Печень в коньяке, тальолини с икрой и зеленые щи: великие меню Петербурга (которым не один десяток лет!)

От режиссера Льва Додина до фитнес-богини Анастасии Мироновой, петербуржцы третий десяток лет ходят в Probka к Араму Мнацаканову за неизменно идеальными черными тальолини с красной икрой (выверенная до миллиграмма квазипростота: хайбрау-блюдо из минимума ингредиентов), вителло тоннато с каперсами и домашней закрытой пастой тортелли с начинкой из бурраты, рикотты и черного трюфеля, щедро сдобренной пармезаном сверху (по подсчетам команды за все годы гости съели 209 088 штук). А тирамису из Probka по старинному рецепту как у итальянской бабушки и вовсе в представлении не нуждается. В 2024 году десерт-легенда победил в премии Собака.ru «Что где есть в Петербурге»: пропитанные кофе и амаретто палочки савоярди, привезенные из Италии, и крем с домашним маскарпоне и лимонной кислотой славятся подачей — на вашу тарелку тирамису попадает из огромной керамической латки (и иногда — если вам повезет, конечно — его раздает сам Арам!).

Зоологический пер., 2-4