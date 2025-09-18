11 шеф-поваров Петербурга, имена которых надо выучить прямо сейчас

Александр Векшин (Teplo)

Рестотеймент Векшина — это солдаут и любовь! Давно любимый ресторан Teplo и его терраса во дворе Дома композиторов стали еще теплее стараниями Александра: шеф раздает гриль-вечеринки на открытом воздухе — с шашлыком на огне и рататуем на гигантской сковороде, или с казы из конины и бешбармаком (по мотивам поездки в Казахстан!). С утра кормит «завтраком в постель»: духоподъемный набор из скрэмбла, колбаски и сыра с бейглом подают, как и полагается, на подносе и с выпечкой по сезону (о, эта булочка с тыквенным кремом!).