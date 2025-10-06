8 лучших кондитеров Петербурга

Стас Пауль (Duo Band)

Десерты шеф-кондитера Duo Band — это арт­хаус! Все пото­му, что Пауль готов на все жанры кроме скучного: если мильфей, то свекольный и с вяленой вишней (Harvest). И вообще петербургские фуди требуют вернуть в меню легендарный крем из пастернака с фейхоа и грибную тарталетку. С кондитерской классикой Пауль расправляется, как Константин Богомолов с Достоевским: в мясном Reborn заварной крем мешает с трюфельной пастой и рифмует с лимонным мороженым с грибной карамелью. Что ж, ждем, как Стас развернется в главном ресторанном открытии осени 2025-го: Дмитрий Блинов готовит к запуску русскую «Перемену» (спойлер: обещают чизкейк с ромашкой!).