Объявлен экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге» — 2025

Финалистов, отобранных народным голосованием, ждет главное испытание — оценка совета жюри. В него вошли 25 экспертов — они способны оценить не только вкус блюда, но и нюансы текстуры, правильную подачу и высочайший уровень сервиса. Рассказываем о них самих и о том, что где есть наши фуди предпочитают!
Чтобы повлиять на состав финалистов, участвуйте в открытом голосовании на сайте и в телеграм-канале — оно завершится 13 октября. Затем жюри проведет закрытое голосование, а мы огласим его результаты 23 октября на торжественной церемонии в «Гранд Отеле Европа».
Писательница Ирина Оганова отреставрировала комаровскую деревянную дачу северного модерна 1906 года и устраивает на ней литературные и гастрономические вечера для друзей. Ее рекомендации по ресторанам с видом на Финский залив могли бы составить небольшой поэтический сборник.
Гастрономические рекомендации Ирины Огановой
За роскошным свиданием советует отправляться в ресторан Percorso во главе с поваром-ломбардийцем, где под пасту с лобстером (оргазмически вкусно!) можно и предложение сделать. Считает, что в городе легко найти любой стритфуд: и хот-дог с крабом, и пышки с селедкой, и даже отменную шаверму, но чебурек — это святое. Абсолютно поддерживаем!
Комик-фольклорист, сверкающее вау и автор отборной кринжатины Илья Куруч печет словесные бисквиты для наших нейронов, признается в любви сердечком из докторской колбасы в утренней глазунье и проводит свидания в лучших ресторанах Петербурга!
Гастрономические рекомендации Ильи Куруча
Любит «Банщиков» за уютную атмосферу и кухню а-ля рус, в качестве стритфуда выбирает бургер в новоорлеанском баре Nola и креветки в китайском Tiger Lily, а для свиданий составил целый гастрономический гайд: советует Salone pasta&bar для поцелуев, Birch для экспедиции в любовь и джаз-клуб Игоря Бутмана, чтобы поскользить вилочками по общим закускам. Кстати, утро после вечеринки частенько встречает во «Сне».
Основательница галереи искусств KGallery и лауреат премии «ТОП50» — 2025 года не только куратор и арт-дилер, но и суперуспешный выставочный продюсер! По секрету: в ночи может сорваться за лучшими чебуреками у станции Комарово.
Гастрономические рекомендации Кристины Березовской
Летом всегда занимает первый ряд на лимонной террасе в Mio (у колоннады Казанского собора!) и от души аплодирует выдержанной салями вагю, а в хорошую погоду советует мини-путешествия в Комарово — профессорские дачи, свежий воздух и лучшие чебуреки в загородном «Сельском пабе» в Комарово.
Для Александра Малича петербургский общепит — не досужее увлечение, а естественная стихия, которую он покорил в той же effortless-манере, что и Александринский театр. Эксперт уже вручал тарелки лучшим из лучших на премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2020 и ни один раз был в составе гастрожюри.
Гастрономические рекомендации Александра Малича
Красиво ужинать идет в ресторан Animals в Доме бассейного товарищества с редкими ассирийскими нюансами в декоре и лучшей бурратой, на завтрак уже много лет остается верен минималистичной «Смене» в Басковом переулке и кофе на зернах от «Сварщицы Екатерины».
Петербургский каллиграфутурист (с великим CV!) стал мультиинструменталистом: переосмыслил стритвир, взбодрил один из залов «Кабаре “Шум”» росписью по мотивам дневникового манифеста Даниила Хармса и иммерсивной инсталляцией, а теперь и сам готовится стать гастропредпринимателем (ждем неоготическую кофейню от Покраса!).
Гастрономические рекомендации Покраса Лампаса
Как главный боул-addicted и амбассадор Васильевского острова, советует поке с крабом, красной икрой и ореховым соусом у ребят в Gaijin на Среднем проспекте Васильевского и итальянский ресторан Bist за топовый сервис и картины Ивана Ненашева на стенах.
«ТОП50» — 2024 Юлия Матвиенко переодела весь Петербург в смокинги JM Studio (база для файндайнинг-премьер!) и раздает эталонный феминный стиль, замешанный на лучших итальянских тканях, идеальной посадке и жизни, богатой на светские ужины.
