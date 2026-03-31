Главные итоги марта в культуре Петербурга: мамблкор с Цыгановым, альбом Канье Уэста и нон-фикшен Черниговской

Какие выставки проходили в музеях и галереях?

В марте арт-жизнь наконец разогналась: например, открылись две выставки под кураторством Петра Белого. Это проект дуэта Ивана Чемакина и Елены Филаретовой в «Сарае» (до 19 апреля), а также звездная по составу (Гарт, Цикаришвили, Цхэ!) «Навсегда» на «Фабрике лимонной кислоты» (до 10 апреля).

Андрей Рудьев отпраздновал свое шестидесятилетие сразу тремя большими экспозициями: его работы разных периодов выставляли в Navicula Artis (до 19 апреля), «Борее» (выставка завершилась 28 марта) и «Мосе» (выставка завершилась 27 марта). В DiDi Gallery показали посвящение легенде ленинградского андеграунда Бобу Кошелохову (до 19 апреля). В Sobo настолько плотно представили последнего петербургского арт-романтика Андрея Семенова (до 19 апреля), что вместо термина «ковровая развеска» напрашивается «тотальная инсталляция». А в KGallery в этом жанре говорят об эпохе оттепели (до 10 мая), объединив под одной крышей Пикассо, Бродского, Шпаликова и Водолазкина.