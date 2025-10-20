Печень в коньяке, тальолини с икрой и зеленые щи: великие меню Петербурга (которым не один десяток лет!)

Культовые, легендарные, верховные — на блюдах этих ресторанов выросло несколько поколений петербуржцев. Представляем лауреатов «Что где есть в Петербурге» — 2025 в категории «Великое меню». Впервые в истории премии: каждый участник номинации — уже победитель!
«Шаляпин»
Новое тысячелетие уважаемые предприниматели Леонид Ноткин и Иван Третьяков встретили открытием своего культового ресторана крепкой русской кухни «Шаляпин» — на пирожках из репинского филиала выросло несколько поколений петербуржцев (с 2000 года!). Тем временем городской «Шаляпин» (неподалеку от Смольного!) раздает гениальные котлеты (в меню их 12 видов: от щуки до рубленой мраморной говядины), знаменитый рассольник с куриной печенью и домашние соленья под стопку беленькой. Хлебосолье — барское, обхождение — аристократичное, а великое меню «Шаляпина» без сомнений благословил бы Гоголь (щи зеленые с перепелиным яйцом, щука фаршированная, под овощным маринадом). А еще обожаем местную кулинарию. За шашлыками, закрутками (лечо и баклажанная икра), заморозкой (пельмени с варениками), форшмаком и расстегаями ходим в лавку при ресторане или заказываем доставку — всегда высочайшее качество и щедрые «шаляпинские» порции.
ул. Тверская, 12/15Б
Il Lago dei Cigni
В живописной тишине Лебяжьего пруда шеф-повар и гастрономический энциклопедист Дмитрий Трушкин уже 12 лет готовит нежнейших молочных козлят и телячью печень по-берлински с коньяком и яблоком — больше половины блюд в меню Il Lago носят статус долгожителей. И расходятся на цитаты: карпаччо из цветной капусты а-ля секунд родилось на Крестовском, но с тех пор его без устали цитируют файндайнинги двух столиц. Неудивительно: меню Трушкина — это haute couture. Продукты кутюрного качества Дмитрий обрабатывает только лучшими хендмейд-техниками: пасту лепят своими руками или с помощью бронзового пресса от Франческо Боттене. Заправляют деликатесами: камчатский краб или трюфель, роскошь юных лет. И даже пицца в Il Lago — кутюр: на экстратонкое (почти шифон!) и хрустящее тесто выкладывают боровики или артишоки. Северный флорентийский стиль этой пиццы чудо как хорош под здешние великие вина (барбареско или баролло, которым несколько десятков лет!).
Крестовский просп., 21Б
Probka
Нежная паста ручной работы радикально черного цвета — идеальное обрамление для красной икры
Менеджер Георгий Исраелян (aka «Гоша из “Пробки”» и участник номинации «Лучший флортендер» премии «Что где есть в Петербурге» — 2022!) и десерт-победитель «Что где есть в Петербурге» 2024
Осьминог по-сицилийски
От режиссера Льва Додина до фитнес-богини Анастасии Мироновой, петербуржцы третий десяток лет ходят в Probka к Араму Мнацаканову за неизменно идеальными черными тальолини с красной икрой (выверенная до миллиграмма квазипростота: хайбрау-блюдо из минимума ингредиентов), вителло тоннато с каперсами и домашней закрытой пастой тортелли с начинкой из бурраты, рикотты и черного трюфеля, щедро сдобренной пармезаном сверху (по подсчетам команды за все годы гости съели 209 088 штук). А тирамису из Probka по старинному рецепту как у итальянской бабушки и вовсе в представлении не нуждается. В 2024 году десерт-легенда победил в премии Собака.ru «Что где есть в Петербурге»: пропитанные кофе и амаретто палочки савоярди, привезенные из Италии, и крем с домашним маскарпоне и лимонной кислотой славятся подачей — на вашу тарелку тирамису попадает из огромной керамической латки (и иногда — если вам повезет, конечно — его раздает сам Арам!).
Зоологический пер., 2-4
VOX
В ресторан VOX Светланы Яковлевой и Натальи Цыпленко (гастрономическая точка сборки old money!) 20 лет не зарастает светская тропа: от Ирины Огановой до Алены Долецкой. Семья Янковских приходит за пастой с филе белых рыб, бульоном с острым перцем чили и боттаргой. Прима-балерина Мария Абашова — за карпаччо из корневого сельдерея с руколой и пармезано. Актриса Лиза Боярская — за «Наполеоном» из слоеных коржей и двух видов сливочного крема со свежими сезонными ягодами. 70% блюд в Vox остаются с первого дня, а по спешл-дропам можно отслеживать смену сезона: осенью это изящная закуска из инжира, страчателлы и бальзамического крема, зимой у шеф-повара Андрея Скрябина у одного из первых появляется корюшка. Летом с тарелкой земляники или с очень красивой пиццей с цветками цукини, моцареллой и анчоусами выходим на террасу Vox: и вот он кинематографичный вид на одно из самых красивых зданий в Петербурге — Академию Штиглица!
Соляной пер., 16
