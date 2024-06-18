Евгения Сероусова, Артем Злобин, Toxi$: самые модные гости премии «ТОП50» — 2024. Часть II.

В «Лахта Центре» отгремела девятнадцатая церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024, где мы чествовали дизайнеров, бизнесменов, актеров, режиссеров, художников и кураторов, музыкантов, ученых, меценатов, писателей и активистов. Гости были один моднее другого: тут и засилье Maison Margiela, и архивный Emanuel Ungaro, и тотал-луки локальных брендов. Выбрали самых классно одетых гостей (от амбассадоров номад-кутюра до техно-кобр!) и выяснили, что к чему в их образах.
Евгения Cероусова и Антон Рудзат
куратор Русского музея и фотограф
Место силы в Петербурге
Евгения: Maison 25.
Антон: Исаакиевская площадь — всегда, мы там живем рядом.
Персональная икона стиля
Евгения: Александр Маккуин.
Антон: Мартин Маржела.
Что сейчас читаете?
Антон: перечитываю второй раз «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, потому что много времени прошло — читаю медленнее, но осознаннее.
Евгения: каждый день перечитываю мантру перед сном, чтобы уснуть наконец-то. Но на самом деле — биографию Марины Абрамович.
Кристина Березовская
основательница галереи искусств KGallery
Любимый локальный бренд: Autentiments — дерзко, феминно и очень качественно.
Что сейчас читаете: Обожаю серию издательства «Гаража», посвященную директорам больших музейных институций. Сейчас я читаю «Василий Пушкарев. Правильной дорогой в обход».
Самое фотогеничное место в Петербурге: любая старинная дверь исторического здания в центре.
Андрей Смелянский aka Toxi$
рэпер и лауреат «ТОП50» — 2024 в номинации «Музыка»
Место силы в Петербурге: ЦПКиО и парк 300-летия Санкт-Петербурга
Источники вдохновения: жизнь.
Что сейчас читаете: рэп.
Инесса Гаевская
издатель «Собака.ru»
На Инессе: платье BITTE RUHE
Персональная икона стиля: Яна Милорадовская
Что сейчас читаете: «Машина творения» Эми Уэбб и Эндрю Гесселя про биоинженерию.
Ксения Гощицкая
креативный директор «Собака.ru»
Самое модное место Петербурга: набережные рек и каналов.
Источник вдохновения: жизнь и люди без определённого места жительства.
Что сейчас считаете: «Магические практики севернорусских деревень» фольклориста, антрополога и лауреата «ТОП50» Светланы Адоньевой.
Гала Голованова-Дворянкина
режиссер фэшн-шоу
На Гале: тотал лук IANIS CHAMALIDY
Лучшие русские бренды: Ianis Chamalidy. Еще ношу Татьяную Котегову, Татьяну Парфенову, очень нежно люблю Андрея Коровко, только что открыла для себя корсеты от бренда «Kima». В Петербурге много талантливых имен, только их и хочется носить.
Самое модное место в Санкт-Петербурге: Александринский театр.
Что сейчас читаете: «Мой Театр» Николая Цискаридзе — самые весёлые мемуары в моей жизни.
Александр Басалыгин
основатель BS Art Development Group и профессиональный геймер
На Александре: рубашка COMME DES GARÇONS, обувь MAISON MARGIELA, ноу-нейм брюки
Лучшее место Петербурга: питерские подворотни и дворы, мои фавориты находятся в районе Дзержинского района.
Что сейчас читаете: вывески в подворотнях и парадных — но в последнее время их стало меньше.
Никита Волков
актер и лауреат «ТОП50» — 2024 в номинации «Кино»
Лучшее место в Петербурге: Севкабель порт
Планы на будущее: много работать, растить бороду и растить ребёнка.
Что вдохновляет: жена.
Катя Попова
основательница Pop-up gallery
На Екатерине: платье AUTENTIMENTS, туфли AUTENTIMENTS, жакет VIE, сумка PRADA
Стайлинг-трюк на премии ТОП-50: решила проапгредить платье Autentiments — добавила канцелярские скобки (как у Off-White и Ushatava), чтобы не обрезать по росту. А второй рукав спрятала внутрь — получилось платье на одно плечо. Босоножки Autentiments — самые удобные в мире, буду ходить в них все лето.
Самое модное место Петербурга: кабаре «Шум», а самое любимое место — набережная возле сфинксов.
Что сейчас читаете: кураторские тексты и Марселя Пруста, а недавно дочитала Онегина.
Источник вдохновения: Ксения Гощицкая.
Юнона Незванкина
дизайнер интерьера
Любимый локальный бренд: Saint Tokyo моего друга Юрия Петенина.
Персональная икона стиля: Дэвид Линч и Марина Абрамович
Что сейчас читаете: автобиографию Марины Абрамович «Пройти сквозь стены».
Артем Злобин и Пелагея Астафьева
актер и режиссер, танцор и хореограф
На Артеме: тотал-лук HOUSE OF LEO
На Пелагее: корсет MURMUR, юбка SELA, головной убор и галстук PTICHKA CLOTHES, туфли ZARA, сумка CALVIN KLEIN, очки P.Y.E.
