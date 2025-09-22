Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

14 лучших рестораторов Петербурга

Чьи рестораны легко заменяют турагенство? Кто выдает дипломы собственного гастрономического бакалавриата? К кому обращаться за перезапуском ДНК целых районов? Представляем номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 в категории «Лучший ресторатор». В этом году впервые в истории премии победителей определяют профессионалы гастрономической индустрии — голосование проходит исключительно среди номинантов этой категории!

Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев

Алексей Алексеев (Futurist, Inner, Itameshi, LOTUS bistro)

Ризотто с тартаром из говядины, ньокки с рапанами, зеленый салат с соусом из васаби: Алексеев сделал изобретательный комфорт-фуд своим ноу-хау, стал лидером бокс-офиса в этом жанре, трансгрессировал из шефа в ресторатора и теперь открывает свои заведения по всему Петербургу. От авторских Futurist и Inner с Петроградской — на Московский с азиатским Itameshi, а теперь в самый центр. Весной 2025-го Алексей запустил азиатский LOTUS bistro напротив Летнего сада, и лангустины в хрустящем тесте катаифи уходят влет с первого дня. На очереди двухэтажный «итальянец» на Большой Морской, проект в Пушкинских Горах, а затем и русский ресторан с видом на Феодоровский собор (район Пески — новая гастрономическая мекка!).

Роман Киселев, Анри Бер, Стивен Шарма
Роман Киселев, Анри Бер, Стивен Шарма
Стивен Шарма, Анри Бер, Роман Киселев

Анри Бер, Стивен Шарма, Роман Киселев (Solids, Casper, Nothing Fancy, «Игла»)

За главную премьеру осени 2024-го — бистро Casper — в ответе самые модные рестораторы новой волны, трио Бер — Шарма — Киселев. Бланковый дизайн, модный деталькор (меню-квиз!) и авторскую кухню Романа Киселева сразу оценили главные инфлюенсеры Петербурга и Москвы. Следом снова открытие и снова хит: listening-бар по образцу токийских «Игла» в партнерстве с Борисом Трахманом и Ильей Альтшулером — с винилом и кемпинг-террасой. В планах Nothing Fancy в Хамовниках, на Васильевском острове и эстетский общепит при отеле на Петровском острове.

Ренат Маликов, Дмитрий Блинов
Ренат Маликов, Дмитрий Блинов
Дмитрий Блинов, Ренат Маликов

Дмитрий Блинов, Ренат Маликов (Duo Band)

11 лет назад в Петербурге открылся Duo Gastrobar, и свершилась великая гастрономическая революция: Блинов и Маликов изобрели собственный гастрономический стиль, тут же обрели мощную фан-базу и на волне успеха запустили еще 7 проектов, в том числе брутальный Tartarbar, квазиазиатский Duo Asia, Harvest с акцентом на овощи и французский Frantsuza Bistrot. В 2025-м, после экспансии в Дубай (попали в рекомендации Michelin и Gault&Millau), снова сотрясают родные широты. Переформатировали Recolte в мясной ресторан Reborn с беф-бургиньонами и веллингтонами, а теперь строят «Перемену» с актуальной русской кухней на Петроградской набережной. Учим а-ля рус по-блиновски: почки кролика в портвейне, калкан с мидиями и пирог с бужениной и мороженым из хрена.

Алексей Буров
Алексей Буров
Алексей Буров

Алексей Буров (Dreamteam)

Кажется, на открытие новых ресторанов группы Dreamteam Алексея Бурова вдохновляют глобус и контурная карта. В бельгийскую брассерию Trappist ходим за картофельными вафлями. В японский Self Edge Japanese — за премиальным сифудом. А на образцовый греческий салат с фетой PDO — в таверну Pame. Летом 2025-го Буров за пару месяцев спродюсировал новый Smoke BBQ на Петроградской: двухэтажный, с загородными вайбами — засесть в кустах крыжовника на террасе с брискетом сразу выстроились очереди. Что еще: команда Dreamteam запустили конференцию Hospitality Heroes (внутренние тренинги сделали открытыми и собирают аншлаги у профи рынка), строят спортивный проект c падел-кортами и спа-зоной и ресторан по соседству с Harvest Блинова (какая конкуренция? Алексей и Дмитрий — давние друзья!).

