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Евгения Сероусова, Артем Злобин, Toxi$: самые модные гости премии «ТОП50» — 2024. Часть II.

В «Лахта Центре» отгремела девятнадцатая церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024, где мы чествовали дизайнеров, бизнесменов, актеров, режиссеров, художников и кураторов, музыкантов, ученых, меценатов, писателей и активистов. Гости были один моднее другого: тут и засилье Maison Margiela, и архивный Emanuel Ungaro, и тотал-луки локальных брендов. Выбрали самых классно одетых гостей (от амбассадоров номад-кутюра до техно-кобр!) и выяснили, что к чему в их образах.

Salavat Kypere, Полина Сидихина, Мария Грудина, Александр Дрим: самые модные гости премии «ТОП50» — 2024. Часть I.

Евгения Cероусова и Антон Рудзат

куратор Русского музея и фотограф

На Евгении: плащ WALK OF SHAME, очки SAINT LAURENT, кроксы CROCS, украшения SOLV На Антоне: костюм PRADA, ботинки RAF SIMONS x DR.MARTENS, рубашка COS
Катя Катарсис

На Евгении: плащ WALK OF SHAME, очки SAINT LAURENT, кроксы CROCS, украшения SOLV
На Антоне: костюм PRADA, ботинки RAF SIMONS x DR.MARTENS, рубашка COS, очки ALUX, ожерелье SAINT LAURENT 

Катя Катарсис
Катя Катарсис

Место силы в Петербурге

Евгения: Maison 25.

Антон: Исаакиевская площадь — всегда, мы там живем рядом.

Персональная икона стиля

Евгения: Александр Маккуин.

Антон: Мартин Маржела.

Что сейчас читаете?

Антон: перечитываю второй раз «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, потому что много времени прошло — читаю медленнее, но осознаннее.

Евгения: каждый день перечитываю мантру перед сном, чтобы уснуть наконец-то. Но на самом деле — биографию Марины Абрамович.

Кристина Березовская

основательница галереи искусств KGallery

На Кристине: пиджак THE MANNEI, юбка CHOUX, казаки R13, сумка — винтаж начала XX века
Катя Катарсис

На Кристине: пиджак THE MANNEI, юбка CHOUX, казаки R13, сумка — винтаж начала XX века

На Кристине: пиджак THE MANNEI, юбка CHOUX, сумка — винтаж начала XX века
Катя Катарсис

На Кристине: пиджак THE MANNEI, юбка CHOUX, сумка — винтаж начала XX века

Любимый локальный бренд: Autentiments — дерзко, феминно и очень качественно.

Что сейчас читаете: Обожаю серию издательства «Гаража», посвященную директорам больших музейных институций. Сейчас я читаю «Василий Пушкарев. Правильной дорогой в обход».

Самое фотогеничное место в Петербурге: любая старинная дверь исторического здания в центре.

Андрей Смелянский aka Toxi$

рэпер и лауреат «ТОП50» — 2024 в номинации «Музыка»

На Андрее: очки TED BAKER, брюки VAN CLIFF, рубашка WOS, ремень BALENCIAGA, украшения CHROME HEARTS
Катя Катарсис

На Андрее: очки TED BAKER, брюки VAN CLIFF, рубашка WOS, ремень BALENCIAGA, украшения CHROME HEARTS

На Андрее: брюки VAN CLIFF, рубашка WOS, ремень BALENCIAGA, ботинки ROBERTO CAVALLI, украшения CHROME HEARTS
Катя Катарсис

На Андрее: брюки VAN CLIFF, рубашка WOS, ремень BALENCIAGA, ботинки ROBERTO CAVALLI, украшения CHROME HEARTS

Место силы в Петербурге: ЦПКиО и парк 300-летия Санкт-Петербурга

Источники вдохновения: жизнь.

Что сейчас читаете: рэп.

Инесса Гаевская

издатель «Собака.ru»

На Инессе: платье BITTE RUHE

На Инессе: платье BITTE RUHE

Персональная икона стиля: Яна Милорадовская

Что сейчас читаете: «Машина творения» Эми Уэбб и Эндрю Гесселя про биоинженерию.

Ксения Гощицкая

креативный директор «Собака.ru»

На Ксении: платье и серьги OLGA MAKI, босоножки MACH & MACH, кольцо ANIMA

На Ксении: платье и серьги OLGA MAKI, босоножки MACH & MACH, кольцо ANIMA

На Ксении: платье и серьги OLGA MAKI

На Ксении: платье и серьги OLGA MAKI

Самое модное место Петербурга: набережные рек и каналов.

