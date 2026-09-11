Же ревьен те шерше! Где искать Париж в Петербурге — от храма, где бывал президент Франции, до дворика в духе Сен-Жермен

Внимание всем, кто тоскует по европейским уикендам! Выяснили, как побывать в Париже, не покидая город. Виза не нужна: берем кофе и круассан из любимой булочной (красный берет — по желанию!) и отправляемся на поиски французского следа в Петербурге. Маст-хэв-точки на маршруте — старинная мансарда с парижским вайбом, дворик в духе Сен-Жермен, храм, где бывал Шарль де Голль, и наш вариант моста Александра III. Все подробности — в авторском гайде партнеров архитектурного бюро KLAUZURA Дарьи Мирошниченко и Дмитрия Бумагина, подготовленном специально для Собака.ru. Бонус: секретный ресторанчик французского шеф-повара и кондитера (с «правильным» луковым супом и наполеоном!). А еще рассказываем, как выиграть настоящую поездку в Париж!
Связь Петербурга и Парижа — это трехвековой архитектурный и культурный диалог. В создании Петербурга участвовали французские зодчие Жан-Батист Леблон, Огюст Монферран и Тома де Томон, во многом сформировавшие классический облик города. В свою очередь, русская инженерная мысль и авангард начала XX века влияли на французский модернизм.
Этот обмен продолжился в искусстве: парижскую сцену меняли «Русские сезоны» Сергея Дягилева, а важной частью общего наследия стало объединение «Мир искусства». Переплетение традиций в живописи, театре, литературе и архитектуре создало прочную связь между двумя культурами. Продолжая этот диалог, предлагаем посмотреть на Петербург с французской оптикой!
«Дом Бенуа»
Адрес: Каменноостровский проспект, 26–28
Семья Бенуа в Петербурге — чуть ли не главный культурный мост между Россией и Францией. Основатель русской ветви династии — Луи Жюль Бенуа — бежал от революции и стал придворным кондитером в Петербурге. Его потомки подарили России великих художников и архитекторов.
«Дом Бенуа» на Каменноостровском проспекте, построенный в стиле неоклассицизма в начале XX века, был оснащен собственной электростанцией, прачечной и мусоросжигательной печью и считался вершиной дореволюционного инженерного искусства.
Сегодня он остается легендарным ЖК на Петроградской стороне и памятником ушедшей эпохи со сложнейшей системой закрытых дворов-курдонеров. Это идеальный «город в городе», который активно живет и спустя 100 лет: здесь прячутся небольшие кофейни, мастерские и локальные арт-объекты, сохраняя дух старой европейской общности.
Троицкий мост
Это настоящий символ дипломатии, застывший в металле и граните. Мост заложили в 1897 году в присутствии президента Франции Феликса Фора. Это был ответный жест на российский подарок — мост Александра III в Париже. Проект переправы создала французская строительная фирма «Батиньоль», хотя в конкурсе участвовали многие архитекторы и инженеры, в том числе сам Гюстав Эйфель! Прогуливаясь по мосту или проезжая по нему на трамвае № 3, обязательно полюбуйтесь видами на Неву.
Соляной переулок
Прямой связи с Францией у этой локации нет, но в ее устройстве все же чувствуется некий парижский вайб. Возможно, дело в ландшафтных принципах, воплощенных здесь в концепции пешеходной зоны — променада. В этом можно увидеть своеобразный оммаж французскому урбанизму.
В Париже пространства вокруг культурных институций, например Лувра или музея Орсе, традиционно отдают пешеходам. Это позволяет подчеркнуть монументальность архитектуры и одновременно дает возможность фланировать, наслаждаясь неспешной прогулкой и созерцанием фасадов.
