Колдбрю-мартини и стаут на бородинском хлебе: лучшие безалкогольные коктейли

Сбродить в уксус башкирскую черноплодную рябину, выжать суперджус из помело и добавить немного сливочного хрена — на что только не идут бары и рестораны, чтобы вы не тосковали ни по одному отсутствующему градусу. Представляем номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 в категории «Лучший безалкогольный коктейль». Голосуйте за моктейль-фаворит на сайте премии!
Абрикосовый лонг с сорбетом («Cон»)
Основатель ресторана «Сон» Алексей Мочнов — бартендер и владелец консалтинга BarProfi: коктейли и моктейли здесь на высоте. Абрикосовый лонг с сорбетом — это пряный ром-«нулевка», домашний кордиал из спелых абрикосов с чабрецом, содовая на безалкогольном белом вине и шарик лимонного сорбета. Этот моктейль — просто полуденный зной в бокале: особенно актуально, когда Белые ночи забыты как сон!
«Цветочный бамбу» (Tagliatella Caffe)
Если после аперитива в итальянском баре из экосистемы Follow The Rabbits вас ждут дела и нужно быть в трезвом уме, то у обаятельных барледи в белоснежных кителях найдется решение (в Tagliatella Caffe за стойкой работает только женский каст!). Это коктейль «Цветочный бамбу» на основе безалкогольного белого вина и «фейкового» кампари с каплей зеленого чая и с кордиалом из цветов жасмина. Венчает бамбу цветок живой бегонии.
Аkai 75 (Self Edge Japanese)
Шеф-бармен Александр Набоков — спец по коктейлям с ориентальным флером. Его красный Akai 75 — дань уважения French 75 (микс джина и шампанского!) и главному цвету Страны восходящего солнца («ака» — «красный» в переводе с японского). Безалкогольные джин и игристое, сок грейпфрута и «монетка» из цедры — это база Akai 75. А верхние ноты зависят от сезона: осенью и зимой добавляют клюкву и мяту с соседнего Мальцевского рынка, летом — ревень и красную смородину.
Basil Smash (#perfectbarsteam)
Сочный травяной сауэр без градуса стоит во всех пяти барах #perfectbarsteam: от коктейльно-экспериментального «Полторы комнаты» до каталонского Ruc’s Heaven. Безалкогольный джин для Basil Smash дистиллируют в собственной лаборатории. Из юдзу делают сироп, чтобы вытащить из цитруса парфюмерные ноты. Из помело жмут суперджус (сок с маслами и буферной солью для плотности). А раствор корня мылянки выступает растительной альтернативой яичного белка и помогает добиться пышной пены.
Bloody Mary (Kuznyahouse)
Отказываемся от кровавой, выбираем девственную virgin Мэри — вкусовых обертонов в ней будет не меньше, чем в алкогольной. Бартендеры Kuznyahouse в Новой Голландии снабжают «Марию» мощными ингредиентами (от канонического вустерширского соуса Lea & Perrins до каперсов и сливочного хрена), а в качестве пейринга выдают корнишон, оливку и лимон под сванской солью. Последний можно и вприкуску — а хотите коктейль кислее, выжмите сок внутрь.
Cold Brew Martini (Xander)
В роскошном лобби-баре при пятизвездочном отеле Four Seasons Lion Palace лишенные градуса коктейли не теряют в гастрономичности: клубника со сливками, бузина с лаймом. Безалкогольную вариацию на горько-сладкий эспрессо мартини тоже принарядили: к колдбрю (кофе долгой холодной заварки), биттеру и вермуту с 0% ABV добавили соленую карамель.
Donut (Кабаре «ШУМ»)
Неокабаре с вайбом арт-кафе Серебряного века не было бы «Шумом», если бы даже из карты моктейлей здесь не устроили шоу. Коллекция напитков отсылает к музыкальным палиндромам из треков хип-хоп-легенд XXI века: с кем сегодня желаете выпить — с Кендриком Ламаром или Jay-Z? А последнему сольнику Donuts битмейкера J Dilla посвятили коктейль с б/а виски, биттером и миндально-шафрановым кордиалом.
Radler (technodöner)
Стритфуд-бар команды «Пирс 28» служит телепортом в берлинский Кройцберг: спасибо денерам, техно и собственному производству радлеров (это пиво с фруктовым соком — эдакий пивной лимонад, особо любимый немецкими велосипедистами в версии без алкоголя!). У technodöner радлеры только б/а: хиты — с имбирем и крем-содой, а еще Cocodunkel — плотный стаут 0% ABV с кокосом и бородинским хлебом.
Kultura drinks («Футура»)
Бистро «Футура» вывело собственное производство напитков без градуса в сайд-проект Kultura Drinks и подают линейку wine inspired drinks в винных бокалах. Особенно хорош Ruby: фермерский ревень отжимают вручную под прессом, добавляют саган-дайля, листья черемухи и вишни, уксус из башкирской черноплодной рябины и дают вкусам пожениться под давлением двое суток. Получается что-то вроде безалкогольного розе со вкусом лучшего лета в вашей жизни.
