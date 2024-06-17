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Репортажи

Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

«Собака.ru» провела XIX церемонию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В этом году мы покорили высоту (462 метра!) — награждение лауреатов проходило в «Лахта Центре». Собрались в новой и громкой локации, за строительством которой весь Петербург наблюдал с тем же воодушевлением, что и за нашим ежегодным чествованием лауреатов.

В поражающем воображение панорамном, полном света и солнца, Атриуме «Лахта Центра» статуэтки получили художники и бизнесмены, ученые и дизайнеры, музыканты и актеры, писатели и космонавты — те петербуржцы, кто значительно повлиял на свою область и нашу жизнь. Они делают топовые выставки, пишут книги, которые все обсуждают, играют в спектаклях и фильмах А-листа, руководят успешным бизнесом и даже открывают новые виды динозавров.

Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк
Сергей Горошко
Сергей Горошко
Анна Ялова
Анна Ялова
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Анна Гусева, Дарья Павленко
Анна Гусева, Дарья Павленко
Никита Волков
Никита Волков
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Инесса Гаевская, Михаил Стацюк
Инесса Гаевская, Михаил Стацюк

Каждый из лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 получил легендарную статуэтку, а также респекты, признание и овации от гостей премии. Несмотря на то, что формально в премии всегда 50 лауреатов, в этом году их было 87, ведь в номинации «Культурная институция» — команды. Это команды «Манежа», «Петергофа», фонда «Антон тут рядом», Русского музея и академии Вагановой.

Награждали лучших из лучших главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк, креативный директор Ксения Гощицкая. Лауреатов номинации «Театр и шоу» также поздравила художник и режиссер Юлдус Бахтиозина, а номинации «Наука и жизнь» — руководитель комитета имущественных отношений Сергей Макаров. 

Генеральный партнер премии в этом году — ювелирный дом MIUZ Diamonds, представивший гостям уникальные коллекции украшений Le Chic и Royal.

Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Надежда Вартанова

Надежда Вартанова

Юлия Жукова
Юлия Жукова
Юлия Жукова. Ольга Назарова
Юлия Жукова, Ольга Назарова
Анна Гусева
Анна Гусева
Анна Гусева
Анна Гусева
Сергей Горошко
Сергей Горошко

Вместе с нами героев коллекционного июньского номера (самого большого в истории журнала — 388 полос!) награждали партнеры премии. Вместе с командой «Собака.ru» лауреатов в номинации «Бизнес» поздравила Александра Реброва, заместитель управляющего Северо-Западным филиалом Газпромбанка — официального банка «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024.

Александра вручила статуэтки вице-президенту и главному тренеру хоккейного клуба СКА Роману Ротенбергу, генеральному директору группы компаний «Рики» Юлии Немчиной, генеральному директору «Нева Тревел» Юрию Набатову, председателю совета директоров, основателю и собственнику Группы RBI Эдуарду Тиктинскому, президенту ГК «Алкор Био» Дмитрию Полынцеву.

Александра Реброва

Александра Реброва

Дмитрий Полынцев, Юлия Немчина, Роман Ротенберг
Роман Ротенберг, Юлия Немчина, Дмитрий Полынцев
Эдуард Тиктинский
Эдуард Тиктинский
Юлия Немчина
Юлия Немчина
Юлия Немчина. Юрий Немчин
Юлия Немчина, Юрий Немчин
Юрий Набатов
Юрий Набатов
Диана Томащук, Юрий Набатов

Диана Томащук, Юрий Набатов

Дмитрий Полынцев

Дмитрий Полынцев

Эдуард Тиктинский. Александра Реброва
Эдуард Тиктинский, Александра Реброва
Лариса Тиктинская, Эдуард Тиктинский
Эдуард Тиктинский, Лариса Тиктинская

Мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники ASKO в лице генерального директора российского представительства бренда Диме Рангелова подарил хоккейному клубу СКА три сушильных (кастомизированных!) шкафа ASKO. И это стопроцентный мэтч! Сухая форма — один из важных факторов успехов спортсменов, отметил сам Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг. Диме Рангелов
Роман Ротенберг, Диме Рангелов
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг
Наталья Текоева. Диме Рангелов
Наталья Текоева, Диме Рангелов
Любовь Аркус. и команда фонда «Антон тут рядом»: Денис Сироткин, Далия Мещанкина, Анастасия Ермолаева, Сергей Тиснек, Елена Лазутина, Андрей Цырцанов, Полина
Любовь Аркус, и команда фонда «Антон тут рядом»: Денис Сироткин, Далия Мещанкина, Анастасия Ермолаева, Сергей Тиснек, Елена Лазутина, Андрей Цырцанов, Полина Толстова, Елена Фильберт, Екатерина Чуракова, Юлия Зубцова, Алевтина Грунтовская
Сергей Тиснек
Сергей Тиснек
Любовь Аркус, Сергей Тиснек. Сергей Тиснек
Сергей Тиснек, Любовь Аркус, Сергей Тиснек
Сергей Макаров. вручил статуэтки лауреатам номинации "Наука и жизнь"
Сергей Макаров, вручил статуэтки лауреатам номинации "Наука и жизнь"
Сергей Крикалев, Сергей Макаров, Александр Аверьянов
Рауль Гайнетдинов, Сергей Крикалев, Наталья Соловьева, Александр Аверьянов, Сергей Макаров
Наталья Соловьева
Наталья Соловьева
Наталья Соловьева, Сергей Макаров
Наталья Соловьева, Сергей Макаров
Сергей Крикалев
Сергей Крикалев
Сергей Крикалев
Сергей Крикалев
Дарья Козлова
Дарья Козлова
Роман Ротенберг, Сергей Крикалев
Сергей Крикалев, Роман Ротенберг
Toxi$. Дарья Гладких
Toxi$, Дарья Гладких
Антон Секисов
Антон Секисов
Антон Секисов. Ксения Грициенко
Антон Секисов, Ксения Грициенко
Юлдус Бахтиозина. вручила статуэтки лауреатам номинации "Музыка"
Юлдус Бахтиозина, вручила статуэтки лауреатам номинации "Музыка"
Виталий Полонский
Виталий Полонский
Илья Куруч, Юлдус Бахтиозина
Юлдус Бахтиозина, Илья Куруч
Илья Куруч
Илья Куруч
Илья Куруч
Илья Куруч
Анна Гусева
Анна Гусева
Дарья Павленко
Дарья Павленко
Toxi$
Toxi$
Toxi$
Toxi$
Илья Куруч. Ксения Веретенникова
Илья Куруч, Ксения Веретенникова
Иван Чечот
Иван Чечот
Анна Нова, Федор Хиросигэ
Федор Хиросигэ, Анна Нова
Федор Хиросигэ
Федор Хиросигэ
Анна Зарубина, Татьяна Сясина, Роман Ковриков. Нино Вахания — команда ГМЗ «Петергоф»
Татьяна Сясина, Роман Ковриков, Анна Зарубина, Елена Бортникова, Нино Вахания — команда ГМЗ «Петергоф»
Анна Зарубина, Татьяна Сясина, Елена Бортникова. Нино Вахания
Татьяна Сясина, Роман Ковриков, Елена Бортникова, Анна Зарубина, Нино Вахания
Команда Русского музея: Ольга Бабина, Денис Селянин

Команда Русского музея: Ольга Бабина, Денис Селянин

Ольга Бабина

Ольга Бабина

Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук. Марта Ткачук
Евгений Ткачук, Марта Ткачук
Сергей Горошко
Сергей Горошко
Александр Аверьянов. Дарья Аверьянова
Александр Аверьянов, Дарья Аверьянова

Лауреат «ТОП 50» прошлого года — сооснователь и генеральный директор бренда Omoikiri — Павел Кейв вручил премию команде ЦВЗ «Манеж». Под руководством директора Анны Яловой команда «Манежа» придумала выставку-блокбастер «Город-герой Ленинград», которую посетили 150 тысяч человек.

Павел Кейв, Анна Ялова. команда «Манежа»: Богдан Хилько, Анастасия Юдина, Ольга Романова, Ангелина Рубан, Юлия Сталь, Александра Флоренская, Антон Оконешников, Сергей Мардарь
Павел Кейв, Анна Ялова, команда «Манежа»: Богдан Хилько, Анастасия Юдина, Ольга Романова, Ангелина Рубан, Юлия Сталь, Александра Флоренская, Антон Оконешников, Сергей Мардарь
Павел Кейв, Анна Ялова
Павел Кейв, Анна Ялова
Анна Ялова
Анна Ялова
Павел Кейв
Павел Кейв
Анна Ялова. Юлия Сталь, Александра Флоренская, Антон Оконешников
Анна Ялова, Юлия Сталь, Александра Флоренская, Антон Оконешников

Одну из самых масштабных номинаций — «Моду» (да, Петербург — модная столица!) поддержал торговый дом «Рятико» и бренд ReFa, который известен роскошным уходом для кожи. Стилисту и инфлюенсеру Вике Салават, создательнице бренда Jenёk Евгении Перовой, соосновательнице бренда JM Studio Юлии Матвиенко, бьюти-феномену Глаше Гурьяновой, отцу-основателю русского аутдора Владу Морозу, фаундеру AND The Brand Юлии Жуковой и операционному директору бренда Homies Григорию Моисееву статуэтки вручил директор направления красоты торгового дома «Рятико» Михаил Драненков.

