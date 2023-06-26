Как галерея 10.203 стала главной по стрит-арту в Петербурге? Рассказывает ее команда

Кто вы?

Прежде всего мы — компания старых друзей. А после уже группа из шести художников. Каждый из нас работает в разных техниках и направлениях. Но мы имеем схожие взгляды относительно искусства и того, как это самое искусство можно репрезентовать.

Что и зачем вы делаете?

Изначально мы просто искали место для работы, но на моменте поиска все больше приходило осознание, что когда мы найдем достойное помещение, то было бы классно собрать там выставку.

Пространство было найдено в декабре 2020 года, а в январе 2021-го мы показали в нем свой первый проект «Неправда». Никаких амбициозных планов мы не строили, но целью было показать уличное искусство так, как его видим мы — непосредственные представители этой культуры. Нам казалось, что кураторский подход людей со стороны зачастую не является компетентным. Мы решили сделать по-своему. Всего за 2,5 года мы сделали более десятка проектов внутри пространства и несколько выставок на других площадках. Сейчас 10.203 — это и творческое объединение, и кураторская группа, и выставочное пространство одновременно.

Кто что из себя представляет и какая у каждого роль в комьюнити?

Максим отвечает за связи с общественностью и ведение переговоров. Извините за пафос.

Турбен отвечает за хорошее настроение и подвергает сомнению идеи и предложения.

Сергей Х. отвечает за разработку методов давления и противовесов в коллективе. Технический менеджер. Никогда не опаздывает.

Сергей К. отвечает за медиа и дизайн продакшн. Никогда не опаздывает.

Ваня Ильинский не смог ответить на звонок.

Никита заведует складом. Амбассадор фразы «Знаете, как я бы сделал?».

А если серьезно — все, что касается проекта, мы стараемся не делить на персоналии. Да, кто-то из нас больше силен в той или иной области, но делаем мы все вместе. В данном случае понятие «коллективная ответственность» уместно.