Колдбрю-мартини и стаут на бородинском хлебе: лучшие безалкогольные коктейли

«Цветочный бамбу» (Tagliatella Caffe)

Если после аперитива в итальянском баре из экосистемы Follow The Rabbits вас ждут дела и нужно быть в трезвом уме, то у обаятельных барледи в белоснежных кителях найдется решение (в Tagliatella Caffe за стойкой работает только женский каст!). Это коктейль «Цветочный бамбу» на основе безалкогольного белого вина и «фейкового» кампари с каплей зеленого чая и с кордиалом из цветов жасмина. Венчает бамбу цветок живой бегонии.