Клим Жуков, Сергей Глазунов
Клим Жуков, Сергей Глазунов

Клим Жуков, Сергей Глазунов

Сергей Глазунов, Клим Жуков (Aster, Rene, «Дзамико», 108 burgers, «Суши в бутылке»)

Рестораторы Глазунов и Жуков — очевидно гастроурбанисты: их проекты перезапускают ДНК целых районов. Вложились в раскачку квартала писателей — и очередь за сладкими шведскими булками по утрам в Aster на Маяковского не рассасывается с 2021 года. Теперь взялись за Коломну — в пространстве Hideout открылся их второй Aster c целым хлебопекарным цехом — и Коломна хайпует. А еще Сергей и Клим умеют в выдающийся брендинг: вывели свой культовый бутер с красной икрой в мемы и мерч (свитшоты с рисунком Миши Никатина!). А формат гастробара-пекарни с завтраками и дофаминовыми краффинами превратили в мощный тренд: Aster косплеят по всей стране.

Антон Исаков
Антон Исаков
Антон Исаков

Антон Исаков (La Biga, Ro, Tondo)

Если нужны прорывные идеи, это к Исакову: вот кто точно мог бы возглавить союз креативных шефов-рестораторов (когда-то работал на философа и онтопсихолога Менегетти, и, предполагаем, это не могло не сказаться!). А еще Антон успевает примерно всё: модерирует паблик-токи, снимается в реалити «Дикая кухня» (шефы выживают в лесах и тундре) и даже в книге про крымскую кухню у винодела Павла Швеца поучаствовал. В ресторанах у Исакова тоже порядок: азиатский Ro, который у Антона в управлении, качает лепешками роти, собственный La Biga — детройтской пиццей с пышным воздушным тестом, а новый итальянский Tondo в суперкозырной локации на Большой Зелениной и Корпусной — пастой аль форно из угольной печи и заливным чизкейком.

Марк Лапин
Марк Лапин
Марк Лапин

Марк Лапин (Grecco, Mio, «Огородники»)

Продюсер светского итальянского бистро Mio с видом на Казанский собор и средиземноморского ресторана Grecco с гипнотическими пиде и лепешками двинулся с экспансией в зеленый Выборгский район: отреставрировал трехэтажную усадьбу 1911 года инженера Данилевского и открыл в ней ресторан «Огородники». Абажуры с шелковыми кистями, самовары с сушками и духоподъемная кухня регионов России — керченские рапаны, монастырские щи, гребешки с морошкой, кефаль с разнотравьем. А еще тут есть отдельное меню чая, меда, варенья и собственный сад (в будущем — огород с грядками!).

Арам Мнацаканов
Арам Мнацаканов
Арам Мнацаканов

Арам Мнацаканов («Рестораны Арама Мнацаканова»)

Ресторанный портфель Арама Мнацаканова в представлениях не нуждается. Ферганский плов в загородном «Рыба на даче» и мини-хинкали в перечном соусе от шефа Гиа Хучуа в грузинском Mama Tuta давно стали доброй традицией выходного дня у петербуржцев. Пиццу в его панорамном R14 не раз отмечал международный рейтинг 50 Top Pizza (а в Da Manu на Большой Морской пробуем пиццу с оригинальным рецептом теста на тончайших коржах). И конечно, вишней на этом многоярусном торте (экосистема Мнацаканова!) выступает Probka: беспрецедентная фан-база от Константина Хабенского до Дианы Вишневой и великое меню. Жизнь в Probka кипит: в 2025-м на фестиваль Nativa (когда готовят по семейным рецептам!) приезжал большой винодел Федерико Стадерини. Ведь для такого космополита, как Арам Михайлович, границ будто и нет: итало-левантийский ресторан Mina уже есть в Петербурге, Москве, Ереване (и скоро в Тбилиси!).

Артем Перук, Игорь Зернов, Николай Киселев
Артем Перук, Игорь Зернов, Николай Киселев
Николай Киселев, Артем Перук, Игорь Зернов

Артем Перук, Игорь Зернов, Николай Киселев («СледуйЗаКроликами»)

Боссы экосистемы Follow The Rabbits перестроили культовый El Copitas к юбилею этого всемирно признанного бара (темный готический интерьер придумала команда архитекторов Da Bureau), перевезли мексиканскую Paloma Cantina с Садовой на Гороховую, спродюсировали китайский бар и закусочную «Пища династии Минь» совместно с музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты» (и теперь раздают в доме Мурузи сенсационную утку по-пекински!). А еще Перук и Зернов как мотивейшен-спикеры ведут лекции, воркшопы, блоги и взялись за гастротуризм: возят группы по лучшим барам Японии, Мексики и Армении.

