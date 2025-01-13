Знакомьтесь, Андрей Кустов. Молодой архитектор экспериментирует с нестатичными стройматериалами: сделал самый тяжелый табурет в Петербурге!

Ежегодно в январе редакция Собака.ru проводит исследование, посвященное Петербургу будущего. Встречайте новые имена в архитектуре! Выпускник Горного университета и магистрант программы «Цифровая урбанистика» в ИТМО, Андрей Кустов победил на премии для молодых архитекторов «Архитектон + Локус» в номинации «Лучший дипломный проект». А вместе с хореографом Маратом Казихановым представил перформанс в рамках резиденции «Танец и архитектура» фестиваля Context Дианы Вишневой на площадке «МИРА Центра» — ГЭС на Нерли. Экспериментирует с металлом и нестатичными стройматериалами: сделал самый тяжелый табурет в Петербурге, зеркало для отказавшихся от отражения, построил ледяное иглу и песочный замок на намыве Васильевского острова. Мы поговорили с Андреем о текущих проектах и о том, как сделать город лучше прямо сейчас.
Андрей Кустов на Эвересте после петербургского снегопада. Вместе с ним инструментарий: лопата, пила и самый тяжелый табурет в городе (у него сорок ног!) — результат экспериментов Андрея со сваркой
Ты работаешь на грани архитектурного перформанса и дизайна. Как сам себя определяешь?
Последний год я представляюсь как архитектор-энтузиаст и художник-любитель. Больше всего меня характеризует концепция аскетичного деревянного пешеходного моста в Кобоне. Мы сделали ее совместно с молодыми архитекторами Женей Морозом, Игорем Базылевым, Артуром Сорокой. А еще — дипломный проект реновации приневских территорий — «Речных ворот». Он предполагает освоение пространства между Большим Обуховским мостом, речным пассажирским портом и садом «Спартак», и для меня пока что он — самый объемный.
Назови три своих любимых проекта!
«Скворечник без гвоздей и, вероятно, без птиц» — конструкция буквально сделана без гвоздей, вместо них — альпинистские тросы. Ее легко разобрать и перенести. Я повесил скворечник на территории усадьбы Сосновка, неподалеку от «Ломоносовской». Наблюдал за ним, однажды оттуда вылетела птица — значит, объект используется.
«Иглу, чтобы смотреть на звезды»: вместе с коллегами по цеху мы построили этот объект на даче моего друга, архитектора Жени Мороза. Уложили бруски снега на деревянную опору, а через отверстие в куполе смотрели на звезды. Иглу растаял через пару дней. Здесь мне близок сам процесс строительства.
«Табуретка-сороконожка» — часть проекта «Объект месяца», где я исследую разные материалы и способы работы с ними. Практиковал сварку. Шлифовальной машиной обработал стальную пластину и нарезал арматуру на 40 стержней. Не все опоры приварены вертикально, так создается динамика.
Как сделать Петербург лучше прямо сейчас?
Ревитализировать намывные территории Васильевского острова и установить мораторий на снос исторических зданий — пока не перепридумаем алгоритм работы с наследием.
Любимая постройка в Петербурге.
Это дом на Финляндском проспекте, 1. Нравятся его цвет и тектоника.
Над чем работаешь?
Планирую завершить свой проект-исследование «Объект месяца». Это будут три броши в новой, пока секретной технике: ложка, вилка и нож. Все приурочено к праздничным застольям.
Текст: Юлия Коба, Мария Агафонова
Фото: Алина Потапенко
Свет: Артур Баширов / Skypoint
Комментарии (0)