Мартини с перечным маслом, Old Fashioned со сморчками и желе из кремана: лучшие новые бары

Где не жалеют бюджетов на аудиофильский Hi-Fi? Куда идти за расстегайчиками под гречнево-пармезановую маргариту? Кто может организовать и чаепития 5 o’clock и самогоноварение на кедровых орехах? Представляем номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 в категории «Лучший новый бар». Выбирайте свой — неорусский, будуарный или растительный!
«Игла»
Сдаем билеты до Токио: рестораторы Бер — Шарма — Киселев (Casper) в коллаборации с Борисом Трахманом и Ильей Альтшулером открыли японской крутизны и вайбов listening-бар. Пижонский высокобюджетный Hi-Fi, винил (иногда можно поставить свой), сэндвич кацу-сандо и «Дайкири» с настоем из красных сальвадорских бананов из винтажного японского стекла. Летом 2025-го бар прирос кемпинг-террасой и фургоном с драфт-станцией. Важно: «Игла» задала тренд в Петербурге на аудиофильские бары — вслед открылось еще несколько (и прогноз, который мы сделали еще в ноябрьском журнале Собака.ru 2024-го, сбылся!).
ул. Гороховая, 47Б
«Медведь»
Оммаж первому коктейльному бару России: «Медведь» открылся 119 лет назад, здесь же, на Большой Конюшенной, 27. Тогда петербуржцы пили гимлеты и панчи, сегодня — шалфеевый аперитив, барбарисовый сазерак и гречнево-пармезановую маргариту. На закуску — расстегайчики с щучьей икрой, голубцы с раковыми шейками и желе из розового кремана. Оммаж историческому интерьеру — результат ресерча сообщества italy и архивариусов из журнала «Петрополь»: ищите серебряные ложки Christofle и меню «Медведя» от 14 января 1900-го.
ул. Большая Конюшенная, 27
«Октав»
Интеллектуальный бар-гостиная Александра Гутаковского (экс-Utopist), где готовят негрони со вкусом лимонного пирога, а саунд не уступает в важности флейвора. Гордость — две винтажные Hi-Fi-системы: американская Altec Lansing 1978 года и австралийская Pitt&Giblin Superwax. Слушаем винил и заказываем сибаса с салом и виноградом под шампань, рваную баранину с мятой — под авангардную Бургундию. Интерьер от архитектора Никиты Капитурова тоже эстетский: иконы дизайна (коллекционные стулья Vitra и Flötotto — никаких реплик!) и картины молодых художников.
Щербаков пер., 17/3с2
Chez Serge
Круглосуточный коктейльный бар в лобби отеля Akyan спродюсировали идеологи нарядных вечеринок Çava Disco. У «Серж» они чем-то похожи на квартирники в бархатном будуаре Генсбура: охота судачить про стиль Франсуазы Арди и виноградники Коссара (сейчас, кажется, из-за шторы выпорхнет Джейн Биркин). Богемный настрой поддержат восемь видов негрони (наш любимый — со сладким хересом), дюжина улиток и профитроли с фуа-гра.
ул. Восстания, 19
Orthodox
Водка на грече или самогон на кедровых орешках? В неорусском баре Orthodox коктейли смешивают на отечественных дистиллятах и посвящают любимым писателям и композиторам. В 2024-м Orthodox переехал с Рубинштейна на Восстания, прибавил в квадратных метрах и теперь под кирпичными сводами, за латунной стойкой смешивают «Вишневый сад» на самогоне с шоколадным биттером и «Cпящую красавицу» на дагестанском рислинге. И не забудьте: сет шотов «Братья Карамазовы» закусываем малосольным огурчиком.
ул. Восстания, 4
Roots le petit bar
С берега Медного озера на Петроградку: у лесного бара Roots в отеле We Lodge появился младший и очень нарядный брат. Шеф-бармен Илья Астафьев и для городского проекта собрал великую коллекцию джина: пьем чистым или заказываем коктейль из раздела, посвященного сухому мартини (вам с перечным маслом или на текиле с маринованной кукурузой?). В профранцузском меню улитки, домашние мадленки, картошка фри с черной икрой и чаепития 5 o’clock с мини-сэндвичами и теплыми сконами.
ул. Блохина, 3/1
Soil
Даешь растительное, локальное, сезонное! Команда уважаемого всеми коктейльными энтузиастами Imbibe открыла plant-based-бар Soil, где в шейкер и под нож идет все, что вырастила матушка-природа. В Mary добавляют рассол, в Skinny Birch — березовый сок, а Old Fashioned готовят со сморчками. Главный хит — Onionis (твист на Adonis) — делают сверхгастрономичным с помощью карамелизированного в крепленых винах красного лука. За еду отвечает вег-королева Виктория Мосина: берем мятные роти, фри с черемшовым айоли и кимчи с тофу-вонтонами.
ул. Жуковского, 14
