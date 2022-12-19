Как художница Юлдус Бахтиозина объединила в своем дебюте в театре нейросети, плач и шубы (что? да!)

Почему мы все должны достать свои шубы из шкафа и прийти к тебе на премьеру?

Во-первых, вы станете свидетелями либо гениального перформанса либо дикого фейла. Я не хожу посередине. Во-вторых, вас ждет интересный опыт. Сознание будет вскрыто, чувство послевкусия не покинет вас очень долго. В-третьих, 23 декабря — это день зимнего солнцестояния да еще и новолуние: какие вибрации в него заложишь, так и будет выстраиваться очень много месяцев вперед. Мы, конечно, шалим с разными энергиями вроде черных дыр и черных же лебедей, плюс само место явно не без налета мистичности. Так что мы с командой ожидаем различных исходов, а стать их свидетелями дорого стоит Вход только для смелых, готовых рискнуть своими шубами. (Смеется.)

В новой работе ты (традиционно!) собрала лучших — актеров, этономузыковедов, визажистов и даже флористов! Представь, пожалуйста, свою команду.

Команда действительно уникальная и большая. На репетициях у нас царит тотальная любовь и терпение, несмотря на тяжелые условия работы: особняк Лопухиных-Нарышкина очень слабо отапливается, а мы репетируем в верхней одежде по много часов. Настоящий новый петербургский андеграунд. Наш девиз на площадке: «Только трукрайм! Только хардкор!» Чтобы пройти весь процесс, со мной только самые стойкие и безумные в своем роде артисты и создатели.

Вместе с Ксаной Ковалевой — хореографом проекта — мы выстраиваем матрицу передвижений артистов и танцовщиков. Сама Ксана будет играть главную роль в перформансе — Черного Лебедя. Я уважаю в Ксане ее талант работать с танцовщиками, умение следить (а иногда даже отслеживать) и ориентироваться в многоэтажности слоев, которые я закладываю в свои проекты. В моей практике это самый тонко чувствующий хореограф современного танца, который умеет и любит работать с нарративом, ходит не по поверхности сюжета, а ныряет вместе со мной максимально глубоко, все ощупывает и пробует. Мы проходили путь каждого героя на себе, играли вдвоем за 15 артистов, и самое удивительное: нам хватило объема двух наших крошечных тел. Это уже наш третий совместный проект, но первый за пределами кинематографа. Я решила, что нам пора выйти в формате реального времени к зрителю. Это «здесь и сейчас» привело меня к идее создать сценографию, которая тоже возникала бы в моменте, ведь именно так в данный момент ощущается и мир: абсолютный present perfect.