Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 пройдет в «Лахта Центре» (Что? Да!)

Скоро состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Она традиционно пройдет красиво, мощно и масштабно! 14 июня мы соберемся в новой и громкой локации, за строительством которой весь Петербург наблюдал с тем же воодушевлением, что и за нашим ежегодным оглашением лауреатов, — в «Лахта Центре».
Рукоплескать дизайнерам, бизнесменам, актерам, режиссерам, художникам, музыкантам, ученым и писателям будем в самом высоком небоскребе в Европе и самом северном высотном здании в мире — пара совпала! Лауреаты «ТОП 50» делают прорывные открытия, выводят моду и искусство на новый уровень, руководят крупнейшим бизнесом, пишут бестселлеры, входят в историю. Символично, что церемония награждения этого года пройдет в не менее именитом и важном месте.
Среди регалий «Лахта Центре» звание лучшего небоскреба мира по версии Emporis Skyscraper Award, рекорд Гиннесса — 49 часов непрерывного бетонирования, наивысший экологический сертификат LEED Platinum. Добавьте к этому высоту в 462 метра и более ста уникальных технологий и решений, и поймете, почему премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» пройдет именно в этой локации.
На церемонии 14 июня мы отметим вклад выдающихся петербуржцев в развитие разных областей: от моды до бизнеса. Июньский — коллекционный — 388-полосный номер журнала «Собака.ru», посвященный героям премии, выйдет в июне. Не пропустите!
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Ювелирный дом MIUZ Diamonds - эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами
Газпромбанк — Официальный банк премии
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«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»
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