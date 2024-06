Евгения Сероусова, Артем Злобин, Toxi$: самые модные гости премии «ТОП50» — 2024. Часть II.

Любимые локальные бренды:

Артем: House of Leo. Еще есть классные варианты в RogovShop, SORRY, I'M NOT, WOS.

Пелагея: я одеваюсь в секонд-хэндах или с помощью мамы — она профессиональная портная.

Что сейчас читаете:

Пелагея: автобиографию Марины Абрамович «Пройти сквозь стены».

Артем: Я перечитываю сценарий Триера «Догвиль». Я обожаю Триера и все, что он делает.

Самое фотогеничное место в Петербурге:

Пелагея: Академия Штиглица.

Артем: дворы Санкт-Петербурга.