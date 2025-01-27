Дикий эксклюзив! Рассказываем (и показываем!), как будет выглядеть музей-квартира Георгия Гурьянова — художника и музыканта «Кино»

В 2026 году в Петербурге на Литейном проспекте откроется мемориальный музей-квартира художника, барабанщика культовой группы «Кино», денди и диджея Георгия Гурьянова. К экспозиции готовы 50 000 артефактов — редчайшие фотографии из его личного архива, рисунки и картины, предметы из его личной коллекции. Вам — первым: рассказываем, кто это придумал и как все будет устроено.
Георгий Гурьянов
В октябре 2024-го на аукционе Vladey состоялись онлайн-торги, где было выставлено несколько работ Георгия Гурьянова и художников «Новой Академии» из его личной коллекции — под девизом «Собираем деньги на музей-квартиру художника». Некоторые лоты ушли с превышением эстимейта в десять раз — так Петербургу нужен этот проект.
Мы рассекретили авторов идеи — инициаторами создания музея стала семья Гурьянова: сеcтра Ольга и племянник Александр, а также Аким Хаас, ребенок «Новой Академии Изящных Искусств» (а теперь — ее руководитель), сын художницы Ольги Тобрелутс и основателя клуба «Тоннель» Андрея Хааса. Он рассказал нам о будущем музея и приоткрыл одну из комнат квартиры, которая была центром и сердцем художественной жизни города.
Кто и зачем придумал открыть мемориальный музей-квартиру Георгия Гурьянова и как он будет устроен?
В феврале 2026 года художнику, музыканту и денди Георгию Гурьянову исполнилось бы 65 лет — к этому моменту мы и надеемся успеть открыть двери квартиры. Команда музея — это семья Георгия Константиновича. Две сестры, Ольга и Наташа, словно добрые феи, следовали за Георгием и первыми приходили на помощь, когда он поселялся в заброшенных помещениях: помогали навести уют и чистоту и все эти годы незримо для посторонних глаз присутствовали в его жизни. К сожалению, Наташа ненамного пережила Георгия, остались только Ольга и ее сын Александр, с которыми я дружу. Учредитель музея — Ольга, которой принадлежат права на наследие художника, а я стану директором. У меня есть опыт: я окончил РАНХиГС и СПбГУ, в 2015 году возглавил «Санкт-Петербургскую Новую Академию» и организовал уже более 15 выставок, в том числе персональную выставку Георгия «Куда же нам плыть» в KGallery в 2022 году под кураторством Аркадия Викторовича Ипполитова.
В архиве музея хранится множество уникальных фотографий, в том числе авторства Гурьянова. Эта «морская» серия с участниками группы «Кино» легла в основу сюжетов его картин.
Барабанные палочки Георгия не лежали без дела – даже после гибели Виктора Цоя и прекращения существования группы «Кино» Гурьянов продолжал играть на своей установке прямо в квартире.
Впервые я самостоятельно попал в квартиру Георгия Константиновича как раз в процессе подготовки выставки в 2022-м, а до этого часто навещал его в детстве вместе с мамой (Ольга Тобрелутс — художница и пионер медиаарта в России, участница «Новой Академии» Тимура Новикова. — Прим. ред.). Я был поражен тем, что увидел, — семья Георгия хранила квартиру в неприкосновенности на протяжении 11 лет с момента его смерти в 2013 году, и она была именно такой, как я ее запомнил. Когда Гурьянов только начинал работать как художник, он жил в большой расселенной квартире на Фонтанке, 145, — напротив легендарного «Танцпола», где при его непосредственном участии проходили первые техно-вечеринки в стране. Там были созданы первые картины большого формата — «Автопортрет», «Борцы», «Боксеры». Потом Георгий несколько раз переезжал: сначала в расселенный дом на Садовой улице, затем — на набережную Макарова. Единственные окна в этих заброшенных зданиях, в которых горел вечерами свет — окна его временных мастерских. Наконец, после десятилетия мытарств, в 2000 году, Георгий купил квартиру на Литейном проспекте. Это было вынужденное решение, ведь он искал идеальное пространство, но тянуть с выбором было нельзя: цены на жилье росли с невероятной скоростью буквально каждый день — надо было на чем-то остановиться. В итоге квартира на Литейном стала его домом и мастерской — там художник жил и работал до конца жизни.
В антикварном буфете стоит хрустальный бокал с каплей красного вина на дне — последний бокал Георгия, сохраненный его семьей.
Оригинальная лепнина, зеркало, собранное самим Георгием по принципу ассамбляжа, антикварный комод и люстра в стиле модерн — свою квартиру Георгий с самого начала видел как музей.
