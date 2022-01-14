Борис Пиотровский — о судьбе граффити, появлении нового концертного зала и международной арт-ярмарки (наконец-то!) в Петербурге

Международная арт-ярмарка, новая матрица, библиотеки с роботами, судьба граффити в Петербурге и орден Курентзису: вице-губернатор Борис Пиотровский встретился с делегацией «Собака.ru» — главными редакторами Яной Милорадовской и Михаилом Стацюком, директором отдела моды Ксенией Гощицкой — в Смольном и рассказал, когда ждать новую культурную политику и что такое новая культурная география.
Стацюк: В январе 2022-го мы отмечаем год с момента, как вас назначили вице-губернатором. Теперь работники культуры здороваются с вами приветливее?
Пиотровский: Честно говоря, они со мной всегда неплохо здоровались. Чиновники, безусловно, стали здороваться лучше. Кто-то просто стал здороваться. А вообще столько работы, что ни на какие личные моменты внимания не обращаешь. Приоритеты другие.
Гощицкая: То есть нет места эмоциям в комитетах по культуре и спорту?
Пиотровский: Есть, конечно, место эмоциям. Только смерть разлучит меня с желанием шутить примерно всегда. Понимаете, я не успеваю есть и спать, но на ироничные подколы коллектива всегда найду время.
Гощицкая: Познакомьте нас с вашей командой.
Пиотровский: У Комитета по культуре команда одна, у Комитета по спорту — другая. А команда аппарата вице-губернатора — предмет моей особой гордости. Особенно потому, что в ней нет ни одного мужчины. Теперь вы точно не сможете сказать, что в Администрации не следят за мировой повесткой!
Милорадовская: Вы пошли по пути куратора Дмитрия Озеркова (глава Отдела современного искусства Эрмитажа и проекта «Эрмитаж 20/21», директор musicАeterna в России. — Прим. ред.).
Пиотровский: Такая мысль не приходила мне в голову. Дмитрий — наш частый гость: при- ходит, восхищается коллективом и уходит. Мы, кстати, обсуждаем много совместных проектов, в том числе по взаимодействию с Домом Радио и коллективом musicAeterna — помогаем с площадками, поддержкой, субсидиями.
Стацюк: Не проекту «Эрмитаж 20/21»?
Пиотровский: Эрмитаж и так прекрасно справляется. А Дом Радио — особенное место, очень петербургское, которое мы любим и ценим.
Милорадовская: Давайте поговорим о новой матрице.
Пиотровский: О фильме Вачовски?
Милорадовская: О стратегии — вашей и подведомственных вам комитетов. Потому что мы пока эту новую матрицу не считываем, а очень хочется.
Пиотровский: Разработка стратегии и концепция развития культуры Петербурга — это то, с чего я начал свою работу здесь, в кабинете Смольного. Это сложная и долгая история, в которой задействовано множество учреждений культуры — городские, частные, федеральные. Все они должны быть объединены этой концепцией и взаимодействием друг с другом на системной основе. Мы привлекли к разработке этой системы экспертов — экономистов, искусствоведов, руководителей музеев и театров — и даже почти пришли к какой-то окончательной версии. Думали, поставили на ней точку, но оказалось, что крест. Шучу.
Милорадовская: Супрематизм! Что произошло?
Пиотровский: Мы разослали черновую концепцию, доведенную до 90 процентов готовности, — по крайней мере, так нам показалось. Потом собрали экспертные советы по каждому направлению, десятки часов обсуждали ее на заседаниях, давая высказаться каждому. А надо сказать, наши культурные деятели чаще имеют критический настрой по многим вопросам, и в этом ничего плохого нет. Выслушали всех. И решили, что стоит концепцию отозвать. Мы поняли, что в ней нет глобального видения. Сейчас будем ее дорабатывать, в том числе с учетом выводов доклада «Новая культурная география».
Милорадовская: Хорошая новость, что концепция уже зреет где-то в недрах Смольного. Чего-то такого не хватало уже лет десять. «Петербург не вписался в “культурный поворот”», «Необходимо вернуть городу роль национального авангарда», у нас нет ни биеннале, ни арт-ярмарки — вот о чем, если вкратце, доклад «Новая культурная география Санкт-Петербурга», опубликованный на сайте ЦСР СЗ.
