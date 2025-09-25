8 лучших ресторанов с доставкой в Петербурге

Кто доставит завтрак в постель, а кто привезет многоэтажные роллы или ажурную нарезку прошутто и брезаолы? Представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 в категории «Лучший ресторан с доставкой в ULTIMA Яндекс Еда». Голосуйте здесь!
Duo Asia
Любим авторскую паназию Duo Band за гипнотические вкусы: дим-самы у них с крабом и гребешком, сашими из лосося — с трюфельным соусом и хреном. Треска со сливочным даши и васаби, а тако с угрем — с кунжутом кимчи, острыми огурцами, унаги и сальсой из авокадо: чувствуете, какая концентрация умами в каждом блюде? В классику здесь тоже умеют: бестселлер заказов на дом — старая-добрая «Филадельфия».
Futurist
Креативный комфорт-фуд — визитная карточка шеф-ресторатора Алексея Алексеева: за гребешком с трюфельным пюре и говяжьим тартаром с маринованной щучьей икрой и чипсами из картофеля петербуржцы не только приходят к Алексею в Futurist, но и заказывают их на дом. Лайфхак: брускетта с камчатским крабом и спайси-соусом к заказу тоже строго обязательна.
Gent
Если аббатские эли, хмельные дуббели и еще добрая сотня сортов из «Большой пивной книги» бельгийского гастропаба Gent не могут убедить вас выбраться из квартиры, то монументальный бургер «Брюггер», гуляш по-фламандски и медовик прибудут к вам сами. А с ними и рыбный суп ватерзой, сытный салат с картофелем и панчеттой и льежская вафля на десерт. Идеально с утра в воскресенье (ну вы понимаете!).
Grecco
В гастротур по Греции, Италии, Лазурному Берегу и Стране Басков нас отправляют ресторатор Марк Лапин и шеф-повар Антон Счетчиков. Яркая средиземноморская еда петербуржцам прописана особо — тем более с доставкой по паре кликов. Без визы к вам примчат сувлаки из говядины и сибас аква пацца—вместе с тарамасалатой, дзадзики и пиде: 10000 этих лепешек с топленым маслом съедено в Grecco за год!
KOI
Азиатский гастролюкс от итальянца Антонио Фрезы прямиком из Новой Голландии к вашему столу. Фирменные гедза с вагю, лапшу с лобстером и хе из сибаса привезут в ресторанной подаче. Ну и как устоять поужинать уткой чар сью, не выходя из дома: двухдневный процесс готовки (камера dry age, томление в коптильне и глазировка!) останется за кадром.
Nothing Fancy (на Социалистической)
Боул с креветками и творожная запеканка от шеф-повара Романа Киселева — не выходя из постели: вот ЗОЖ, который мы заслужили. В топе доставки Nothing Fancy авокадо-тосты, завтраки-конструкторы (к омлету и зеленым оладьям добавляем рийет из тунца) и детокс-соки с ударной дозой витаминов (мегацитрусовый Booster C и Green King со спирулиной).
Salone pasta&bar и Salumeria by Salone
«Салонные» шик-блеск-феличита теперь могут приехать к вам в компании классной шаркутерии: ресторан Salone прирос мясной лавкой-салюмерией. Так что ждите, — к вам выехали ажурная нарезка прошутто и брезаолы, и главные хиты светского паста-бара группы italy: лазанья с рагу из мраморной говядины, тазик орекьетте наполетана с крабом, профитроли с горячим шоколадом и торта ди формаджио.
Subzero
Пионеры Японии новой волны в России влюбили всех в свои многоэтажные роллы (небоскреб из риса, щедрого куска рыбы, вороха салата и шапки дайкона). Обязателен к заказу татаки-ролл с тунцом — восемь лет на первой строчке в меню. Также в топ‑3 — роллы с лососем и камчатским крабом и «Радуга» с пятью видами морепродуктов. А том-яму Subzero вообще надо памятник поставить — сколько похмелий он спас, не счесть.
Комментарии (0)