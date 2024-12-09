Знакомьтесь, Андрей Бубнов — гендиректор первой в России компании по производству электросудов Emperium (новинка — «Мойка 2.0» для Петербурга!)

Выпускник Московского государственного института международных отношений МИД России (и поклонник яхтинга!) Андрей Бубнов и его команда — адепты развития экологичного водного транспорта в России: в 2019 году первая в стране компания по производству электросудов Emperium запустила верфь в Отрадном в Ленобласти. Настоящим прорывом в российском электросудостроении стал проект «Экобас» («Синичка») для Правительства Москвы. Футуристические речные электротрамваи бесшумны, экологичны, имеют быструю зарядку и состоят из отечественных компонентов. Сегодня компания строит первое гибридное круизное судно «Байкал» для эксплуатации в акватории озера Байкала, электротрамвай и причалы для Москвы, выпустила электросудно «Мойка 2.0» для Петербурга, проекты «Экокрузер» и «Эковольт» (ходят в акваториях Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми и Красноярска!). Собака.ru поговорила с Андреем Владимировичем о текущих проектах и будущем электрического флота.
Андрей Владимирович, как вы заинтересовались судостроительной отраслью? Способствовали ли этому ваши увлечения?
Вся моя жизнь связана с морем. Вместе с друзьями я собирал первые лодки из подручных средств в яхт-клубе. С 2011 года был финансовым директором ПАО «Новороссийский морской торговый порт», в 2013 — 2019 годах занимал руководящие должности в группе «Дело». С 2019 года до 2023 года работал генеральным директором ООО «Управление транспортными активами» — управляющей компании группы стивидорных, логистических активов и судоходной компании АО «Волжское пароходство», в составе которой была Окская судоверфь и три судоремонтных завода. Вместе с командой мы сделали из них передовые предприятия в стране. В 2023 году меня пригласили развивать электросудостроение в Emperium.
Дебютным проектом компании стал электрокатамаран «Эковольт 1.0.». Чем он интересен?
Официально судно называется «Валентин Гапонцев» — в честь выдающегося советского физика. История Валентина Павловича вдохновляет. Ученый прошел путь от младшего научного сотрудника до главы одной из лабораторий в Институте радиотехники и электроники АН СССР. Основал научно-производственную корпорацию IPG Photonics Corporation, производящей мощные волоконные лазеры в Германии, США и России. Сегодня компания является мировым лидером.
«Валентин Гапонцев» — это первый российский электрокатамаран. 17-метровое судно с крейсерской скоростью более 14 километров в час способно работать на полном заряде примерно 10 часов и проплывать 140 километров. Из преимуществ: устойчивость, отличная гидродинамика, отсутствие выхлопных газов, быстрая зарядка, оборудование собственной разработки, например, винто-рулевые колонки с кольцевым винтом на постоянных магнитах. На нем был установлен водородный двигатель, протестировано автономное судовождение. К навигации 2025 года планируем перевезти электрокатамаран из Петербурга в Москву.
«Эковольт 1.0.»
Осенью 2020 года Emperium получила заказ на строительство электросудов «Экобас» (в народе — «Синичка») для Правительства Москвы. В 2023 году прогулочные корабли запустили по Москве-реке. Проект произвел настоящий фурор в столице. Как думаете, почему?
«Синичка» — настоящее ноу-хау для российских корабелов. Речные электротрамваи экологичны в отличие от дизельных судов, что выбрасывают тонны углекислого газа в воздух. Для обивки кресел мы использовали ткань из полиамида и шерсти — это износостойкий материал, прослужит более 15 лет.
В проекте все продумано до мелочей: панорамные окна, широкие проходы; два санузла, в том числе для маломобильных пассажиров; wi-fi и беспроводные зарядки, горячий чай и питьевая вода, места для провоза велосипедов и самокатов. Установлен качественный софт. Полная интеграция с городской транспортной системой: проход по Face ID, онлайн-отслеживание с помощью мобильного приложения. Главное ноу-хау — система накопления энергии. «Синички» могут причаливать только к пристаням-шайбам. Через нос корабля осуществляется захват, что позволяет попадать на борт и заряжать «Экобас» до 100% за 30 минут. Кроме того, это первое в мире круглогодичное пассажирское судно. На корпусе установлен ледовый пояс: он позволяет передвигаться в мелкобитом льду толщиной до 20 сантиметров.
Привлекает внимание и футуристический дизайн. Внешне речные трамвайчики напоминают космический корабль: потолок и стены застеклены. За интерьер и экстерьер отвечает наше конструкторское бюро. Это команда молодых людей из разных отраслей: строители, инженеры, космонавты. Благодаря им получился совершенно фантастический проект. Мы не просто строим электросуда, а создаем положительные эмоции и новые места притяжения.
В сентябре вы испытали новую версию «Мойка 2.0» в Петербурге. В чем принципиальные отличия от «Синички»?
