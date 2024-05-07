Как Стас и Мария Федулины сделали чебуреки «У Ларисы» городским ЧПХ, а бар «Адище города» — светским спотом Петербурга

Power couple Станислав и Мария Федулины превратили чебуреки в общегородской бренд, а настойки в рюмочных «У Ларисы» сделали обязательным стартом и финишем любого светского суаре. Теперь в их локомотивной точке на улице Маяковского открыт закрытый алкоклуб: в спикизи-баре «Адище города» смотрят кабаре-бурлеск и пьют коктейли-посвящения иконе русского авангарда художник Покрас Лампас, коллекционер Сергей Лимонов и продюсер Максим Фадеев.
Станислав и Мария Федулины
Теперь ни один скроллинг светской ленты в соцсетях не обходится без фото из «Адища города». Кажется, за стойкой вашего спикизи-бара наливали всем: коллекционеру и инвестору Сергею Лимонову и его музе, галеристке Джессике, художнику Покрасу Лампасу и Жене Викентьеву, самому молодому обладателю звезды Michelin в России (за столичную «Белугу») и бывшему шеф-повару петербургских ресторанов EM и Hamlet+Jacks. Расскажите, как родился этот приют богемы и буржуазии.
Маша: Мы строили самую большую рюмочную «У Ларисы» на улице Маяковского. Стас занимался шумоизоляцией, вентиляцией и всеми важными техническими деталями. Я же, как осьминог Пауль, просто зашла и заключила: «Здесь хорошо». Одно пространство оказалось незадействованным, и мы планировали его под склад. Но потом вместе с подругой Владой Замориной, арт-директором клуба «А2», придумали устраивать здесь квартирники, перформансы и закрытые вечера для наших друзей — художников, поэтов, режиссеров.
Стас: Этот бар-квартирник должен был называться «Лилечка». Нам казалась эта идея прорывной — «Лилечка» в «Ларисе». Плюс связь Маяковского с литературно-артистическими кабаре Серебряного века, засекреченность времен сухого закона… Всё про нас! Но пока шла стройка, мы поняли, что формат уже слишком растиражирован, да еще и наши соседи — «Кабаре ШУМ» — открыли у себя внутренний бар «Лиля». Воистину great minds think alike!
Маша:: Маяковский, Лиля — вообще несложная ассоциативная цепочка. (Смеется.) Нам пришлось отпустить эту идею и уехать за новым вдохновением в отпуск. Когда вернулись, твердо решили делать закрытый алкогольный клуб «Адище города». И теперь на воротах «Адища» есть свой Паша Фейсконтроль — Павел Егорченков, который работал в том числе в легендарном «Доме быта». Мы идеологически поняли друг друга, и теперь в наш клуб могут попасть не только друзья, но и другие красивые и нарядные люди. Правда, только если знают как!
Стас: Да, просто человек с улицы нас никогда не найдет. Мы работаем по паролю, который меняется один раз в месяц, также действуют постоянные списки друзей бара. Можно найти такого друга и пройти с ним, но даже в таком случае фейсконтроль никто не отменял.
Слева направо, верхний ряд: Григорий Сасонко (ювелирный дом «Сасонко»), Кристина Сасонко (галерея «Березка»), Екатерина Шерстенникова (завод «Степан Разин»), Вероника Кораева («Адище города»), Лина (бурлеск-кабаре «Летучая мышь»), Роман Шиндер (музыкант), Виктория Хомякова (тг-канал «Бьютисофия»), Гамлет Мовсисян (музыкант), Павел Пушкарев («Адище города»), Евгений Чечулин («Адище города»). Нижний ряд: Денис Кондратенко (тг-канал boujee), Мисс Маус (бурлеск-кабаре «Летучая мышь»), Мария и Станислав Федулины («У Ларисы» и «Адище города»)
На Романе: рубашка HISTANCE 35; на Гамлете: футболка BATNORTON; на Павле: пиджак и рубашка LIME; на Марии: очки GUCCI
Как писал автор названия вашего алкоклуба Маяковский в одноименном стихотворении: «Ночь излюбилась, похабна и пьяна». Что у вас пьют? Чем закусывают?
