Как Игорь Пасечник («НИиПИ Спецреставрация») вместе с командой восстанавливает памятники архитектуры в Петербурге

Башня Чернихова, Дом Радио и особняк Веге: как реставрируют любимые здания петербуржцев

«НИиПИ Спецреставрация» возвращает к жизни собственный дом архитектора Александра Брюллова, сделала снова идеальными фасады костела Святой Екатерины, тщательно отреставрировала дачу принца Ольденбургского. Однако организация занимается не только «классическими» петербургскими памятниками, но и дореволюционными индустриальными постройками и авангардной архитектурой.

В 2024 году открылась реконструированная «Спецреставрацией» башня завода «Красный гвоздильщик» — самый важный памятник конструктивизма. Через два года, вероятно, в том числе и благодаря команде Игоря Пасечника, можно будет попасть внутрь Ушаковских бань классика ленинградского авангарда Александра Никольского (и именно для того, чтобы попариться). А сборочный цех бывшего завода «Русский Рено», построенный в 1910‑е годы Александром Бубырем, архитекторы изящно превратили в школу с детским садом.

Совсем недавно вы сделали проект восстановления важнейшего памятника ленинградского конструктивизма — водонапорной башни завода «Красный гвоздильщик» Якова Чернихова. Расскажите, насколько трудно работать с такими объектами. Была ли реставрация башни Чернихова чем‑то похожа на образцовую научную реставрацию, которую произвела международная команда десять лет назад в библиотеке Алвара Аалто в Выборге?

Башня Чернихова оказалась очень сложным объектом. Мы сделали там фактически не реставрацию, а реконструкцию. Вообще, никогда не говорят про реконструкцию памятников, но тут уникальный случай. Воплощенный великий замысел, от которого не так много сохранилось: изначально в 1930‑е годы здание не достроили по проекту Якова Чернихова, и его заканчивали совсем другие люди. Многие авторские задумки проигнорировали из-за экономии. Качество материалов тогда было низкое. В конструкциях применяли гладкую арматуру, которая во многих узлах просто заржавела, и сам бетон очень плохой. Крышу устроили из деревянных ферм, она обрушилась в годы Великой Отечественной войны. Другого способа вернуть здание к жизни, кроме как разобрать его и собрать заново, у нас просто не было. Мы сохранили фасадную стену, сохранили объем самой водонапорной башни, а также блок, ближайший к башне. Вместе с тем дворового фасада у здания фактически не было, к этой стене вплотную был пристроен второй цех, не сохранившийся до наших дней. Мы придумали фактически новый фасад, используя в качестве образцов стены других советских конструктивистских зданий. Так что едва ли тут можно говорить о полной научной реставрации, для этого просто не было возможности. Однако мы восстановили здание, и оно простоит еще точно сто лет, и его будет очень удобно использовать. Потом, остался узнаваемый силуэт башни, контрастирующий с длинным фасадом, вытянутым вдоль 25‑й линии Васильевского острова, вот это самое главное.