Источник вдохновения: жизнь и люди без определённого места жительства.

Что сейчас считаете: «Магические практики севернорусских деревень» фольклориста, антрополога и лауреата «ТОП50» Светланы Адоньевой.

Гала Голованова-Дворянкина

режиссер фэшн-шоу

На Гале: тотал лук IANIS CHAMALIDY

На Гале: тотал лук IANIS CHAMALIDY

Лучшие русские бренды: Ianis Chamalidy. Еще ношу Татьяную Котегову, Татьяну Парфенову, очень нежно люблю Андрея Коровко, только что открыла для себя корсеты от бренда «Kima». В Петербурге много талантливых имен, только их и хочется носить.

Самое модное место в Санкт-Петербурге: Александринский театр.

Что сейчас читаете: «Мой Театр» Николая Цискаридзе — самые весёлые мемуары в моей жизни.

Александр Басалыгин

основатель BS Art Development Group и профессиональный геймер

На Александре: рубашка COMME DES GARÇONS, обувь MAISON MARGIELA, ноу-нейм брюки

На Александре: рубашка COMME DES GARÇONS, обувь MAISON MARGIELA, ноу-нейм брюки

Лучшее место Петербурга: питерские подворотни и дворы, мои фавориты находятся в районе Дзержинского района.

Что сейчас читаете: вывески в подворотнях и парадных — но в последнее время их стало меньше.

Никита Волков

актер и лауреат «ТОП50» — 2024 в номинации «Кино»

На Никите: бомбер AMI PARIS, ботинки MAISON MARGIELA

На Никите: бомбер AMI PARIS, ботинки MAISON MARGIELA

Лучшее место в Петербурге: Севкабель порт

Планы на будущее: много работать, растить бороду и растить ребёнка.

Что вдохновляет: жена.

Катя Попова

основательница Pop-up gallery

На Екатерине: платье AUTENTIMENTS, туфли AUTENTIMENTS, жакет VIE, сумка PRADA

На Екатерине: платье AUTENTIMENTS, туфли AUTENTIMENTS, жакет VIE, сумка PRADA

Стайлинг-трюк на премии ТОП-50: решила проапгредить платье Autentiments — добавила канцелярские скобки (как у Off-White и Ushatava), чтобы не обрезать по росту. А второй рукав спрятала внутрь — получилось платье на одно плечо. Босоножки Autentiments — самые удобные в мире, буду ходить в них все лето.

Самое модное место Петербурга: кабаре «Шум», а самое любимое место — набережная возле сфинксов.

Что сейчас читаете: кураторские тексты и Марселя Пруста, а недавно дочитала Онегина.

Источник вдохновения: Ксения Гощицкая.

Юнона Незванкина

дизайнер интерьера 

На Юноне (слева): платье ALEXANDER MCQUEEN, сумка ALEXANDER MCQUEEN, туфли PRADA

На Юноне (слева): платье ALEXANDER MCQUEEN, сумка ALEXANDER MCQUEEN, туфли PRADA

На Юноне: платье ALEXANDER MCQUEEN

На Юноне: платье ALEXANDER MCQUEEN

Любимый локальный бренд: Saint Tokyo моего друга Юрия Петенина.

Персональная икона стиля: Дэвид Линч и Марина Абрамович

Что сейчас читаете: автобиографию Марины Абрамович «Пройти сквозь стены».

Артем Злобин и Пелагея Астафьева

актер и режиссер, танцор и хореограф

На Артеме: тотал-лук HOUSE OF LEO На Пелагее: корсет MURMUR, юбка SELA, головной убор и галстук PTICHKA CLOTHES, туфли ZARA, сумка CALVIN KLEIN, очки

На Артеме: тотал-лук HOUSE OF LEO

На Пелагее: корсет MURMUR, юбка SELA, головной убор и галстук PTICHKA CLOTHES, туфли ZARA, сумка CALVIN KLEIN,  очки P.Y.E.

На Артеме: тотал-лук House of Leo. На Пелагее: корсет MURMUR, юбка Sela, головной убор и галстук Ptichka Clothes, обувь Zara, сумка Calvin Klein, очки

На Артеме: тотал-лук House of Leo. На Пелагее: корсет MURMUR, юбка Sela, головной убор и галстук Ptichka Clothes, обувь Zara, сумка Calvin Klein, очки PYE

Любимые локальные бренды:

Артем: House of Leo. Еще есть классные варианты в RogovShop, SORRY, I'M NOT, WOS.

Пелагея: я одеваюсь в секонд-хэндах или с помощью мамы — она профессиональная портная.

Что сейчас читаете:

Пелагея: автобиографию Марины Абрамович «Пройти сквозь стены».

Артем: Я перечитываю сценарий Триера «Догвиль». Я обожаю Триера и все, что он делает.

Самое фотогеничное место в Петербурге:

Пелагея: Академия Штиглица.

Артем: дворы Санкт-Петербурга.

Эльмира Тулебаева

стилист

На Эльмире (слева): платье SASHAVERSE, сумка GIVENCHY, брелок JW ANDERSON, босоножки ZARA

На Эльмире (слева): платье SASHAVERSE, сумка GIVENCHY, брелок JW ANDERSON, босоножки ZARA

Место силы в Петербурге: Екатерингофский парк.

Источник вдохновения для стайлинга: Эрмитаж, Петроградка и залив.

Что сейчас читаете: книги я не читаю — я больше про визуал, так что очень много всего смотрю. Из последнего понравился сериал Fallout.

Мария Ван Малдерен

основательница бренда YOU

На Марии: тотал-лук YOU

На Марии: тотал-лук YOU

На Марии: тотал-лук YOU

На Марии: тотал-лук YOU

Любимые локальные бренды: уважаю коллег, но одеваюсь исключительно в You.

Что сейчас читаете: перечитываю «Гэм» Ремарка — недавно случайно увидела в «Буквоеде» и решила вернуться к книге.

Самое фотогеничное место в Петербурге: Академия Штиглица.

Полина Шевцова

редактор рубрики «Мода» и телеграм-канала «Собака.ru | Мода»

На Полине: платье GATE31, туфли LIME, кулон MOZIJ

На Полине: платье GATE31, туфли LIME, кулон MOZIJ

Сумка «Кот Владислав» от художницы Тони Угловой

Сумка «Кот Владислав» от художницы Тони Угловой

Любимые бренды: Ola Ola, M_U_R и J.Kim, а еще на правах экс-москвички внимательно слежу за успехами Playgoer, Sorelle, muus и Sanchy.

Персональная икона стиля: скорее иконописец — мода должна быть с чудинкой, а она лучше всего дается Джонатану Андерсону в Loewe и JW Anderson. Так что в будущем по примеру Джонатана с радостью буду выращивать помидоры и воспитывать ежиков. 

Самое фотогеничное место в Петербурге: я за суровый стиль, так что выбираю Новосмоленскую набережную возле домов на курьих ножках — и намывы.

Что сейчас читаете: «Доску Дионисия» от идеолога мистического символизма Алексея Смирнова фон Рауха, там про заброшенные усадьбы, иконопись, антикварную контрабанду и смерть комсомолки — в общем, про всю русскую хтонь. И «Розу» Оксаны Васякиной.

Мила Разгуляева-Благонравова

основательница бренда RxBshoes

На Миле: очки BALENCIAGA, украшения ANNA SLAVUTINA, рубашка RALPH LAUREN, платье LIME, туфли RxBshoes

На Миле: очки BALENCIAGA, украшения ANNA SLAVUTINA, рубашка RALPH LAUREN, платье LIME, туфли RxBshoes

На Миле: платье LIME, туфли RxBshoes

На Миле: платье LIME, туфли RxBshoes

Стайлинг-трюк на премии ТОП-50: свою брошь я нашла на винтажном рынке Портобелло в Лондоне — это точная копия украшений подружек невесты королевы Виктории, когда она выходила замуж за короля Альберта.

Любимые бренды: JM Studio Юлии Матвиенко, Stas Lopatkin, Alena Akhmadullina, Tatyana Perfenova.

Место силы в Петербурге: любая набережная и Елагин остров, куда каждое утро хожу на пробежку. А поесть — в ресторане Bist на Васильевском острове.

Что сейчас читаете: телеграм-каналы, а моя прикроватная книга — «Возвращение в Брайдсхед» Ивлина Во, всегда перечитываю с любой страницы.

Анна и Влад Прахты

основатели брендов Arny Praht, AT EASE

На Анне: пиджак URBANTIGER, свадебная рубашка мужа, юбка AT EASE, сумка ARNY PRAHT x AT EASE, украшения ARNY PRAHT и DOUGLAS CRAFT, сапоги LERA NENA

На Анне: пиджак URBANTIGER, свадебная рубашка мужа, юбка AT EASE, сумка ARNY PRAHT x AT EASE, украшения ARNY PRAHT и DOUGLAS CRAFT, сапоги LERA NENA

На Владе: пиджак и брюки JNBY, футболка HUMANIST, обувь GUCCI, украшения DOUGLAS CRAFT

На Владе: пиджак и брюки JNBY

На Владе: пиджак и брюки JNBY

На Анне: сумка ARNY PRAHT x AT EASE, сапоги LERA NENA

На Анне: сумка ARNY PRAHT x AT EASE, сапоги LERA NENA

Стайлинг-трюк на премии ТОП-50

Анна: Нужно было соблюсти дресс-код creative black tie, и при этом мне хотелось надеть айтемы из нашей новой коллекции AT EASE. Так что на мне плиссированная мини-юбка из нашего нового дропа, а верх собран по канонам дресс-кода — пиджак UrbanTiger и свадебная рубашка мужа. Плюс со мной тестовый образец сумки из коллаборации Arny Praht и AT EASE, которая выйдет осенью.

Любимые бренды:

Влад: Humanist, Shu, Rishi и все-все-все в Peak Store

Анна: Aderereror, Acne Studios и Arny Praht.

Самое любимое место в Санкт-Петербурге

Анна: культовый Atelier Tapas bar, а самое фотогеничное — Песочная набережная.

Влад: Новая Голландия для прогулок с детьми, а в остальном — бильярд-бар Solids. Чтобы поесть, всем советую Betulla — можно не бронировать и запросто зайти с улицы (гастро-лайфхак!)

Что сейчас читаете?

Анна: биографию Марселя Пруста.

Влад: книжку по управлению и подборку лучших сотрудников «Кто. Решите вашу проблему номер один» Джеффа Смарта.

Влад Мороз

Отец-основатель русского аудтора, бренда Red Fox и лауреат «ТОП50» — 2024 в номинации «Мода»

На Владе: ноу-нейм костюм по дресс-коду Creative Black Tie

На Владе: ноу-нейм костюм по дресс-коду Creative Black Tie

Самое модное место Петербурга: Невский проспект.

Любимые бренды: Red Fox.

Что сейчас читаете: «Аэробус» Айзека Азимова, унаследовал ее от сына на английском языке.

Елизавета Авелева

начинающий дизайнер и студентка факультета «Свободных искусств и наук» СПбГУ

На Елизавете: тотал-лук собственного авторства (кастомный винтажный корейский жилет, юбка, баска из лонгслива и рубашки Brunello Cucinelli), сумка

На Елизавете: тотал-лук собственного авторства (кастомный винтажный корейский жилет, юбка, баска из лонгслива и рубашки Brunello Cucinelli), сумка CHEAP SHAME MOSCOW, кеды CONVERSE 

На Елизавете: тотал-лук собственного авторства (кастомный винтажный корейский жилет, юбка, баска из лонгслива и рубашки Brunello Cucinelli), сумка

На Елизавете: тотал-лук собственного авторства (кастомный винтажный корейский жилет, юбка, баска из лонгслива и рубашки Brunello Cucinelli), сумка CHEAP SHAME MOSCOW, кеды CONVERSE 

Любимые локальные бренды: лучший инструмент для поиска интересных вещей — старый добрый «Авито».

Личная икона стиля: Эди Сэджвик.

Что советуете прочитать всем: «Гамлет» Шекспира.

Самое фотогеничное место в Петербурге: наша квартира!

Карина Крапива

стилист

На Карине (слева): болеро SORELLE, корсет TOPKIN, юбка LAROOM, туфли EVIGI

На Карине (слева): болеро SORELLE, корсет TOPKIN, юбка LAROOM, туфли EVIGI 

Лучшие русские бренды: самые прикольные — IRNBY, Sorelle, Sister Jane, Lime, Colomeinysh, Studio 29, OCH_RA, Look Online, mabö.

Самое модное место Петербурга: редакция «Собака.ru».

Что сейчас читаете: книгу «Стюардессы глянца» Катерины Парфеновой про модный пиар в России.

Екатерина Кузнецова

продюсер «Собака.ru»

На Екатерине: платье OLA OLA, туфли VAGABOND

На Екатерине: платье OLA OLA, туфли VAGABOND

На Екатерине: платье OLA OLA

На Екатерине: платье OLA OLA

Любимый локальный бренд: Ushatava и иркутские ювелиры eNdémica.

Источник вдохновения: трек «Нокаут» от группы «Обстоятельств».

Персональная икона стиля: меня больше вдохновляют фильмы и искусство, чем определенные люди. Но вообще Джейкоб Элорди и Toxi$ хороши.

Самое модное место Петербурга: Co-op garage.

Что сейчас читаете: прочитала целых 10 страниц «Сочини что-нибудь» Чака Паланика.

