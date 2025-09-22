14 лучших рестораторов Петербурга

Чьи рестораны легко заменяют турагенство? Кто выдает дипломы собственного гастрономического бакалавриата? К кому обращаться за перезапуском ДНК целых районов? Представляем номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 в категории «Лучший ресторатор». В этом году впервые в истории премии победителей определяют профессионалы гастрономической индустрии — голосование проходит исключительно среди номинантов этой категории!
Алексей Алексеев (Futurist, Inner, Itameshi, LOTUS bistro)
Ризотто с тартаром из говядины, ньокки с рапанами, зеленый салат с соусом из васаби: Алексеев сделал изобретательный комфорт-фуд своим ноу-хау, стал лидером бокс-офиса в этом жанре, трансгрессировал из шефа в ресторатора и теперь открывает свои заведения по всему Петербургу. От авторских Futurist и Inner с Петроградской — на Московский с азиатским Itameshi, а теперь в самый центр. Весной 2025-го Алексей запустил азиатский LOTUS bistro напротив Летнего сада, и лангустины в хрустящем тесте катаифи уходят влет с первого дня. На очереди двухэтажный «итальянец» на Большой Морской, проект в Пушкинских Горах, а затем и русский ресторан с видом на Феодоровский собор (район Пески — новая гастрономическая мекка!).
Анри Бер, Стивен Шарма, Роман Киселев (Solids, Casper, Nothing Fancy, «Игла»)
За главную премьеру осени 2024-го — бистро Casper — в ответе самые модные рестораторы новой волны, трио Бер — Шарма — Киселев. Бланковый дизайн, модный деталькор (меню-квиз!) и авторскую кухню Романа Киселева сразу оценили главные инфлюенсеры Петербурга и Москвы. Следом снова открытие и снова хит: listening-бар по образцу токийских «Игла» в партнерстве с Борисом Трахманом и Ильей Альтшулером — с винилом и кемпинг-террасой. В планах Nothing Fancy в Хамовниках, на Васильевском острове и эстетский общепит при отеле на Петровском острове.
Дмитрий Блинов, Ренат Маликов (Duo Band)
11 лет назад в Петербурге открылся Duo Gastrobar, и свершилась великая гастрономическая революция: Блинов и Маликов изобрели собственный гастрономический стиль, тут же обрели мощную фан-базу и на волне успеха запустили еще 7 проектов, в том числе брутальный Tartarbar, квазиазиатский Duo Asia, Harvest с акцентом на овощи и французский Frantsuza Bistrot. В 2025-м, после экспансии в Дубай (попали в рекомендации Michelin и Gault&Millau), снова сотрясают родные широты. Переформатировали Recolte в мясной ресторан Reborn с беф-бургиньонами и веллингтонами, а теперь строят «Перемену» с актуальной русской кухней на Петроградской набережной. Учим а-ля рус по-блиновски: почки кролика в портвейне, калкан с мидиями и пирог с бужениной и мороженым из хрена.
Алексей Буров (Dreamteam)
Кажется, на открытие новых ресторанов группы Dreamteam Алексея Бурова вдохновляют глобус и контурная карта. В бельгийскую брассерию Trappist ходим за картофельными вафлями. В японский Self Edge Japanese — за премиальным сифудом. А на образцовый греческий салат с фетой PDO — в таверну Pame. Летом 2025-го Буров за пару месяцев спродюсировал новый Smoke BBQ на Петроградской: двухэтажный, с загородными вайбами — засесть в кустах крыжовника на террасе с брискетом сразу выстроились очереди. Что еще: команда Dreamteam запустили конференцию Hospitality Heroes (внутренние тренинги сделали открытыми и собирают аншлаги у профи рынка), строят спортивный проект c падел-кортами и спа-зоной и ресторан по соседству с Harvest Блинова (какая конкуренция? Алексей и Дмитрий — давние друзья!).
Клим Жуков, Сергей Глазунов
Сергей Глазунов, Клим Жуков (Aster, Rene, «Дзамико», 108 burgers, «Суши в бутылке»)
Рестораторы Глазунов и Жуков — очевидно гастроурбанисты: их проекты перезапускают ДНК целых районов. Вложились в раскачку квартала писателей — и очередь за сладкими шведскими булками по утрам в Aster на Маяковского не рассасывается с 2021 года. Теперь взялись за Коломну — в пространстве Hideout открылся их второй Aster c целым хлебопекарным цехом — и Коломна хайпует. А еще Сергей и Клим умеют в выдающийся брендинг: вывели свой культовый бутер с красной икрой в мемы и мерч (свитшоты с рисунком Миши Никатина!). А формат гастробара-пекарни с завтраками и дофаминовыми краффинами превратили в мощный тренд: Aster косплеят по всей стране.
Антон Исаков (La Biga, Ro, Tondo)
Если нужны прорывные идеи, это к Исакову: вот кто точно мог бы возглавить союз креативных шефов-рестораторов (когда-то работал на философа и онтопсихолога Менегетти, и, предполагаем, это не могло не сказаться!). А еще Антон успевает примерно всё: модерирует паблик-токи, снимается в реалити «Дикая кухня» (шефы выживают в лесах и тундре) и даже в книге про крымскую кухню у винодела Павла Швеца поучаствовал. В ресторанах у Исакова тоже порядок: азиатский Ro, который у Антона в управлении, качает лепешками роти, собственный La Biga — детройтской пиццей с пышным воздушным тестом, а новый итальянский Tondo в суперкозырной локации на Большой Зелениной и Корпусной — пастой аль форно из угольной печи и заливным чизкейком.
Марк Лапин (Grecco, Mio, «Огородники»)
Продюсер светского итальянского бистро Mio с видом на Казанский собор и средиземноморского ресторана Grecco с гипнотическими пиде и лепешками двинулся с экспансией в зеленый Выборгский район: отреставрировал трехэтажную усадьбу 1911 года инженера Данилевского и открыл в ней ресторан «Огородники». Абажуры с шелковыми кистями, самовары с сушками и духоподъемная кухня регионов России — керченские рапаны, монастырские щи, гребешки с морошкой, кефаль с разнотравьем. А еще тут есть отдельное меню чая, меда, варенья и собственный сад (в будущем — огород с грядками!).
Арам Мнацаканов («Рестораны Арама Мнацаканова»)
Ресторанный портфель Арама Мнацаканова в представлениях не нуждается. Ферганский плов в загородном «Рыба на даче» и мини-хинкали в перечном соусе от шефа Гиа Хучуа в грузинском Mama Tuta давно стали доброй традицией выходного дня у петербуржцев. Пиццу в его панорамном R14 не раз отмечал международный рейтинг 50 Top Pizza (а в Da Manu на Большой Морской пробуем пиццу с оригинальным рецептом теста на тончайших коржах). И конечно, вишней на этом многоярусном торте (экосистема Мнацаканова!) выступает Probka: беспрецедентная фан-база от Константина Хабенского до Дианы Вишневой и великое меню. Жизнь в Probka кипит: в 2025-м на фестиваль Nativa (когда готовят по семейным рецептам!) приезжал большой винодел Федерико Стадерини. Ведь для такого космополита, как Арам Михайлович, границ будто и нет: итало-левантийский ресторан Mina уже есть в Петербурге, Москве, Ереване (и скоро в Тбилиси!).
Артем Перук, Игорь Зернов, Николай Киселев («СледуйЗаКроликами»)
Боссы экосистемы Follow The Rabbits перестроили культовый El Copitas к юбилею этого всемирно признанного бара (темный готический интерьер придумала команда архитекторов Da Bureau), перевезли мексиканскую Paloma Cantina с Садовой на Гороховую, спродюсировали китайский бар и закусочную «Пища династии Минь» совместно с музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты» (и теперь раздают в доме Мурузи сенсационную утку по-пекински!). А еще Перук и Зернов как мотивейшен-спикеры ведут лекции, воркшопы, блоги и взялись за гастротуризм: возят группы по лучшим барам Японии, Мексики и Армении.
