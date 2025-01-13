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Урбанистика

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Знакомьтесь, Андрей Кустов. Молодой архитектор экспериментирует с нестатичными стройматериалами: сделал самый тяжелый табурет в Петербурге!

Ежегодно в январе редакция Собака.ru проводит исследование, посвященное Петербургу будущего. Встречайте новые имена в архитектуре! Выпускник Горного университета и магистрант программы «Цифровая урбанистика» в ИТМО, Андрей Кустов победил на премии для молодых архитекторов «Архитектон + Локус» в номинации «Лучший дипломный проект». А вместе с хореографом Маратом Казихановым представил перформанс в рамках резиденции «Танец и архитектура» фестиваля Context Дианы Вишневой на площадке «МИРА Центра» — ГЭС на Нерли. Экспериментирует с металлом и нестатичными стройматериалами: сделал самый тяжелый табурет в Петербурге, зеркало для отказавшихся от отражения, построил ледяное иглу и песочный замок на намыве Васильевского острова. Мы поговорили с Андреем о текущих проектах и о том, как сделать город лучше прямо сейчас. 

Андрей Кустов на Эвересте после петербургского снегопада. Вместе с ним инструментарий: лопата, пила и самый тяжелый табурет в городе (у него сорок ног
Алина Потапенко

Андрей Кустов на Эвересте после петербургского снегопада. Вместе с ним инструментарий: лопата, пила и самый тяжелый табурет в городе (у него сорок ног!) — результат экспериментов Андрея со сваркой

Ты работаешь на грани архитектурного перформанса и дизайна. Как сам себя определяешь?

Последний год я представляюсь как архитектор-энтузиаст и художник-любитель. Больше всего меня характеризует концепция аскетичного деревянного пешеходного моста в Кобоне. Мы сделали ее совместно с молодыми архитекторами Женей Морозом, Игорем Базылевым, Артуром Сорокой. А еще — дипломный проект реновации приневских территорий — «Речных ворот». Он предполагает освоение пространства между Большим Обуховским мостом, речным пассажирским портом и садом «Спартак», и для меня пока что он — самый объемный.

Продукт коллективного труда Андрея и коллег-архитекторов — ледяное иглу! После ледяного распила все грелись у костра и смотрели на звезды в антураже
Архивы пресс-служб

Продукт коллективного труда Андрея и коллег-архитекторов — ледяное иглу! После ледяного распила все грелись у костра и смотрели на звезды в антураже жилья эскимосов

Пустынный вид на песочную цитадель — обманка! На деле тут вместе с Андреем веселилось много архитекторов
Архивы пресс-служб

Пустынный вид на песочную цитадель — обманка! На деле тут вместе с Андреем веселилось много архитекторов

Назови три своих любимых проекта!

«Скворечник без гвоздей и, вероятно, без птиц» — конструкция буквально сделана без гвоздей, вместо них — альпинистские тросы. Ее легко разобрать и перенести. Я повесил скворечник на территории усадьбы Сосновка, неподалеку от «Ломоносовской». Наблюдал за ним, однажды оттуда вылетела птица — значит, объект используется.

«Иглу, чтобы смотреть на звезды»: вместе с коллегами по цеху мы построили этот объект на даче моего друга, архитектора Жени Мороза. Уложили бруски снега на деревянную опору, а через отверстие в куполе смотрели на звезды. Иглу растаял через пару дней. Здесь мне близок сам процесс строительства.

«Табуретка-сороконожка» — часть проекта «Объект месяца», где я исследую разные материалы и способы работы с ними. Практиковал сварку. Шлифовальной машиной обработал стальную пластину и нарезал арматуру на 40 стержней. Не все опоры приварены вертикально, так создается динамика.

Вместо культовых сооружений — предмет культового дизайна! Эксперименты Андрея с просечно-вытяжной сеткой дали миру «Объект для жжения и хранения
Архивы пресс-служб

Вместо культовых сооружений — предмет культового дизайна! Эксперименты Андрея с просечно-вытяжной сеткой дали миру «Объект для жжения и хранения свечей». Сверху — жечь, снизу — хранить!

«Скворечник без гвоздей и, вероятно, без птиц» в процессе транспортировки к месту назначения — усадьбе Сосновка
Архивы пресс-служб

«Скворечник без гвоздей и, вероятно, без птиц» в процессе транспортировки к месту назначения — усадьбе Сосновка

Как сделать Петербург лучше прямо сейчас?

Ревитализировать намывные территории Васильевского острова и установить мораторий на снос исторических зданий — пока не перепридумаем алгоритм работы с наследием.

Любимая постройка в Петербурге.

Это дом на Финляндском проспекте, 1. Нравятся его цвет и тектоника.

Над чем работаешь?

Планирую завершить свой проект-исследование «Объект месяца». Это будут три броши в новой, пока секретной технике: ложка, вилка и нож. Все приурочено к праздничным застольям.

Текст: Юлия Коба, Мария Агафонова
Фото: Алина Потапенко
Свет: Артур Баширов / Skypoint

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Материал из номера:
Январь

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