Если во время прогулки у вас проснулся аппетит, то самое время зайти во французский ресторанчик, который находится совсем рядом — на Гангутской улице. История этого места уже не про дореволюционные факты и легенды, а про семейное дело, которое живет и развивается в наши дни. Почти десять лет назад французский шеф-повар и кондитер Эрик Бойер вместе с женой Катериной открыли крошечный ресторанчик Chez Jules всего на восемь столов. Здесь можно насладиться атмосферой парижского бистро и попробовать луковый суп или наполеон по авторскому рецепту (рекомендуем!).
Храм Матери Божьей Лурдской
Адрес: Ковенский переулок, 7
В начале XX века французская община в Петербурге была настолько большой и влиятельной, что ей потребовался собственный духовный центр.
Леонтий Бенуа и Мариан Перетяткович возвели невероятный храм из грубо колотого гранита. Изначально его планировали сделать кирпичным, но денег катастрофически не хватало. Тогда уже знакомая нам строительная компания «Батиньоль», незадолго до этого завершившая возведение Троицкого моста, бесплатно передала остатки карельского гранита — того самого, которым облицована набережная у переправы. Архитекторам пришлось переделать проект под этот суровый камень. В результате получился уникальный синтез северного модерна и романской архитектуры.
В 1966 году храм посещал президент Франции Шарль де Голль, а сегодня можете и вы! Это скрытая жемчужина шумного района площади Восстания. А Ковенский переулок благодаря костелу приобрел абсолютно нетипичный для Петербурга, почти парижский характер и камерную, благородную атмосферу.
Дворик «Сен-Жермен»
Адрес: Литейный проспект, 46
Свое неофициальное название он получил за сходство с зелеными садами парижского района. Дворик возник в начале XX века при реконструкции доходного дома и довольно быстро стал точкой притяжения творческой интеллигенции.
Здесь встречались и читали стихи Анна Ахматова и Николай Гумилев, а в советские годы собирались завсегдатаи андеграундного кафе «Сайгон», располагавшегося на пересечении Невского и Литейного проспектов. Среди них — Сергей Довлатов, Иосиф Бродский, Николай Гаркуша и Борис Гребенщиков.
Сегодня попасть сюда непросто — нужен ключ от ворот. Но за ними ждет совсем другой мир: старинный фонтан, вековые деревья, увитые виноградом стены и полная тишина. Идеальное место для уединенной прогулки этой осенью!
Фотоателье Карла Буллы
Адрес: Невский проспект, 54
Пусть Карл Булла, которого справедливо называют «отцом российского фоторепортажа», и был немцем, революцию в репортажной фотографии он совершил в том числе благодаря контракту со старейшим французским журналом L’Illustration.
Чтобы проявлять снимки по передовым европейским стандартам, Булла построил в мансарде дома № 54 стеклянный павильон, залитый естественным светом. Каждую неделю он выходил с громоздкой камерой на Невский проспект, фиксируя запуск трамваев, городские праздники и просто лица обычных прохожих. Во многом благодаря ему мы знаем, как выглядел дореволюционный город, а Париж видел, чем жил Петербург начала XX века.
Спустя век фотоателье не превратилось в очередной ресторан или магазин: здесь до сих пор работает фотосалон. Поднявшись на балкон, можно увидеть тот же вид на Невский проспект, который когда-то видел Булла. Это есто сохранило свою функцию — транслировать визуальный код Петербурга во внешний мир.
Архитектурное бюро KLAUZURA и Французский институт в России предлагают продолжить путь великого фотографа и приглашают принять участие в конкурсе архитектурной фотографии. Тема — «Новая жизнь» предлагает участникам осмыслить архитектурные объекты, малые формы, ансамбли и ландшафты в свете их актуальности и возможностей для жизни сегодня и в будущем.
Победитель конкурса получит поездку во Францию в 2026 году на одно из знаковых событий в области фотографии или архитектуры! Фотопроекты десяти лауреатов будут представлены на выставках во Французском институте в Петербурге и на фестивале «Не только архитектор» в 2027 году. Подробности — по этой ссылке!
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