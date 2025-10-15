Объявлены тройки финалистов премии «Что где есть в Петербурге» — 2025

Редакция Собака.ru подвела итоги народного голосования главной ресторанной премии Петербурга! После проверки и удаления накрученных голосов (в зачет шли только те, что были отданы на сайте премии и в телеграм-канале «Что Где Есть в Петербурге») в некоторых номинациях разрыв между участниками оказался минимальным — поэтому число финалистов превысило привычные три позиции. Теперь слово за нашими экспертами: 16 октября они проведут закрытое голосование и определят победителей, имена которых мы объявим 23 октября на церемонии в «Гранд Отеле Европа».

В 2025 году впервые в истории премии «Что где есть в Петербурге» редакция ввела номинацию, где каждый участник — уже победитель: это «Великое меню». Мы также решили, что победителей в номинациях «Лучший ресторатор» и «Лучший шеф-повар» определят профессионалы — голосование проходит исключительно среди номинантов этой категории, а победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения.