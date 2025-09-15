8 лучших новых ресторанов на каждый день 2025 года

Кухня регионов России в отреставрированной усадьбе, неклассический паб из фантазий Тима Бертона и Гая Ричи и каталонское бистро: вот номинанты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 в категории «Лучший новый ресторан на каждый день». Голосуйте за любимый проект по ссылке!
«Огородники»
«Матушка Земля» в исполнении потомственного ресторатора Марка Лапина—это кухня регионов России в отреставрированной усадьбе инженера Данилевского 1911 года (объект культурного наследия регионального значения рядом с Удельным парком и «Сосновкой»!). В двухэтажной городской даче с изразцовой печью и окнами в пол кормят азовскими рапанами с вешенками и донскими зразами из судака. Пейринг— тоже все свое родное! Курильские травы с алтайским донниковым медом и вино от главных российских хозяйств.
Институтский пр., 22
«Старт»
Городское кафе для фитнес-богинь и спорт-икон, бегунов и велосипедистов. Порция протеинового кофе, изотоник-декаф, дофаминовые булки и «Ленинградский завтрак», где собрано все лучшее и любимое сразу (6-минутные яйца, зеленый горошек, молочные сосиски и ломтики бородинского хлеба)—и вот мы готовы к пробежке по набережной Карповки. За уступку с просекко на кране и фруктовым кислым элем низкий поклон командам-основателям «Старта»—пионерам локального крафта AF Brew и кофейной «Сварщице Екатерине».
Газовая улица, 10Д
Café Alto
Гастро+арт-кафе рядом с Домом Кино от ресторатора Дениса Манукяна и архитектора с берлинской пропиской Кирилла Борисова. Печеная свекла со жженым фундуком и бургеры на английском маффине своего производства с выдержанным сыром, луковым джемом и сливовым айоли улетают на каждый стол (700 продаж в месяц!), пока библиофилы разглядывают издания Фонда «Эрмитаж XXI век», а люди искусства—работы современного художника Данила Дэге под японский эмбиент и краут-рок из десяти винтажных колонок 1970-х.
Караванная улица, 5
Dizengof/99
Это дружелюбное израильское кафе привезли в Петербург Женя Цюпко и Галя Николаева, большие знатоки тельавивской кухни: история Dizengof/99 насчитывает уже 10 лет и четыре точки в Москве. Чтобы угодить петербуржцам, заменили в своем фирменном хумусе (трушный рецепт из Израиля!) с баклажаном синенький на корюшку. И не забыли нашу любовь к поздним нескучным завтракам: весь день в Басковом переулке готовят «хумшуку», сырники с лабне и опунцией, овсянку с финиками и маслом соленых лимонов.
Басков переулок, 31
Harry Not Original Pub
Неклассический паб из фантазий Тима Бертона и Гая Ричи (спродюсирован ТО Çava!). Обои с рисунками в духе Уильяма Морриса, британский пес на гербе, лягушка во фраке, подглядывающая с картины за биргиками, которые жуют костный мозг с пивным хлебом и веллингтон с соусом порто под честную кружку кремового нитро-стаута. Если настроение «битлджус», выбирайте свиные уши и посикунчики. А если «рок-н-рольщик»—коктейль «Наручники» из пинты пива с шотом виски.
ул. Восстания, 19
Mia Strada
Вечное лето царит в вайбовом крытом дворе-колодце доходного дома Пантелеймона Бадаева. Обустроили его Саша Столярова, Валера Дятлов и Женя Элькина (двигатели нарядных вечеринок Çava!). Развесили белье на веревках по всем канонам итальянской деревушки, пригласили шеф-повара Андрея Антипина (экс Atelier и «Лендок»), разожгли дровяную печь для пиццы с телячьими щечками и малосольным цукини и ждут на бокал вина из Токая, Фрушки-Горы, долины Бекаа и с холмов Самарии.
ул. Восстания, 19
Paloma Cantina
Мексиканская кантина от легендарной команды El Copitas Bar (Перук, Зернов, Киселев!) сменила адрес (теперь—в доходном доме страхового общества «Саламандра» на Гороховой), прибавила в квадратных метрах и строчках в меню. Пробуем томленые ребра в шоколадной глазури, крепкую похлебку чупе с кукурузной сальсой и наблюдаем, как на вертеле тако-станции крутятся ананасы и свинина для наших тако аль пастор. Из важных УТП—самая большая коллекция агавовых напитков и самая маленькая мескалерия за тайной дверью.
Гороховая улица, 4
Ruc’s Heaven
Первый проект уважаемой барной команды #perfectbarsteam Владимира Николаева и Ивана Ляшука («Полторы комнаты», «Цветочки», Oy!) с упором на гастрономию. Шеф Александр Плеханов для этого каталонского бистро освоил гриль по полной: жарит метровые колбаски бутифарра и печет лепешки кока с чоризо или с маринованными в апельсине овощами и сыром тупи (его здесь варят сами с добавлением рассола из-под оливок). А чтобы разогнать аппетит— самодельный вермут на сидре!
9-я Советская улица, 9/30
