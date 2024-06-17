Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

«Собака.ru» провела XIX церемонию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В этом году мы покорили высоту (462 метра!) — награждение лауреатов проходило в «Лахта Центре». Собрались в новой и громкой локации, за строительством которой весь Петербург наблюдал с тем же воодушевлением, что и за нашим ежегодным чествованием лауреатов.
В поражающем воображение панорамном, полном света и солнца, Атриуме «Лахта Центра» статуэтки получили художники и бизнесмены, ученые и дизайнеры, музыканты и актеры, писатели и космонавты — те петербуржцы, кто значительно повлиял на свою область и нашу жизнь. Они делают топовые выставки, пишут книги, которые все обсуждают, играют в спектаклях и фильмах А-листа, руководят успешным бизнесом и даже открывают новые виды динозавров.
Каждый из лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 получил легендарную статуэтку, а также респекты, признание и овации от гостей премии. Несмотря на то, что формально в премии всегда 50 лауреатов, в этом году их было 87, ведь в номинации «Культурная институция» — команды. Это команды «Манежа», «Петергофа», фонда «Антон тут рядом», Русского музея и академии Вагановой.
Награждали лучших из лучших главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк, креативный директор Ксения Гощицкая. Лауреатов номинации «Театр и шоу» также поздравила художник и режиссер Юлдус Бахтиозина, а номинации «Наука и жизнь» — руководитель комитета имущественных отношений Сергей Макаров.
Генеральный партнер премии в этом году — ювелирный дом MIUZ Diamonds, представивший гостям уникальные коллекции украшений Le Chic и Royal.
Надежда Вартанова
Вместе с нами героев коллекционного июньского номера (самого большого в истории журнала — 388 полос!) награждали партнеры премии. Вместе с командой «Собака.ru» лауреатов в номинации «Бизнес» поздравила Александра Реброва, заместитель управляющего Северо-Западным филиалом Газпромбанка — официального банка «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024.
Александра вручила статуэтки вице-президенту и главному тренеру хоккейного клуба СКА Роману Ротенбергу, генеральному директору группы компаний «Рики» Юлии Немчиной, генеральному директору «Нева Тревел» Юрию Набатову, председателю совета директоров, основателю и собственнику Группы RBI Эдуарду Тиктинскому, президенту ГК «Алкор Био» Дмитрию Полынцеву.
Александра Реброва
Диана Томащук, Юрий Набатов
Дмитрий Полынцев
Мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники ASKO в лице генерального директора российского представительства бренда Диме Рангелова подарил хоккейному клубу СКА три сушильных (кастомизированных!) шкафа ASKO. И это стопроцентный мэтч! Сухая форма — один из важных факторов успехов спортсменов, отметил сам Роман Ротенберг.
Команда Русского музея: Ольга Бабина, Денис Селянин
Ольга Бабина
Лауреат «ТОП 50» прошлого года — сооснователь и генеральный директор бренда Omoikiri — Павел Кейв вручил премию команде ЦВЗ «Манеж». Под руководством директора Анны Яловой команда «Манежа» придумала выставку-блокбастер «Город-герой Ленинград», которую посетили 150 тысяч человек.
Одну из самых масштабных номинаций — «Моду» (да, Петербург — модная столица!) поддержал торговый дом «Рятико» и бренд ReFa, который известен роскошным уходом для кожи. Стилисту и инфлюенсеру Вике Салават, создательнице бренда Jenёk Евгении Перовой, соосновательнице бренда JM Studio Юлии Матвиенко, бьюти-феномену Глаше Гурьяновой, отцу-основателю русского аутдора Владу Морозу, фаундеру AND The Brand Юлии Жуковой и операционному директору бренда Homies Григорию Моисееву статуэтки вручил директор направления красоты торгового дома «Рятико» Михаил Драненков.
Михаил Драненков
Григорий Моисееев
Премию художнику Виталию Пушницкому вручила галерист, коллекционер, основатель арт-пространства GALINA LINNIK ART GALLERY Галина Линник. Искусство к искусству!
Наш Серкан Балат — актер, лауреат «ТОП 50» в номинации «Кино» — Никита Волков получил поздравления от управляющего директора компании O`STIN Ирины Осяниной. Международный бренд одежды вручил специальный приз Никите и его жене — художнице по костюмам и стилисту Елене Еременко (которая не смогла с нами быть по рабочим обстоятельствам) самой стильной парой. Не можем не согласиться!
Ирина Осянина, управляющий директор O`STIN
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
Газпромбанк — Официальный банк премии
Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»
ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники
Omoikiri — премиальный бренд сантехники, оборудования и аксессуаров для кухни
Ultima — бренд, объединяющий премиальные классы Yandex Go — Business, Premier, Élite и представительский минивэн Cruise
Бренд стильной одежды O′STIN
Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Колесов, Ася Минеева, Евгений Миролюбов, Екатерина Делин, Дмитрий Многолет
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