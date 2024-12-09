Знакомьтесь, Андрей Бубнов — гендиректор первой в России компании по производству электросудов Emperium (новинка — «Мойка 2.0» для Петербурга!)

Андрей Владимирович, как вы заинтересовались судостроительной отраслью? Способствовали ли этому ваши увлечения?

Вся моя жизнь связана с морем. Вместе с друзьями я собирал первые лодки из подручных средств в яхт-клубе. С 2011 года был финансовым директором ПАО «Новороссийский морской торговый порт», в 2013 — 2019 годах занимал руководящие должности в группе «Дело». С 2019 года до 2023 года работал генеральным директором ООО «Управление транспортными активами» — управляющей компании группы стивидорных, логистических активов и судоходной компании АО «Волжское пароходство», в составе которой была Окская судоверфь и три судоремонтных завода. Вместе с командой мы сделали из них передовые предприятия в стране. В 2023 году меня пригласили развивать электросудостроение в Emperium.

Дебютным проектом компании стал электрокатамаран «Эковольт 1.0.». Чем он интересен?

Официально судно называется «Валентин Гапонцев» — в честь выдающегося советского физика. История Валентина Павловича вдохновляет. Ученый прошел путь от младшего научного сотрудника до главы одной из лабораторий в Институте радиотехники и электроники АН СССР. Основал научно-производственную корпорацию IPG Photonics Corporation, производящей мощные волоконные лазеры в Германии, США и России. Сегодня компания является мировым лидером.

«Валентин Гапонцев» — это первый российский электрокатамаран. 17-метровое судно с крейсерской скоростью более 14 километров в час способно работать на полном заряде примерно 10 часов и проплывать 140 километров. Из преимуществ: устойчивость, отличная гидродинамика, отсутствие выхлопных газов, быстрая зарядка, оборудование собственной разработки, например, винто-рулевые колонки с кольцевым винтом на постоянных магнитах. На нем был установлен водородный двигатель, протестировано автономное судовождение. К навигации 2025 года планируем перевезти электрокатамаран из Петербурга в Москву.