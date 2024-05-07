Как Стас и Мария Федулины сделали чебуреки «У Ларисы» городским ЧПХ, а бар «Адище города» — светским спотом Петербурга

Теперь ни один скроллинг светской ленты в соцсетях не обходится без фото из «Адища города». Кажется, за стойкой вашего спикизи-бара наливали всем: коллекционеру и инвестору Сергею Лимонову и его музе, галеристке Джессике, художнику Покрасу Лампасу и Жене Викентьеву, самому молодому обладателю звезды Michelin в России (за столичную «Белугу») и бывшему шеф-повару петербургских ресторанов EM и Hamlet+Jacks. Расскажите, как родился этот приют богемы и буржуазии.

Маша: Мы строили самую большую рюмочную «У Ларисы» на улице Маяковского. Стас занимался шумоизоляцией, вентиляцией и всеми важными техническими деталями. Я же, как осьминог Пауль, просто зашла и заключила: «Здесь хорошо». Одно пространство оказалось незадействованным, и мы планировали его под склад. Но потом вместе с подругой Владой Замориной, арт-директором клуба «А2», придумали устраивать здесь квартирники, перформансы и закрытые вечера для наших друзей — художников, поэтов, режиссеров.

Стас: Этот бар-квартирник должен был называться «Лилечка». Нам казалась эта идея прорывной — «Лилечка» в «Ларисе». Плюс связь Маяковского с литературно-артистическими кабаре Серебряного века, засекреченность времен сухого закона… Всё про нас! Но пока шла стройка, мы поняли, что формат уже слишком растиражирован, да еще и наши соседи — «Кабаре ШУМ» — открыли у себя внутренний бар «Лиля». Воистину great minds think alike!

Маша:: Маяковский, Лиля — вообще несложная ассоциативная цепочка. (Смеется.) Нам пришлось отпустить эту идею и уехать за новым вдохновением в отпуск. Когда вернулись, твердо решили делать закрытый алкогольный клуб «Адище города». И теперь на воротах «Адища» есть свой Паша Фейсконтроль — Павел Егорченков, который работал в том числе в легендарном «Доме быта». Мы идеологически поняли друг друга, и теперь в наш клуб могут попасть не только друзья, но и другие красивые и нарядные люди. Правда, только если знают как!

Стас: Да, просто человек с улицы нас никогда не найдет. Мы работаем по паролю, который меняется один раз в месяц, также действуют постоянные списки друзей бара. Можно найти такого друга и пройти с ним, но даже в таком случае фейсконтроль никто не отменял.