На Артеме: тотал-лук House of Leo. На Пелагее: корсет MURMUR, юбка Sela, головной убор и галстук Ptichka Clothes, обувь Zara, сумка Calvin Klein, очки PYE
Любимые локальные бренды:
Артем: House of Leo. Еще есть классные варианты в RogovShop, SORRY, I'M NOT, WOS.
Пелагея: я одеваюсь в секонд-хэндах или с помощью мамы — она профессиональная портная.
Что сейчас читаете:
Пелагея: автобиографию Марины Абрамович «Пройти сквозь стены».
Артем: Я перечитываю сценарий Триера «Догвиль». Я обожаю Триера и все, что он делает.
Самое фотогеничное место в Петербурге:
Пелагея: Академия Штиглица.
Артем: дворы Санкт-Петербурга.
Эльмира Тулебаева
стилист
На Эльмире (слева): платье SASHAVERSE, сумка GIVENCHY, брелок JW ANDERSON, босоножки ZARA
Место силы в Петербурге: Екатерингофский парк.
Источник вдохновения для стайлинга: Эрмитаж, Петроградка и залив.
Что сейчас читаете: книги я не читаю — я больше про визуал, так что очень много всего смотрю. Из последнего понравился сериал Fallout.
Мария Ван Малдерен
основательница бренда YOU
Любимые локальные бренды: уважаю коллег, но одеваюсь исключительно в You.
Что сейчас читаете: перечитываю «Гэм» Ремарка — недавно случайно увидела в «Буквоеде» и решила вернуться к книге.
Самое фотогеничное место в Петербурге: Академия Штиглица.
Полина Шевцова
редактор рубрики «Мода» и телеграм-канала «Собака.ru | Мода»
Любимые бренды: Ola Ola, M_U_R и J.Kim, а еще на правах экс-москвички внимательно слежу за успехами Playgoer, Sorelle, muus и Sanchy.
Персональная икона стиля: скорее иконописец — мода должна быть с чудинкой, а она лучше всего дается Джонатану Андерсону в Loewe и JW Anderson. Так что в будущем по примеру Джонатана с радостью буду выращивать помидоры и воспитывать ежиков.
Самое фотогеничное место в Петербурге: я за суровый стиль, так что выбираю Новосмоленскую набережную возле домов на курьих ножках — и намывы.
Что сейчас читаете: «Доску Дионисия» от идеолога мистического символизма Алексея Смирнова фон Рауха, там про заброшенные усадьбы, иконопись, антикварную контрабанду и смерть комсомолки — в общем, про всю русскую хтонь. И «Розу» Оксаны Васякиной.
Мила Разгуляева-Благонравова
основательница бренда RxBshoes
Стайлинг-трюк на премии ТОП-50: свою брошь я нашла на винтажном рынке Портобелло в Лондоне — это точная копия украшений подружек невесты королевы Виктории, когда она выходила замуж за короля Альберта.
Любимые бренды: JM Studio Юлии Матвиенко, Stas Lopatkin, Alena Akhmadullina, Tatyana Perfenova.
Место силы в Петербурге: любая набережная и Елагин остров, куда каждое утро хожу на пробежку. А поесть — в ресторане Bist на Васильевском острове.
Что сейчас читаете: телеграм-каналы, а моя прикроватная книга — «Возвращение в Брайдсхед» Ивлина Во, всегда перечитываю с любой страницы.
Анна и Влад Прахты
основатели брендов Arny Praht, AT EASE
На Анне: пиджак URBANTIGER, свадебная рубашка мужа, юбка AT EASE, сумка ARNY PRAHT x AT EASE, украшения ARNY PRAHT и DOUGLAS CRAFT, сапоги LERA NENA
На Владе: пиджак и брюки JNBY, футболка HUMANIST, обувь GUCCI, украшения DOUGLAS CRAFT
На Владе: пиджак и брюки JNBY
На Анне: сумка ARNY PRAHT x AT EASE, сапоги LERA NENA
Стайлинг-трюк на премии ТОП-50
Анна: Нужно было соблюсти дресс-код creative black tie, и при этом мне хотелось надеть айтемы из нашей новой коллекции AT EASE. Так что на мне плиссированная мини-юбка из нашего нового дропа, а верх собран по канонам дресс-кода — пиджак UrbanTiger и свадебная рубашка мужа. Плюс со мной тестовый образец сумки из коллаборации Arny Praht и AT EASE, которая выйдет осенью.
Любимые бренды:
Влад: Humanist, Shu, Rishi и все-все-все в Peak Store
Анна: Aderereror, Acne Studios и Arny Praht.
Самое любимое место в Санкт-Петербурге
Анна: культовый Atelier Tapas bar, а самое фотогеничное — Песочная набережная.
Влад: Новая Голландия для прогулок с детьми, а в остальном — бильярд-бар Solids. Чтобы поесть, всем советую Betulla — можно не бронировать и запросто зайти с улицы (гастро-лайфхак!)
Что сейчас читаете?
Анна: биографию Марселя Пруста.
Влад: книжку по управлению и подборку лучших сотрудников «Кто. Решите вашу проблему номер один» Джеффа Смарта.
