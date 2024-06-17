Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

Каждый из лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 получил легендарную статуэтку, а также респекты, признание и овации от гостей премии. Несмотря на то, что формально в премии всегда 50 лауреатов, в этом году их было 87, ведь в номинации «Культурная институция» — команды. Это команды «Манежа», «Петергофа», фонда «Антон тут рядом», Русского музея и академии Вагановой.

Награждали лучших из лучших главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк, креативный директор Ксения Гощицкая. Лауреатов номинации «Театр и шоу» также поздравила художник и режиссер Юлдус Бахтиозина, а номинации «Наука и жизнь» — руководитель комитета имущественных отношений Сергей Макаров.

Генеральный партнер премии в этом году — ювелирный дом MIUZ Diamonds, представивший гостям уникальные коллекции украшений Le Chic и Royal.