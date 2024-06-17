Salavat Kypere, Полина Сидихина, Мария Грудина, Александр Дрим: самые модные гости премии ТОП 50 — 2024. Часть I.

В «Лахта Центре» отгремела девятнадцатая церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024, где мы чествовали дизайнеров, бизнесменов, актеров, режиссеров, художников и кураторов, музыкантов, ученых, меценатов, писателей и активистов. Гости были один моднее другого: тут и засилье Maison Margiela, и архивный Emanuel Ungaro, и тотал-луки локальных брендов. Выбрали самых классно одетых гостей (от готических принцесс до золотых слитков!) и выяснили, что к чему в их образах.
Salavat Kypere (Виктория Чураева)
стилист и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Мода»
Любимые локальные бренды: Ushatava, YULIAWAVE, IANIS CHAMALIDY, OSSA jewelry.
Персональная икона стиля: Мама и Мишель Лами.
Что сейчас читаете: Я вообще не читаю книги.
Самое фотогеничное место в Петербурге: Петроградка, без сомнений!
Юлия Матвиенко
основатель JM Studio и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Мода»
На Юлии: тотал-лук JM STUDIO, украшения CARTIER и TIFFANY
Модный источник вдохновения: мне очень откликается фэшн-творчество дизайнера Viva Vox Олега Овсиева. Меня всегда заряжают энергией творческие люди, которые что-то созидают.
Место силы в Петербурге: набережные и мой дом.
Что сейчас читаете: «Альрауне» Ганса Гейнц Эверса.
Мария Грудина
создательница курорта «Первая линия»
Стайлинг-трюк на премии ТОП-50: моя самая удачная сделка ПМЭФ — серьги Eirine от геммолога и ювелира Ирины Шамиловой. Они напоминают мне Царевну-Лебедь и символ премии ТОП 50 — 2024, Аполлона в виде лебедя.
Лучшие русские бренды: Meowshka, дом моды Марии Алексеевой и 404 Not Found. Алена Феликсова шьет мне все костюмы: на экономическом форуме была только в них. Сейчас стараюсь шить у русских дизайнеров на заказ под себя — так проще выражать свой волшебный внутренний мир.
Самое фотогеничное место в Петербурге: берег Финского залива возле «Первой линии».
Что сейчас читаете: детскую книгу «У серебряного озера» писательницы Лоры Инглз Уайлдер. Я очень часто читаю несколько произведений одновременно — в том числе «Пир» Платона в качестве задания от своего преподавателя по философии. Смесь между рассуждениями о смысле бытия и детскими чувствами поддерживает меня в моей повседневности.
Илья Куруч aka Александр Дрим
шоумен-феномен
Стайлинг-трюк на премии ТОП-50: все детали я уже выдал в эксклюзивном интервью для «Собака.ru».
Успели помочь кому-то на премии? Конечно, я уже дал возможность как минимум двум людям прокатиться на моем породистом жеребце по имени «Карамель». Александр Дрим хочет, чтобы у мечты каждого человека были размера King Size.
Любимое место в Петербурге: парки Красноселького района.
Что сейчас читаете: ничего не успеваю читать, так как я открыл окно «Майбаха» — теперь трачу все своё свободное время на помощь простым людям, настоящим людям.
Яна Милорадовская
главный редактор «Собака.ru»
На Яне: жакет THE ANDAMANE, юбка IANIS CHAMALIDY, серьги HARUNOBUMURATA, туфли NEOUS
Какие русские бренды носите: Naked Shoulders, Planta Rosa, MY812, Tatyana Parfenova.
Самое фотогеничное место Петербурга: «Лахта Центр».
Что сейчас читаете: вдохновилась интервью Ксении Гощицкой с лауреатом ТОП 50 Светланой Адоньевой и читаю «Магические практики севернорусских деревень» про заговоры XIX века.
Янис Чамалиди
дизайнер и основатель модного дома Ianis Chamalidy
Самое модное место Петербурга: модный дом Ianis Chamalidy и журнал «Собака.ru».
Что сейчас читаете: исследования на тему влияния пяти ренессансов на мировую культуру, а также изучаю русскую иконопись и Андрея Тарковского (как двуликий Янус сумел поймать два мира в кадре, что раньше было невозможно).
Сергей Горошко
актер и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Кино»
На Сергее: верх IANIS CHAMALIDY, брюки PIROSMANI, ботинки DR.MARTENS
Любимое место в Петербурге: сам Петербург.
Источник вдохновения: я больше как лист на ветру, ветер дует, я лечу.
Что сейчас читаете: сценарии.
Полина Сидихина
актриса
Стайлинг-трюк на премии ТОП-50: на мероприятие меня полностью готовила моя персональная стилистка Лена Голова — так что в платье Tali Rutman от сервиса Let’s Go Dress я сегодня настоящий золотой слиток.
Лучшие бренды Петербурга: самые чудесные и самые любимые — Free Age, их трикотаж пригодится на все времена и на все события (от дачи до премии).
Самое модное место в Петербурге: театр «Мастерская».
Что сейчас читаете: «Империю ангелов» Бернара Вербера.
