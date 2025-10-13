Ультрасырный удон и ламянь с соленой карамелью: лучшая лапша Петербурга

Фиксируем возродившийся тренд на нудлс! Вариант найдется на любой вкус: рамен по 65-летнему рецепту, безглютеновые пенне в безлактозных сливках или дворянствующий дошик с тигровыми креветками. Представляем номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 в категории «Лучшая лапша». Голосуйте!
Жареный удон с говядиной (MEGUmi)
За хайлевел-японистикой — в MEGUmi при пятизвездочном отеле Lotte, где блюда подают на раскаленном вулканическом камне с горы Фудзи. Лапшу удон здесь делают сами, добавляя в тесто небольшое количество соды для упругости. Говядину с цукини, паприкой и спаржей обжаривают методом стирфрай, заправляют японским соевым соусом с острой пастой и украшают перцем Ито Тогараши.
«Креветошик» (Crevette)
Бестселлер ресторана у моря (в креативном квартале «Брусницын» на берегу Финского залива) «Креветошик» чуть свысока передает привет любимому лоубрау-блюду «Доширак». Шеф-повар Crevettе Олег Перфилов варит кастомизированную лапшу из Вьетнама в рыбном бульоне с предварительно запанированными и обжаренными тигровыми креветками, овощами, грибами и устричным соусом.
Лапша с говяжьей вырезкой (Made in China)
Соблюдая оригинальную китайскую технологию, шеф-повар Made in China Егор Васильев каждое утро замешивает упругую пшеничную лапшу с добавлением соды кансуй. А перед подачей быстро обжаривает ее на раскаленном воке (для идеальной текстуры!) в компании с говяжьей вырезкой, болгарским перцем и брокколи. Высшую гармонию блюдо обретает с секретным китайским дрессингом и кунжутным маслом.
Лапша с жареными креветками и арахисом (ossu)
В душеспасительном бистро Дмитрия Кюлленена и Антона Кузнецова лапша — заглавное блюдо и звезда соцсетей: вы обедаете, а ее красиво тянут в центре зала! И это не просто лапша, а ланьчжоуская, в которую для эластичности добавляют китайский порошок кансуй и креативные топинги: креветки, обжаренные до золотистой корочки, сладкий чили с кинзой и пралине из арахиса и соленой карамели.
Лапша с крабом (Ist)
Шеф-повар Андрей Красов (экс «Сад» и MAD Asian BBQ) для азиатского ресторана группы «Комитет» придумал VIP-версию индонезийского блюда ми горенг из жареной лапши быстрого приготовления с чесноком. Только в Ist она самодельная, на японский лад, и дополняется крабом, яйцом, капустой бок-чой, хрустящим луком и сладким соевым соусом. Безупречно в сочетании с коктейлем на нихонсю и колд-брю из те гуан иня.
Пенне а ля крема с лапшой из цукини (No Regrets)
Джанк-фуд для ЗОЖников! Единственная лапша среди номинантов премии «Что где есть в Петербурге», которая подходит людям с целиакией и непереносимостью лактозы. А еще в безглютеновом блюде соблюден баланс сложных углеводов и клетчатки: ломтики копченого лосося припускают с безлактозными сливками и томатами, добавляют пенне из бурого риса и лапшу из свежего цукини.
Тонкоцу (Kazoku)
Для рамена тонкоцу шеф Петр Долгих варит плотный крепкий бульон из свиных костей (кипятит его чуть больше двух дней, чтобы получить максимум коллагена!), а затем в ход идут тясю, маринованные яйца, корень лотоса, кукуруза и высокощелочная домашняя лапша. Производство лапши в Kazoku вообще вывели на новый уровень: назвались Ramen Dealers и отгружают Дмитрию Блинову в Duo Asia!
Удон с сырным карри (Ultramen!)
Бар-лапшичная Ultramen от #perfectbarsteam («Полторы комнаты», «Цветочки») — хулиганский проект, где замиксованы киберпанк, кейпоп и азиатские нудлс. Обедают здесь карбонизированной ультрасырной лапшой удон, которую делает шеф Александр Плеханов и обжаривают в сливочно-сырном соусе карри с куриным попкорном, а сверху выкладывают слайсы чеддера. Это бэнгер — продают больше 500 порций в месяц!
Kijima ramen (Takadaya)
Известный популяризатор рамена Кадзухико Кидзима привез в Россию бабушкин рецепт с 65-летней историей и открыл производство лапши Fukuoni на японском оборудовании (теперь поставляет ее в 200 ресторанов от Калининграда до Иркутска). А в Takadaya в бульон на основе соевого соуса (варится 6 часов!) кладет тясю и маринованные перепелиные яйца с кремовым желтком. Лапша не разваривается, а остается упругой в бульоне!
