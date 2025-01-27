Дикий эксклюзив! Рассказываем (и показываем!), как будет выглядеть музей-квартира Георгия Гурьянова — художника и музыканта «Кино»

Для меня, как для руководителя этого проекта, самая главная целевая аудитория — молодое поколение. В Петербурге практически нет культурных институций, где двадцатилетние могут достоверно познакомиться с историей современного искусства и музыкальной культуры недавнего времени на примерах реальных артефактов. Мы не хотим навязывать точку зрения, кого-то куда-то направлять. Если у зрителя есть запрос, как группа «Кино» репетировала, когда они только познакомились, то мы должны создать место, куда можно прийти посмотреть фотографии, барабанную установку Георгия, сделать свое заключение и уйти. Если будет вопрос, как Георгий Константинович разводил краски для своих работ, то мы покажем его рабочее место живописца: вот его палитра, вот акрил, вот колер, вот холст. Сейчас наблюдается бум временных сборных мемориальных выставок — это чудесно, и здорово, что такие проекты находят поддержку и частных инвесторов, и государства. Но уникальность пространства нашего будущего музея — его стопроцентная подлинность. В музее вы окажетесь в гостях у Георгия Константиновича. Для меня очень важно передать это ощущение, потому что обычно пространство музея всегда несколько обезличено: мы попадаем туда, знакомимся с представленными материалами. Представленными — это всегда немножко «холодно». А мы хотим сохранить теплоту дома.

Я думаю, что наш музей невероятно актуален еще и потому, что молодые люди сейчас ощущают что-то похожее, что переживало поколение Георгия. В сложный период Георгий Гурьянов, Тимур Новиков, художники «Новой Академии», их друзья творили, создавали новые искусствоведческие концепции и новую культуру. В те непростые времена они никуда не уехали из Петербурга, хотя такая возможность была, и изъяснялись городу в любви. На мой взгляд, чтобы строить что-то свое, нужно изучить базу, на которой выросла наша современная культура. А началась она в 1990-е, и одним из ее создателей был и Георгий Константинович. Молодежи нужен импульс, который могут дать только подлинная атмосфера и подлинные вещи героев недавнего прошлого, на их опыте и примере появятся новые идеи, искусство, концепции и манифесты, которых сейчас — это исключительно мое мнение — очень не хватает.