10 лучших новых авторских ресторанов Петербурга 2025 года

Костный мозг с апельсиновой сгущенкой, моти с крабом или фуа-гра с абрикосом? Где искать классную авторскую кухню? Слово берут номинанты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 в категории «Лучший новый авторский ресторан». Голосуйте за любимый проект!
Casper
Образцовое французское бистро встречает nordic-вайбы и всех петербургских модников! Casper Анри Бера и Стивена Шарма с авторской кухней Романа Киселева хайпует с первого дня (берите бавет, сдобренный маслом с костным мозгом, и креветки в лимоне с чили и салатом из фенхеля). С музеем «Полторы комнаты» в честь 85-летия Бродского запускают его любимые блюда, к новому сезону сериала «Медведь» готовят пиккату из цыпленка. А тартар с луковым майонезом, пармезаном, редким панисом и зеленый салат с соусом «кешью-цезарь» в Casper есть всегда, и они прекрасны!
Кирочная ул., 5г
Kira
Cтуфато из осьминога, греческая паста критараки с креветками и куриная печень с ризотто, кажется, впервые добрались до исторического района «Пески», где прежде не наблюдалось выдающейся гастрономии. Все изменилось: здесь открылся самый большой ресторан с самой вместительной зеленой террасой в деловом квартале от любимой команды Jerome. И чуть ли не самое большое количество шефов принимало участие в составлении средиземноморского меню для Kira: бренд-шеф Павел Циклинский, итальянец Паскуале Паламаро, гастропрофи Аггелос и Ольга Бакопулос с Миконоса и талантливый марокканец Джавад Рахали.
Кирочная ул., 67, стр. 2
Matilde
Группа Bona People и концепт-шеф Алексей Ермаков в своем посвящении родине трюфеля — Пьемонту — сделали ставку на ризотто. Блюдо готовят на основе итальянского риса карнароли в шести вариациях. Самый ходовой ризотто (200 в неделю!) — с добавлением региональных сыров (горгонзола, грана падано, таледжио и трюфельный коровий!). А фундук, характерный для Пьемонта, сопровождает в Matilde и пасту, и гребешки. Важно: завтрак с сэндвичем на основе итальянской лепешки крешиа здесь дают с 8:30, даже в воскресенье!
набережная реки Карповки, 31к1
Michèle
На первом этаже исторического отеля «Англетер» с безупречным видом на Исаакиевский собор команда «Счастье» открыла нарядный ресторан Michèle (и здесь же будет пиано-бар и кинотеатр!). Бренд-шеф Олег Азимов и шеф ферментации Николай Березин выдали внушительное меню, где демонстрируют привычные блюда и продукты в новом свете. Моти начиняют крабом, ножку конфи подчеркивают вишневой редукцией, а крудо из аргентинских креветок дополняют сорбетом из кукурузы, гелем из соленых лимонов и ледяными горошинами из васаби и зеленой пасты карри.
Малая Морская ул., 24
Πολύ (Poly)
Для того чтобы открыть душевный средиземноморский ресторан в доме, построенном в стиле модерн архитектором Лишневским, глава Dreamteam Алексей Буров, шеф-повар Илья Бурнасов и команда провели глобальный ресерч: путешествовали по греческим островам, византийским землям, и привезли из экспедиции рецепты идеального шелковистого хумуса из ливанского нута с сумахом, нежной питы на айране и особенного шиш-кебаба, где слой стриплойна чередуется со слоем жира. Важно! Требуйте в Πολύ шикарно проработанную карту безалкогольных напитков: миксы с суданской розой и черным тмином или щавелево-яблочный сок.
ул. Белинского, 11
Reborn
В ДНК нового ресторана Дмитрия Блинова и Рената Маликова — мясо: от шатобриана и ребра бычка до курицы в корейском барбекю и слоеного пирога из кролика со сливочным соусом из пармезана и копченого сыра. Молодой прорывной шеф-повар Андрей Ковалев также отвечает за кухню в Tartarbar и не забыл про тартар в Reborn: готовит его из ягненка, дополняя желтком. Но особенно Блинов и Маликов рекомендуют фуа-гра — тающую во рту печень Ковалев оркеструет вялеными абрикосами в амаретто с соусом жу и маслом черного перца.
просп. Добролюбова, 11Е
Salve
Свой ресторанный дебют петербургская красавица Франческа Сара Нарди решила посвятить фамильным рецептам своей семьи. В Salve шесть видов панини, образцовая сочная пармиджана и пьядина, как у хлебосольных итальянских Nonna — и это только на аперитив! Следом готовьтесь к безупречной печени по-венециански, обжаренной до уверенного medium и тушенной с луком конфи и белым винным уксусом до образования соуса. Десерты занимают отдельное меню и витрину, а тирамису и ромовая баба — место в нашем сердце!
Басков пер., 2
Smoke BBQ
Босс Dreamteam Алексей Буров как никто умеет в деталькор. В петербургском особняке его нового ресторана Smoke BBQ (брат одноименного большого московского проекта) — терраса с шезлонгами и ягодными кустами вокруг многолетних деревьев, дровяная печь, трехметровый смокер, а еще люстра из мячей для американского футбола и кроссовки Nike Cortez, которые носил Форрест Гамп (привет истинным BBQ-традициям!). Шеф Алексей Каневский готовит в «Смоуке» не только фирменный (и всеми любимый!) брискет, но и авторские блюда (костный мозг с лангустинами и апельсиновой сгущенкой!).
Лодейнопольская ул., 5Б
Teya Neo
Прежде чем открыть авторское бистро, шефповар Валерий Порядин прошел стажировку в мишленовских Maaemo (Норвегия) и Relae (Дания) и руководил кухней знаменитого сочинского ресторана «Баран-Рапан». Свой дебют в Петербурге Teya Neo назвал в честь дочери Теи и ввел в меню ее любимое блюдо: ризотто из цветной капусты с гребешком и шалфеем бьет рекорды продаж. Еще один бестселлер — фокачча цвета южного заката: синий чай анчан не просто окрашивает хлеб, но придает вкусу глубину, а розмарин и томатная пудра — объем.
ул. Маяковского, 16
Tondo
Шоустоппер в новом итальянском ресторане на модной Большой Зелениной от популяризатора пиццы и гастрошоумена Антона Исакова—угольный гриль, где запекают тальятту и хрустящего цыпленка. А пицца Tonda Romana, в честь которой назван проект,—здесь доведена до абсолюта. «Тонду» готовят на закваске, тесто раскатывают в два этапа, скалкой и руками. Топинги—тыква с бычьими хвостами или прошутто с вешенками, шпинатом и яйцом. А еще у Исакова не разрешают пренебрегать дижестивом: шоколадный пирог с фисташкой из печи только с авторским негрони на мескале и портвейне с фундуком и перцем.
Большая Зеленина ул., 18
