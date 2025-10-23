Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2025

Церемония награждения «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 только что завершилась в бальном зале «Гранд Отеля Европа». Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов (всего было отдано 231150 голосов!), из которого 25 фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших. В 2025 году впервые в истории нашей ресторанной премии редакция ввела номинацию, где каждый участник — уже победитель: это «Великое меню». Мы также решили, что победителей в номинациях «Лучший ресторатор» и «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — проголосовали за лучших в своей категории сами номинанты!

Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!