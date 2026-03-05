Татьяна Черниговская — о тайной биологии музыки, суперфудах для мозга и Моцарте

Почему одна мелодия может буквально перевернуть настроение? Как несколько звуков превращаются в сильнейшую эмоцию? Правда ли, что музыка способна менять работу нейронных сетей? На лекции «Музыка и мозг» доктор филологических и биологических наук Татьяна Черниговская объяснила, как искусство влияет на интеллект, память и эмоции. И почему иногда концерт делает для психики больше, чем психотерапия.
Ваш мозг — не ваш
«Сложнее мозга нет ничего во Вселенной, о чем нам хоть что-нибудь известно. Мы привыкли говорить: “мой мозг”. Это очень смелое заявление, потому что из того, что он расположен между моими ушами, вовсе не следует, что он мой. Скорее наоборот — это я принадлежу мозгу.
Он сложнее нас в миллиард раз, причем любого человека — и гения, и самого глупого. Мозг сам по себе — невероятно сложная система. Поэтому ожидать, что там есть отдельный кусочек, который занимается чтением, другой — музыкой, третий — пением, а четвертый — еще чем-то, совершенно наивно.
Речь идет о нейронных сетях, точнее — гиперсети: сети сетей сетей. У нас примерно 86 миллиардов нейронов и каждый из них может иметь тысячи связей с другими. Получается квадриллион соединений. И хуже всего то, что эта сеть нестабильна, она все время меняется. Мы разговариваем несколько минут и за это время у вас и у меня мозг уже переписался. Он уже другой».
Возможно, мир существует только у нас в голове
«В любом учебнике написано, что мозг получает сигналы из внешнего мира и на них реагирует. Если вы выйдете на улицу и спросите сто человек, что делает мозг, все они ответят именно так. