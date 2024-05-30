Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 пройдет в «Лахта Центре» (Что? Да!)

Рукоплескать дизайнерам, бизнесменам, актерам, режиссерам, художникам, музыкантам, ученым и писателям будем в самом высоком небоскребе в Европе и самом северном высотном здании в мире — пара совпала! Лауреаты «ТОП 50» делают прорывные открытия, выводят моду и искусство на новый уровень, руководят крупнейшим бизнесом, пишут бестселлеры, входят в историю. Символично, что церемония награждения этого года пройдет в не менее именитом и важном месте.