Михаил Стацюк
главный редактор сайта «Собака.ru»
Самое модное место в Петербурге: прямо сейчас — зеленый двор с фонтаном One Trinity Place, вершина золотого гастротреугольника Петроградской стороны (как называет его куратор премии «Что Где Есть» Настя Павленкова). Именно там разбили террасы рестораны Saro и Frantsuza Bistrot: по вечерам в закатном солнце под звуки колес скейтбордов и звон бокалов двор превращается в «Патрики» здорового человека.
Любимые русские бренды: House of Leo, BLCV, LIME, GATE31.
Что сейчас читаете: новый, но уже ставший культовым двухтомник Джона Боне New French Wine о новой волне виноделов во Франции, в том числе в таких патриархальных (местами ортодоксальных!) регионах, как Бургундия и Бордо. Книга состоит из личных историй и судеб виноделов, потому каждая глава — словно сценарий то нового сезона «Бриджертонов», то приквела «Наследников», то сцена после титров «Слова пацана».
Ирина Оганова
искусствовед и писательница
На Ирине: пиджак 1811, блуза FREE AGE
Лучшие русские бренды: очень люблю Ianis Chamalidy. Янис — художник, творец и у него много-много новых идей, он все время прогрессирует и развивается. Нравятся петербуржцы Myseasons, московские бренды Pervert, 1811, YOU WANNA — они модные, у них прекрасный крой и при этом они очень деликатно стоят, что подкупает.
Самое модное место в Петербурге: терраса ресторана VOX — всегда прихожу и встречаю знакомых. А вообще в Петербурге куда ни пойдешь, все модно.
Что сейчас читаете: только что сдала в издательство новую книгу — драматичный роман про психологические и психические триггеры.
Анна Нова и Федор Хиросигэ
создатель и директор галереи искусств Anna Nova, художник и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Искусство»
Любимые локальные бренды:
Анна: Я чаще всего покупаю именно наших дизайнеров. Из тех, что чаще всего ношу LESYANEBO, «Родина», 12storeez, Belle you, работы молодых грузинских ребят. Это основные. И, конечно, IANIS CHAMALIDY.
Федор: Знаете, я всегда все кастомлю. Вот даже сегодня. Я что-то беру и переделываю под себя — ведь не все в этом мире идеально.
Что сейчас читаете:
Анна: «Воспоминания торговцев картинами», Поль Дюран-Рюэль и Амбруаз Воллар.
Федор: Я всегда всем советую прочитать «Синто» Андрея Накорчевского.
Самое фотогеничное место в Петербурге:
Анна: Летом мне всегда нравится делать фотографии с водой. Это всегда очень красиво. Люблю сочетание вида портового города, где на фоне стоят краны, и нашей классической архитектуры.
Федор: Галерея ANNA NOVA — там всегда можно найти красивое место, чтобы сфотографироваться. А еще Елагин остров.
Анна Гусева
режиссер и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Театр и шоу»
Любимые локальные бренды: Недавно обратила внимание на то, что делает Monochrome, — очень симпатично. У Ushatava есть много красивых вещей. Знаете, сейчас у российских брендов есть одна серьезная проблема — поставка качественных тканей. И те, кто умудряются все же это сделать, огромные молодцы. На самом деле, у нас множество талантливых людей в модной индустрии, за которыми я, в том числе, слежу.
Что сейчас читаете: Обычно я читаю несколько книг одновременно. Например, сейчас я готовлюсь к своей новой постановке, которую компилирую на основе разных литературных произведений: «Биомеханике» Мейерхольда, «Метаморфоз» Овидия и «Теогонии» Гесиода. И параллельно еще «Мистерия-буфф» Маяковского. Вот такой вот забавный набор!
Самое фотогеничное место в Петербурге: Вид из моего окна (смеется). Если серьезно, набережная Адмирала Лазарева с видом на мост, на Лахта-центр и на Крестовский остров.
Юлия Машнич
директор отдела моды и стиля жизни «Собака.ru»
Любимый локальный бренд: если платье, то Belik, если пиджак с подвывертом, то Ushatava, если жакет с дуринкой, то Ola Ola, если кашемир, то Last Poets и And The Brand, если джинсы, то AT EASE или BLCV, если база, то GATE31.
Персональная икона стиля: Михаил Стацюк.
Самое модное место в Петербурге: книжный магазин «Подписные издания».
Что сейчас читаете: как обычно все и сразу — «Сто братьев» Антрима Дональда, «Апологию нарцисса» Бориса Гройса, «Зоны отдыха» Антона Секисова и перечитываю «Петербург» Андрея Белого.
Антон Секисов
писатель и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Книги»
На Антоне: черный ноу-нейм костюм
Любимый локальный бренд: Shu.
Персональная икона стиля: Александр Дрим.
Самое модное место в Петербурге: книжный магазин «Все свободны».
Что сейчас читаете: «В лесах Сибири» Сильвена Тессона. Довольно забавный дневник француза, который поселился в глуши на Байкале.
Юлдус Бахтиозина
художница и арт-дива
Любимое место в Петербурге: дом.
Главный источник вдохновения в искусстве: книги, научная литература.
