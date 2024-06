Как худрук musicAeterna Dance Анна Гусева заставила танцевать всех — и оркестр, и хор, а артистов танцевальной труппы научила пластическому воздействию на зрителя

Конечно же, в Петербурге мы всего этого опять не увидим?

Это моя боль! Сначала Орф, потом «Персефона» и «Симфония псалмов» Стравинского — это настолько технически сложные постановки, что попросту нет такой площадки, где мы могли бы их показать в Петербурге. До «Страсти» я думала, что масштабнее уже некуда, но, кажется, ошибалась. Надеюсь, что хотя бы у Okho будет более счастливая гастрольная судьба. Я долго искала подходящее произведение для танцевального спектакля MA Dance и в диалоге c Андреем Волосовским, нашим перкуссионистом и худ­ руком Moscow Percussion Ensemble, нашла пьесы Яниса Ксенакиса. А спустя короткое время попала на большую ретроспективную выставку этого греческого композитора, ученого и архитектора в Афинах.

Ксенакис — потрясающий персонаж, он изучал литературу, античную философию, интересовался африканским, индийским, китайским и египетским искусством, создавал теоретические эстетические работы вроде «Формализованной музыки». Ксенакис внедрял в музыку «упорядоченный хаос», создавал графические методы композиции, переводил графику своих партитур на язык архитектуры. Я поняла, что готова дать труппе его достаточно сложную музыку. В итоге Okho — это спектакль из пяти коротких перкуссионных пьес Ксенакиса, включающий в себя одно произведение его ученика, современного американского перкуссиониста Джозефа Томпкинса. Поставить все это я пригласила хореографа Володю Варнаву. Премьера была зимой в Москве в «Зарядье», а обновленную версию зрители увидят на Дягилевском.

Весной ты показала свой танцевальный спектакль Love Will Tear Us Apart на Новой сцене Александринского теат­ра — какие планы у MA Dance по взаимодействию с городскими культурными институциями?

Очень хочу сделать еще одну постановку именно для Александринки, обожаю это пространство. Еще мне понравился открытый после реконструкции Левашовский хлебозавод. Есть идея сделать проект для нескольких хлебозаводов в разных городах, так как они одинаково решены архитектурно и можно использовать круговое пространство, которое задает интересные правила игры. Love Will Tear Us Apart я придумала в 2022 году к 14 февраля, это была моя первая перформативная работа для Дома Радио. Тогда хореографом была Полина Митряшина, у нас еще не было ни постоянной труппы, ни главного хореографа. Мне хотелось перепоставить эту историю уже на наших танцовщиков и с Настей Пешковой. Сюжет — трагическая история культового английского поэта и музыканта, основателя группы Joy Division Йена Кертиса, который покончил с собой в 23 года. Меня волновала тема паттерна: как и почему мы ходим кругами и совершаем одни и те же ошибки, и даже полное осознание этого не избавляет нас от их повторения? Отчего мы чувствуем себя защищенными собственной травмой и готовы терпеть ситуацию предельно дискомфортную, которую наша психика опознает как норму, и как скоро человек будет готов к ужасному концу, нежели к ужасу без конца?

Самоубийство — это невозможность вывезти самого себя. Как тебе должно быть больно, отвратительно и ужасно, чтобы лишить себя жизни? И что такое путь героя — научиться видеть ситуацию со стороны и вый­ти из позиции жертвы? Я планирую выпускать этот проект каждый год с разной хореографией и разными сюжетами. Вечная пара, но каждый раз новая история. Круговая порука, она ведь не только про Йена Кертиса, но про всех нас.