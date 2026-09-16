Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: экшен «Натиск» студии A24, «Курьер» с Аланом Ричсоном и «Сумерки» в повторном прокате

«Как Иван в сказку попал» (6+)

Семейный фильм о мальчике Ване (Мирон Проворов), который упорно не верил в сказки, но однажды нашел волшебный сундук и оказался в гостях у героев русского фольклора — к тому же их нужно спасать от нашествия нечистой силы. В картине режиссера «Бременских музыкантов» Алексея Нужного также снялись Мария Аронова, Илья Виногорский, Ирина Горбачева, Виктор Бычков, Никита Кологривый и другие.

С 17 сентября