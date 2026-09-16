Чем заняться в Петербурге с 17 по 20 сентября: концерт оркестра musicAeterna, фестиваль «Из профессорской квартиры» (Сокуров! Лурье!) и вечеринка Ильи Деля

Фестивали КАРО/АРТ и Beat Weekend, сольник Саши Траутвейна, премьера «Безутешных песен на каждый день» Настасьи Хрущевой, ретроспективы режиссеров Артавазда Пелешяна и Отара Иоселиани, выставка «амазонки авангарда» Пелагеи Шуриги, а также вечеринки Гоши Рубчинского и Cable Toy — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 17 СЕНТЯБРЯ
Николай Комягин
Главные премьеры этой недели в кино: комедийный боевик с Оуэном Уилсоном «Курьер» (16+), экшен от студии A24 «Натиск» (18+) и камбэк легендарной вампирской саги «Сумерки» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Фестиваль авторского кино КАРО/АРТ, наб. Обводного канала, 118 (18+)
Среди хайлайтов: док «Shortparis. Любовь моя будет тут» о гуманизме в творчестве арт-панк-группы во главе с Николаем Комягиным, встреча с Антохой МС, фильм-посвящение режиссеру Юрию Бутусову «Барабаны внутри» и премьеры Канн-2026.
До 18 сентября
Фестиваль Beat Weekend, «Аврора», «Ленфильм», Out Cinema, кинотеатры сетей «КАРО» и «Формула кино» (18+)
В программе — документальные картины о Канье Уэсте, Дэвиде Боуи, «Смешариках», супермодели Твигги, модельере Джорджо Армани, архитекторе Алваре Аалто и фотографе Мартине Парре.
До 20 сентября
Спектакль «Обыкновенное чудо», «Суббота» (16+)
Главный режиссер театра Андрей Сидельников инсценирует классику Евгения Шварца, которую вы можете помнить по экранизации Марка Захарова с Олегом Янковским, Александром Абдуловым и Евгением Леоновым.
17 и 18 сентября
Лекция «"Голова поэта", или Смещенный литературоцентризм», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
19:00
Поэт Александр Скидан на примере перформанса 1999 года рассмотрит, как в совриске соединяются литература и визуальная культура.
Лекция «Открывая имена авангарда: Елена Гуро», Музей петербургского авангарда (12+)
18:30
Знакомимся с наследием футуристки Елены Гуро — автора книг «Небесные верблюжата» и «Шарманка», а также узнаваемых картин с кошками и игрушками.
Вечеринка Гоши Рубчинского, «Грибоедов» (18+)
23:00
Отмечаем открытие корнера стритвир-дизайнера в «Галерее» техно феерией. Лайн-ап пока держат в секрете.
+ Идея: прогуляться по парижским локациям в Петербурге.
«Же ревьен те шерше» есть у нас дома! Например, во дворике «Сен-Жермен» на Литейном и еще как минимум в пяти точках на карте города.
ПЯТНИЦА: 18 СЕНТЯБРЯ
Александр Сокуров
Фестиваль «Из профессорской квартиры», Конюшенная площадь, 2 (16+)
Маст-си этих выходных! Ради ярмарки искусства от команды KGallery впервые откроют историческое здание бывшего музея придворных экипажей.
Не пропустите самые ожидаемые паблик-токи: Александр Сокуров расскажет о кино и Петербурге, Борис Пиотровский — о локальном культурном коде, Лев Лурье и Мария Элькина — о судьбе Конюшенной площади, Юлия Сенина — об истории музея ОБЭРИУ, Савва Савельев — о лайфхаках в постановке спектаклей, а Семен Некрасов — о российском стрит-арте.
С 18 по 20 сентября
Фестиваль «Цикл», Дом Кино (18+)
В ретроспективы новатора документального кино Артавазда Пелешяна и классика грузинской новой волны Отара Иоселиани вошло семь фильмов: монументальная фреска о жизни Армении «Мы», история о взаимоотношениях человека и стихии «Времена года», философское роуд-муви «Конец», «Акварель» по рассказу Александра Грина, аллегория «Саповнела», притча о влюбленных «Апрель» и «Чугун» об изнурительном труде рабочих-доменщиков.
18 и 19 сентября
Спектакль «Квадратура круга», Малая сцена Театра им. Ленсовета (16+)
19:30
Попытки построить образцовую советскую семью, описанные в водевиле Валентина Катаева, покажут в духе обэриутского абсурда.
Вечеринка Ильи Деля, «Адище города» (18+)
21:00
Актер Театра им. Ленсовета и романтический панк будет разливать «Дельтоник» (с водкой на кактусовом пюре!) и играть диджей-сет.
Вечеринка Twilight Party, «Мачты» (16+)
20:00
«Коробка винила» празднует день рождения тотальным «Хоа-хоа-хоа»! Слушаем треки из «Сумерек», угощаемся вампирскими коктейлями и обмазываемся глиттером в стиле Эдварда.
Вечеринка triglinki.club x K-30, «К-30» (18+)
22:00
Карнавал с нефорским показом мод бренда Noxen, электронной музыкой, тату-спотом и бильярдом. И да, маска — обязательный элемент дресс-кода.
СУББОТА: 19 СЕНТЯБРЯ
musicAeterna
Концерт оркестра musicAeterna, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Оркестр под руководством Теодора Курентзиса представит вторую серию проекта «Рамо. Звук света», с которым он гастролировал до 2019 года. Ждем все специалитеты французского композитора эпохи барокко: от лирической трагедии и оперы-балета до героической пасторали.
Концерт «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки», Factory 3 (16+)
19:00
Подпеваем бэнгеру московских инди-рокеров «Я завожусь, когда слышу бас».
Концерт Саши Траутвейна, «Ласточка» (16+)
20:00
Блогер и модель, синтезирующий постпанк и электронную музыку, презентует пластинку «Ныне Покойный».
Концерт «Новый календарь», Новая сцена Александринского театра (12+)
19:30
Премьера «Безутешных песен на каждый день» Настасьи Хрущевой! Исполнители — дуэт Евгении Марковой и Владимира Кирасирова.
Вечеринка К-30 X ELECTROBUDKA, «К-30» (18+)
23:00
Эйсид + электро + брейкбит = формула шоукейса андеграундного проекта Kontrkult в резиденции Roots United.
Вечеринка Cable Toy, Английская набережная, 56 (18+)
17:30
Запрыгиваем на борт наших любимых устроителей речных вояжей Kuznya Cruise, чтобы послушать сет Cable Toy — музыканта, известного по всему миру (даже в токийских хай-энд клубах и на вечеринках в Латинской Америке!).
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 20 СЕНТЯБРЯ
Пелагея Шурига. Портрет Н. Д. Парфатской. 1970
Выставка «Пелагея Шурига. 1900 — 1980», Михайловский замок (0+)
В ретроспективу забытой «амазонки авангарда» вошло 130 скульптур, графических работ и предметов из фарфора.
До 16 ноября
Выставка «Аллохория», Marina Gisich Gallery (16+)
Художественный тандем Вики Бегальской и Александра Вилкина экспериментирует с нашим восприятием визуальных образов и создает вселенную параллельно существующих и перетекающих друг в друга сюжетов.
До 28 ноября
Перформанс «Процветающее искусство», набережная канала Грибоедова, 26 (6+)
19:00
Ансамбль старинной музыки Una Volta воспроизведет барочную оперу Марка-Антуана Шарпантье.
+ Идея: посмотреть лучшие детективные сериалы лета 2026-го.
От «Мыса страха» с Хавьером Бардемом до «Лаки» с Аней Тейлор-Джой — собрали субъективный топ-10.
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