Geneva: как Матвей Ларионенко поженил стритвир, устойчивую моду, граффити и иконопись?

Кажется, дизайнер Матвей Ларионенко (так же известный как музыкант 4eu3) настолько мультидисциплинарен, что сумел поженить стритвир и устойчивую моду, граффити и иконопись и даже Петербург и Женеву. Его безличные худи и тишотки-изводы издаются крошечными тиражами, мгновенно распродаются и больше никогда не повторяются. обсудили с Матвеем пыль, Канье и виральные фрески-кампейны.
Вы музыкант или дизайнер? Может, вы как Фаррелл?
Я всю жизнь слушал хип-хоп, где велико взаимное влияние музыки, одежды, стиля, и поэтому для меня это одно целое, мне нравится заниматься всеми этими вещами сразу, потому что так я могу себя максимально раскрыть, передать то, что чувствую. Фаррелла обожаю как музыканта, его группа N.E.R.D —любовь, но как дизайнер —не моя ролевая модель.
Как связаны ваша музыка и худи? Если бы ваши вещи были музыкой, как бы они звучали?
Просто посмотрите на одежду Geneva, послушайте музыку 4EU3— это я. Если бы вещи были музыкой, они бы звучали максимально грязно, необработанно и экспериментально: в создании одежды мне важно экспериментировать, разбираться в чем то, в первую очередь для себя. Вообще ДНК Geneva —это странные вещи в мрачных тонах с оттенком бетона, пыли, дистресса.
Что общего у иконописи и стритвира?
И то и другое – искусство, просто разные стили и техники. Меня завораживает архитектура старых храмов, запах ладана, в этом есть часть нашего ДНК. Люблю делать отсылки на эти ощущения в своих дизайнах.
Как вы сочетаете в себе субличности многодетного отца и стритвирэкспериментатора?
Я, кстати, часто спрашиваю у своих детей совета, мне нравятся их непосредственность и взгляд под другим углом. Оставляю ходы в дизайне, которые они выбрали — и почти всегда это работает!
Бренд одежды — это больше творческая или бизнесзадача?
Для меня бренд одежды — это 100 % больше творческая задача. Часто в порыве какой-то новой идеи я не считаю цену ткани, пошива, образцов, я просто делаю и потом уже разбираюсь по факту.
Чего не хватало в streetwear до вашего появления?
Вокруг много отличных брендов, но выпуская коллекции, я их делаю для себя. Мне не хватило какого-то элемента в свой гардероб, не нашлось, и пришлось самому сшить.
На Матвее: куртка и брюки GENEVA, обувь RICK OWENS X DR MARTENS.
На Злате и Серафиме: футболки и брюки GENEVA KIDS
Почему вы назвали бренд Geneva? Какая-то особая географическая аддикция?
Я с детства занимался граффити. Придумывая очередной скетч, который будешь бомбить
на стене, ты подбираешь разный леттеринг, чтобы буквы красиво сочетались между собой. И я всегда выводил «Женева» — это же идеальное буквосочетание. И спустя много лет, когда нужно было придумать название для бренда, не было ни секунды раздумья. Это красиво пишется и странно звучит. Всегда все спрашивают: почему Женева, почему Женева?
Где делают лучший стритвир в мире?
Мой ориентир в брендах — это Япония. Я обожаю, чтó они творят с одеждой. Сейчас догоняет
Южная Корея: множество очень крутых локальных марок. Они дают что то действительно новое, то, что в массовом фэшне не увидишь. Классные примеры: Cav Empt, Wacko Maria, Thug Club, Juun.J.
Кто ходит в Geneva?
У меня очень маленькие партии, и поэтому когда я вижу одежду на ком-то, я понимаю, что это не случайно, что это свой человек, и прямо радуюсь этому. Мечта, само собой, — это Канье.
Куда носить ваше худи без лица?
На свидание.
Ваш кампейн — фреска с мужчинами в капюшонах — взорвал Telegram. Вирально вышло!
Не вижу необходимости сейчас делать обычные съемки: нужно удивлять, что-то новое изобретать. Мы отсняли кампейн, распечатали плакаты в полный рост и бегали по городу с валиком и клеем в п исках правильных стен и самых драматических петербургских ниш. Вспомнил свое юношество и граффити.
Geneva — большая?
Мы сейчас невелики, и меня это полностью устраивает. У Geneva очень маленькие партии — для меня это важно. У меня нет рестоков, я не повторяю дизайны: не хочу превращать проект в конвейер. Если тебя есть вещь Geneva, ты понимаешь, что, скорее всего, мало у кого еще будет такая же. Мне нравится, что мою одежду перепродают на маркетах. Значит, я делаю все верно. Команда Geneva в основном состоит из дизайнеров. Много дизайнеров графических. Производство все на аутсорсе, то есть пошив — это Санкт- Петербург, покраска — это другой город, фурнитура — третий город, какая-то верхняя одежда — четвертый город. В зависимости от потребностей.
Есть план мировой экспансии?
В ближайшее время я хочу сфокусироваться на поп-апах. Я не вижу смысла в офлайн- магазине, мне скучно. Хочется делать какой-то перформанс в одежде, подавать интересно. Например, ты входишь в магазин, там нет ни рейлов, ни мебели, только посередине стоит журнальный стол с каталогом Geneva. Тебе ее выносят уже готовую, упакованную.
Любимая вещь собственного дизайна?
Сшитые между собой винтажные бомберы M-1: не вылезаю из этой вещи.
Текст: Юлия Машнич
Фото: Яна Давыдова
Визаж и волосы: Лада Романова
Свет: Владислав Соболев
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