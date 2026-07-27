Повезло так повезло: почему «Лаки» с Аней Тейлор-Джой — один из лучших авантюрных сериалов года?

Хрупкая светловолосая девушка нервно, но довольно уверенно пытается сбежать от агента ФБР на парковке грузовиков: совсем скоро мы узнаем, что все зовут ее Лаки (Аня Тейлор-Джой), а весь этот паркур между фур происходит по очень серьезным причинам. Лаки и ее бойфренд Кэри (Дрю Старки) по заказу серьезных людей ловко похитили 10 миллионов отмытых долларов, но решили присвоить их себе, улететь подальше и жить свою лучшую жизнь.

Впрочем, праздничная вечеринка по этому поводу, которую парочка устроила в Вегасе, пошла не по плану. Проснувшаяся с чудовищного похмелья девушка не обнаруживает в номере ни чемодана с деньгами, ни любимого — а по пятам уже идут ФБРовцы во главе с агентом Рэнд (Онжаню Эллис). Та решительно настроена положить конец преступным схемам и отправить за решетку рыбу покрупнее Лаки — ее заказчицу Присциллу (Аннетт Беннинг). У той тоже все сложно: с одной стороны, Кэри — ее сын, с другой — свои деньги требует ее компаньон Уиттакер (Уильям Фихтнер), с которым лучше не шутить.