Маша: В «Адище» напитками заправляет бар-менеджер всей сети «У Ларисы» Павел Пушкарев, экс-бартендер ресторанов Salone Pasta&Bar и «Ателье Tapas&Bar». Паша — невероятный умелец: своими руками создает эклектичные бокалы, соединяя стеклянные ножки с винтажными чайными чашками. Это нужно видеть! Для «Адища» Паша провел колоссальную работу, исследовав путешествия Владимира Маяковского за границы СССР, после чего посвятил им коктейльную карту, основанную на его трипах в США, Мексике, Кубе, Франции, Германии и Испании
Стас: : «Пятьсот по Мексике нищих племен, а сытый с одним языком: одной рукой выжимает в лимон, одним запирает замком». Так, коктейль «Камарада», сочиненный Пашей, рассказывает — с помощью микса выдержанной текилы с копченым ананасом и мескаля! — о поездке Владимира Владимировича в Мексику. «Кабальеро» на сладком хересе, хересном бренди и финиках напоминает о временах поэта в Испании. А те, кому по душе классический Манхэттен, оценят и нашу вариацию. Конечно, в карте есть и «Русский американец»: с бурбоном, оттенками арахисовой пасты и тонкими нюансами крыжовника.
Маша: А вот с закусками в «Адище» ничего не вышло. Изначально мы планировали кормить устрицами и закусками вроде антипасти. Но проработав месяц, поняли, что никто ни разу так и не заказал в «Адище» еду, она почему-то оказалась здесь неактуальной. Кухню мы в итоге благополучно снесли.
Стас: Причем нельзя просто так взять и заказать за стенкой сочный чебурек, а потом прийти с ним в «Адище», даже если очень хочется. Что заказано в «Ларисе» — остается в «Ларисе»! Даже экс-главред Vogue Маша Федорова принимает правила игры. Люди проходят в шумную рюмочную через катакомбы, где узбекские повара выясняют, кто пойдет домой первым, а потом возвращаются обратно — в изящный и пышный, закрытый от чужих глаз «Адище города».
Кстати, про декаданс и отсылки к рисункам гениального дизайнера Уильяма Морриса. Как собирали интерьер?
Маша: Мы всё придумывали сами. Хотелось, чтобы «Адище» кардинально отличалось от «Ларисы» c ее кирпичными стенами, граффити и тотальным хардкором. Мы создавали пристанище интеллигенции, куда хочется нарядиться.
Стас: Обои, напомнившие вам модерн и «сказочность» Морриса, выполнены на заказ. Тут же мебель, приобретенная на барахолках, мрамор, богатые подсвечники и зеркала, кованая лестница, которая служит диджейской сценой.
Расскажите про ваших резидентов. Кто развлекает алкающих зрелищ?
Маша: У нас часто выступает группа Ugli — но это по большому блату. (Смеется.) Параллельно я занимаюсь продвижением ребят, выступая в качестве продюсера. Это петербургский бэнд: Даша Трушек — бывшая участница проекта «Песни» на ТНТ, Андрей Чубис— из Беларуси, в детстве пел в цыганском хоре. Сейчас привносят в музыкальное поле элементы фолка и электроники. Каждую субботу в «Адище» раздают эстетику девушки с танцевальными номерами из бурлеск-кабаре «Летучая мышь» в стразах, перьях, кружевах, а иногда и без них. (Смеется.) Идеальная находка! Спасибо нашему арт-директору Нике Кораевой.
