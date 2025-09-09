10 лучших новых авторских ресторанов Петербурга 2025 года

Reborn

В ДНК нового ресторана Дмитрия Блинова и Рената Маликова — мясо: от шатобриана и ребра бычка до курицы в корейском барбекю и слоеного пирога из кролика со сливочным соусом из пармезана и копченого сыра. Молодой прорывной шеф-повар Андрей Ковалев также отвечает за кухню в Tartarbar и не забыл про тартар в Reborn: готовит его из ягненка, дополняя желтком. Но особенно Блинов и Маликов рекомендуют фуа-гра — тающую во рту печень Ковалев оркеструет вялеными абрикосами в амаретто с соусом жу и маслом черного перца.

просп. Добролюбова, 11Е