Salavat Kypere, Полина Сидихина, Мария Грудина, Александр Дрим: самые модные гости премии ТОП 50 — 2024. Часть I.

Любимый локальный бренд: если платье, то Belik, если пиджак с подвывертом, то Ushatava, если жакет с дуринкой, то Ola Ola, если кашемир, то Last Poets и And The Brand, если джинсы, то AT EASE или BLCV, если база, то GATE31.

Персональная икона стиля: Михаил Стацюк.

Самое модное место в Петербурге: книжный магазин «Подписные издания».

Что сейчас читаете: как обычно все и сразу — «Сто братьев» Антрима Дональда, «Апологию нарцисса» Бориса Гройса, «Зоны отдыха» Антона Секисова и перечитываю «Петербург» Андрея Белого.