Гастрономические рекомендации Юлии Матвиенко
VOX — классика, которая не выходит из моды — идеальный сервис, безупречная еда (карпаччо из цветной капусты, артишоки и фирменная печень на гриле!) и возможность случайной встречи с друзьями на самой кинематографичной террасе города. Питает нежные чувства к картофелю фри, а для вечера пятницы выбирает роскошный лобби-бар Xander за эстетику в интерьере и неплохую винную карту.
Гастрономическая насмотренность хореографа (танцевал ведущие партии в Мариинском!) сравнима с виртуозностью его балетных па. В 2024 году фуди Смекалов выступил на отлично, представив редакции Собака.ru подробный табель посещений ресторанов Петербурга. Уважаем такой подход!
Гастрономические рекомендации Юрия Смекалова
За лучшей уткой по-пекински в Петербурге советует отправляться в «Пищу династии Минь»: во-первых, театральность заведения с висящими тушками утки на специальных крючках открытой кухни; во-вторых, подача, и конечно вкус: аскетизм, нежность, выдержка и ничего лишнего. На десерт — образцовое (с высоким содержанием какао и ярким шоколадным вкусом!) пирожное «Картошка» в столовой Мариинки от Ginza Project.
Куратор Русского музея и создательница концептуального пространства Maison25 исследует русскую кухню и загородные рестораны, читает лекции об искусстве и виртуозно разбирается в традициях винно-водочной истории Петербурга.
Гастрономические рекомендации Евгении Сероусовой
Чтобы душа пела, идет на меню-скатерть-самобранку из любимых груздей и пожарских котлет в «Русской рюмочной № 1», на завтрак советует Shepherd pie в Blackhops или бутерброд с икрой в Aster в отеле Hideout, а за самым медийным чебуреком отправляется в «Ом Нём Мнём», чтобы самостоятельно выпустить из него пар, скрутить в ролл и наслаждаться. Чистый кайф!
Потомственный железнодорожник в пятом поколении и глава Евросиб перед началом рабочего дня предпочитает 0.5 литра черного кофе, а в качестве ресторана на все случаи жизни уже 25 лет выбирает «Пробку» Арама Мнацаканова.
Гастрономические рекомендации Дмитрия Никитина
В качестве стритфуда — блины с капустой или лососем (обязательно со сметаной!) в «Теремке», на свидание может отправиться в любое место, потому что «не важно где, а важно с кем», а день начинает с черного кофе и хлеба с маслом в Aster на Маяковского.
Директор по развитию курорта «Первая линия» (и главная нимфа Петербурга!) первой в России запустила программу по биохакингу и лично тестирует рестораны на соответствие персональным ЗОЖ-стандартам — никакого кофеина и только высокобелковая пища!
Гастрономические рекомендации Марии Грудиной
На завтрак отправляется в особняк Мясникова в Joli Grand Bistrot — белые скатерти, подставки под сумки в ткани Dior и голубое меню в стиле «Венеры» Боттичелли (культурное вау!), а за красивым ужином только в Il Lago dei Cigni с видом на пруд и крепким итальянским меню (маст-хэв — цветная капуста с трюфелем и карпаччо из осьминога).
СЕО Omoikiri придумал и запустил в Петербурге собственный (с японскими корнями!) бренд оборудования для кухни. В девяностых был шкерщиком рыбы в Магадане, так что теперь с закрытыми глазами может найти премиум-сифуд в ресторанах Петербурга.
Гастрономические рекомендации Павла Кейва
Романтику и уединение советует искать у итальянцев Salone pasta&bar или Giallo, начинать день — в Bistrot Le Moujik (завтраки в течение всего дня и свежая ароматная выпечка прямо с подноса), а идеальную лазанью пробовать в Italy (строго на Московском!).
Художница Анастасия Климова коллекционирует не только подиумные вещи и обувь в духе аналитического абстрактного экспрессионизма, но и гастрономические высказывания ведущих шефов, пока возлюбленный Анатолий Тимощук разглядывает работы жены на стенах ресторанов.
Гастрономические рекомендации Анастасии Климовой и Анатолия Тимощука
Для Анатолия один из самых любимых проектов ресторатора Алексея Алексеева — Inner на Петроградке: помимо продуманного меню и собственной пекарни его глаз радуют произведения искусства на стенах авторства любимой художницы (и по совместительству любимой дамы!) Анастасии Климовой, которая, кстати, отдает предпочтение ресторану Il Lago dei Cigni за красоту Лебяжьего пруда и лучший грибной суп.
