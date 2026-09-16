Чем заняться в Петербурге с 17 по 20 сентября: концерт оркестра musicAeterna, фестиваль «Из профессорской квартиры» (Сокуров! Лурье!) и вечеринка Ильи Деля

Главные премьеры этой недели в кино: комедийный боевик с Оуэном Уилсоном «Курьер» (16+), экшен от студии A24 «Натиск» (18+) и камбэк легендарной вампирской саги «Сумерки» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Фестиваль авторского кино КАРО/АРТ, наб. Обводного канала, 118 (18+)

Среди хайлайтов: док «Shortparis. Любовь моя будет тут» о гуманизме в творчестве арт-панк-группы во главе с Николаем Комягиным, встреча с Антохой МС, фильм-посвящение режиссеру Юрию Бутусову «Барабаны внутри» и премьеры Канн-2026.

До 18 сентября

Фестиваль Beat Weekend, «Аврора», «Ленфильм», Out Cinema, кинотеатры сетей «КАРО» и «Формула кино» (18+)

В программе — документальные картины о Канье Уэсте, Дэвиде Боуи, «Смешариках», супермодели Твигги, модельере Джорджо Армани, архитекторе Алваре Аалто и фотографе Мартине Парре.

До 20 сентября

Спектакль «Обыкновенное чудо», «Суббота» (16+)

Главный режиссер театра Андрей Сидельников инсценирует классику Евгения Шварца, которую вы можете помнить по экранизации Марка Захарова с Олегом Янковским, Александром Абдуловым и Евгением Леоновым.

17 и 18 сентября

Лекция «"Голова поэта", или Смещенный литературоцентризм», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Поэт Александр Скидан на примере перформанса 1999 года рассмотрит, как в совриске соединяются литература и визуальная культура.

Лекция «Открывая имена авангарда: Елена Гуро», Музей петербургского авангарда (12+)

18:30

Знакомимся с наследием футуристки Елены Гуро — автора книг «Небесные верблюжата» и «Шарманка», а также узнаваемых картин с кошками и игрушками.

Вечеринка Гоши Рубчинского, «Грибоедов» (18+)

23:00

Отмечаем открытие корнера стритвир-дизайнера в «Галерее» техно феерией. Лайн-ап пока держат в секрете.

+ Идея: прогуляться по парижским локациям в Петербурге.

«Же ревьен те шерше» есть у нас дома! Например, во дворике «Сен-Жермен» на Литейном и еще как минимум в пяти точках на карте города.