Стас: Еще одна жемчужина — оперный исполнитель, художественный руководитель проекта Overtone, лауреат международных конкурсов и член союза концертных деятелей (большой человек!) Якуб Суворов. Своим сочным баритоном он исполнял в «Адище» Maroon 5, Магомаева и Агутина. Кроме того, здесь ставят музыку наши друзья диджеи. Например, Гамлет Мовсисян, Алиса Шаврова, Рома Шиндер, Саша Столярова из Cava Disco, Vanya Texture и даже креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая.
Маша: Все должно быть «вау»! Поэтому мы всегда в поисках оригинальных форматов и сейчас ведем переговоры с одним секси-фокусником. А еще думаем привозить с гастролями классных бартендеров из Москвы.
Как под одной крышей на 40 квадратных метрах собрать Богдана Титомира, Максима Фадеева, совладелицу «Максидома» Марию Евневич и лондонского ресторатора Бека Нарзи, при этом их ни разу не накормив?
Стас: Давайте все же не забывать про чебуреки! Это наша скрепа и прочный фундамент, на котором стоит все, что мы имеем. (Улыбается.) Ставшая городским феноменом сеть чебуречных «У Ларисы», начавшая свою историю на улице Рубинштейна, действительно собирает полярно разных людей, и мы сами не до конца понимаем, как так получилось.
Маша: С кухней нам очень помогла красивейшая женщина, узбечка голубых кровей, Севиль Абасния. Именно благодаря ей мы влюбились в гастрономические традиции Центральной Азии. Севиль наладила коммуникации с зарубежными специалистами из Узбекистана, когда у нас были трудности с языковым барьером. Так мы нашли нашего шеф-повара Шарафиддина Салаева (для нас — Славика).
Стас: Благодаря Шарафиддину мы спровоцировали всеобщую зависимость петербуржцев и от уйгурского лагмана (достойная альтернатива душеспасительному рамену — с наваристым говяжьим бульоном, обжаренными овощами и домашней лапшой!), и от наших фирменных чебуреков. За ними реально выстраивается очередь во всех наших точках — флагманской и где-то даже туристической на Рубинштейна, во дворе Василеостровского рынка и в самой тусовочной «Ларисе» на Петроградской. По выходным она превращается в дискотеку благодаря другу семьи и белокурому расхитителю женских сердец диджею Егору (Егор Шабалин), резиденту команды Music Hall Production. Серьезно, часто звонят девчата и даже без приветствия интересуются, будет ли сегодня Егор. С нами он очень давно, а раньше раскачивал московский «Мюзик-Холл» и культовый петербургский Decadance.
Маша: Важно: мы везде готовим наши чебуреки из-под ножа. А еще все 6 лет работаем с одним и тем же поставщиком мяса, который рос вместе с нами: от простого фермера до серьезного предпринимателя. Используем только охлажденное мясо, всё — халяль, так как большая часть наших сотрудников — мусульмане, которые не могут работать с нехаляльным. А главный секрет: мы жарим наши чебуреки в сковородке. Благодаря этому они получаются более пластичными, но при этом хрустящими, золотистыми и сочными с крупными пузырями на поверхности. Всё как надо!
Стас: Наше любимое и не самое очевидное сочетание — говядина, вишня и сыр! — создает симфонию, как у Шостаковича. Интересно, что «чебурек с ничем за полтос» тоже пользуется популярностью. Он числится в нашем меню как основа, к которой ты с помощью конструктора собираешь свое авторское блюдо.
Что дальше? Пойдет ли «Лариса» по городам и весям?
Маша: Дальше — Москва, этому городу нужен новый герой! Сейчас подыскиваем помещение для рюмочной «У Ларисы» и закрытого алкогольного клуба «Адище города» в столице.
Стас: А еще мы хотим запустить франшизу по России. Так что ждите «Ларису» в самых разных регионах — покорим всю страну!
Текст: Дарья Павлюкевич
Фото: Елизавета Медунецкая
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Полина Панченко
Свет: Федор Лебедев, Skypoint
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