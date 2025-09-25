8 лучших ресторанов с доставкой в Петербурге

Gent

Если аббатские эли, хмельные дуббели и еще добрая сотня сортов из «Большой пивной книги» бельгийского гастропаба Gent не могут убедить вас выбраться из квартиры, то монументальный бургер «Брюггер», гуляш по-фламандски и медовик прибудут к вам сами. А с ними и рыбный суп ватерзой, сытный салат с картофелем и панчеттой и льежская вафля на десерт. Идеально с утра в воскресенье (ну вы понимаете!).