8 лучших новых ресторанов на каждый день 2025 года

Dizengof/99

Это дружелюбное израильское кафе привезли в Петербург Женя Цюпко и Галя Николаева, большие знатоки тельавивской кухни: история Dizengof/99 насчитывает уже 10 лет и четыре точки в Москве. Чтобы угодить петербуржцам, заменили в своем фирменном хумусе (трушный рецепт из Израиля!) с баклажаном синенький на корюшку. И не забыли нашу любовь к поздним нескучным завтракам: весь день в Басковом переулке готовят «хумшуку», сырники с лабне и опунцией, овсянку с финиками и маслом соленых лимонов.

Басков переулок, 31