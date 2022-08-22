Интерьер. Квартира (нет, даже музей-квартира имени себя!) художника Сергея Бондарева

Дизайн квартиры я придумывал под коллекцию mid-century мебели, которая собралась за годы, что я вел разные мои бизнесы — парикмахерские «Букля», бар и магазин одежды. Много всякого добра я покупал по всему миру и привозил сюда. Что-то нашел в комиссионках Финляндии, что-то, например, диван цвета охры, — в петербургском магазине винтажа Maison Оsin. Все самое красивое я использовал в этом проекте, вдохновленном интерьерами НИИ и АЭС конца 1970-х — начала 1980-х из сериала HBO «Чернобыль». Увидев его, я решил, что построю ДК им. Бондарева.

Вся мебель здесь, в основном, безымянная: что попадалось, то и брал. Есть, конечно, стулья Artek, но я охочусь не за предметным дизайном, а за искусством.