Антон Пинский (Pinskiy & Co.)
Единственный столичный ресторатор, который смог в Петербурге. Прямо сейчас Пинский готовит к открытию в «Севкабель Порту» первую точку Antonio Bistro c концепцией «весь мир на тарелке» (от лабне до роллов!). В видовом ресторане Veter открывает поп-ап-бар с танцами на верхней палубе «Летучего голландца». А теперь еще и кормит гребешками с раклетом и чизкейком в виде бутера с красной икрой островитян Новой Голландии в своем сверхуспешном AVA bistro, который вместе с шеф-поварами Артемом Лосевым и Виталием Истоминым привез из Москвы. Уважаем за щедрые порции и справедливые цены!
Михаил Соколов, Тимур Дмитриев (italy)
Предводители сообщества Михаил Соколов и Тимур Дмитриев в 2025 году отметили 15-летие italy: ура! И вот еще хорошие новости: к Salone pasta & bar, в котором бабули-пастайоло лепят кавателли посреди зала, пристроили салюмерию с лавкой сыровяленых деликатесов. Взбодрили Goose Goose, переделав в коктейльный бар «Медведь» (реконструкция гремевшего в Петербурге в 1906–1917 годах бара!). Откармливают василеостровцев флорентийским бифштексом в Bist. Запускают совместную с ИТМО образовательную программу «Гастрономия». И строят Joli в Москве.
Надежда Третьякова (Drevå, Nordic, Fika)
Благодаря чутью и амбициям Третьяковой между Пулково и Пушкином образовался гастрокластер с файндайнингом Drevå, рестораном нордической кухни Nordic и скандинавской кондитерской Fika. На сет с многослойным пирогом питивье под соусом из желтого вина в Drevå приезжают специально. А еще в этом сезоне здесь приняли главные гастрольные ужины года: Игоря Гришечкина с Бали, Сергея Фокина со Шри-Ланки и Артема Естафьева, покинувшего в Москве феноменальный Artest. В Nordic тоже не скучно: на фестивале раков готовили devil eggs с раковыми шейками и икрой ряпушки под кастомный масала-сидр в коллаборации с Олегом Андреевым.
Алексей Феликсов (Faces, Taste, Le Smash)
Основатель Feliksov Diamonds Алексей Феликсов ресторанных проектов наоткрывал на целую Feliksov Group — от народных булочных до фэнси-бистро: средиземноморские Taste и Faces на Крестовском острове (последний прирос новой зеленой террасой) и весь миллион пекарен «Цех85». В 2025 году Феликсов направил свой взор на модный стритфуд: бургерная Le Smash с хулиганскими смэш-бургерами (трендовые котлеты, раскатанные под прессом, соусы вроде кола-bbq и топинги с маринованным кактусом и сыром раклет).
Антонио Фреза (Fresa’s Restaurant Group)
Основатель Fresa’s Restaurant Group, апулиец Фреза заложил в городе на Неве империю и назвал ее своим именем: в составе — движушное израильское бистро Saviv, флагманский итальянский Fresa, траттория Marso Polo с метровыми пиццами в Михайловском саду по соседству с Русским музеем и нарядно-масштабный Sea, Signora (сифуд со всего мира!). Новости: в «Синьору» триумфально вернулся закрытый дворик-терраса, в азиатском Koi появился новый шеф Виталий Хегай (экс Duo Asia и Nama), на подходе корейская пекарня с бабл-ти. Тем временем Антонио масштабируется: построил во Владивостоке вместе с главным местным ресторатором Ильей Сухих («Супра» и Zuma) итальянский Tiama, а в престижной миланской Брера открыл филиал петербургской Sea, Signora.
