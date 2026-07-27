Повезло так повезло: почему «Лаки» с Аней Тейлор-Джой — один из лучших авантюрных сериалов года?

На Apple TV идет сериал «Лаки» о талантливой мошеннице, оказавшейся между молотом и наковальней из-за пропавшего чемодана с десятком миллионов украденных долларов. Собака.ru рассказывает, как эту историю получилось сделать по-настоящему цепляющей.
Хрупкая светловолосая девушка нервно, но довольно уверенно пытается сбежать от агента ФБР на парковке грузовиков: совсем скоро мы узнаем, что все зовут ее Лаки (Аня Тейлор-Джой), а весь этот паркур между фур происходит по очень серьезным причинам. Лаки и ее бойфренд Кэри (Дрю Старки) по заказу серьезных людей ловко похитили 10 миллионов отмытых долларов, но решили присвоить их себе, улететь подальше и жить свою лучшую жизнь.
Впрочем, праздничная вечеринка по этому поводу, которую парочка устроила в Вегасе, пошла не по плану. Проснувшаяся с чудовищного похмелья девушка не обнаруживает в номере ни чемодана с деньгами, ни любимого — а по пятам уже идут ФБРовцы во главе с агентом Рэнд (Онжаню Эллис). Та решительно настроена положить конец преступным схемам и отправить за решетку рыбу покрупнее Лаки — ее заказчицу Присциллу (Аннетт Беннинг). У той тоже все сложно: с одной стороны, Кэри — ее сын, с другой — свои деньги требует ее компаньон Уиттакер (Уильям Фихтнер), с которым лучше не шутить.
За всей этой многоходовкой наблюдает из-за решетки отец Лаки, Джон (Тимоти Олифант), обучивший ее всем премудростям не только изощренного обмана, но и вполне реальным навыкам выпутываться из любой ситуации физически: в лучшем случае — с помощью переодеваний, в худшем — с применением отвертки или канистры с бензином против недружелюбного оппонента. В его роли в первую очередь выступает зловещий киллер по прозвищу Голландец (Клифтон Коллинз мл.) — словом, в этих прятках и догонялках у всех свои интересы (часто сводящиеся к банальному выживанию).
Уже с первой серии проект, спродюсированный Риз Уизерспун и реализованный шоураннерами Джонатаном Троппером («Друзья и соседи») и Кэсси Паппас («Укрытие»), дает понять, что скучно не будет. Буквально раздавленная в первые секунды Лаки (планы на счастливую жизнь рухнули, парень предал, а теперь ее, скорее всего, либо посадят, либо убьют) превращается в настоящего Джейсона Борна времен первых (и лучших) частей.
Экшен действительно не подводит — как выясняется, чтобы снять хоть и дезориентированного под давлением обстоятельств, но изобретательного, хладнокровного и расчетливого героя, совершенно необязательно делать его супершпионом.
Сквозь внешность миниатюрной девушки проглядывает сущность корабельной пушки, сорвавшейся с креплений в шторм — притом нельзя точно понять, что движет ею в первую очередь: инстинкт самосохранения или острое желание найти Кэри из-за чистейшей обиды и желания по душам пообщаться о доверии.
К третьему эпизоду (именно столько пока вышло на стриминге) становится понятно, что темп повествования не намерен проседать — плюс можно только порадоваться за каст. Тейлор-Джой уверенно солирует, Олифант, хоть и в основном говорит дочке банальности из разряда «не забывай, чему я тебя учил в детстве» по телефону, не теряет харизмы, Беннинг отыгрывает жесткую женщину, которая, не задумываясь, может прострелить человеку ногу, но в критические моменты может быть и романтичной, и растерянной, Коллинз мл. со своим ковбойским обаянием вольного стрелка — вообще находка.
Словом, беги, Лаки, беги — наблюдать за этим действительно увлекательно.
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