Пиотровский: Да, я бы точно хотел подробнее проработать тему культурной географии, которая, по моему мнению, должна стать элементом плана развития Петербурга, в том числе и децентрализации — развития культурных институций в удаленных районах. Кроме того, нас интересует создание мультикультурных пространств, которые объединяли бы креативные индустрии, — это одно из самых актуальных направлений, и мы поможем ему развиваться быстрее и качественнее. Сейчас в Петербурге есть Новая Голландия, Дом Радио. Хороший пример — «Севкабель Порт»: за несколько лет частная институция из барно-ресторанно-тусовочного пространства выросла в творческий кластер с галереями и мастерскими. И мы будем делать схожие проекты на уровне государственных учреждений — сейчас занимаемся комплексом зданий на Думской улице. Башня на Невском проспекте уже открыта, на нее можно подняться, а реконструкция и реставрация помещений завершится к 2024–2025 году. Башня станет символом нового современного межкультурного пространства Петербурга, которое будет совмещать образовательные, театральные, музейные проекты. И мы надеемся, что насытим весь город такими проектами.
Милорадовская: Чем конкретно будем насыщать Думскую?
Пиотровский: Совершенно точно не моя задача определять кураторское видение. Максимум, что я могу себе позволить, — найти на эту позицию человека или сформировать комиссию, которая его назначит. Поймите, на самом деле, это очень важный момент: чиновники не должны заниматься художественными вопросами. В рассмотрении субсидий, в запросах на киногранты — из всех комиссий по вопросам культуры мы убираем чиновников. Да, в этой системе есть один нюанс — те, кто принимает участие в рассмотрении заявок, не могут сами подаваться. И это проблема. Как правило, деятелям культуры веселее самим подавать заявки, а не сидеть и бесплатно их разбирать. Но именно по этому пути мы идем и будем идти.
Стацюк: О каких суммах идет речь?
Пиотровский: В 2021 году у нас рекорд: Комитет по культуре выдал субсидий НКО на организацию и проведение проектов на один миллиард рублей. Раньше суммы были в пределах 700–800 миллионов. Более того, в 2022-м бюджет будет увеличен на 16 процентов, в три раза будут увеличены расходы на капитальный ремонт, реставрацию зданий учреждений — для меня это серьезное фактическое достижение. Важный кейс, который уже реализован, — отдельная строка на поддержку некоммерческих частных театров, раньше им приходилось конкурировать с музеями и фестивалями. В 2021-м на основании заявок помощь получили 37 театров.
Милорадовская: Допустим, я — новая, авангардная галерея. Что я могу от вас получить?
Пиотровский: Я регулярно отвечаю на этот вопрос!
Милорадовская: Давайте повторим! Судя по тому, что пишут телеграм-каналы и петербургские деятели культуры и искусства в закрытых чатах, вас не очень хорошо слышно.
Пиотровский: Яна, я с радостью повторю. Вы, дорогая авангардная галерея, можете получить субсидии! Вы подаете онлайн-заявку в Комитет по культуре, где описываете идеи по реализации культурного проекта и то, что вам для этого необходимо. Заявки рассматривает экспертная комиссия и распределяет, кому и сколько выделить средств.
Стацюк: То есть взаимодействие администрации с частными культурными институциями — это именно субсидии?
Пиотровский: Да! Например, «Ленфильм» — мы плотно взаимодействуем: сейчас помогаем с раскрытием сквозного прохода через студию от Каменноостровского до Кронверкского проспекта. Много вопросов к КГИОПу, Комитету по транспорту, но мы совместно с ними все это сделаем. Надеемся, старейшая российская киностудия начнет мощно развиваться — в том числе и как междисциплинарное пространство. В 2021-м при нашей поддержке на «Ленфильме» проходили показы Киноклуба, выставка, посвященная юбилею Игоря Масленникова (режиссер советских блокба- стеров «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и «Зимняя вишня». — Прим. ред.).
Гощицкая: Борис Михайлович, проведите, пожалуйста, политинформацию: а чем вообще занимается вице-губернатор?
Пиотровский: Аппарат вице-губернатора координирует деятельность комитетов. А комитеты фактически занимаются обеспечением деятельности подведомственных им учреждений. Поступает запрос от учреждения культуры, условно говоря, «Манежа»: чтобы осуществить план выставок, нам нужно это и то. Мы рассматриваем запрос и должны его обеспечить. Та же ситуация со спортивными объектами. Еще мы несем ответственность за руководителей: если видим, что кто-то не справляется, можем его сменить.
Милорадовская: Я правильно понимаю, что вы работаете с тем, «что выросло, то выросло»? Или вы можете решить, а не стать ли все-таки Петербургу центром национального культурного авангарда, — и начать работать в этом направлении.
Пиотровский: Определение культурной политики города входит в мои обязанности. Но для ее реализации у нас работают институции. Есть задача — мы определяем институцию, даем ей государственное задание и финансируем, в том числе обеспечиваем рабочие ставки.
Гощицкая: А есть ли сейчас амбициозная задача?
Пиотровский: Один из моих приоритетов — создать в Петербурге современный концертный зал для симфонической музыки. Большой структурный проект, который не так просто реализовать, как хотелось бы, но тем не менее. Петербург мог бы стать центром симфонической музыки, объединив вокруг этого нового архитектурного памятника еще и межкультурное пространство, как это произошло в Гамбурге с Эльбской филармонией работы архитектурного бюро Herzog & de Meuron.
Милорадовская: Herzog&de Meuron построили филармонию в Гамбурге, Ренцо Пьяно реконструировал в Москве ГЭС-2, а у нас будет открытый тендер, и его выиграет Явейн?
Гощицкая: Может, у нас никто уже не хочет строить?
Пиотровский: Почему же: девелопер Максим Левченко открыл замечательный музей Иосифа Бродского, проект которого сделал архитектор Александр Бродский. Может, это другой масштаб, но уровень высочайший. Мы занимаемся тем, чтобы большие имена хотели в Петербурге что-то строить, и это немалый комплекс мер и активностей.
Милорадовская: А мы еще оперируем термином «культурная столица»?
Пиотровский: Да. Более того, мы считаем, что Петербург — не только культурная, но и спортивная столица. Причем если культурной мы были всегда, то спортивной стали недавно — у нас прошли семь матчей Чемпионата Европы по футболу, соревнования по триатлону Ironman, а в следующем году состоится финал Лиги чемпионов: фестиваль болельщиков на Дворцовой площади будет объединен с Днем города. Что касается культуры, то да, нам надо очень усилиться.
Стацюк: Вытащите козырь из рукава!
Пиотровский: Прямо сейчас мы разрабатываем проект международной арт-ярмарки, которая станет как точкой притяжения в Петербург, так и импульсом для развития локального искусства. Еще важная задача — реализация в городе паблик-арта. Надеюсь, мы сделаем это вместе с «Манежем»: скульптуры, граффити, перформансы, мэппинги на улицах.
Стацюк: Я тут ехал в автобусе по Невскому и увидел плакаты «Граффити — это раны Петербурга». Погуглил — плакаты выпущены при поддержке Комитета по печати. То есть вы хотите граффити легализовать, а для Комитета по печати — это раны. Как вообще комитеты взаимодействуют между собой?
Пиотровский: Вообще-то граффити — это раны Комитета по жилищному хозяйству. У нас действует закон: чтобы на жилом доме появилось граффити, 70 процентов жителей этого дома должны подписать согласие. Вы не поверите, но видеть граффити на своем доме хотят далеко не все, хоть там портрет Достоевского, хоть Маяковского. Но я уверен, этот вопрос мы решим, и я уже представляю как. Пока у граффити не будет заказчика и согласованного места — оно считается вандализмом. А что касается комитетов, то иногда мнения вице-губернаторов могут не совпадать.
Стацюк: И как тогда? Вы идете к губернатору и говорите, что поругались?
