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Чем заняться в Петербурге с 17 по 20 сентября: концерт оркестра musicAeterna, фестиваль «Из профессорской квартиры» (Сокуров! Лурье!) и вечеринка Ильи Деля

Фестивали КАРО/АРТ и Beat Weekend, сольник Саши Траутвейна, премьера «Безутешных песен на каждый день» Настасьи Хрущевой, ретроспективы режиссеров Артавазда Пелешяна и Отара Иоселиани, выставка «амазонки авангарда» Пелагеи Шуриги, а также вечеринки Гоши Рубчинского и Cable Toy — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 17 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА: 18 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА: 19 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 20 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 17 СЕНТЯБРЯ

Николай Комягин
Виктор Юльев

Николай Комягин

Главные премьеры этой недели в кино: комедийный боевик с Оуэном Уилсоном «Курьер» (16+), экшен от студии A24 «Натиск» (18+) и камбэк легендарной вампирской саги «Сумерки» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Фестиваль авторского кино КАРО/АРТ, наб. Обводного канала, 118 (18+)

Среди хайлайтов: док «Shortparis. Любовь моя будет тут» о гуманизме в творчестве арт-панк-группы во главе с Николаем Комягиным, встреча с Антохой МС, фильм-посвящение режиссеру Юрию Бутусову «Барабаны внутри» и премьеры Канн-2026.

До 18 сентября

Фестиваль Beat Weekend, «Аврора», «Ленфильм», Out Cinema, кинотеатры сетей «КАРО» и «Формула кино» (18+)

В программе — документальные картины о Канье Уэсте, Дэвиде Боуи, «Смешариках», супермодели Твигги, модельере Джорджо Армани, архитекторе Алваре Аалто и фотографе Мартине Парре.

До 20 сентября

Спектакль «Обыкновенное чудо», «Суббота» (16+)

Главный режиссер театра Андрей Сидельников инсценирует классику Евгения Шварца, которую вы можете помнить по экранизации Марка Захарова с Олегом Янковским, Александром Абдуловым и Евгением Леоновым.

17 и 18 сентября

Лекция «"Голова поэта", или Смещенный литературоцентризм», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Поэт Александр Скидан на примере перформанса 1999 года рассмотрит, как в совриске соединяются литература и визуальная культура.

Лекция «Открывая имена авангарда: Елена Гуро», Музей петербургского авангарда (12+)

18:30

Знакомимся с наследием футуристки Елены Гуро — автора книг «Небесные верблюжата» и «Шарманка», а также узнаваемых картин с кошками и игрушками.

Вечеринка Гоши Рубчинского, «Грибоедов» (18+)

23:00

Отмечаем открытие корнера стритвир-дизайнера в «Галерее» техно феерией. Лайн-ап пока держат в секрете.

+ Идея: прогуляться по парижским локациям в Петербурге.

«Же ревьен те шерше» есть у нас дома! Например, во дворике «Сен-Жермен» на Литейном и еще как минимум в пяти точках на карте города.

ПЯТНИЦА: 18 СЕНТЯБРЯ

Александр Сокуров
Собака.ru

Александр Сокуров

Фестиваль «Из профессорской квартиры», Конюшенная площадь, 2 (16+)

Маст-си этих выходных! Ради ярмарки искусства от команды KGallery впервые откроют историческое здание бывшего музея придворных экипажей.

Не пропустите самые ожидаемые паблик-токи: Александр Сокуров расскажет о кино и Петербурге, Борис Пиотровский — о локальном культурном коде, Лев Лурье и Мария Элькина — о судьбе Конюшенной площади, Юлия Сенина — об истории музея ОБЭРИУ, Савва Савельев — о лайфхаках в постановке спектаклей, а Семен Некрасов — о российском стрит-арте.

