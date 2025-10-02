Мартини с перечным маслом, Old Fashioned со сморчками и желе из кремана: лучшие новые бары

«Игла»

Сдаем билеты до Токио: рестораторы Бер — Шарма — Киселев (Casper) в коллаборации с Борисом Трахманом и Ильей Альтшулером открыли японской крутизны и вайбов listening-бар. Пижонский высокобюджетный Hi-Fi, винил (иногда можно поставить свой), сэндвич кацу-сандо и «Дайкири» с настоем из красных сальвадорских бананов из винтажного японского стекла. Летом 2025-го бар прирос кемпинг-террасой и фургоном с драфт-станцией. Важно: «Игла» задала тренд в Петербурге на аудио­фильские бары — вслед открылось еще несколько (и прогноз, который мы сделали еще в ноябрьском журнале Собака.ru 2024-го, сбылся!).

ул. Гороховая, 47Б