Вместе с командой «Новой Голландии» Балагурова создала культурную ДНК рукотворного острова, в 2025-м стала номинанткой нашей премии «Женщины меняют Петербург», а еще составила целый путеводитель по тому, что где есть в Выборге (без фирменных кренделей, конечно же, не обошлось!).
Гастрономические рекомендации Анны Балагуровой
Абсолютный адепт района вокруг Таврика и гастроместа выбирает поблизости: чайна-таун «Пища династии Минь», идеальное городское бистро Casper и любимый культурный феномен — в бар «Хроники» за интеллигентной рюмочкой портвейна. В любой непонятной ситуации идет в кафе Italia на Бакунина («совершенно немодное заведение, но такой еды и любви к ней надо еще поискать») — за закрытым кальцоне Кокодрилло, а на дорожку — канноли и шарик мороженого с грушей и горгонзолой! Если в Питере захотелось того самого пад тая с вайбами Тайланда, то отправляйтесь в Tiger Lily и берите к нему термос с пуэром.
Сверхновая звезда петербургского дизайна Юнона Незванкина — создательница арт + фэшн интерьеров бутиков IRNBY и Predubezhdai работает и с гастроиндустрией: проектирует ресторанные залы и суши-станции, а в любой непонятной ситуации рассчитывает на ресторан «Шаляпин» и щучьи котлетки на фермерских сливках с жареным луком!
Гастрономические рекомендации Юноны Незванкиной
Пускает фэшн-слезы от любви к ресторану VOX — пасте с боттаргой, карпаччо из цветной капусты, негрони и официанту Виталию за лучший сервис. Считает, что у барной культуры в родном Петербурге high level и делает выбор в пользу Chez Serge на Восстания с атмосферой богемного Парижа.
Основатель нашего любимого книжного «Подписные издания» точно знает, каким ресторанам отдать предпочтение, чтобы спокойно засесть на несколько часов с новым романом Пелевина или фэнтези Лукьяненко — тихие уголки с уютными креслами и кофе с воздушными булочками обязательны!
Гастрономические рекомендации Михаила Иванова
Тоже любит официанта Виталия (уже двойной респект!) за идеальное обслуживание в ресторане VOX, а для лучшего свидания советует «Подписные издания» — десятки книгочеев именно так и поженились! За шавермой мечты отправляется на улицу Пестеля, 11, в аутентичное место, которое держат ребята из Марокко, но все равно считает себя абсолютно чебуречным человеком — в панорамном R14 чебуреки дают с чашкой бульона, но самые разнообразные — «У Ларисы».
Эксперт по превентивной медицине и осознанному питанию в своем спортзале Chisla на Барочной сначала отправляет клиентов А-листа на сайкл, а потом откармливает их белками в зож-кафе на первом этаже – Мария лучше всех знает, как принарядить брокколи или омлет на безлактозном молоке.
Гастрономические рекомендации Марии Фурсовой
Живописная тишина Лебяжьего пруда и Il Lago dei Cigni — на все случаи жизни: и рабочую встречу провести, и с подружкой пообедать и с детьми вкуснейшего нежного наполеона отведать. Блюдо-фаворит как спасение от осенней хандры — карпаччо из цветной капусты в сопровождении чая с яблоком и васильком. Как настоящая it-girl завтракает всегда на работе, в Chisla Cafe — в меню healthy-классика: матча латте на миндальном и зеленая греча с яйцом пашот и авокадо, а на вечер пятницы — бар-гостиная Roots на Блохина (Cynar, настойка на артишоке и восхитительные коктейли!).
Дмитрий Абрамов сделал из «Пассажа» место встреч и один из самых модных хабов города, уверен, что в хорошем коктейле не должно быть ничего лишнего (только джин, биттер и вермут!), а из блюд предпочитает морских ежей с японским пивом в 7 утра на токийском аукционном рыбном рынке.
Гастрономические рекомендации Дмитрия Абрамова
Считает Арама Мнацаканова гением ресторанной индустрии и на ужине в «Пробке» неизменно заказывает любимое трио: запеченная цветная капуста с соусом из анчоусов, артишоки с пармезаном и макарончини с крабом. Для свиданий с супругой Анной Зотовой и всех главных событий в жизни — авторский BoBo, дальний от входа стол у окна и лучшая «Павлова» от шеф-кондитера Алексея Гребенщикова.
Создательница Anna Nova Gallery (которой в этом году 20 лет!) на вернисажах держит бокал шампанского так, будто это продолжение ее руки, а на светских ужинах мастерски вплетает в описание блюд термины «деконструкция», «постгуманизм» и «мета-модерн».