Пиотровский: Михаил, вы попали в точку! У нас абсолютно нормальные человеческие взаимоотношения, есть руководитель, и мы предпочитаем находить общую точку зрения. Я регулярно звоню губернатору и объясняю, что мой коллега считает так, а я по-другому. Тогда губернатор быстро принимает решение сам.
Стацюк: А если на площадке для паркура, как у моста Бетанкура, где легализованы граффити, кто-то поверх нарисует портрет Довлатова?
Пиотровский: Эта площадка становится одной из моих любимых. Действительно, там легализованы граффити и никто не закрасит Довлатова. Площадка относится к Комитету по физической культуре и спорту и оказалась так востребована, что к концу 2021 года мы открыли пять таких скейт-парков. Супервещь! На следующий год думаем поставить еще несколько десятков, но не в центральном районе, где на это нет места. Вообще у нас есть поручение президента по развитию дворового спорта в рамках работы по «увеличению количества жителей, систематически занимающихся спортом». Мы строим и поддерживаем в надлежащем качестве футбольные поля, спортивные площадки, тренажеры.
Стацюк: Как обстоят дела с междисциплинарными проектами — культурно-спортивными?
Пиотровский: Предмет моей особой гордости — паблик-арт Покраса Лампаса к «Евро-2020»: художник расписал площадь вокруг фонтана в Приморском парке Победы. Я хочу, чтобы через два года этот парк стал культурным и спортивным центром.
Стацюк: Мы недавно разговаривали с Ульяной Ким, директором по развитию Приморского парка Победы, она отмечала, что администрацией реально оказывается большое содействие. И ее назначение, кажется, один из первых примеров, когда подобными объектами стали заниматься прогрессивные специалисты. Кстати, там будет каток?
Пиотровский: Рекомендую новый большой и красивый каток на Елагином острове, в ЦПКиО. Это тоже мое маленькое достижение, фактически в режиме «выпросил» у губернатора.
Милорадовская: Будет ли Петербург встраиваться в метаверс? Вы все-таки стояли у истоков введения AR- и VR-технологий в городе — спродюсировали VR-фильм «Эрмитаж. Погружение в историю» с Константином Хабенским.
Пиотровский: Важно сказать, что я занимался этими технологиями именно вместе с Эрмитажем. Эрмитаж — консервативный инноватор, что, кстати, свойственно многим учреждениям культуры. И да, сейчас мы мониторим новые возможности. А раз почти вся деятельность велась в 2020 году онлайн, мы изучили, как проявили себя в новой реальности культурные институции Петербурга. «Манеж» оцифровал все выставки, провел невероятное количество онлайн-встреч. Литературный музей «ХХ век», созданный на базе музея-квартиры Зощенко, сделал очень интересную экспозицию с использованием самых современных мультимедиа-технологий. Большое количество трансляций провели наши театры: «Балтийский дом», Михайловский театр, Театр комедии. Можно вспомнить проект «БДТDigital».
Но самые современные технологии в Петербурге находятся в библиотеках! Того, что там творится, я вообще нигде не видел. Что-то невероятное. Например, совсем недавно в Красногвардейском районе открылась библиотека «Шкаф», которая одновременно является арт-резиденцией и коворкингом. Библиотека оборудована трансформируемыми кабинетами с сенсорными флипчартами, 3D-принтерами, там есть зал с виртуальным оператором для реализации театральных и музыкальных проектов. У нас не так много в городе вещей, которые получаются лучше, чем в Москве, но библиотеки у нас лучшие в стране. Читателями библиотек являются более 1 млн жителей — по сути каждый пятый. По понятным причинам по итогам прошлого года количество посещений уменьшилось с 8 млн в год до 5 млн.
Гощицкая: Это те, кто именно ногами ходят в библиотеку?
