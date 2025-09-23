Куда идти (бежать!) с утра за пончиками с лангустинами и бейглами с докторской колбасой? Представляем номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 в категории «Лучший новый завтрак в кафе». Голосуйте за любимые оладьи, сырники и гриль-чизы!
«5 июня»
За запеканкой из рикотты с муссом из ряженки и вареной сгущенки в это модернистское кафе на набережную Обводного съезжаются со всего города. Главное утреннее блюдо — «Июньский завтрак»: тарелка с яйцом семиминуткой, мортаделлой, маасдамом, смородиново-вишневым вареньем, взбитым маслом, ломтиками тартина и крупными хлопьями индонезийской соли, поданной отдельно на ложечке. За три месяца с открытия продали тысячу порций — это заявка на рекорд.
наб. Обводного канала, 106
«Кусь»
Миссия владелицы трех городских кафе «Кусь» Валерии Петровой — гастрономическая раскачка спальных районов. Уже освоены локации на Киришской улице на Гражданке, на Среднерогатской в Московском районе, а теперь и Комендантский проспект. Где еще в Калининском районе вы видели цельнозерновой хлеб на ржаной закваске с семенами подсолнуха, копченый круассан-бургер с говядиной и медовым барбекю или вытянутую слоеную булочку «лонг» с уткой, смородиновым соусом и можжевельником?
Киришская ул., 2А; Среднерогатская ул., 13 к1; Комендантский пр., 65
«Текстура»
Есть только две гастропекарни «Текстура» в Петербурге: на Салова и у Балтийского вокзала в апарт-отеле Well — и везде очереди за круассанами-шарами от топового пекаря Макса Бабича. А еще «Текстура» — это спешлти-кофе (есть классная воронка — Colombia Pink Bourbon), эксперименты с ферментацией (квашеные персики!) и завтраки целый день. Гриль-чизы, сырники под малиновым джемом с базиликом, бархатный французский омлет с авокадо и тамбовским окороком.
ул. Салова, 61; Измайловский бул., 1к2
Babka Kitchen
У пекарни Babka Bakery на Васильевском острове появилась вторая точка — бистро на Малом проспекте Петроградской. Здесь подают титульные сдобные плетенки — бабки с начинками от маковой с черникой до шоколадной с вишней, а еще маленькие канеле и гигантские ромовые бабы (идеально с церемониальной матчей из Удзи, приготовленной строго по японской технологии). До четырех дня кормят завтраками — шакшуку с креветками приносят на сковородке с теплым тартином, драники из цукини — с форелью и деревенской сметаной.
Малый пр. Петроградской стороны, 48
Kona Cafe
Команда Kona, что занимает угловой зал в Mozzarella Bar на Петроградской, осенью 2024-го перезапустились в новом формате: теперь завтраки с бейглами собственного производства сервируют весь день. И это прекрасно: мягкий, в щедрой посыпке из мака и кунжута бейгл идет с начинками — нажористый ростбиф с коул слоу и трюфельным айоли или с маасдамом, пармезаном и ностальгической докторской колбасой из детства. А брутальный пекарь Эд Бартош добавляет немного дэт-метала в булки — пробуем пончик с кардамоном и кремом пломбир-матча.
Большой пр. Петроградской стороны, 13/4
mere
Меню в лайфстайл-кафе в двух шагах от гастрокластера Большой Зелениной — это смарт-кежуал в мире завтраков. Если оладьи, то из батата, если сырники, то с наполнением по сезону (наш краш — облепиховый мусс, свежий инжир и карамелизированный орех). Любимчик локалов в mere во главе с булочками собственного производства «Большой завтрак» от шеф-повара Яны Кольченко — сытный и сбалансированный для тех, кто с утра (с 8:00!) запасается калориями на весь день. Их на тарелке в достатке — глазунья из двух яиц, сочный рубленый говяжий бифштекс, фасоль, помидоры гриль, малосольные огурчики и свежеиспеченный теплый тартин от шеф-пекаря Екатерины Трофименко.
ул. Лодейнопольская, 7
Soul Babe
В бистро на улицу Восстания ходят не только за вечерним коктейлем и селфи на фоне красивейшей изразцовой печи XIX века. Здесь котируют завтраки после крепких вечеринок: слоеный коин с мортаделлой и соусом тоннато, жареные пончики с тунцом, лангустинами и красной икрой или с томленой говяжьей щечкой и пармской ветчиной. Утреннее меню в Soul Babe — это гастрономический диалог двух талантливых шефов: за еду в бистро отвечают москвич Артем Витвицки (Bardot) и петербуржец Дмитрий Антропов (Pear).
ул. Восстания, 22
Комментарии (0)