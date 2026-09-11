Же ревьен те шерше! Где искать Париж в Петербурге — от храма, где бывал президент Франции, до дворика в духе Сен-Жермен

Семья Бенуа в Петербурге — чуть ли не главный культурный мост между Россией и Францией. Основатель русской ветви династии — Луи Жюль Бенуа — бежал от революции и стал придворным кондитером в Петербурге. Его потомки подарили России великих художников и архитекторов.

«Дом Бенуа» на Каменноостровском проспекте, построенный в стиле неоклассицизма в начале XX века, был оснащен собственной электростанцией, прачечной и мусоросжигательной печью и считался вершиной дореволюционного инженерного искусства.

Сегодня он остается легендарным ЖК на Петроградской стороне и памятником ушедшей эпохи со сложнейшей системой закрытых дворов-курдонеров. Это идеальный «город в городе», который активно живет и спустя 100 лет: здесь прячутся небольшие кофейни, мастерские и локальные арт-объекты, сохраняя дух старой европейской общности.