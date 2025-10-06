8 лучших кондитеров Петербурга

Оборачивают орешки со сгущенкой в золото, варят карамель на соевом соусе, собирают мильфей из свеклы и даже бальзам «Звездочка» могут сделать пирожным! Представляем номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 в категории «Лучший кондитер». Голосуйте!
Алексей Гребенщиков (Bourgeois Bohemians)
Суперсила кондитера Гребенщикова — в интеллектуальных файндайнинг-десертах. Алексей максимально изящно экспериментирует с редкими для кондитерского дела продуктами: для летнего сета BOBO’s Signature XIV маринованные томаты в малиновом сиропе рифмует с йогуртовым мороженым и сублимированной земляникой. Мастерство совладельца и кондитера главного файндайнинга города BoBo подтверждают все профессионалы индустрии — амбассадор премиального бренда Cacao Barry, Гребенщиков снял все сливки на премиях WorldSkills и EuroSkills. Не отрицая его великое — грушу с трюфельной карамелью и вяленую в кофе свеклу, — ждем, как именно Алексей удивит в новом сезонном сете.
Екатерина Желвакова («Астория»)
Практиканткой пришла в легендарный отель у Исаакия в 1998-м, а в 2021-м возглавила всё кондитерское производство: вот что значит не сворачивать с пути. В «Астории» готовит запеченный чизкейк с цедрой лимона и «Анну Павлову» с домашним мороженым из базилика. К выставке «Наш авангард» в Русском музее придумала арт-версию медовика по мотивам «Супрематизма» Малевича: глянцевую шоколадную сферу с сердцем из черной смородины укрыла бархатным шоколадным велюром и пластинами черного и белого шоколада — ищите в «Ротонде» на фарфоре ИФЗ.
Марина Круч («Круч»)
Слышали про знаменитый «кручетроль»? Тончайшее тесто, заварной крем, ганаш из французского шоколада — легендарную булочку когда-то подавали в пекарне «Круч» на Корпусной улице, а теперь кафе Марины Круч переоткрылось на Блохина, в доходном доме банкира Бурцева, и за кручетролем стоит очередь на Петроградской! А еще адепт кинематографичных муссовых пирожных, Круч классно делает безглютеновый десерт с грушей и жасмином и «Наполеон» из рубленого теста, завернутый в рулет.
Дарья Кузьмичева (Cherchez la tarte, Cherchez Bistrot)
Кондитер и хозяйка кафе Cherchez la tarte в Пушкине взлетела в рестораторы. Открыла одноименное бистро на Карповке, бургерную в Екатерининском парке, готовит бар-фонотеку Catch 22 на Фонтанке. Но основное ремесло не бросает и особенно талантливо умеет в тромплей: мусс из маракуйи и манго у нее в виде яйца всмятку, банка икры — из хурмы и козьего сыра, «Звездочка» из коллекции Back to USSR — с шоколадом внутри, а «Чеширский кот» без сахара и глютена, с малиновым бисквитом.
Ирина Лылова («Сад»)
Кондитер Ирина Лылова — сторонница классической школы патиссери: в портфолио стажировки в мишленовских ресторанах Франции, опыт в Cococouture Матильды Шнуровой и Four Seasons. Теперь дива отвечает за десерты в светском «Саду»: черемуховый рулет, крем-карамель с саган-дайля и пчелиным воском. Представьте, как вы сидите под яблонями на террасе ресторана Натальи Цыпленко, Анны Овчинниковой, Сергея Семака и завтракаете «Наполеоном» с печенным на костре яблоком, попкорном из грецкого ореха и ряженкой. Все в «Сад»!
Стас Пауль (Duo Band)
Десерты шеф-кондитера Duo Band — это артхаус! Все потому, что Пауль готов на все жанры кроме скучного: если мильфей, то свекольный и с вяленой вишней (Harvest). И вообще петербургские фуди требуют вернуть в меню легендарный крем из пастернака с фейхоа и грибную тарталетку. С кондитерской классикой Пауль расправляется, как Константин Богомолов с Достоевским: в мясном Reborn заварной крем мешает с трюфельной пастой и рифмует с лимонным мороженым с грибной карамелью. Что ж, ждем, как Стас развернется в главном ресторанном открытии осени 2025-го: Дмитрий Блинов готовит к запуску русскую «Перемену» (спойлер: обещают чизкейк с ромашкой!).
Андрей Cокольников (Italy, Joli Grand Bistrot)
Среди всех ресторанов сообщества italy в бистро Joli — самая сильная карта десертов, и отвечает за нее шеф-кондитер Сокольников, мастер удачной перезагрузки классики. Орешки со сгущенкой из нашего детства Андрей тюнинговал золотом и добавил фисташки с флер де соль. Его каштановый медовик со свежей малиной и идеальная в своей лаконичности миндальная тарталетка — бестселлеры особняка Мясникова: продажи этих десертов доходят до полутора тысяч в месяц. А для Salone pasta & bar Сокольников придумал тирамису на кофейной комбуче.
Ксения Соловьева (Futurist, Inner, Itameshi, LOTUS bistro)
Еще в репинском файндайнинге Eclipse Ксения Соловьева зомбировала нас феноменальными кексами, а теперь шеф-кондитер ресторанов Алексея Алексеева — мастерица фьюжена. В итальяно-азиатском Itameshi вкус кофе в тирамису подчеркивает карамелью с соевым соусом, визитной карточкой Futurist сделала крем-брюле с горгонзолой, а для нового азиатского LOTUS bistro — шоколадный ганаш с арахисом, медовой нугой и пудрой из вешенок и шиитаке.
