Как галерея 10.203 стала главной по стрит-арту в Петербурге? Рассказывает ее команда

10.203 — это творческое объединение и совместная мастерская уличных художников на «Исткабеле», где в бывших заводских цехах Максим Има, Турбен, Хаксли (он же Иван Ильинский), Сергей Heato, Сергей KK, Никита Dusto показывают проекты не только резидентов своего сообщества, но и других важных акторов локальной сцены. Собирают аншлаги, прокачивают нетворкинг стрит-артистов и не только, запустили феерическое виртуальное выставочное пространство в коллаборации со студией НРТХ (онлайн-бродилка с граффити — это топ!). Команда 10.203 — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Искусство».
Сергей Heato, Сергей KK, Никита Dusto, Турбен, Хаксли (он же Иван Ильинский и да, его маскот — ретривер), Максим Има
Кто вы?
Прежде всего мы — компания старых друзей. А после уже группа из шести художников. Каждый из нас работает в разных техниках и направлениях. Но мы имеем схожие взгляды относительно искусства и того, как это самое искусство можно репрезентовать.
Что и зачем вы делаете?
Изначально мы просто искали место для работы, но на моменте поиска все больше приходило осознание, что когда мы найдем достойное помещение, то было бы классно собрать там выставку.
Пространство было найдено в декабре 2020 года, а в январе 2021-го мы показали в нем свой первый проект «Неправда». Никаких амбициозных планов мы не строили, но целью было показать уличное искусство так, как его видим мы — непосредственные представители этой культуры. Нам казалось, что кураторский подход людей со стороны зачастую не является компетентным. Мы решили сделать по-своему. Всего за 2,5 года мы сделали более десятка проектов внутри пространства и несколько выставок на других площадках. Сейчас 10.203 — это и творческое объединение, и кураторская группа, и выставочное пространство одновременно.
Кто что из себя представляет и какая у каждого роль в комьюнити?
Максим отвечает за связи с общественностью и ведение переговоров. Извините за пафос.
Турбен отвечает за хорошее настроение и подвергает сомнению идеи и предложения.
Сергей Х. отвечает за разработку методов давления и противовесов в коллективе. Технический менеджер. Никогда не опаздывает.
Сергей К. отвечает за медиа и дизайн продакшн. Никогда не опаздывает.
Ваня Ильинский не смог ответить на звонок.
Никита заведует складом. Амбассадор фразы «Знаете, как я бы сделал?».
А если серьезно — все, что касается проекта, мы стараемся не делить на персоналии. Да, кто-то из нас больше силен в той или иной области, но делаем мы все вместе. В данном случае понятие «коллективная ответственность» уместно.
Какие проекты 10.203 оказались самыми резонансными? И кто к вам приходит?
Если честно — уже на открытие первой выставки пришло достаточное количество посетителей, чтобы мы, скажем так, сильно удивились. И с каждым последующим проектом публика росла как в количестве, так и в своем разнообразии. Аудитория приходит абсолютно разная. От самых молодых зрителей до представителей культурных институций города.
А самым громким нашим проектом, наверное, стала выставка «Блеск и нищета», посвященная сочетанию хрома и черного в граффити-культуре. На открытии в Петербурге мы не справлялись с трафиком, за последующие две недели провели несколько десятков экскурсий по экспозиции. Позднее мы показали этот же проект в Москве, чуть изменив состав участников, где также на открытие выстроилась огромная очередь из желающих попасть на выставку.
Чем вы больше всего увлечены в искусстве прямо сейчас — как Т.О. и по отдельности?
Есть определенное желание — показать, что мы и наш круг общения не ограничены только уличным искусством. Оно, являясь нашим спутником уже долгие годы, по сути лишь катализатор в творчестве. Сейчас интересно делать абсолютно разные проекты — будь то выставка фотографии в условном «белом кубе» или создание серии работ в заброшенном складе в лесу. Может быть, это даже и не увлечение уже, а какая-то потребность в коммуникации. Личные же предпочтения у всех очень многообразные и часто меняются.
Стоит ли художнику быть куратором?
Да, стоит. Но дорогого стоит.
Кроме выставок, что еще обычно происходит в нашей галерее? И что мы еще увидим?
Мы не позиционируем себя как галерею. 10.203 — это не коммерческий проект. Мы не берем деньги за вход и не зарабатываем на продаже искусства. А так — что тут только не происходило. Концерты, кинопоказы, лекции, презентации книг. Что можно будет увидеть в будущем — вопрос всегда открытый. Как можно заметить, жизнь очень непредсказуема. Нам не хотелось бы становиться такой площадкой, где зритель заранее будет знать, к чему готовиться.
Максим Има, Иван Ильинский (Хаксли), Сергей Heato, Турбен,, Сергей KK, Никита Dusto
Что читать, смотреть, слушать и вообще делать, чтобы продолжать заниматься искусством прямо сейчас?
Если читать, смотреть, слушать и еще и делать что-то, то на искусство времени не останется.
Как вы объясняете, что у вас происходит, людям, которые ничего не понимают ни в стрит-арте, ни в искусстве?
Мы всегда даем свободу восприятия зрителю, сознательно не используя много сопроводительного текста и объяснений к выставкам. Любому неподготовленному или случайному посетителю мы стараемся объяснить происходящее простым языком.
А что говорят о вас специалисты — и что из этого и правда так?
Специалисты часто нам рекомендуют сходить к специалистам провериться.
Как вам коллаборация с галереей Марины Гисич в мае 2022-го?
Мы благодарны, что в столь непростое время смогли показать важный для нас проект. Большое спасибо за доверие и свободу высказывания. Марина и вся команда галереи — настоящие профессионалы в своем деле. «Как нарисовать пустоту» — для нас самое сложное и серьезное высказывание на данный момент.
Что покажете этим летом?
В контексте пространства на «Исткабеле» — мы разделили помещение на два: первый зал, в котором мы показываем персональные проекты художников, которые нам интересны в данный момент. Второй большой зал сейчас используется как мастерская. Информацию о предстоящих проектах мы размещаем в наших соцсетях за неделю до открытия.
Что происходит со стрит-артом?
Что-то точно происходит, но опять похоже на русский рок.
Фото: Антон “Selone” Селезнев
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
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