7 лучших бартендеров Петербурга

Глеб Кузнецов (Regions)

Не только бартендер, но и квасной сомелье: Кузнецов готовит для ресторана Regions с кухней регионов России грушевый, ягодный и даже рисовый квас по рецептам из старорусских книг и использует эти квасы в коктейлях (апельсиновый, например, вместе с текилой и ванилью идет в «Восход»). Джин-тоник, посвященный Центральному региону, Глеб смешивает на березовом соке, твист на мартинез — на воде из черемухи, а экспериментальный хайбол «Птичье молоко» готовит с авторским сиропом из молока и гречишного чая.