Влад Мороз
Отец-основатель русского аудтора, бренда Red Fox и лауреат «ТОП50» — 2024 в номинации «Мода»
На Владе: ноу-нейм костюм по дресс-коду Creative Black Tie
Самое модное место Петербурга: Невский проспект.
Любимые бренды: Red Fox.
Что сейчас читаете: «Аэробус» Айзека Азимова, унаследовал ее от сына на английском языке.
Елизавета Авелева
начинающий дизайнер и студентка факультета «Свободных искусств и наук» СПбГУ
На Елизавете: тотал-лук собственного авторства (кастомный винтажный корейский жилет, юбка, баска из лонгслива и рубашки Brunello Cucinelli), сумка CHEAP SHAME MOSCOW, кеды CONVERSE
На Елизавете: тотал-лук собственного авторства (кастомный винтажный корейский жилет, юбка, баска из лонгслива и рубашки Brunello Cucinelli), сумка CHEAP SHAME MOSCOW, кеды CONVERSE
Любимые локальные бренды: лучший инструмент для поиска интересных вещей — старый добрый «Авито».
Личная икона стиля: Эди Сэджвик.
Что советуете прочитать всем: «Гамлет» Шекспира.
Самое фотогеничное место в Петербурге: наша квартира!
Карина Крапива
стилист
На Карине (слева): болеро SORELLE, корсет TOPKIN, юбка LAROOM, туфли EVIGI
Лучшие русские бренды: самые прикольные — IRNBY, Sorelle, Sister Jane, Lime, Colomeinysh, Studio 29, OCH_RA, Look Online, mabö.
Самое модное место Петербурга: редакция «Собака.ru».
Что сейчас читаете: книгу «Стюардессы глянца» Катерины Парфеновой про модный пиар в России.
Екатерина Кузнецова
продюсер «Собака.ru»
Любимый локальный бренд: Ushatava и иркутские ювелиры eNdémica.
Источник вдохновения: трек «Нокаут» от группы «Обстоятельств».
Персональная икона стиля: меня больше вдохновляют фильмы и искусство, чем определенные люди. Но вообще Джейкоб Элорди и Toxi$ хороши.
Самое модное место Петербурга: Co-op garage.
Что сейчас читаете: прочитала целых 10 страниц «Сочини что-нибудь» Чака Паланика.
Мария Швец
визажист
Какие бренды носите: у меня профдеформация, так что я редко ходу по магазинам.
Самое фотогеничное место Петербурга: люблю советские улицы возле Площади Восстания — красивые, неторопливые, там мало машин и очень много красивых локаций.
Александра Столярова
кофаундер Cava Disco
На Александре (справа): платье ARMANI и винтажное колье 1960-х годов
Место силы в Петербурге: пивная карта!
Источники вдохновения: пиво!
Что сейчас читаете: нет, не пивное меню, а «Любовь во время холеры» Габриэля Гарсиа Маркеса.
Дарья Гладких
редактор телеграм-канала «Собака.ru»
Лучший российский бренд: Walk of Shame. Осталось на него накопить.
Место силы в Петербурге: в прошлом — улица Рубинштейна, там дома красивые. А теперь место силы — весь исторический центр, потому что там гранит, а гранит высасывает все плохое.
Что сейчас читаете: телеграм-канал «Собака.ru».
Лена Голова
стилист и блогер
Любимые локальные бренды: 12storeez, ZNWR (по качеству не уступают вещам из ДЛТ), Lime (особенно их выпускная коллекция Party), 2MOOD, Nude Story, BNPRT, Walk of Shame,
Что сейчас читаете: автобиографию Айрис Апфель.
Самое фотогеничное место в Петербурге: точно Летний сад!
Олег Ульянов
стилист
На Олеге: пиджак и таби BAT NORTON, майка CHERNIM CHERNO, брюки с Уделки, сумка СOZY.CAGE с Avito
Любимый петербургский бренд: Ianis Chamalidy.
Самое модное место в Петербурге: Севкабель порт.
Источники вдохновения: люди и герои, с которыми я работаю (худрук фестиваля «Дягилев P.S» Наталья Метелица, дизайнер Юнона Незванкина, ректор академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе).
Что сейчас читаете: изучаю дворцы Петербурга по книге «Загородные императорские резиденции» Елены Первушиной.
Мария Родионова
блогер и контент-мейкер
Любимые локальные бренды: Namelazz, 12 Storeez, Say No More, Sorelle.
Что сейчас читаете: книги по психологии, а из классической литературы перечитываю «Мастера и Маргариту».
Самое фотогеничное место в Петербурге: терраса «Лахта Центра».
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
Газпромбанк — Официальный банк премии
Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»
ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники
Omoikiri — премиальный бренд сантехники, оборудования и аксессуаров для кухни
Ultima — бренд, объединяющий премиальные классы Yandex Go — Business, Premier, Élite и представительский минивэн Cruise
O′STIN – международный бренд стильной одежды для взрослых и детей
Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Ася Минеева, Дмитрий Колесов, Екатерина Делин, Евгений Миролюбов, Дмитрий Многолет
Комментарии (0)