Salavat Kypere, Полина Сидихина, Мария Грудина, Александр Дрим: самые модные гости премии ТОП 50 — 2024. Часть I.

Стайлинг-трюк на премии ТОП-50: моя самая удачная сделка ПМЭФ — серьги Eirine от геммолога и ювелира Ирины Шамиловой. Они напоминают мне Царевну-Лебедь и символ премии ТОП 50 — 2024, Аполлона в виде лебедя.

Лучшие русские бренды: Meowshka, дом моды Марии Алексеевой и 404 Not Found. Алена Феликсова шьет мне все костюмы: на экономическом форуме была только в них. Сейчас стараюсь шить у русских дизайнеров на заказ под себя — так проще выражать свой волшебный внутренний мир.

Самое фотогеничное место в Петербурге: берег Финского залива возле «Первой линии».

Что сейчас читаете: детскую книгу «У серебряного озера» писательницы Лоры Инглз Уайлдер. Я очень часто читаю несколько произведений одновременно — в том числе «Пир» Платона в качестве задания от своего преподавателя по философии. Смесь между рассуждениями о смысле бытия и детскими чувствами поддерживает меня в моей повседневности.