Пиотровский: Да, потому что если говорить об онлайн-посещениях, то в коронавирусный год их было около 7 миллионов, то есть в сумме 12 миллионов посещений за прошлый год. Бюджет на дальнейшее развитие библиотечного дела выделен: более 1 миллиарда на три года. Эти деньги пойдут на обновление компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения. Идеальный пример — Библиотека Маяковского, которая только что открылась после реконструкции. Книги можно сдавать 24 часа в сутки. На выдаче к тебе выезжает робот. Стоят системы для лекций с активными экранами — ты можешь рукой передвигать окна или перелистывать страницы, везде мультимедиа-витрины, умный гардероб с системой Face-ID, большой мультимедийный зал для проведения лекций, концертов и тренингов, зоны коворкинга. Короче, космос. Да, и полная интеграция с системой «Единая карта петербуржца» — она теперь заменяет еще и читательский билет.
Милорадовская: Как вы видите портрет петербуржца и список его культурных запросов?
Пиотровский: Запрос на культуру в Петербурге исторически есть и будет всегда. Мы видим большой интерес к музыкальным программам, к семейным, инклюзивным проектам. Например, сейчас при поддержке Комитета по культуре реализуется проект «Многомерность культуры», когда молодые люди с ограниченными возможностями здоровья посещают учреждения культуры. Есть большой запрос на децентрализацию культуры — петербуржцы ждут появлений новых центров притяжения в спальных районах. Поэтому нельзя останавливаться: хотим увеличить количество драматических и детских театров. Усилить симфоническую музыку. Делать больше выставок современного искусства — они очень востребованы. На Recycle Group в «Манеже» некоторые ходили через день. Всего выставку посетили более 100 тысяч человек. Приятно, что портрет петербуржца — такой.
Милорадовская: Чем порадуют комитеты в 2022-м?
Пиотровский: Расскажу про самое главное и ближайшее — 350-летие Петра I. Отмечать начнем с Нового года — праздничное украшение Невского проспекта будет посвящено юбиляру. На Дворцовой набережной делаем ярмарку, на Конюшенной площади — каток.
Милорадовская: У нас ведь еще один юбилей. Как будем отмечать день рождения идеолога Дома Радио и дирижера musicAeterna Теодора Курентзиса?
Пиотровский: Ярко, в феврале 2022-го.
Милорадовская: Орден дадите?
Пиотровский: Знаете, как это работает? Если вы, например, подадите заявку в Комитет, что Теодору нужно дать орден, — такое возможно. У нас даже есть специальный человек в Комитете по культуре, который «отвечает» за Курентзиса, — Лена Наумова: она помогает в организации всех концертов на городских площадках и следит, что важного происходит в Доме Радио.
Гощицкая: Мне кажется, Яна эту заявку еще вчера написала. А если я петербургский сноб и эстет, для меня найдется мероприятие в 2022-м?
Пиотровский: Конечно! Чем-чем, а нишевыми событиями город не обделен — вы это и без меня, Ксения, знаете. Но я чиновник, слуга народа, и в первую очередь думаю о событиях, в которых будет задействовано максимальное количество петербуржцев.
Милорадовская: Расскажите про «Центр культурного наследия имени академика Бориса Борисовича Пиотровского». Мало кто слышал про этот проект.
Пиотровский: Он организован петербургским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, за что им огромное спасибо. Для меня это семейная история: много лет ВООПИиК в Ленинграде — равно как и Эрмитаж — возглавлял мой дедушка. Открытие Центра — это не городской проект, а непосредственно ВООПИиКа. Центр займется вопросами сохранения культурного наследия, волонтерской деятельностью, проектами, которые будут способствовать общественному диалогу в области градозащиты. Здесь также организовали экспозицию, посвященную истории движения за сохранение наследия и охраны памятников Петербурга, когда в 1903 году было создано общество архитекторов-художников.
Милорадовская: Вы завели телеграм-канал «Пиотровский Online». А мы с редакцией «Собака.ru» хотим вашей аудитории рассказать о лауреатах нашей премии «Петербург Будущего», в том числе и о градозащитниках. Реклама в вашем телеграм-канале возможна?
Пиотровский: Невозможна! Это противоречит закону о госслужбе. Давайте я просто так расскажу о вашей премии.
Стацюк: Миссия выполнена.
Гощицкая: Говорят, у вас в Смольном хорошая столовая? Как пройти?
Текст: Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Ксения Гощицкая
Фото: Данил Ярощук
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