Что сейчас читаете: книги фольклориста Светланы Адоньевой — «Магические практики севернорусских деревень» и «Свадьбы в России: ценности и социальный порядок». Еще читаю «Галлюцинации» Оливера Сакса и японские сказки. Но моя любимая сказка — та, которую я написала сама.
Евгения Петрова
фаундер бренда JENËK и лауреат ТОП 50 — 2024 в номинации «Мода»
Любимые бренды: Homies и Arcteryx, в котором хожу и катаюсь зимой.
Лучшее место в Петербурге: Каменный остров — я сейчас живу неподалеку и часто там гуляю.
Что сейчас читаете: «Хрупкие люди» Юлии Пирумовой по совету моего психиатра.
Планы на будущее: Через неделю у JENEK день рождения — будем праздновать в московском «Рихтере» и смотреть короткометражный фильм про женьков.
Глаша Гурьянова
мейкап-визионер и лауреат премии ТОП 50 — 2024 в номинации «Мода»
Лучшие русские бренды: IRNBY Насти Мироновой, Ushatava Нино Шаматавы, Colomeinysh Насти Соломеиной, Lime. Обожаю Rogov от Саши Рогова — шьет на высоких! Вообще, мне сложно подбирать одежду, мой рост 1,87 м — кто на меня садится, того и люблю.
Любимое место в Петербурге: моя студия.
Что сейчас читаете: биографию Пегги Гуггенхайм.
Сергей Бондарев
художник
Какие русские бренды носите: House of Leo.
Персональная икона стиля: ориентируюсь на образы Михаила Боярского 1970-х годов.
Самое фотогеничное место Петербурга: ДК им. Бондарева.
Что сейчас читаете: учебник итальянского языка, учу итальянский.
Лидия Метельская
фея демикутюра и основательница бренда Meowshka
Самое модное место Петербурга: шоурум Meowshka.
Источник вдохновения: очень люблю восьмидесятые, Хаяо Миядзаки и старые фильмы.
Что сейчас читаете: смотрю сериалы, из последнего больше всего понравился «Палм-Рояль».
Ольга Гинзбург
основательница бренда Ola Ola
Как придумали образ на ТОП-50: я сейчас тестирую на себе айтемы из осенне-зимней коллекции Ola Ola. Она будет анималистической — соберем всех зверей в одном месте. Плюс вещи получились чуть более феминные, чем обычно.
Любимые русские бренды: ношу Ola Ola, но простую белую футболку могу взять в Befree.
Самое модное место Петербурга: БДТ им. Товстоногова.
Что сейчас читаете: «Любовницу французского лейтенанта» Джона Фаулза.
Анастасия Парфенова
стилист и фэшн-блогер
Лучшие русские бренды: Lime и 2mood.
Самое модное место Петербурга: двор Jam.
Персональная икона стиля: Ив Сен Лоран.
Что сейчас читаете: сообщения в своем закрытом шоппинг-чате, времени на книги нет.
Лина Гасанова
основательница бренда Lina Gasanova
На Лине: платье LINA GASANOVA, сумка PATRIZIA PEPE, туфли HM
Любимые локальные бренды: Meowshka Лиды Метельской.
Самое фотогеничное место Петербурга: моя мастерская и Летний сад.
Что сейчас читаете: во мне проснулась большая любовь к Сергею Есенину, поэтому я скупила все собрание сочинений и читаю с самого начала.
Александра Глазкова
экс-вице-президент BIOCAD и советник генерального директора «Уралхим»
На Александре: платье USHATAVA
Любимые локальные бренды: House of Leo и Jana Segetti.
Самое фотогеничное место Петербурга: любая набережная и все, что напротив Исаакиевского собора.
Что сейчас читаете: все книжки про свадьбы, русские традиции и историю — например, «Свадьбы в России: ценности и социальный порядок» Светланы Адоньевой.
Анастасия Соломеина
стилист, художник по костюмам и основательница бренда Colomeinysh
Платье, винтажный GIVENCHY, пиджак из массмаркета, туфли SAINT LAURENT
Самое модное место в Петербурге: Мариинский театр в дни премьеры.
Источник вдохновения в моде: работы Джона Гальяно и Дилары Финдикоглу.
Что сейчас читаете: записки Льва Толстого.
Саша Амплитуда
основательница бренда Amplituda
Самое модное место в Петербурге: остров Новая Голландия, там много молодых людей, которые красиво одеты.
Персональная икона стиля: я дикий фанат «хулигана английской моды» Александра Маккуина. Больше всего люблю последнее прижизненное кутюрное шоу дизайнера Plato’s Atlantis.
Что сейчас читаете: Transhumanism Inc. Виктора Пелевина.
Матвей Ларионенко и Катя Сергеева
музыкальный исполнитель 4eu3 и основатель бренда GENEVA
Любимые локальные бренды: чаще всего ношу московский Siniy Vsadnik, Ushatava, Solutions Глеба Костина.
Что сейчас читаете: «Дюна» Фрэнка Герберта. Я каждый год ее перечитываю.
Самое фотогеничное место в Петербурге: там, где есть бетон. Мне нравится эстетика холодного серого камня.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
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