Антон Пинский
Антон Пинский
Антон Пинский

Антон Пинский (Pinskiy & Co.)

Единственный столичный ресторатор, который смог в Петербурге. Прямо сейчас Пинский готовит к открытию в «Севкабель Порту» первую точку Antonio Bistro c концепцией «весь мир на тарелке» (от лабне до роллов!). В видовом ресторане Veter открывает поп-ап-бар с танцами на верхней палубе «Летучего голландца». А теперь еще и кормит гребешками с раклетом и чизкейком в виде бутера с красной икрой островитян Новой Голландии в своем сверхуспешном AVA bistro, который вместе с шеф-поварами Артемом Лосевым и Виталием Истоминым привез из Москвы. Уважаем за щедрые порции и справедливые цены!

Тимур Дмитриев, Михаил Соколов
Михаил Соколов, Тимур Дмитриев
Михаил Соколов, Тимур Дмитриев

Михаил Соколов, Тимур Дмитриев (italy)

Предводители сообщества Михаил Соколов и Тимур Дмитриев в 2025 году отметили 15-летие italy: ура! И вот еще хорошие новости: к Salone pasta & bar, в котором бабули-пастайоло лепят кавателли посреди зала, пристроили салюмерию с лавкой сыровяленых деликатесов. Взбодрили Goose Goose, переделав в коктейльный бар «Медведь» (реконструкция гремевшего в Петербурге в 1906–1917 годах бара!). Откармливают василеостровцев флорентийским бифштексом в Bist. Запускают совместную с ИТМО образовательную программу «Гастрономия». И строят Joli в Москве.

Надежда Третьякова
Надежда Третьякова
Надежда Третьякова

Надежда Третьякова (Drevå, Nordic, Fika)

Благодаря чутью и амбициям Третьяковой между Пулково и Пушкином образовался гастрокластер с файндайнингом Drevå, рестораном нордической кухни Nordic и скандинавской кондитерской Fika. На сет с многослойным пирогом питивье под соусом из желтого вина в Drevå приезжают специально. А еще в этом сезоне здесь приняли главные гастрольные ужины года: Игоря Гришечкина с Бали, Сергея Фокина со Шри-Ланки и Артема Естафьева, покинувшего в Москве феноменальный Artest. В Nordic тоже не скучно: на фестивале раков готовили devil eggs с раковыми шейками и икрой ряпушки под кастомный масала-сидр в коллаборации с Олегом Андреевым.

Алексей Феликсов
Алексей Феликсов
Алексей Феликсов

Алексей Феликсов (Faces, Taste, Le Smash)

Основатель Feliksov Diamonds Алексей Феликсов ресторанных проектов наоткрывал на целую Feliksov Group — от народных булочных до фэнси-бистро: средиземноморские Taste и Faces на Крестовском острове (последний прирос новой зеленой террасой) и весь миллион пекарен «Цех85». В 2025 году Феликсов направил свой взор на модный стритфуд: бургерная Le Smash с хулиганскими смэш-бургерами (трендовые котлеты, раскатанные под прессом, соусы вроде кола-bbq и топинги с маринованным кактусом и сыром раклет).

Антонио Фреза
Антонио Фреза
Антонио Фреза

Антонио Фреза (Fresa’s Restaurant Group)

Основатель Fresa’s Restaurant Group, апулиец Фреза заложил в городе на Неве империю и назвал ее своим именем: в составе — движушное израильское бистро Saviv, флагманский итальянский Fresa, траттория Marso Polo с метровыми пиццами в Михайловском саду по соседству с Русским музеем и нарядно-масштабный Sea, Signora (сифуд со всего мира!). Новости: в «Синьору» триумфально вернулся закрытый дворик-терраса, в азиатском Koi появился новый шеф Виталий Хегай (экс Duo Asia и Nama), на подходе корейская пекарня с бабл-ти. Тем временем Антонио масштабируется: построил во Владивостоке вместе с главным местным ресторатором Ильей Сухих («Супра» и Zuma) итальянский Tiama, а в престижной миланской Брера открыл филиал петербургской Sea, Signora.

Что Где Есть в Петербурге 2025
Надежда Третьякова, Михаил Соколов, Ренат Маликов Стивен Шарма, Алексей Алексеев, Антон Пинский, Антонио Фреза, Алексей Буров, Антон Исаков, Анри Бер, Роман Киселев, Марк Лапин, Дмитрий Блинов, Алексей Феликсов, Арам Мнацаканов, Артем Перук, Тимур Дмитриев, Игорь Зернов, Николай Киселев

