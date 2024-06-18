Евгения Сероусова, Артем Злобин, Toxi$: самые модные гости премии «ТОП50» — 2024. Часть II.

Место силы в Петербурге

Евгения: Maison 25.

Антон: Исаакиевская площадь — всегда, мы там живем рядом.

Персональная икона стиля

Евгения: Александр Маккуин.

Антон: Мартин Маржела.

Что сейчас читаете?

Антон: перечитываю второй раз «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, потому что много времени прошло — читаю медленнее, но осознаннее.

Евгения: каждый день перечитываю мантру перед сном, чтобы уснуть наконец-то. Но на самом деле — биографию Марины Абрамович.