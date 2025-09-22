14 лучших рестораторов Петербурга

Арам Мнацаканов («Рестораны Арама Мнацаканова»)

Ресторанный портфель Арама Мнацаканова в представлениях не нуждается. Ферганский плов в загородном «Рыба на даче» и мини-хинкали в перечном соусе от шефа Гиа Хучуа в грузинском Mama Tuta давно стали доброй традицией выходного дня у петербуржцев. Пиццу в его панорамном R14 не раз отмечал международный рейтинг 50 Top Pizza (а в Da Manu на Большой Морской пробуем пиццу с оригинальным рецептом теста на тончайших коржах). И конечно, вишней на этом многоярусном торте (экосистема Мнацаканова!) выступает Probka: беспрецедентная фан-база от Константина Хабенского до Дианы Вишневой и великое меню. Жизнь в Probka кипит: в 2025-м на фестиваль Nativa (когда готовят по семейным рецептам!) приезжал большой винодел Федерико Стадерини. Ведь для такого космополита, как Арам Михайлович, границ будто и нет: итало-левантийский ресторан Mina уже есть в Петербурге, Москве, Ереване (и скоро в Тбилиси!).