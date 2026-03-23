От Ланы Дубайской до Лели из Таракановки: что такое ИИ-сериалы и почему мы их смотрим?

Впервые о брейнрот-контенте — то есть «отупляющем», абсурдном и нелепом — заговорили в 2023 году, когда в соцсетях завирусились мемы про YouTube-шоу Skibidi Toilet об унитазах с головами людей (даже не спрашивайте!). Следующая волна популярности случилась в 2025-м: на этот раз лайкали и репостили 3D-анимации с псевдоитальянскими именами. Да-да, ту самую чашку Балерина Капучино, полено Тунг Тунг Тунг Сахур и акулу Тралалело Тралала!

Сейчас нишу странного, бесполезного и прилипчивого мем-контента заняли ИИ-генерации с животными, людьми и неодушевленными объектами. Сюжеты напоминают сериалы телеканала «Россия 1» с выкрученным на максимум драматизмом, но абсурдным сюжетом: так, капельки воды плачут из-за того, что их разлучают с матерью-краном; полотенце кричит и страдает, когда человек заливает его кондиционером (а заодно дает совет: стирать его исключительно на 60 градусах!); белый сыр с плесенью врет партнерше, что он горгонзола; а беременная (и, естественно, вымышленная!) девушка рэпера Макана якобы провожает его в армию.

Пользователей цепляет неожиданно трешовая картинка, и создатели ИИ-мультфильмов стремительно набирают аудиторию. Например, у блогера @easy.idea*, публикующего бытовые лайфхаки, уже 455 тысяч подписчиков, у автора сериала «Ксюха из 2017» @balassquad* — 149 тысяч, а у креатора «Лели из Таракановки» @llyolya_* — 79 тысяч. В описании профиля такие аккаунты часто предлагают обучение, как генерировать идентичные видео за 15 минут. Интерес неслучаен: охваты достигают миллионов, и бренды интегрируют в ИИ-ролики рекламу.

* Instagram — ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.