Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: экшен «Натиск» студии A24, «Курьер» с Аланом Ричсоном и «Сумерки» в повторном прокате

А также — семейная комедия «Как Иван в сказку попал» и фэнтези «Мой Север». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Натиск» / Onslaught (18+)
Бывшая профессиональная снайперша Селеста (Адриа Архона) живет вместе с дочерью в уединении посреди пустыни. Однако когда из расположенной неподалеку секретной лаборатории сбегают вышедшие из-под контроля суперсолдаты, ей приходится вспомнить все свои армейские навыки. Экшен выпустила студия A24, а режиссером стал Адам Вингард («Годзилла против Конга»).
C 17 сентября
«Курьер» / Runner (16+)
Комедийный боевик о двух курьерах, попавших в затруднительное положение. Бывший военный Хэнк (Алан Ричсон) и его пугливый медицинский коллега Бен (Оуэн Уилсон) везут контейнер с печенью для умирающей семилетней девочки: проблема в том, что в процессе на них ополчается целая армия бандитов, имеющих в этом деле свои интересы. Режиссером выступил Скотт Во («Круче некуда» и «Need for Speed: Жажда скорости»).
C 17 сентября
«Сумерки» / Twilight (2008) (18+)
Возвращение легендарной вампирской саги в кинотеатры — в течение полугода прокатчики планируют выпустить все пять частей истории Беллы (Кристен Стюарт) и Эдварда (Роберт Паттинсон).
C 17 сентября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Как Иван в сказку попал» (6+)
Семейный фильм о мальчике Ване (Мирон Проворов), который упорно не верил в сказки, но однажды нашел волшебный сундук и оказался в гостях у героев русского фольклора — к тому же их нужно спасать от нашествия нечистой силы. В картине режиссера «Бременских музыкантов» Алексея Нужного также снялись Мария Аронова, Илья Виногорский, Ирина Горбачева, Виктор Бычков, Никита Кологривый и другие.
С 17 сентября
«Мой Север» (16+)
Фэнтези в инопланетных декорациях Мурманской области: по сюжету саамский бог Мяндаш (Филипп Ершов) испокон веков сражается с богиней смерти Ябме (Дарья Екамасова) — по случайности в центре этого эпического противостояния оказывается обычный инженер Виктор (Александр Константинов). Режиссером выступила дебютантка Юлия Крылова.
С 17 сентября
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