Глаша Гурьянова, Женя Петрова, Владислав Мороз. Михаил Драненков, Григорий Моисеев, Владислав Мороз, Юлия Жукова
Вика Салават, Глаша Гурьянова, Женя Петрова, Владислав Мороз, Юлия Жукова, Юлия Матвиенко, Михаил Драненков, Григорий Моисеев, Владислав Мороз, Юлия Жукова
Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Михаил Драненков

Михаил Драненков

Вика Салават
Вика Салават
Вика Салават
Вика Салават
Глаша Гурьянова
Глаша Гурьянова
Юлия Жукова
Юлия Жукова
Женя Петрова
Женя Петрова
Женя Петрова. Михаил Драненков
Женя Петрова, Михаил Драненков
Владислав Мороз
Владислав Мороз
Григорий Моисееев

Григорий Моисееев

Владислав Мороз. Ольга Мороз
Владислав Мороз, Ольга Мороз

Премию художнику Виталию Пушницкому вручила галерист, коллекционер, основатель арт-пространства GALINA LINNIK ART GALLERY Галина Линник. Искусство к искусству! 

Виталий Пушницкий. Галина Линник
Виталий Пушницкий, Галина Линник
Виталий Пушницкий
Виталий Пушницкий
Виталий Пушницкий. Галина Линник
Виталий Пушницкий, Галина Линник
Виталий Пушницкий. Ксения Пушницкая
Виталий Пушницкий, Ксения Пушницкая
Виталий Пушницкий
Виталий Пушницкий

Наш Серкан Балат — актер, лауреат «ТОП 50» в номинации «Кино» — Никита Волков получил поздравления от управляющего директора компании O`STIN Ирины Осяниной. Международный бренд одежды вручил специальный приз Никите и его жене — художнице по костюмам и стилисту Елене Еременко (которая не смогла с нами быть по рабочим обстоятельствам) самой стильной парой. Не можем не согласиться!

Ирина Осянина, управляющий директор O`STIN

Ирина Осянина, управляющий директор O`STIN

Никита Волков. Ирина Осянина, управляющий директор O`STIN
Никита Волков, Ирина Осянина, управляющий директор O`STIN
Никита Волков
Никита Волков
Никита Волков
Никита Волков
Редакция «Собака.ru»

Редакция «Собака.ru»

Обложка июньского журнала «Собака.ru»

Обложка июньского журнала «Собака.ru»

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

Omoikiri — премиальный бренд сантехники, оборудования и аксессуаров для кухни

Ultima — бренд, объединяющий премиальные классы Yandex Go — Business, Premier, Élite и представительский минивэн Cruise

Бренд стильной одежды O′STIN

 

 

Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Колесов, Ася Минеева, Евгений Миролюбов, Екатерина Делин, Дмитрий Многолет

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ТОП 50 2024 СПБ
Люди:
Федор Хиросигэ, Наталья Соловьева, Александр Аверьянов Toxi$, Антон Секисов, Дмитрий Полынцев, Юрий Набатов, Илья Куруч, Иван Чечот, Сергей Тиснек, Владислав Мороз, Юлия Жукова, Дарья Козлова, Анна Зарубина, Елена Бортникова, Роман Ковриков, Любовь Аркус, Никита Волков, Дарья Павленко, Глаша Гурьянова, Юлия Немчина, Павел Кейв, Анна Ялова, Татьяна Сясина, Анна Гусева, Вика Салават, Юлдус Бахтиозина, Михаил Стацюк, Женя Петрова, Евгений Ткачук, Юлия Матвиенко, Сергей Горошко, Ксения Гощицкая, Виталий Полонский, Анна Нова, Сергей Макаров, Рауль Гайнетдинов, Эдуард Тиктинский, Лариса Тиктинская, Инесса Гаевская, Виталий Пушницкий, Яна Милорадовская, Наталья Текоева, Роман Ротенберг, Сергей Крикалев

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