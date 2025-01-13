Знакомьтесь, Андрей Кустов. Молодой архитектор экспериментирует с нестатичными стройматериалами: сделал самый тяжелый табурет в Петербурге!

Назови три своих любимых проекта!

«Скворечник без гвоздей и, вероятно, без птиц» — конструкция буквально сделана без гвоздей, вместо них — альпинистские тросы. Ее легко разобрать и перенести. Я повесил скворечник на территории усадьбы Сосновка, неподалеку от «Ломоносовской». Наблюдал за ним, однажды оттуда вылетела птица — значит, объект используется.

«Иглу, чтобы смотреть на звезды»: вместе с коллегами по цеху мы построили этот объект на даче моего друга, архитектора Жени Мороза. Уложили бруски снега на деревянную опору, а через отверстие в куполе смотрели на звезды. Иглу растаял через пару дней. Здесь мне близок сам процесс строительства.

«Табуретка-сороконожка» — часть проекта «Объект месяца», где я исследую разные материалы и способы работы с ними. Практиковал сварку. Шлифовальной машиной обработал стальную пластину и нарезал арматуру на 40 стержней. Не все опоры приварены вертикально, так создается динамика.