«Мойка 2.0» сделано с учетом особенностей акватории рек и каналов Петербурга. Комфортные и оптимальные габариты судна (длина 16 метров) увеличивают маневренность на внутригородских водных маршрутах. «Мойка 2.0» имеет две открытые палубы и один закрытый салон. Речной трамвай способен развивать скорость около 13 км/ч. Полного заряда батареи хватает на целый день работы. Построили «Мойку 2.0» в рекордные сроки — за четыре месяца. Очень хотели закончить ходовые испытания до конца сезона навигации. Получили достаточно положительные отзывы. Планируем запустить проект в серию. К следующему году добавим электрохимический генератор — получится гибридное судно с водородным двигателем. Надеемся, петербуржцы поддержат нас и помогут в развитии электрического судоходства в городе.
Где проще обстоят дела с запуском электросудов: в Петербурге или в Москве?
Правительство Москвы сделало ставку на экологичный транспорт — сейчас строят верфь в Нагатинском затоне, где планируют производить до 20 электросудов в год. Уверен, что Петербург тоже пойдет в этом направлении. На примере «Мойки 2.0» мы хотели показать, почему электротранспорт лучше: удобно, маневренно, безопасно, тихо и нет выхлопов.
Особенность Петербурга в том, что набережные рек и каналов находятся под охраной ЮНЕСКО. Чтобы подвести электрические кабели, необходимо получить всевозможные согласования от КГИОП. Сегодня местные власти активно прорабатывают этот вопрос, развивают зарядную инфраструктуру. Несколько причалов уже удалось оборудовать: у Петропавловской крепости, Никольского собора и Музея Фаберже.
«Мойка 2.0»
Какие типы судов, кроме туристических, вы планируете строить?
Emperium занимается проектированием коммунального флота для Москвы. Изначально заказ показался стандартным. Мы изучили предложения производителей стран БРИКС. Посмотрели на аналоги и решили проектировать судно сами. Планируем установить системы безэкипажного судовождения и звуковое оборудование стадионного уровня. Получится уникальный, интересный кейс и новый объект притяжения.
Работаем над программой «Два берега», которая призвана обновить паромные переправы России на современный электрический флот. Уже строим одно круизное гибридное судно для Байкала, другое круизное судно проектируем для Золотого кольца России. Хотим выйти в сегмент моря — запустить пассажирские электросуда в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.
Вы используете исключительно российские комплектующие?
Электросуда на 90% состоят из комплектующих отечественного производства: винторулевая группа, двигатели, электростанции, частотные преобразователи, системы накопления энергии. Ячейки для батарей пока закупаем в Китае. Думаю, скоро коэффициент локализации производства достигнет 100%, так как ячейки уже начинают производить в России.
В 2022 году компания анонсировала тестирование беспилотного судовождения. Как с этим обстоят дела?
Наша сестринская компания Sitronics KT разработала отечественную технологию автономного судовождения и протестировала на электрическом катамаране «Эковольт». Установила ее на паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», что курсируют между Ленинградской областью и Калининградом. Система безэкипажного управления была успешно. Наличие автопилота позволяет снизить стоимость эксплуатации судов и сократить экипаж. Хотели опробовать технологию на «Синичках», но текущее законодательство не позволяет нам отказаться от штатного экипажа на пассажирском судне.
Верфь в Отрадном в Ленобласти
Кто уже заинтересовался вашими электросудами?
«Синички» спровоцировали интерес со стороны российских и зарубежных коллег. На электросудна есть спрос более чем в 30 регионах страны, среди которых Петербург, Москва, Красноярск, Пермь, Нижний Новгород, Вологда, Псков, Ленобласть, Иркутск, Волгоград, Астрахань, Самара, Хабаровск и другие. На нас обратили внимание многие: от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. Emperium внесли в Международную книгу рекордов как компанию №1 в мире по серийному выпуску электросудов.
В России самый большой электрический флот в мире. Наличие собственного конструкторского бюро позволяет фактически под заказчика спроектировать новый водный транспорт на электрической тяге. Это большое конкурентное преимущество. Рассчитываем на международные продажи.
Планируете ли расширять производство?
У нас параллельно идет несколько строек. К 2025 году в Перми реконструируем производство на Верхнекамском судостроительном комплексе. Фактически строим вторую очередь верфи в Отрадном. Раньше это было исключительно сборочный завод, теперь самостоятельно будем изготавливать компоненты для судов. Готовы к масштабированию производства в регионы.
Станут ли электросуда транспортом будущего в Петербурге?
Сегодня транспорт является одним из главных поставщиков выхлопных газов в атмосферу. С учетом нынешней модели изменения климата самое время переходить на электросуда. Потенциально спроса много, но чтобы его конвертировать в продажи, нужно постараться. Без программы льготного лизинга отечественного водного транспорта он сильно сократится, если не обнулится. Поэтому перспективы развития электросудоходства завязаны на федеральные меры поддержки. Как говорится, для танго нужна пара. В нашем случае — меры поддержки и спрос. С последним проблем нет. Мы верим, что суда на электрической тяге станут водным транспортом будущего в Петербурге. Правительство города точно поддерживает эту идею.
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