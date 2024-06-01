Как худрук musicAeterna Dance Анна Гусева заставила танцевать всех — и оркестр, и хор, а артистов танцевальной труппы научила пластическому воздействию на зрителя

В сентябре проекту MA Dance исполнится два года — теперь в постановках musicAeterna танцуют все, даже оркестр и хор. А как устроена сама труппа?

Между основными цехами musicAeterna действительно стало больше кросс-коммуникации. Творческие люди проводят свое свободное время весьма своеобразно: часто они продолжают делать то, что делают на работе. Наша жизнь просто не делится на такие сегменты, как работа и отдых. Мы существуем в парадигме «искусство — это и есть жизнь», и мне она очень нравится. Иногда вижу спонтанные джемы между хористами, танцовщиками и музыкантами. Порой они превращаются в перформансы и сценические версии.

Сейчас в MA Dance девять постоянных участников и два стажера. Знаешь, когда я на старте говорила, что хочу создать труппу счастливых людей, то не шутила. Для меня человеческие взаимоотношения — краеугольный камень вдохновения. Мы много вкладываем в развитие MA Dance, чтобы набрать совместный телесный опыт и иметь возможность танцевать на одном языке. Во-первых, у нас великолепный состав постоянных педагогов: хореограф и преподаватель Иван Сачков ведет партнеринг, актриса, доцент кафедры сценической речи Мария Караджа — звукоизвлечение. Во-вторых, мы постоянно приглашаем звезд современного танца — Нину Гастеву, Володю Варнаву — с недельными мастер-классами. Недавно у нас были Марсель и Марина Нуриевы из Казани. Они давали нам техники каларипаятту, традиционного для Южной Индии боевого искусства, которое здорово интерпретируется в танец. Они получили эту технику у монахов, путешествуя по Керале, и были так воодушевлены новым знанием, что поделились им с нами. Было интересно вместе выяснять, какие эмоциональные, психофизические и ментальные состояния мы можем открывать в себе танцем и как их передавать движением. В их практике много тишины и тонкости. В-третьих, компетенции нашей труппы достаточно для того, чтобы ребята вели свои собственные классы в Доме Радио: куратор Алевтина Грунтовская — йогу, Алексей Слуцкий — техники партера, а наш главный хореограф Анастасия Пешкова часто дает балетную классику.

Как был выбран основной состав MA Dance?

Мы с хореографом Настей Пешковой объявили просмотр и получили нереальное количество заявок, что-то около тысячи. Было забавно, что в профессиональную труппу кто-то надеялся проскочить без нужного опыта или присылал смешные любительские видео, где на переднем плане ходил кот или на заднем — чья-то бабушка. Мы рассматривали танцовщиков с опытом от 15 лет, закончивших сильные школы, в том числе классические (Вагановское, Эйфмана, Пермское и Новосибирское хорео­графические училища). В итоге у нас два человека из Казани — там очень хорошее образование. Но самое важное то, как человек себя развивает потом, чем он интересуется, что это за личность. Ни одна из этих школ не дает представления о том, что такое современный танец или физический театр. Очень круто, когда есть поиск — классика и, например, брейкданс, исследование движения как такового. Я вообще за мультижанровый подход в любом деле. Неважно, айтишник ты, математик, астрофизик или танцор.