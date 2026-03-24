Кто такой Боб Кошелохов? И почему важно знать художника-самоучку и легенду ленинградского андеграунда?

Начало пути

Архетип странник. Так Кошелохова можно было охарактеризовать с раннего возраста. Он родился в 1942-м на Южном Урале. Младенцем осиротел. Из детдомов, в которые его определяли, сбегал, объясняя свое поведение, кроме дедовщины, страстью к свободе и путешествиям.

В 1962 году Боб переезжает в Ленинград. По легенде город, где поселиться, он выбрал, ткнув в карту с завязанными глазами. Здесь он поступил в мединституте, но уже через два года был отчислен за увлечение «немарксистской философией Кьеркегора и Хайдеггера» (архетип мыслитель — тоже хорошо ложится на жизнь Кошелохова, так, в семь лет он уже читал Ницше).

После неудачи с медицинским примерно до 1974 года Боб постоянно менял профессии. Он успел побыть электриком, санитаром, водителем-дальнобойщиком, железнодорожником, матросом, рабочим на стройке. А еще продолжал самостоятельно изучать философию, регулярно посещая «публичку» (Российскую национальную библиотеку) и кафе «Сайгон».