Мария Швец

визажист

На Марии: тотал лук CLOSIEVE, украшения OMUT

На Марии: тотал лук CLOSIEVE, украшения OMUT

На Марии: тотал лук CLOSIEVE, украшения OMUT

На Марии: тотал лук CLOSIEVE, украшения OMUT

Какие бренды носите: у меня профдеформация, так что я редко ходу по магазинам.

Самое фотогеничное место Петербурга: люблю советские улицы возле Площади Восстания — красивые, неторопливые, там мало машин и очень много красивых локаций.

Александра Столярова

кофаундер Cava Disco

На Александре (справа): платье ARMANI и винтажное колье 1960-х годов

На Александре (справа): платье ARMANI и винтажное колье 1960-х годов

Место силы в Петербурге: пивная карта!

Источники вдохновения: пиво!

Что сейчас читаете: нет, не пивное меню, а «Любовь во время холеры» Габриэля Гарсиа Маркеса.

Дарья Гладких

редактор телеграм-канала «Собака.ru»

На Дарье: платье хендмейд, сумка BUTTER, ботинки MANGO, перчатки H&M STUDIO
Елизавета Медунецкая

На Дарье: платье хендмейд, сумка BUTTER, ботинки MANGO, перчатки H&M STUDIO

На Дарье: перчатки H&M STUDIO, сумка BUTTER

На Дарье: перчатки H&M STUDIO, сумка BUTTER

Лучший российский бренд: Walk of Shame. Осталось на него накопить.

Место силы в Петербурге: в прошлом — улица Рубинштейна, там дома красивые. А теперь место силы — весь исторический центр, потому что там гранит, а гранит высасывает все плохое.

Что сейчас читаете: телеграм-канал «Собака.ru».

Лена Голова

стилист и блогер

На Лене: тотал-лук Let's Go Dress, аксессуары MASSON JEWERLY
Катя Катарсис

На Лене: тотал-лук Let's Go Dress, аксессуары MASSON JEWERLY

На Лене: тотал-лук Let's Go Dress, аксессуары MASSON JEWERLY
Катя Катарсис

На Лене: тотал-лук Let's Go Dress, аксессуары MASSON JEWERLY

Любимые локальные бренды: 12storeez, ZNWR (по качеству не уступают вещам из ДЛТ), Lime (особенно их выпускная коллекция Party), 2MOOD, Nude Story, BNPRT, Walk of Shame,

Что сейчас читаете: автобиографию Айрис Апфель.

Самое фотогеничное место в Петербурге: точно Летний сад!

Олег Ульянов

стилист

На Олеге: пиджак и таби BAT NORTON, майка CHERNIM CHERNO, брюки с Уделки, сумка СOZY.CAGE с Avito
Катя Катарсис

На Олеге: пиджак и таби BAT NORTON, майка CHERNIM CHERNO, брюки с Уделки, сумка СOZY.CAGE с Avito

Любимый петербургский бренд: Ianis Chamalidy.

Самое модное место в Петербурге: Севкабель порт.

Источники вдохновения: люди и герои, с которыми я работаю (худрук фестиваля «Дягилев P.S» Наталья Метелица, дизайнер Юнона Незванкина, ректор академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе).

Что сейчас читаете: изучаю дворцы Петербурга по книге «Загородные императорские резиденции» Елены Первушиной.

Мария Родионова

блогер и контент-мейкер

На Марии: наряд NAMELAZZ, боди EMBODY, сумка KOROBEYNIKOV, туфли LOEWE
Катя Катарсис

На Марии: наряд NAMELAZZ, боди EMBODY, сумка KOROBEYNIKOV, туфли LOEWE

На Марии: наряд NAMELAZZ, сумка KOROBEYNIKOV
Катя Катарсис

На Марии: наряд NAMELAZZ, сумка KOROBEYNIKOV

Любимые локальные бренды: Namelazz, 12 Storeez, Say No More, Sorelle.

Что сейчас читаете: книги по психологии, а из классической литературы перечитываю «Мастера и Маргариту».

Самое фотогеничное место в Петербурге: терраса «Лахта Центра».

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

Omoikiri — премиальный бренд сантехники, оборудования и аксессуаров для кухни

Ultima — бренд, объединяющий премиальные классы Yandex Go — Business, Premier, Élite и представительский минивэн Cruise

O′STIN – международный бренд стильной одежды для взрослых и детей

Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Ася Минеева, Дмитрий Колесов, Екатерина Делин, Евгений Миролюбов, Дмитрий Многолет

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