как-то Фридриха от них отделить. Его работы мы поместили на отдельно стоящие конструкции в центре зала, всех остальных авторов — по периметру. Даже цвет конструкций чуть отличается, чтобы интуитивно была видна разница. Фридрих — в синих оттенках, а по периферии застройка более сдержанного зеленовато-серого цвета.
Щиты, на которых располагается Фридрих, стоят, чередуясь в шахматном порядке. Чтобы не было парадного движения от картины к картине, а зрителю было удобно между ними петлять.
Еще важно, каким образом устроен свет. Представьте себе романтическое ощущение мира: это облагороженный хаос, на который смотрит художник, а не упорядоченный классицизм. Поэтому классицистический зал у нас распался на две зоны: внизу — освещенная теплым светом экспозиция. Все, что вверху, — в тумане. Там не горит ни одного источника света. Театральные художники создали деликатную подсветку, будто лунная ночь с бликами, а на потушенной люстре мерцает роса.
«Утро в горах». Не позднее 1823 года
Какие еще хайлайты у выставки?
Музыкальное сопровождение от musicAeterna
В аванзале с ротондой указан QR-код, ведущий на плейлист к выставке от оркестра и хора musicAeterna. Дирижер Теодор Курентзис и участники его коллектива подобрали музыку времен романтизма, которые помогает настроиться и по-настоящему прочувствовать работы Каспара Давида Фридриха и его современников. (Это уже седьмой выпуск междисциплинарного проекта musicAeterna «Музыкальное измерение», где визуальное искусство встречается со звуковым!)
Картины-транспаренты
В начале 19 века набирали популярность технологические новшества: в моде были транспарентные картины. Художник писал гуашью или акварелью на бумаге, а после его работу помещали в специальный ящик с зеркальными стеклами и подсвечивали сзади. Получались сияющие полотна, которые показывали в затемненной комнате.
В аванзале представлены три реконструкции транспарентов Каспара Давида Фридриха от студентов Академии художеств (оригиналы не удалось спасти в пожаре 1837 года). Это картины о возвышения души с помощью музыки, которые Фридриху заказал Жуковский для своего ученика, будущего наследника российского престола Александра II.
Русские художники в диалоге с Фридрихом
Проект «Ландшафт души» — это еще и масштабное путешествие по культурным реалиям XIX века и работам русских современников Фридриха. Особенное внимание имеет смысл уделить 20 карандашными рисункам Жуковского из итальянских поездок. На выставке он представлен не только как друг и популяризатор Фридриха, но и художник, который неосознанно следовал его принципам композиции. Еще один значимый представитель романтизма в России — Лермонтов. Две его картины с изображениями гор сопоставлены с вершинами в работе Фридриха.
Но вообще разнообразного российского искусства на выставке в достатке: тут и Кипренский, и Чернецов, и Соколов, и Воробьев, и Иванов-Голубой.
Выставка «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» открыта в Эрмитаже с 8 декабря по 13 апреля 2025 года.
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