Гастрономические рекомендации Анны Nova
Советует не бояться экспериментов шефа и охотиться за сезонными новинками в Harvest, на свидание с собой отправляться в загородный We Lodge на отдых в стиле сафари с ужином у огня в ресторане HVOY, а бокал вина предпочитает в исторической парадной «Бара Витя», расположившись на лестничном пролете с вековой патиной и читая легендарные надписи на стенах .
Владелец «Балтийской коммерции» феноменально управляется не только со своей бизнес-империей, но и с кулинарией. Его фирменное блюдо — тартар — состоит из 14 (!) ингредиентов, а интуиция в выборе вин и морепродуктов вызывает восхищение даже у опытных профи.
Гастрономические рекомендации Бориса Прахина
Вместе с супругой ходит в итальянский Percorso за приятной атмосферой и гипнотическим сибасом (лайфхак: попросите приготовить его в сицилийском стиле!), а завтракать после неспешной прогулки по набережной предпочитает в комаровских ресторанах. Главный фаворит — сырники в «Шаляпине».
Анна Ялова, директор ЦВЗ «Манеж», арт-менеджер и профессиональный музейщик, вместе с командой создает выставки-блокбастеры для главной выставочной площадки Петербурга и работает с новаторами не только в сфере культуры и искусства, но и гастрономии.
Гастрономические рекомендации Анны Яловой
На обед ходит в Stroganoff Steak House недалеко от Манежа, со школьной скамьи признается в любви сосиске в тесте (лучшая в кафе Garçon). На первое свидание (20 лет назад!) отправилась в легендарную «Пышечную» на Конюшенной, где поняла, что влюбилась, — и в пышки, и в своего будущего мужа!
Ростислав — абдоминальный хирург, главный врач Гатчинской больницы (а еще лауреат премии «Новые имена в медицине» и наш краш!) – не только внимательный инспектор больничных столовых, но также скаут лучших детских комнат в ресторанах Петербурга и самых полезных меню за городом.
Гастрономические рекомендации Ростислава Павлова
Для простого гастрономического счастья — Harvest от Duo Band и паштет из утки с бриошью под бокал белого вина, шаверму предпочитает не на бегу, а сделанную с вниманием, а в бары отправляется за напитками с историей и находит их в атмосфере мексиканской подпольной квартиры в El Copitas, камерном Dead Poets на Некрасова и в Apotheke Bar — для любителей настоек и экспериментальных вкусов.
Галеристка Кристина Сасонко — главный эксперт по эстетике ресторанных подач и авангардных коктейлей! У ее галереи Arts Square определенно лучший видовой балкон на Площади Искусств и бар, популярный у зрителей Михайловского театра.
Гастрономические рекомендации Кристины Сасонко
Лучшую шаверму берет «У Ларисы», а для посещения баров разработала собственный маршрут: начинает в «Полторы комнаты» от титулованной команды #perfectbarsteam, затем перемещается в спикизи-бар «Адище города» и заканчивает под винил в listening-баре «Игла». Респектуем!
Доцент СПбГУ и совладелица компании «Максидом» — бессменный и самый ответственный эксперт премии «Что где есть в Петербурге». Ведет телеграм-каналы «Драники и брют» и «Гид Машлен», где рекомендует лучшие борщи, пирожки и селедку под шубой, а еще снабжает отборными гастромемами.
Гастрономические рекомендации Марии Евневич
За свежими сплетнями отправляется в небольшие авторские бары с контактной стойкой (из фаворитов — «Бар 8», The Wall или I Believe), завтракает на Петроградской стороне в ресторанах Grecco, PioNero или «Сад», а перед утренними парами в университете забегает в Kroo Cafe, которое героически работает с 8 утра (УТП!) в отличие от остальных на Чернышевской.
Марина Краснова выбрала физмех Политеха и несколько лет разрушала стереотип о женщинах в IT, с любовью вспоминает о бабушкиных сырниках и ценит ресторан «Шаляпин» за домашнюю атмосферу.
Гастрономические рекомендации Марины Красновой
Любит ресторан «Шаляпин» за холодец, соленые груздья, винегрет с селедкой, ощущение домашнего покоя и воспоминания о школьных годах, не может устоять перед бургерами и всем советует попробовать фирменный с дымком Big Green Egg в «Рыбе на даче», а на завтрак предпочитает классические сырники и даже готова сорваться за ними в кафе «Место встречи» в Сестрорецке.
