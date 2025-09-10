17 (!) лучших шеф-поваров Петербурга

Роман Грачев (Mad Asian BBQ)

У сашими из тунца аками и нигири из летучего кальмара ака-ика от Грачева — всегда, как у спектакля «Холопы», солдаут (отслеживайте спешл-привозы групера, барамунди и снеппера по выходным!). А его идеальную утку по-пекински, которой респектуют даже конкуренты-рестораторы, вообще нужно бронировать заранее (и для многих гостей Mad — это единственная очередь, в которой они готовы стоять!). А пока по столикам в ресторане на Петроградской разлетаются миниатюрные бао-бургеры из говядины вагю и обожженного огнем раклета, Грачев доводит до совершенства меню нового ресторана «Лодочная станция» на Петровской косе с блюдами кинг-сайз! Ждем целого осьминога на гриле и барашка на вертеле.