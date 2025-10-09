Студень из медведя и черноморский горбыль: лучшие блюда русской кухни в ресторанах Петербурга

Вареники с крабом и соусом из квашенной капусты («Банщики»)

Раздел с родными варениками и пельменями у шеф-повара Станислава Левохо занимает отдельную почетную страницу в меню. И оценить полет гастрономической мысли «Банщиков» можно по одному лишь блюду: вареники из черно-желтого теста с начинкой из краба с эстрагоном и трюфельным маслом под крем-соусом из квашеной капусты и алым жемчугом красной икры.