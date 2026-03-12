Блиц-разминка

Начнем с игры-блица. Эдуард Кичигин — художник, который живет как архитектура, или архитектор, который живет как перформанс?

Я архитектор, который живет, как манипулятор, но использует эти манипуляции для своих целей.

Популярность в соцсетях — это органический рост или точный расчет пропорций, как у Витрувия?

Это адски фигачить. Количество переходит в качество.

Если бы вы были эпохой, то какой?

Последней в истории человечества. Вы читали «Задачу трех тел» (сай-фай-роман из трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» писателя Лю Цысиня, основанный на проблеме из классической механики; был экранизирован в Китае в 2023-м, а год спустя на Netflix. — Прим.ред.)? Это вынос мозга. Там вся история цивилизации разогнана до самого финала. В трех книгах. Просто ломает сознание.

Самый сексуальный материал в архитектуре? Бетон, дерево, быть может, мрамор?

Бетон лучше всех, думаю.

Барокко или рационализм?

Рационализм — абсолютная сила. Красота должна быть в совершенстве простых форм. Это идеально. Барокко — красота на базе простых форм, дополнительно украшенная финтифлюшками. Туда можно не ходить, если твои простые формы оверсовершенны.

Вы больше строите образ или пространство?

Я строю манипуляции. Проект — не образ и не пространство. Это манипулирование выгодами огромного количества людей.

Что сложнее придумать — сад или кадр для соцсетей?

Конечно, сад. Объемная композиция намного интереснее, чем плоская.

Эдуард Кичигн в кадре — это про нарциссизм? Или метод исследования масштаба?

Это нарциссизм и метод манипулирования медийкой.

Моноколесо — это про?

Мобильность. Удобство.

Какой город больше других приспособлен для передвижения на моноколесе? Варианты: Петербург, Флоренция, Рим.

Раньше, наверное, был Петербург — у нас большие пространства, широкие тротуары. Но необходимость в моноколесе повышается все-таки в итальянских городах. С их дикими рельефами это очень практично. Я могу весь город посмотреть.

Ваше состояние — это ордер или хаос?

Чаще ордер. Но иногда и хаос, когда бешенство. Но больше ордер. Потому что предсказуемы должны быть и поведение, и результат. Если хаос, то как с тобой работать?