Атмосфера квартиры полностью отражает эстетику и любовь хозяина к редким красивым вещам. Георгий формировал свою жизнь таким образом, чтобы жить во дворце, жить в музее, иногда покупая антиквариат буквально на последние деньги. Многие уникальные вещи были созданы его руками. Например, одно из хобби Георгия — реставрация старинной мебели методом компилирования. Он собирал стулья или зеркала из разных сохранившихся деталей, создавая невероятные предметы. Например, шкафчик для CD-дисков с авторским способом хранения и открывания створок. Фурнитуру старинной мебели специально для Гурьянова золотил мастер, который в Петергофе работает с фонтанами. Даже штукатурку для стен по принципу венецианской Георгий создал сам — потратил на это больше года.
Портрет Георгия Гурьянова работы Тимура Новикова — редкая работа маслом основателя «Новой Академии Изящных Искусств». Эта и другие работы друзей, а также самого Гурьянова будут эскпонироваться в музее.
Антистатический коврик для винилового проигрывателя с логотипом фестиваля Mayday — подарок немецкого диджея Westbam, идеолога фестиваля, друга Гурьянова и частого гостя на подпольных рейвах 1990-х в Петербурге.
Георгий обожал музыку и часто устраивал мини-рейвы для друзей у себя в гостях, а также играл в легендарных баре «Дом быта» и клубе «Декаданс».
После, много раз встречаясь в квартире Георгия с его сестрой Ольгой и племянником Александром, я не мог избавиться от ощущения, что Гурьянов только что вышел из дома и вот-вот вернется. Его пальто висит на вешалке, в прихожей на паркете стоят ботинки, а на столе лежат пластинки. Поэтому мы решили оставить пространство таким, каким его задумал хозяин: подлинная мебель, подлинные вещи, подлинные фотографии. Мы лишь уберем лишние предметы, чтобы поставить музейные витрины и распределить артефакты в соответствии с концептуальным повествованием, которое отмеряется годами жизни Георгия Константиновича. Мы последовательно покажем весь его путь: детство, художественная школа, группа «Новые художники», появление группы «Кино», ее первый успех, «Кино» стадионное и всесоюзное, взаимодействие с Сергеем Курехиным, затем «Новая Академия». Отдельно представим его кинопроекты — участие в культовой «Ассе» Сергея Соловьева, документальной ленте Алексея Учителя «Рок» и фильме «Любовная история Мэрилин Монро и Владимира Маяковского», который сняла Ольга Тобрелутс. На «Пиратском телевидении» — это первый опыт независимого ТВ, съемки которого проходили в сквоте на Фонтанке, — Георгий вел квазиспортивную программу «Спартакус». Отдельную комнату займет его коллекция обуви и нарядов — он был настоящий эстет и денди. Каждый стенд, посвященный тому или иному периоду, будут курировать искусствоведы, исследователи, которые лично знали Гурьянова, и, конечно, его друзья.
Георгий Гурьянов. «Штурвал». 2000. Холст, акрил 113×150 см
Разбирая архивы, мы обнаружили тысячи документов, в том числе очень занимательные. Например, как руководитель отдела новейших течений Русского музея Александр Давидович Боровский пишет от лица институции письмо, что Гурьянова не надо выселять из сквота, потому что он художник и его творчество обогащает отечественную культуру. Еще Георгий много фотографировал, и мы покажем его коллекцию техники — фотоаппараты, линзы, штатив, свет. Сохранилось огромное количество уникальных фотографий, в том числе «морская» съемка с Виктором Цоем и Юрием Каспаряном. Снимки из этой серии легли в основу нескольких живописных работ Георгия, в том числе картины «Штурвал».
Зачем Петербургу новые музеи и при чем здесь зумеры?
Хотя идея музея появилась у нас намного раньше, работа над проектом началась только в 2022 году, когда мы приступили к разбору наследия. Важно понимать, что в квартире более 50 тысяч единиц хранения — фотографии, письма, коллекции одежды, рисунков, картин. После того как архив был систематизирован, стало понятно, что нужно финансирование. Тогда из коллекции Георгия мы выбрали 33 предмета, продажа которых не нанесла бы урона собранию, и предложили московскому галеристу и основателю онлайн-аукциона современного искусства Vladey Владимиру Овчаренко провести благотворительные торги, чтобы собрать необходимые средства. Именно в галерее Владимира «Риджина» в 1994 году прошла первая персональная выставка Георгия — «Сила воли» под кураторством Тимура Новикова. После этой выставки Гурьянов стал звездой российской арт-сцены. Нам удалось собрать нужную сумму, поэтому сейчас мы приступаем к следующему этапу — учреждению некоммерческой организации «Музей-квартира Георгия Гурьянова».
