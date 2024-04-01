Geneva: как Матвей Ларионенко поженил стритвир, устойчивую моду, граффити и иконопись?

Вы музыкант или дизайнер? Может, вы как Фаррелл?

Я всю жизнь слушал хип-хоп, где велико взаимное влияние музыки, одежды, стиля, и поэтому для меня это одно целое, мне нравится заниматься всеми этими вещами сразу, потому что так я могу себя максимально раскрыть, передать то, что чувствую. Фаррелла обожаю как музыканта, его группа N.E.R.D —любовь, но как дизайнер —не моя ролевая модель.

Как связаны ваша музыка и худи? Если бы ваши вещи были музыкой, как бы они звучали?

Просто посмотрите на одежду Geneva, послушайте музыку 4EU3— это я. Если бы вещи были музыкой, они бы звучали максимально грязно, необработанно и экспериментально: в создании одежды мне важно экспериментировать, разбираться в чем то, в первую очередь для себя. Вообще ДНК Geneva —это странные вещи в мрачных тонах с оттенком бетона, пыли, дистресса.