Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
  • Что Где Есть в Петербурге 2025
Что Где Есть

Поделиться:

Объявлены тройки финалистов премии «Что где есть в Петербурге» — 2025

Редакция Собака.ru подвела итоги народного голосования главной ресторанной премии Петербурга! После проверки и удаления накрученных голосов (в зачет шли только те, что были отданы на сайте премии и в телеграм-канале «Что Где Есть в Петербурге») в некоторых номинациях разрыв между участниками оказался минимальным — поэтому число финалистов превысило привычные три позиции. Теперь слово за нашими экспертами: 16 октября они проведут закрытое голосование и определят победителей, имена которых мы объявим 23 октября на церемонии в «Гранд Отеле Европа».

В 2025 году впервые в истории премии «Что где есть в Петербурге» редакция ввела номинацию, где каждый участник — уже победитель: это «Великое меню». Мы также решили, что победителей в номинациях «Лучший ресторатор» и «Лучший шеф-повар» определят профессионалы — голосование проходит исключительно среди номинантов этой категории, а победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения.

Лучший новый авторский ресторан

Michèle
Фото предоставлено пресс-службой Michèle

Michèle

Matilde
Фото предоставлено пресс-службой Matilde

Matilde

Casper
Фото предоставлено пресс-службой Casper

Casper

Лучший новый ресторан на каждый день

«Огородники»
Фото предоставлено пресс-службой Огородники

«Огородники»

«Старт»
Валя Каштан

«Старт»

Paloma Cantina
Фото предоставлено пресс-службой Paloma Cantina

Paloma Cantina

Ruc’s Heaven
Фото предоставлено пресс-службой Ruc’s Heaven

Ruc’s Heaven

Лучший новый бар

Chez Serge
Фото предоставлено пресс-службой Chez Serge

Chez Serge

Orthodox
Фото предоставлено пресс-службой Orthodox

Orthodox

«Игла»
Фото предоставлено пресс-службой Игла

«Игла»

«Медведь»
Фото предоставлено пресс-службой Медведь

«Медведь»

Великое меню (каждый участник — уже победитель!)

«Шаляпин»
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Шаляпин

«Шаляпин»

Il Lago dei Cigni
Фото предоставлено пресс-службой Il Lago dei Cigni

Il Lago dei Cigni

Probka
Фото предоставлено пресс-службой Probka

Probka

VOX
Фото предоставлено пресс-службой VOX

VOX

Лучший ресторан с доставкой в «ULTIMA Яндекс Еда»

Grecco
Фото предоставлено пресс-службой Grecco

Grecco

Subzero
Фото предоставлено пресс-службой Subzero

Subzero

Duo Asia
Фото предоставлено пресс-службой Duo Asia

Duo Asia

Прорыв среди шеф-поваров

Карима Уразбаева
Наталья Скворцова

Карима Уразбаева

Александр Плеханов
Предоставлено пресс-службой заведения

Александр Плеханов

Николай Хвалынский
Предоставлено пресс-службой заведения

Николай Хвалынский

Лучший бартендер

Егор Барилко
Предоставлено пресс-службой заведения

Егор Барилко

Михаил Кузьмин
Предоставлено пресс-службой заведения

Михаил Кузьмин

Василий Марков
Предоставлено пресс-службой заведения

Василий Марков

Лучший кондитер

Екатерина Желвакова
Предоставлено пресс-службой заведения

Екатерина Желвакова

Марина Круч
Предоставлено пресс-службой заведения

Марина Круч

Стас Пауль
Константин Рассохин

Стас Пауль

Ирина Лылова
Предоставлено пресс-службой заведения

Ирина Лылова

Лучшая лапша

«Креветошик»
Фото предоставлено пресс-службой Crevette

«Креветошик»

Удон с сырным карри
Фото предоставлено пресс-службой Ultramen!

Удон с сырным карри

Лапша с крабом
Фото предоставлено пресс-службой Ist

Лапша с крабом

Лучший безалкогольный коктейль

Абрикосовый лонг с сорбетом
Фото предоставлено пресс-службой Сон

Абрикосовый лонг с сорбетом

Basil Smash
Фото предоставлено пресс-службой заведения

Basil Smash

Donut
Фото предоставлено пресс-службой ШУМ

Donut

Русский тренд

Мини-голубцы с соусом из сморчков
Фото предоставлено пресс-службой БОР 812

Мини-голубцы с соусом из сморчков

Кулебяка с сибирским муксуном и лососем
Фото предоставлено пресс-службой Русская рюмочная №1

Кулебяка с сибирским муксуном и лососем

Вареники с крабом и соусом из квашенной капусты
Фото предоставлено пресс-службой Банщики

Вареники с крабом и соусом из квашенной капусты

Лучший новый завтрак в кафе

«Текстура»
Фото предоставлено пресс-службой Текстура

«Текстура»

Babka Kitchen
Фото предоставлено пресс-службой Babka Kitchen

Babka Kitchen

Soul Babe
Фото предоставлено пресс-службой Soul Babe

Soul Babe

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2025

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: