7 лучших бартендеров Петербурга

Энтузиасты коктейльного сторителлинга, барные патроны и квасные сомелье! Именно они карбонизируют совиньон блан для беллини, смешивают гимлеты на помидорах и выдерживают негрони в ультразвуковой ванне. Представляем номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 в категории «Лучший бартендер». Голосуйте за любезных сердцу миксологов на сайте премии!
Егор Барилко (Solids, Casper, «Игла»)
Самая харизматичная миксология прямо сейчас — в проектах Анри Бера, Стивена Шарма и Романа Киселева, и это заслуга Егора Барилко! За «Отверткой» новой волны с флаффи-мандарином, прошедшим через шнековую соковыжималку, идем в бар-бильярдную Solids. Негрони, выдержанный в ультразвуковой ванне, и коктейли из драфт-фургона ищем в мьюзик-баре «Игла». А сенсационный Basil Smash — в Casper (продано 12 тысяч порций!).
Глеб Кузнецов (Regions)
Не только бартендер, но и квасной сомелье: Кузнецов готовит для ресторана Regions с кухней регионов России грушевый, ягодный и даже рисовый квас по рецептам из старорусских книг и использует эти квасы в коктейлях (апельсиновый, например, вместе с текилой и ванилью идет в «Восход»). Джин-тоник, посвященный Центральному региону, Глеб смешивает на березовом соке, твист на мартинез — на воде из черемухи, а экспериментальный хайбол «Птичье молоко» готовит с авторским сиропом из молока и гречишного чая.
Михаил Кузьмин (bolshoybar)
В миниатюрном баре основателя джазового клуба JFC Феликса Народицкого день начинают с чашки эспрессо в 9 утра, а ближе к обеду свингуют на аперитиве у шеф-бармена и управляющего Михаила Кузьмина. Именно он спродюсировал толковую коктейльную карту, стилизованную под путеводитель по регионам Италии (туманный Пьемонт у Михаила — это плотный и пушистый La Nebbia с ликером из шишек альпийской сосны) и Востоку (саке встречается с болгарским перцем).
Василий Марков (Коктейльное бюро «Авангард»)
Бартендер, выросший в совладельца коктейльного бюро «Авангард» и маститого барного консультанта, Марков изобрел свой подход в миксологии — объединяет классические формулы в один напиток (Porn Star рифмует с Mai Tai!). А еще выкручивает на максимум вкусы и свойства: для «Беллини» карбонизирует новозеландский совиньон блан, делая из тихого вина игристое, чтобы дать пышного аромата желтых фруктов.
Николай Орехов («Октав», Nomad, «География»)
В CV Орехова проекты от культового «Дома быта» и Union до личного винного бара дирижера Теодора Курентзиса. Сейчас Николай — коктейльный патрон бара-гостиной с Hi-Fi-звуком «Октав» (здесь за одни выходные уходит 10 литров его негрони со вкусом лимонного пирога!) и ресторанов Nomad, итальянского Salve и «Географии» (пробуем реверс-вариацию классического мартинез c терновым джином и домашним ликером из сока лактоферментированной сливы!)
Виталий Северинов («Ателье tapas&bar», Jam Café)
Имя энтузиаста коктейльного сторителлинга звучит в барной индустрии Петербурга уже больше 10 лет, и сейчас Северинов трудится во славу ресторанов сообщества italy — «Ателье tapas&bar» и Jam Café. Для коктейля Palomino Gimlet Виталий подчеркивает паломино (главный сорт винограда для производства испанских хересов) гидролатом из сирени и соленым лаймовым кордиалом в испано-мексиканском «Ателье». А в профранцузском Jam передает привает главному японскому кварталу в Париже коктейлем на умесю и чае гекуро.
Юлий Шилин (La Biga, Ro, Tondo)
Главный миксолог ресторанов Антона Исакова пробовал себя в роли режиссера, журналиста и агропромышленника, но нашел в коктейльном мастеринге. Теперь в итальянском Tondo с угольной печью и пиццей Tonda Romano Шилин аранжирует негрони тайским бергамотом, гранатовым соусом и парфюмом из пачули. В азиатском Rо готовит гимлет на основе клубники, помидоров и листьев шисо. А в La Biga собирает Sgroppino из граппы и сезонного дынного сорбета.
