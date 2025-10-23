Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
  • Что Где Есть в Петербурге 2025
Что Где Есть

Поделиться:

Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2025

Церемония награждения «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 только что завершилась в бальном зале «Гранд Отеля Европа». Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов (всего было отдано 231150 голосов!), из которого 25 фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших. В 2025 году впервые в истории нашей ресторанной премии редакция ввела номинацию, где каждый участник — уже победитель: это «Великое меню». Мы также решили, что победителей в номинациях «Лучший ресторатор» и «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — проголосовали за лучших в своей категории сами номинанты!

Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!

«Лучший новый авторский ресторан»

Предоставлено пресс-службой заведения

Casper

«Лучший новый ресторан на каждый день»

Предоставлено пресс-службой заведения

«Огородники»

«Лучший новый бар»

Предоставлено пресс-службой заведения

Chez Serge

«Великое меню»

«Шаляпин»
Предоставлено пресс-службой заведения

«Шаляпин»

Il Lago dei Cigni
Предоставлено пресс-службой заведения

Il Lago dei Cigni

Probka
Предоставлено пресс-службой заведения

Probka

VOX
Предоставлено пресс-службой заведения

VOX

  • «Шаляпин»
  • Il Lago dei Cigni
  • Probka
  • VOX

«Лучший ресторан с доставкой в "ULTIMA Яндекс Еда"»

Предоставлено пресс-службой заведения

Duo Asia

«Лучший шеф-повар»

Предоставлено пресс-службой заведения

Роман Киселев (Casper, René, Nothing Fancy)

«Лучший ресторатор»

Арам Мнацаканов
Предоставлено пресс-службой заведения

Арам Мнацаканов

Дмитрий Блинов, Ренат Маликов
Предоставлено пресс-службой заведения

Дмитрий Блинов, Ренат Маликов

  • Арам Мнацаканов («Рестораны Арама Мнацаканова»)
  • Дмитрий Блинов, Ренат Маликов (Duo Band)

«Прорыв среди шеф-поваров»

Предоставлено пресс-службой заведения
Предоставлено пресс-службой заведения
  • Карима Уразбаева (Par Michele Gastronomie)
  • Николай Хвалынский («Гранд Отель Мойка 22», Bellevue)

«Лучший бартендер»

Предоставлено пресс-службой заведения

Егор Барилко (Solids, Casper, «Игла»)

«Лучший кондитер»

Предоставлено пресс-службой заведения

Ирина Лылова («Сад»)

«Лучшая лапша»

Предоставлено пресс-службой заведения

«Креветошик» в Crevette

«Лучший безалкогольный коктейль»

Предоставлено пресс-службой заведения

Donut («Кабаре "ШУМ"»)

«Русский тренд»

Предоставлено пресс-службой заведения

Вареники с крабом и соусом из квашенной капусты («Банщики»)

«Лучший новый завтрак в кафе»

Предоставлено пресс-службой заведения

«Текстура»

Выбор редакции

Катя Бокучава («Бар 8», «Место», Suki Sushi)

За развитие гастрономии

Константин Рассохин

Артем и Алексей Гребенщиковы (Bourgeois Bohemians)

Легенда

Собака.ru

«Гранд отель Европа»

Фудмолл года

Val Ray

VOKZAL 1853

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2025

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: