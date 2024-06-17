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Salavat Kypere, Полина Сидихина, Мария Грудина, Александр Дрим: самые модные гости премии ТОП 50 — 2024. Часть I.

В «Лахта Центре» отгремела девятнадцатая церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024, где мы чествовали дизайнеров, бизнесменов, актеров, режиссеров, художников и кураторов, музыкантов, ученых, меценатов, писателей и активистов. Гости были один моднее другого: тут и засилье Maison Margiela, и архивный Emanuel Ungaro, и тотал-луки локальных брендов. Выбрали самых классно одетых гостей (от готических принцесс до золотых слитков!) и выяснили, что к чему в их образах.

Salavat Kypere (Виктория Чураева)

стилист и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Мода»

На Виктории: куртка JUNYA WATANABE, украшения кожаное украшение на палец CCWDMOSS, остальное — RICK OWENS
Анастасия Большакова

На Виктории: куртка JUNYA WATANABE, украшения кожаное украшение на палец CCWDMOSS, остальное — RICK OWENS

Катя Катарсис

Любимые локальные бренды: Ushatava, YULIAWAVE, IANIS CHAMALIDY, OSSA jewelry.

Персональная икона стиля: Мама и Мишель Лами.

Что сейчас читаете: Я вообще не читаю книги. 

Самое фотогеничное место в Петербурге: Петроградка, без сомнений!

Юлия Матвиенко

основатель JM Studio и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Мода»

На Юлии: тотал-лук JM STUDIO, украшения CARTIER и TIFFANY
Анастасия Большакова

На Юлии: тотал-лук JM STUDIO, украшения CARTIER и TIFFANY

Модный источник вдохновения: мне очень откликается фэшн-творчество дизайнера Viva Vox Олега Овсиева. Меня всегда заряжают энергией творческие люди, которые что-то созидают.

Место силы в Петербурге: набережные и мой дом.

Что сейчас читаете: «Альрауне» Ганса Гейнц Эверса.

Мария Грудина

создательница курорта «Первая линия»

На Марии: топ MEOWSHKA, юбка ДОМ МОДЫ МАРИИ АЛЕКСЕЕВОЙ, серьги EIRINE, колье и кольцо PARURE ATELIER, сумка CULT GAIA
Дмитрий Колесов

На Марии: топ MEOWSHKA, юбка ДОМ МОДЫ МАРИИ АЛЕКСЕЕВОЙ, серьги EIRINE, колье и кольцо PARURE ATELIER, сумка CULT GAIA

На Марии: серьги EIRINE, колье и кольцо PARURE ATELIER
Катя Катарсис

На Марии: серьги EIRINE, колье и кольцо PARURE ATELIER

На Марии: сумка CULT GAIA
Катя Катарсис

На Марии: сумка CULT GAIA

Стайлинг-трюк на премии ТОП-50: моя самая удачная сделка ПМЭФ — серьги Eirine от геммолога и ювелира Ирины Шамиловой. Они напоминают мне Царевну-Лебедь и символ премии ТОП 50 — 2024, Аполлона в виде лебедя. 

Лучшие русские бренды: Meowshka, дом моды Марии Алексеевой и 404 Not Found. Алена Феликсова шьет мне все костюмы: на экономическом форуме была только в них. Сейчас стараюсь шить у русских дизайнеров на заказ под себя — так проще выражать свой волшебный внутренний мир.

Самое фотогеничное место в Петербурге: берег Финского залива возле «Первой линии». 

Что сейчас читаете: детскую книгу «У серебряного озера» писательницы Лоры Инглз Уайлдер. Я очень часто читаю несколько произведений одновременно — в том числе «Пир» Платона в качестве задания от своего преподавателя по философии. Смесь между рассуждениями о смысле бытия и детскими чувствами поддерживает меня в моей повседневности. 

Илья Куруч aka Александр Дрим

шоумен-феномен

На Александре Дриме: костюм — от эксклюзивного портного, украшения — от эксклюзивного ювелира
Анастасия Большакова

На Александре Дриме: костюм — от эксклюзивного портного, украшения — от эксклюзивного ювелира

На Александре Дриме: костюм — от эксклюзивного портного, украшения — от эксклюзивного ювелира
Катя Катарсис

На Александре Дриме: костюм — от эксклюзивного портного, украшения — от эксклюзивного ювелира

Стайлинг-трюк на премии ТОП-50: все детали я уже выдал в эксклюзивном интервью для «Собака.ru».

Успели помочь кому-то на премии? Конечно, я уже дал возможность как минимум двум людям прокатиться на моем породистом жеребце по имени «Карамель». Александр Дрим хочет, чтобы у мечты каждого человека были размера King Size.

Любимое место в Петербурге: парки Красноселького района.

Что сейчас читаете: ничего не успеваю читать, так как я открыл окно «Майбаха» — теперь трачу все своё свободное время на помощь простым людям, настоящим людям.

Яна Милорадовская

главный редактор «Собака.ru»

На Яне: жакет THE ANDAMANE, юбка IANIS CHAMALIDY, серьги HARUNOBUMURATA, туфли NEOUS
Елизавета Медунецкая

На Яне: жакет THE ANDAMANE, юбка IANIS CHAMALIDY, серьги HARUNOBUMURATA, туфли NEOUS

Какие русские бренды носите: Naked Shoulders, Planta Rosa, MY812, Tatyana Parfenova. 

Самое фотогеничное место Петербурга: «Лахта Центр».

Что сейчас читаете: вдохновилась интервью Ксении Гощицкой с лауреатом ТОП 50 Светланой Адоньевой и читаю «Магические практики севернорусских деревень» про заговоры XIX века.

Янис Чамалиди

дизайнер и основатель модного дома Ianis Chamalidy

На Янисе: тотал-лук IANIS CHAMALIDY, кольца 22.77, IANIS CHAMALIDY
Дмитрий Колесов

На Янисе: тотал-лук IANIS CHAMALIDY, кольца 22.77, IANIS CHAMALIDY

На Янисе: кольца 22.77, IANIS CHAMALIDY
Катя Катарсис

На Янисе: кольца 22.77, IANIS CHAMALIDY

Самое модное место Петербурга: модный дом Ianis Chamalidy и журнал «Собака.ru».

Что сейчас читаете: исследования на тему влияния пяти ренессансов на мировую культуру, а также изучаю русскую иконопись и Андрея Тарковского (как двуликий Янус сумел поймать два мира в кадре, что раньше было невозможно).

Сергей Горошко

актер и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Кино»

На Сергее: верх IANIS CHAMALIDY, брюки PIROSMANI, ботинки DR.MARTENS
Дмитрий Колесов

На Сергее: верх IANIS CHAMALIDY, брюки PIROSMANI, ботинки DR.MARTENS

Любимое место в Петербурге: сам Петербург.

Источник вдохновения: я больше как лист на ветру, ветер дует, я лечу.

Что сейчас читаете: сценарии.

Полина Сидихина

актриса

На Полине: платье TALI RUTMAN (Let's Go Dress), серьги MASSON JEWERLY
Дмитрий Колесов

На Полине: платье TALI RUTMAN (Let's Go Dress), серьги MASSON JEWERLY

На Полине: платье TALI RUTMAN (Let's Go Dress), серьги MASSON JEWERLY
Катя Катарсис

На Полине: платье TALI RUTMAN (Let's Go Dress), серьги MASSON JEWERLY

Стайлинг-трюк на премии ТОП-50: на мероприятие меня полностью готовила моя персональная стилистка Лена Голова — так что в платье Tali Rutman от сервиса Let’s Go Dress я сегодня настоящий золотой слиток. 

Лучшие бренды Петербурга: самые чудесные и самые любимые — Free Age, их трикотаж пригодится на все времена и на все события (от дачи до премии). 

Самое модное место в Петербурге: театр «Мастерская».

Что сейчас читаете: «Империю ангелов» Бернара Вербера.

Михаил Стацюк

главный редактор сайта «Собака.ru»

На Михаиле: тотал-лук HOUSE OF LEO
Дмитрий Колесов

На Михаиле: тотал-лук HOUSE OF LEO

На Михаиле: тотал-лук HOUSE OF LEO
Катя Катарсис

На Михаиле: тотал-лук HOUSE OF LEO

На Михаиле: тотал лук HOUSE OF LEO

На Михаиле: тотал лук HOUSE OF LEO

Самое модное место в Петербурге: прямо сейчас — зеленый двор с фонтаном One Trinity Place, вершина золотого гастротреугольника Петроградской стороны (как называет его куратор премии «Что Где Есть» Настя Павленкова). Именно там разбили террасы рестораны Saro и Frantsuza Bistrot: по вечерам в закатном солнце под звуки колес скейтбордов и звон бокалов двор превращается в «Патрики» здорового человека.

Любимые русские бренды: House of Leo, BLCV, LIME, GATE31.

Что сейчас читаете: новый, но уже ставший культовым двухтомник Джона Боне New French Wine о новой волне виноделов во Франции, в том числе в таких патриархальных (местами ортодоксальных!) регионах, как Бургундия и Бордо. Книга состоит из личных историй и судеб виноделов, потому каждая глава — словно сценарий то нового сезона «Бриджертонов», то приквела «Наследников», то сцена после титров «Слова пацана».

Ирина Оганова

искусствовед и писательница

На Ирине: пиджак 1811, блуза FREE AGE
Анастасия Большакова

На Ирине: пиджак 1811, блуза FREE AGE

Лучшие русские бренды: очень люблю Ianis Chamalidy. Янис — художник, творец и у него много-много новых идей, он все время прогрессирует и развивается. Нравятся петербуржцы Myseasons, московские бренды Pervert, 1811, YOU WANNA — они модные, у них прекрасный крой и при этом они очень деликатно стоят, что подкупает.

Самое модное место в Петербурге: терраса ресторана VOX — всегда прихожу и встречаю знакомых. А вообще в Петербурге куда ни пойдешь, все модно.

Что сейчас читаете: только что сдала в издательство новую книгу — драматичный роман про психологические и психические триггеры.

Анна Нова и Федор Хиросигэ

создатель и директор галереи искусств Anna Nova, художник и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Искусство» 

На Анне: кимоно и брошь-цветок VASKA. На Федоре: костюм «Моховик» собственного дизайна
Анастасия Большакова

На Анне: кимоно и брошь-цветок VASKA. На Федоре: костюм «Моховик» собственного дизайна 

На Федоре: костюм «Моховик» собственного дизайна
Дмитрий Колесов

На Федоре: костюм «Моховик» собственного дизайна 

Любимые локальные бренды:

Анна: Я чаще всего покупаю именно наших дизайнеров.  Из тех, что чаще всего ношу LESYANEBO, «Родина», 12storeez, Belle you, работы молодых грузинских ребят. Это основные. И, конечно, IANIS CHAMALIDY. 

Федор: Знаете, я всегда все кастомлю. Вот даже сегодня. Я что-то беру и переделываю под себя — ведь не все в этом мире идеально. 

Что сейчас читаете: 

Анна: «Воспоминания торговцев картинами», Поль Дюран-Рюэль и Амбруаз Воллар. 

Федор: Я всегда всем советую прочитать «Синто» Андрея Накорчевского. 

Самое фотогеничное место в Петербурге:

Анна: Летом мне всегда нравится делать фотографии с водой. Это всегда очень красиво. Люблю сочетание вида портового города, где на фоне стоят краны, и нашей классической архитектуры.

Федор: Галерея ANNA NOVA — там всегда можно найти красивое место, чтобы сфотографироваться. А еще Елагин остров.

Анна Гусева 

режиссер и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Театр и шоу»

На Анне: платье ANN DEMEULEMEESTER, пальто UMA WANG, обувь MAISON MARGIELA, сумка COMME DES GARÇONS
Дмитрий Колесов

На Анне: платье ANN DEMEULEMEESTER, пальто UMA WANG, обувь MAISON MARGIELA, сумка COMME DES GARÇONS

На Анне: обувь MAISON MARGIELA
Катя Катарсис

На Анне: обувь MAISON MARGIELA

На Анне: платье ANN DEMEULEMEESTER, пальто Uma Wang, сумка COMME DES GARÇONS
Катя Катарсис

На Анне: платье ANN DEMEULEMEESTER, пальто Uma Wang, сумка COMME DES GARÇONS

Любимые локальные бренды: Недавно обратила внимание на то, что делает Monochrome, — очень симпатично. У Ushatava есть много красивых вещей. Знаете, сейчас у российских брендов есть одна серьезная проблема — поставка качественных тканей. И те, кто умудряются все же это сделать, огромные молодцы. На самом деле, у нас множество талантливых людей в модной индустрии, за которыми я, в том числе, слежу. 

Что сейчас читаете: Обычно я читаю несколько книг одновременно. Например, сейчас я готовлюсь к своей новой постановке, которую компилирую на основе разных литературных произведений: «Биомеханике» Мейерхольда, «Метаморфоз» Овидия и «Теогонии» Гесиода. И параллельно еще «Мистерия-буфф» Маяковского. Вот такой вот забавный набор! 

Самое фотогеничное место в Петербурге: Вид из моего окна (смеется). Если серьезно, набережная Адмирала Лазарева с видом на мост, на Лахта-центр и на Крестовский остров. 

Юлия Машнич

директор отдела моды и стиля жизни «Собака.ru»

На Юлии: пиджак GATE31, топ RICK OWENS, юбка 2MOOD, сумка MISA, сабо ALESSANDRO DELL'AQUA, серьги SOLV

На Юлии: пиджак GATE31, топ RICK OWENS, юбка 2MOOD, сумка MISA, сабо ALESSANDRO DELL'AQUA, серьги SOLV

На Юлии: пиджак GATE31, юбка 2MOOD, сумка MISA BAGS, сабо ALESSANDRO DELL'AQUA

На Юлии: пиджак GATE31, юбка 2MOOD, сумка MISA BAGS, сабо ALESSANDRO DELL'AQUA

На Юлии: пиджак GATE31, юбка 2MOOD, сумка MISA BAGS, серьги SOLV

На Юлии: пиджак GATE31, юбка 2MOOD, сумка MISA BAGS, серьги SOLV

Любимый локальный бренд: если платье, то Belik, если пиджак с подвывертом, то Ushatava,  если жакет с дуринкой, то Ola Ola, если кашемир, то Last Poets и And The Brand, если джинсы, то AT EASE или BLCV, если база, то GATE31.

Персональная икона стиля: Михаил Стацюк.

Самое модное место в Петербурге: книжный магазин «Подписные издания».

Что сейчас читаете: как обычно все и сразу — «Сто братьев» Антрима Дональда, «Апологию нарцисса» Бориса Гройса, «Зоны отдыха» Антона Секисова и перечитываю «Петербург» Андрея Белого.

Антон Секисов

писатель и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Книги»

На Антоне: черный ноу-нейм костюм
Анастасия Большакова

На Антоне: черный ноу-нейм костюм

Любимый локальный бренд: Shu.

Персональная икона стиля: Александр Дрим.

Самое модное место в Петербурге: книжный магазин «Все свободны».

Что сейчас читаете: «В лесах Сибири» Сильвена Тессона. Довольно забавный дневник француза, который поселился в глуши на Байкале.

Юлдус Бахтиозина

художница и арт-дива 

На Юлдус: костюм PLAYGOER, обувь SINTEZIA, украшения SOLV
Анастасия Большакова

На Юлдус: костюм PLAYGOER, обувь SINTEZIA, украшения SOLV

На Юлдус: костюм PLAYGOER, украшения SOLV
Катя Катарсис

На Юлдус: костюм PLAYGOER, украшения SOLV

Любимое место в Петербурге: дом.

Главный источник вдохновения в искусстве: книги, научная литература.

Что сейчас читаете: книги фольклориста Светланы Адоньевой — «Магические практики севернорусских деревень» и «Свадьбы в России: ценности и социальный порядок». Еще читаю «Галлюцинации» Оливера Сакса и японские сказки. Но моя любимая сказка — та, которую я написала сама. 

Евгения Петрова

фаундер бренда JENËK и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Мода» 

На Евгении: платье TOTEME, обувь MAISON MARGIELA
Катя Катарсис

На Евгении: платье TOTEME, обувь MAISON MARGIELA

На Евгении: платье TOTEME
Катя Катарсис

На Евгении: платье TOTEME

Любимые бренды: Homies и Arcteryx, в котором хожу и катаюсь зимой. 

Лучшее место в Петербурге: Каменный остров — я сейчас живу неподалеку и часто там гуляю.

Что сейчас читаете: «Хрупкие люди» Юлии Пирумовой по совету моего психиатра. 

Планы на будущее: Через неделю у JENEK день рождения — будем праздновать в московском «Рихтере» и смотреть короткометражный фильм про женьков. 

Глаша Гурьянова

мейкап-визионер и лауреат премии ТОП 50 — 2024 в номинации «Мода» 

На Глаше: туфли 2MOOD, серьги RHOE BERMAT, косынка Aliexpress
Анастасия Большакова

На Глаше: туфли 2MOOD, серьги RHOE BERMAT, косынка Aliexpress

На Глаше: косынка Aliexpress
Катя Катарсис

На Глаше: косынка Aliexpress

Лучшие русские бренды: IRNBY Насти Мироновой, Ushatava Нино Шаматавы, Colomeinysh Насти Соломеиной, Lime. Обожаю Rogov от Саши Рогова — шьет на высоких! Вообще, мне сложно подбирать одежду, мой рост 1,87 м — кто на меня садится, того и люблю.

Любимое место в Петербурге: моя студия.

Что сейчас читаете: биографию Пегги Гуггенхайм. 

Сергей Бондарев 

художник

На Сергее: тотал лук HOUSE OF LEO, ботинки MARNI
Катя Катарсис

На Сергее: тотал лук HOUSE OF LEO, ботинки MARNI

На Сергее: тотал лук HOUSE OF LEO
Катя Катарсис

На Сергее: тотал лук HOUSE OF LEO

Какие русские бренды носите: House of Leo.

Персональная икона стиля: ориентируюсь на образы Михаила Боярского 1970-х годов.

Самое фотогеничное место Петербурга: ДК им. Бондарева.

Что сейчас читаете: учебник итальянского языка, учу итальянский.

Лидия Метельская

фея демикутюра и основательница бренда Meowshka

На Лидии: платье EMANUEL UNGARO (Meowshka Vintage), сумка ULYANA SERGEENKO, перчатки MIU MIU, туфли AQUAZZURA
Дмитрий Колесов

На Лидии: платье EMANUEL UNGARO (Meowshka Vintage), сумка ULYANA SERGEENKO, перчатки MIU MIU, туфли AQUAZZURA

На Лидии: сумка ULYANA SERGEENKO, перчатки MIU MIU
Катя Катарсис

На Лидии: сумка ULYANA SERGEENKO, перчатки MIU MIU

Самое модное место Петербурга: шоурум Meowshka.

Источник вдохновения: очень люблю восьмидесятые, Хаяо Миядзаки и старые фильмы.

Что сейчас читаете: смотрю сериалы, из последнего больше всего понравился «Палм-Рояль».

Ольга Гинзбург

основательница бренда Ola Ola 

На Ольге: тотал лук OLA OLA
Дмитрий Колесов

На Ольге: тотал лук OLA OLA

На Ольге: тотал лук OLA OLA
Катя Катарсис

На Ольге: тотал лук OLA OLA

Как придумали образ на ТОП-50: я сейчас тестирую на себе айтемы из осенне-зимней коллекции Ola Ola. Она будет анималистической — соберем всех зверей в одном месте. Плюс вещи получились чуть более феминные, чем обычно. 

Любимые русские бренды: ношу Ola Ola, но простую белую футболку могу взять в Befree.  

Самое модное место Петербурга: БДТ им. Товстоногова. 

Что сейчас читаете: «Любовницу французского лейтенанта» Джона Фаулза. 

Анастасия Парфенова

стилист и фэшн-блогер

На Анастасии: юбка хендмейд, пиджак ZARA, сережки и туфли BALENCIAGA, колье IDOL, корсет COS
Евгений Миролюбов

На Анастасии: юбка хендмейд, пиджак ZARA, сережки и туфли BALENCIAGA, колье IDOL, корсет COS

На Анастасии: юбка хендмейд, сумка CHANEL, туфли BALENCIAGA
Катя Катарсис

На Анастасии: юбка хендмейд, сумка CHANEL, туфли BALENCIAGA

Лучшие русские бренды: Lime и 2mood.

Самое модное место Петербурга: двор Jam.

Персональная икона стиля: Ив Сен Лоран.

Что сейчас читаете: сообщения в своем закрытом шоппинг-чате, времени на книги нет.

Лина Гасанова

основательница бренда Lina Gasanova

На Лине: платье LINA GASANOVA, сумка PATRIZIA PEPE, туфли HM
Евгений Миролюбов

На Лине: платье LINA GASANOVA, сумка PATRIZIA PEPE, туфли HM

Любимые локальные бренды: Meowshka Лиды Метельской.

Самое фотогеничное место Петербурга: моя мастерская и Летний сад. 

Что сейчас читаете: во мне проснулась большая любовь к Сергею Есенину, поэтому я скупила все собрание сочинений и читаю с самого начала. 

Александра Глазкова

экс-вице-президент BIOCAD и советник генерального директора «Уралхим»

На Александре: платье USHATAVA
Евгений Миролюбов

На Александре: платье USHATAVA

Любимые локальные бренды: House of Leo и Jana Segetti.

Самое фотогеничное место Петербурга: любая набережная и все, что напротив Исаакиевского собора. 

Что сейчас читаете: все книжки про свадьбы, русские традиции и историю — например,  «Свадьбы в России: ценности и социальный порядок» Светланы Адоньевой

Анастасия Соломеина 

стилист, художник по костюмам и основательница бренда Colomeinysh

Платье, винтажный GIVENCHY, пиджак из массмаркета, туфли SAINT LAURENT
Катя Катарсис

Платье, винтажный GIVENCHY, пиджак из массмаркета, туфли SAINT LAURENT

Самое модное место в Петербурге: Мариинский театр в дни премьеры.

Источник вдохновения в моде: работы Джона Гальяно и Дилары Финдикоглу.

Что сейчас читаете: записки Льва Толстого.

Саша Амплитуда

основательница бренда Amplituda

На Анастасии: корсет, платье и сумка AMPLITUDA, туфли MOSCHINO COUTURE
Катя Катарсис

На Анастасии: корсет, платье и сумка AMPLITUDA, туфли MOSCHINO COUTURE

На Анастасии: корсет AMPLITUDA
Катя Катарсис

На Анастасии: корсет AMPLITUDA

Самое модное место в Петербурге: остров Новая Голландия, там много молодых людей, которые красиво одеты.

Персональная икона стиля: я дикий фанат «хулигана английской моды» Александра Маккуина. Больше всего люблю последнее прижизненное кутюрное шоу дизайнера Plato’s Atlantis.

Что сейчас читаете: Transhumanism Inc. Виктора Пелевина. 

Матвей Ларионенко и Катя Сергеева

музыкальный исполнитель 4eu3 и основатель бренда GENEVA

На Матвее: рубашка LIME, брюки USHATAVA, обувь MAISON MARGIELA, очки BALENCIAGA
Катя Катарсис

На Матвее: рубашка LIME, брюки USHATAVA, обувь MAISON MARGIELA, очки BALENCIAGA

На Матвее: рубашка LIME, брюки USHATAVA, обувь MAISON MARGIELA, очки BALENCIAGA На Кате: платье USHATAVA, ботильоны MAISON MARGIELA MM6
Евгений Миролюбиво

На Матвее: рубашка LIME, брюки USHATAVA, обувь MAISON MARGIELA, очки BALENCIAGA

На Кате: платье USHATAVA, ботильоны MAISON MARGIELA MM6

Любимые локальные бренды: чаще всего ношу московский Siniy Vsadnik, Ushatava, Solutions Глеба Костина.

Что сейчас читаете: «Дюна» Фрэнка Герберта. Я каждый год ее перечитываю. 

Самое фотогеничное место в Петербурге: там, где есть бетон. Мне нравится эстетика холодного серого камня. 

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

Omoikiri — премиальный бренд сантехники, оборудования и аксессуаров для кухни

Ultima — бренд, объединяющий премиальные классы Yandex Go — Business, Premier, Élite и представительский минивэн Cruise

Бренд стильной одежды O′STIN

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Федор Хиросигэ, Антон Секисов, Илья Куруч Сергей Бондарев, Глаша Гурьянова, Настя Соломеина, Анна Гусева, Вика Салават, Лина Гасанова, Мария Грудина, Юлдус Бахтиозина, Михаил Стацюк, Женя Петрова, Ольга Гинзбург, Юлия Матвиенко, Сергей Горошко, Александра Глазкова, Лидия Метельская, Ирина Оганова, Матвей Ларионенко, Янис Чамалиди, Полина Сидихина, Яна Милорадовская

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