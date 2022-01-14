Борис Пиотровский — о судьбе граффити, появлении нового концертного зала и международной арт-ярмарки (наконец-то!) в Петербурге

Гощицкая: Борис Михайлович, проведите, пожалуйста, политинформацию: а чем вообще занимается вице-губернатор?

Пиотровский: Аппарат вице-губернатора координирует деятельность комитетов. А комитеты фактически занимаются обеспечением деятельности подведомственных им учреждений. Поступает запрос от учреждения культуры, условно говоря, «Манежа»: чтобы осуществить план выставок, нам нужно это и то. Мы рассматриваем запрос и должны его обеспечить. Та же ситуация со спортивными объектами. Еще мы несем ответственность за руководителей: если видим, что кто-то не справляется, можем его сменить.

Милорадовская: Я правильно понимаю, что вы работаете с тем, «что выросло, то выросло»? Или вы можете решить, а не стать ли все-таки Петербургу центром национального культурного авангарда, — и начать работать в этом направлении.

Пиотровский: Определение культурной политики города входит в мои обязанности. Но для ее реализации у нас работают институции. Есть задача — мы определяем институцию, даем ей государственное задание и финансируем, в том числе обеспечиваем рабочие ставки.

Гощицкая: А есть ли сейчас амбициозная задача?

Пиотровский: Один из моих приоритетов — создать в Петербурге современный концертный зал для симфонической музыки. Большой структурный проект, который не так просто реализовать, как хотелось бы, но тем не менее. Петербург мог бы стать центром симфонической музыки, объединив вокруг этого нового архитектурного памятника еще и межкультурное пространство, как это произошло в Гамбурге с Эльбской филармонией работы архитектурного бюро Herzog & de Meuron.

Милорадовская: Herzog&de Meuron построили филармонию в Гамбурге, Ренцо Пьяно реконструировал в Москве ГЭС-2, а у нас будет открытый тендер, и его выиграет Явейн?

Гощицкая: Может, у нас никто уже не хочет строить?

Пиотровский: Почему же: девелопер Максим Левченко открыл замечательный музей Иосифа Бродского, проект которого сделал архитектор Александр Бродский. Может, это другой масштаб, но уровень высочайший. Мы занимаемся тем, чтобы большие имена хотели в Петербурге что-то строить, и это немалый комплекс мер и активностей.

Милорадовская: А мы еще оперируем термином «культурная столица»?

Пиотровский: Да. Более того, мы считаем, что Петербург — не только культурная, но и спортивная столица. Причем если культурной мы были всегда, то спортивной стали недавно — у нас прошли семь матчей Чемпионата Европы по футболу, соревнования по триатлону Ironman, а в следующем году состоится финал Лиги чемпионов: фестиваль болельщиков на Дворцовой площади будет объединен с Днем города. Что касается культуры, то да, нам надо очень усилиться.

Стацюк: Вытащите козырь из рукава!

Пиотровский: Прямо сейчас мы разрабатываем проект международной арт-ярмарки, которая станет как точкой притяжения в Петербург, так и импульсом для развития локального искусства. Еще важная задача — реализация в городе паблик-арта. Надеюсь, мы сделаем это вместе с «Манежем»: скульптуры, граффити, перформансы, мэппинги на улицах.

Стацюк: Я тут ехал в автобусе по Невскому и увидел плакаты «Граффити — это раны Петербурга». Погуглил — плакаты выпущены при поддержке Комитета по печати. То есть вы хотите граффити легализовать, а для Комитета по печати — это раны. Как вообще комитеты взаимодействуют между собой?

Пиотровский: Вообще-то граффити — это раны Комитета по жилищному хозяйству. У нас действует закон: чтобы на жилом доме появилось граффити, 70 процентов жителей этого дома должны подписать согласие. Вы не поверите, но видеть граффити на своем доме хотят далеко не все, хоть там портрет Достоевского, хоть Маяковского. Но я уверен, этот вопрос мы решим, и я уже представляю как. Пока у граффити не будет заказчика и согласованного места — оно считается вандализмом. А что касается комитетов, то иногда мнения вице-губернаторов могут не совпадать.

Стацюк: И как тогда? Вы идете к губернатору и говорите, что поругались?

Пиотровский: Михаил, вы попали в точку! У нас абсолютно нормальные человеческие взаимоотношения, есть руководитель, и мы предпочитаем находить общую точку зрения. Я регулярно звоню губернатору и объясняю, что мой коллега считает так, а я по-другому. Тогда губернатор быстро принимает решение сам.

Стацюк: А если на площадке для паркура, как у моста Бетанкура, где легализованы граффити, кто-то поверх нарисует портрет Довлатова?

Пиотровский: Эта площадка становится одной из моих любимых. Действительно, там легализованы граффити и никто не закрасит Довлатова. Площадка относится к Комитету по физической культуре и спорту и оказалась так востребована, что к концу 2021 года мы открыли пять таких скейт-парков. Супервещь! На следующий год думаем поставить еще несколько десятков, но не в центральном районе, где на это нет места. Вообще у нас есть поручение президента по развитию дворового спорта в рамках работы по «увеличению количества жителей, систематически занимающихся спортом». Мы строим и поддерживаем в надлежащем качестве футбольные поля, спортивные площадки, тренажеры.