Как уместить три века жизни города в одной книге? Знают Лев Лурье и Мария Элькина — создатели бестселлера «Вся история Петербурга»

Еропкин, Миних, Баранов: кто строил Петербург будущего сто, двести и триста лет назад

Элькина: Книги ведь можно читать по-разному, и в нашей «Вся история Петербурга» я вижу, кроме всего прочего, реальных персонажей, которым удалось сделать что-то заметное для Петербурга. Петр Еропкин фактически придал цельность устройству города в 1730-е годы — хотя Анна Иоанновна, назначившая его главным архитектором, и не была просвещенным правителем. Бурхарт Миних спас Петербург от запустения во время возвращения двора в Москву в царствование Петра II. Сергей Витте провел невероятно успешные экономические реформы, когда при Александре III ситуация как будто бы зашла в тупик. Николай Баранов стал лучшим главным архитектором советского Ленинграда, и это в 1940-е годы.

Я вот много думаю в последнее время — и подозреваю, не я одна, — как отдельный жизненный путь связан с историческим процессом. Все мы попали в большие обстоятельства, не зависящие от нас. В молодости мне казалось, что тут есть абсолютная зависимость: чтобы реализоваться, нужны условия. И задаюсь вопросом: действительно ли наши возможности определены моментом?

Лурье: Не совсем так. Конечно, есть сферы, которые для кого-то в определенные отрезки русской истории были полностью закрыты. Скажем, если ты родился евреем в 1950 году, ты не мог стать полковником Советской армии. Для многих людей в СССР административная карьера была невозможна в силу их моральных принципов.

В годы застоя к этому добавился возрастной ценз: люди поколения Юрия Лужкова или Валентины Матвиенко на должность уровня Политбюро или первого секретаря обкома рассчитывать на излете существования СССР не могли. И даже работа директора завода или ресторана была номенклатурной. Тем не менее всегда есть сферы, где можно реализовать себя.