С 18 по 20 сентября

Фестиваль «Цикл», Дом Кино (18+)

В ретроспективы новатора документального кино Артавазда Пелешяна и классика грузинской новой волны Отара Иоселиани вошло семь фильмов: монументальная фреска о жизни Армении «Мы», история о взаимоотношениях человека и стихии «Времена года», философское роуд-муви «Конец», «Акварель» по рассказу Александра Грина, аллегория «Саповнела», притча о влюбленных «Апрель» и «Чугун» об изнурительном труде рабочих-доменщиков.

18 и 19 сентября

Спектакль «Квадратура круга», Малая сцена Театра им. Ленсовета (16+)

19:30

Попытки построить образцовую советскую семью, описанные в водевиле Валентина Катаева, покажут в духе обэриутского абсурда.

Вечеринка Ильи Деля, «Адище города» (18+)

21:00

Актер Театра им. Ленсовета и романтический панк будет разливать «Дельтоник» (с водкой на кактусовом пюре!) и играть диджей-сет.

Вечеринка Twilight Party, «Мачты» (16+)

20:00

«Коробка винила» празднует день рождения тотальным «Хоа-хоа-хоа»! Слушаем треки из «Сумерек», угощаемся вампирскими коктейлями и обмазываемся глиттером в стиле Эдварда.

Вечеринка triglinki.club x K-30, «К-30» (18+)

22:00

Карнавал с нефорским показом мод бренда Noxen, электронной музыкой, тату-спотом и бильярдом. И да, маска — обязательный элемент дресс-кода.

СУББОТА: 19 СЕНТЯБРЯ

musicAeterna
Валентин Блох

musicAeterna

Концерт оркестра musicAeterna, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Оркестр под руководством Теодора Курентзиса представит вторую серию проекта «Рамо. Звук света», с которым он гастролировал до 2019 года. Ждем все специалитеты французского композитора эпохи барокко: от лирической трагедии и оперы-балета до героической пасторали.

Концерт «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки», Factory 3 (16+)

19:00

Подпеваем бэнгеру московских инди-рокеров «Я завожусь, когда слышу бас».

Концерт Саши Траутвейна, «Ласточка» (16+)

20:00

Блогер и модель, синтезирующий постпанк и электронную музыку, презентует пластинку «Ныне Покойный».

Концерт «Новый календарь», Новая сцена Александринского театра (12+)

19:30

Премьера «Безутешных песен на каждый день» Настасьи Хрущевой! Исполнители — дуэт Евгении Марковой и Владимира Кирасирова.

Вечеринка К-30 X ELECTROBUDKA, «К-30» (18+)

23:00

Эйсид + электро + брейкбит = формула шоукейса андеграундного проекта Kontrkult в резиденции Roots United.

Вечеринка Cable Toy, Английская набережная, 56 (18+)

17:30

Запрыгиваем на борт наших любимых устроителей речных вояжей Kuznya Cruise, чтобы послушать сет Cable Toy — музыканта, известного по всему миру (даже в токийских хай-энд клубах и на вечеринках в Латинской Америке!).

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 20 СЕНТЯБРЯ

Пелагея Шурига. Портрет Н. Д. Парфатской. 1970
Пелагея Шурига. Портрет Н. Д. Парфатской. 1970Открыть оригинал Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Пелагея Шурига. Портрет Н. Д. Парфатской. 1970

Выставка «Пелагея Шурига. 1900 — 1980», Михайловский замок (0+)

В ретроспективу забытой «амазонки авангарда» вошло 130 скульптур, графических работ и предметов из фарфора.

До 16 ноября

Выставка «Аллохория», Marina Gisich Gallery (16+)

Художественный тандем Вики Бегальской и Александра Вилкина экспериментирует с нашим восприятием визуальных образов и создает вселенную параллельно существующих и перетекающих друг в друга сюжетов.

До 28 ноября

Перформанс «Процветающее искусство», набережная канала Грибоедова, 26 (6+)

19:00

Ансамбль старинной музыки Una Volta воспроизведет барочную оперу Марка-Антуана Шарпантье.

+ Идея: посмотреть лучшие детективные сериалы лета 2026-го.

От «Мыса страха» с Хавьером Бардемом до «Лаки» с Аней Тейлор-Джой — собрали субъективный топ-10.

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