Для меня, как для руководителя этого проекта, самая главная целевая аудитория — молодое поколение. В Петербурге практически нет культурных институций, где двадцатилетние могут достоверно познакомиться с историей современного искусства и музыкальной культуры недавнего времени на примерах реальных артефактов. Мы не хотим навязывать точку зрения, кого-то куда-то направлять. Если у зрителя есть запрос, как группа «Кино» репетировала, когда они только познакомились, то мы должны создать место, куда можно прийти посмотреть фотографии, барабанную установку Георгия, сделать свое заключение и уйти. Если будет вопрос, как Георгий Константинович разводил краски для своих работ, то мы покажем его рабочее место живописца: вот его палитра, вот акрил, вот колер, вот холст. Сейчас наблюдается бум временных сборных мемориальных выставок — это чудесно, и здорово, что такие проекты находят поддержку и частных инвесторов, и государства. Но уникальность пространства нашего будущего музея — его стопроцентная подлинность. В музее вы окажетесь в гостях у Георгия Константиновича. Для меня очень важно передать это ощущение, потому что обычно пространство музея всегда несколько обезличено: мы попадаем туда, знакомимся с представленными материалами. Представленными — это всегда немножко «холодно». А мы хотим сохранить теплоту дома.
Я думаю, что наш музей невероятно актуален еще и потому, что молодые люди сейчас ощущают что-то похожее, что переживало поколение Георгия. В сложный период Георгий Гурьянов, Тимур Новиков, художники «Новой Академии», их друзья творили, создавали новые искусствоведческие концепции и новую культуру. В те непростые времена они никуда не уехали из Петербурга, хотя такая возможность была, и изъяснялись городу в любви. На мой взгляд, чтобы строить что-то свое, нужно изучить базу, на которой выросла наша современная культура. А началась она в 1990-е, и одним из ее создателей был и Георгий Константинович. Молодежи нужен импульс, который могут дать только подлинная атмосфера и подлинные вещи героев недавнего прошлого, на их опыте и примере появятся новые идеи, искусство, концепции и манифесты, которых сейчас — это исключительно мое мнение — очень не хватает.
Зачем Петербургу музей имени Георгия Гурьянова?
Искусствовед, куратор и ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Екатерина Андреева стала летописцем истории «Новой Академии Изящных Искусств» как непосредственный свидетель и участник всех событий. Близкий друг Георгия Гурьянова объяснила, зачем Петербургу музей его имени.
Екатерина Андреева
Жизнь — это ритм. Каждый чувствует ритм своего сердца. Музыкант и художник Георгий Гурьянов — сердце группы «Кино»: он задал ритм песен Виктора Цоя, своего ближайшего друга. Когда в 1989 году Тимур Новиков, лидер молодого искусства Ленинграда, автор портретов Гурьянова и Цоя, объявил о переформатировании «Новой Академии Всяческих Искусств» в «Новую Академию Изящных Искусств», барабанщик Гурьянов сразу же сделался профессором НАИИ. В это время и Цой сменил свой стиль-комикс 1980-х на новую, неоклассическую манеру. Вероятно, он сделал это под обаянием ранней живописи ГГ, его «сурового стиля», по выражению подруги Георгия, художницы Ирены Куксенайте. Первые же картины Георгия превратили его в звезду нового искусства. Композиция «Земля — Солнце» украсила обложку всесоюзного журнала «Искусство» в 1989 году.
Перейдя в 1990-м от концертов к живописи, сменив арены стадионов на мастерские в петербургских сквотах, Гурьянов стал знаменит втройне: его сопровождали славы музыканта «Кино», живописца-неоклассика и того, кто в глянцевой журналистике назывался «иконой стиля». Именно эта слава стиля жизни — главная спутница Георгия Гурьянова, она — словно старшая сестра славы барабанщика и славы художника.
Немного отдохнувшая после советского семидесятилетия страна нуждалась в оформлении новой жизни. Всюду были востребованы люди новой профессии — стилисты, которые демонстрировали образцовые евроремонты и новый лук их обитателей. Гурьянов чуждался массовой моды. Можно сказать, что он является «иконой недосягаемого стиля».
Он видел прекрасное в себе и в мире и стремился быть в согласии с этим вселенским ритмом красоты, который впервые встроили в конструкцию жизни древние греки. Но он понимал, что это движение к далекому, бесконечно отодвигающемуся горизонту, которое требует человека всего целиком, требует бодрости духа и таланта всегда держать ритм и держать лицо.
Музей Гурьянова, планируемый в его квартире, и должен быть музеем стиля. Его будущий посетитель поймет, как еще в 1990-е в комнатах петербургских квартир, ждущих капремонта, ГГ и его товарищи-сквоттеры всего лишь с помощью зеркал и цветов создавали атмосферу дворца, родную нашему городу в целом. Тогда Георгию не нужна была и позолота, которую он в зажиточные 2000-е тщательно восстанавливал на рамах высоченных трюмо: в бедные 1990-е ему достаточно было ЛФЗшных матросов на подзеркальнике. И, конечно, здесь действовали музыка и картины: пространство держали ритмы, а стены размыкали в бесконечность портреты молодых романтических героев, и среди них всегда было лицо самого Георгия, строгого и вдохновенного.
Текст: Александра Генералова
Фото: Варвара Орлова, Дмитрий Иванов, архивы пресс-служб
Стиль: Елизавета Савина
Свет: Артур Баширов, Skypoint
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