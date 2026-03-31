Главные итоги марта в культуре Петербурга: мамблкор с Цыгановым, альбом Канье Уэста и нон-фикшен Черниговской

А также выставка-трибьют эпохе оттепели «Долгая счастливая жизнь» (Пикассо, Бродский, Шпаликов!), сай-фай с Райаном Гослингом «Проект "Конец света"», биография группы «Кино» Александра Кушнира и опера «Мандрагора», созданная при помощи ИИ. Редакция Собака.ru рассказывает о самых интересных (субъективно!) культурных новостях первого месяца весны — все важное, что вы могли пропустить.
Поп-ап «Игровая Площадка»
Какие новые места появились в Петербурге?
Поп-ап «Игровая Площадка». На Барной линии в «Севкабель Порту» объединились бильярд и бар от команды Kiks, музыкальная студия Kivach radio, а также галерея «10.203» с арт-коллекцией Натальи Вознесенской.
Александра Гарт
Какие выставки проходили в музеях и галереях?
В марте арт-жизнь наконец разогналась: например, открылись две выставки под кураторством Петра Белого. Это проект дуэта Ивана Чемакина и Елены Филаретовой в «Сарае» (до 19 апреля), а также звездная по составу (Гарт, Цикаришвили, Цхэ!) «Навсегда» на «Фабрике лимонной кислоты» (до 10 апреля).
Андрей Рудьев отпраздновал свое шестидесятилетие сразу тремя большими экспозициями: его работы разных периодов выставляли в Navicula Artis (до 19 апреля), «Борее» (выставка завершилась 28 марта) и «Мосе» (выставка завершилась 27 марта). В DiDi Gallery показали посвящение легенде ленинградского андеграунда Бобу Кошелохову (до 19 апреля). В Sobo настолько плотно представили последнего петербургского арт-романтика Андрея Семенова (до 19 апреля), что вместо термина «ковровая развеска» напрашивается «тотальная инсталляция». А в KGallery в этом жанре говорят об эпохе оттепели (до 10 мая), объединив под одной крышей Пикассо, Бродского, Шпаликова и Водолазкина.
Руслан Кудашов
Что мы увидели в театре?
Сенсация сезона — неоконченная опера на музыку Чайковского «Мандрагора», созданная с участием ИИ. Генеративные сети помогли восстановить либретто и придумать сценографию. За доработку текста отвечал Константин Богомолов, а композитором выступил Петр Дранга.
Еще среди новостей: режиссер Галина Зальцман дебютировала в БДТ с экспериментальным спектаклем «Человек, который принял жену за шляпу» (ближайшие показы 17 и 30 апреля) по книге популяризатора медицины Оливера Сакса. Петр Шерешевский продолжил упражняться в создании палимпсестов на основе чеховских произведений и представил свой «Сад» (ближайшие показы 5 и 6 апреля). Студенты мастерской Руслана Кудашова поставили двенадцать сцен о любви «Овидий. Рок. Метаморфозы».
Евгений Цыганов с дочерью Полиной
На что мы ходили в кино и что смотрели дома?
В марте было много хорошего кино, но особняком стоят «Картины дружеских связей» Сони Райзман (в касте Цыганов и Паль!). Это одновременно смешной и грустный фильм о бывших однокурсниках по театральному вузу на пороге тридцатилетия. Получился яркий и живой поколенческий портрет на стыке мамблкора и советского оттепельного кинематографа.
Студия Pixar показала мультфильм «Прыгуны». Практически «Битва за битвой» для самых маленьких, где люди и бобры обсуждают экоактивизм, сущность конфликтов и вообще актуальные вопросы гармоничного (и не очень) сосуществования в обществе. Наконец, «Проект "Конец света"» Фила Лорда и Кристофера Миллера. Симпатичный высокобюджетный сай-фай в духе Спилберга, в котором Райан Гослинг летит спасать Землю, оказавшуюся под угрозой из-за угасающего Солнца (а еще дружит с сообразительным инопланетянином, похожим на каменную табуретку!). Несмотря на некоторую затянутость, это простое и очень красивое массовое кино, легко вообразимое среди блокбастеров восьмидесятых и девяностых.
Ye — «BULLY»
Что мы слушали?
Джеймс Блейк — «Trying Times». Альбом получился метафорой «любви во время конца света», а трек «Death of Love» с семплом Леонарда Коэна — высказыванием, которое однозначно останется в веках.
Ye — «BULLY». Канье Уэст наконец выпустил пластинку, над которой работал с 2021-го. Внутри 18 треков, которые возвращают нас во времена «808s & Heartbreak» и «My Beautiful Dark Twisted Fantasy». Маст-си-бонус — клип на фит с Трэвисом Скоттом «Father», снятый Бьянкой Цензори.
Гарри Стайлс — «Kiss All The Time, Disco Occasionally». Электронный, прифанкованный и оркестровый, но все еще поп-релиз, который обволакивает теплом. Название говорит само за себя: целоваться нужно постоянно, а отрываться — только когда того желает душа.
RAYE — «THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.». Теперь хитовый сингл «Where Is My Husband!» обрамляет альбом о любви, силе и надежде. В числе гостей — композитор Ханс Циммер, написавший трек «Click Clack Symphony».
Клип месяца: gotlibgotlibgotlib, sabu — «агентство насилия». Слава Марлоу переснял ролик Мумий Тролль «Дельфины». В кадре замечены Сергей Зверев, Глюкоза, Александр Паль и фаундер .solutions Глеб Костин. Во-первых, это красиво, во-вторых, качает, в-третьих, вызывает желание целоваться с домофоном!
Татьяна Черниговская
Что мы читали?
Мартовская проза оказалась хтонической. Из «Колыбельной для рейха» Каролин де Мюльдер мы узнали о ранее неизвестной странице Второй мировой войны: как идеология может вмешиваться в интимную сферу деторождения. В романе Веры Богдановой «Царствие мне небесное» мы погружались в личные размышления писательницы (и автора хитовых «Семи способов засолки души»!) о разводе, борьбе с онкологией и смерти.
Нон-фикшен-литература порадовала, во-первых, релизом Татьяны Черниговской и Константина Анохина «Мозг и его я», где ученые ставят под вопрос достижения нейронауки (баттл, который мы заслужили!). Во-вторых, подробными хрониками группы «Кино» в исполнении журналиста Александра Кушнира.
Текст: Елизавета Вельяминова при участии Александра Павлова, Анны Спириной и Дарьи Гладких
Комментарии (0)