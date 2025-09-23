mere

Меню в лайфстайл-кафе в двух шагах от гастрокластера Большой Зелениной — это смарт-кежуал в мире завтраков. Если оладьи, то из батата, если сырники, то с наполнением по сезону (наш краш — облепиховый мусс, свежий инжир и карамелизированный орех). Любимчик локалов в mere во главе с булочками собственного производства «Большой завтрак» от шеф-повара Яны Кольченко — сытный и сбалансированный для тех, кто с утра (с 8:00!) запасается калориями на весь день. Их на тарелке в достатке — глазунья из двух яиц, сочный рубленый говяжий бифштекс, фасоль, помидоры гриль, малосольные огурчики и свеже­испеченный теплый тартин от шеф-пекаря Екатерины Трофименко.

ул. Лодейнопольская, 7