Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2025

Церемония награждения «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 только что завершилась в бальном зале «Гранд Отеля Европа». Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов (всего было отдано 231150 голосов!), из которого 25 фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших. В 2025 году впервые в истории нашей ресторанной премии редакция ввела номинацию, где каждый участник — уже победитель: это «Великое меню». Мы также решили, что победителей в номинациях «Лучший ресторатор» и «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — проголосовали за лучших в своей категории сами номинанты!
Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!
Casper
«Огородники»
Chez Serge
- «Шаляпин»
- Il Lago dei Cigni
- Probka
- VOX
Duo Asia
Роман Киселев (Casper, René, Nothing Fancy)
- Арам Мнацаканов («Рестораны Арама Мнацаканова»)
- Дмитрий Блинов, Ренат Маликов (Duo Band)
- Карима Уразбаева (Par Michele Gastronomie)
- Николай Хвалынский («Гранд Отель Мойка 22», Bellevue)
Егор Барилко (Solids, Casper, «Игла»)
Ирина Лылова («Сад»)
«Креветошик» в Crevette
Donut («Кабаре "ШУМ"»)
Вареники с крабом и соусом из квашенной капусты («Банщики»)
«Текстура»
Выбор редакции
Катя Бокучава («Бар 8», «Место», Suki Sushi)
За развитие гастрономии
Артем и Алексей Гребенщиковы (Bourgeois Bohemians)
Легенда
«Гранд отель Европа»
Фудмолл года
VOKZAL 1853
