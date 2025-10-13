Ультрасырный удон и ламянь с соленой карамелью: лучшая лапша Петербурга

Лапша с жареными креветками и арахисом (ossu)

В душеспасительном бистро Дмитрия Кюлленена и Антона Кузнецова лапша — заглавное блюдо и звезда соцсетей: вы обедаете, а ее красиво тянут в центре зала! И это не просто лапша, а ланьчжоуская, в которую для эластичности добавляют китайский порошок кансуй и креативные топинги: креветки, обжаренные до золотистой корочки, сладкий чили с кинзой и пралине из арахиса и соленой карамели.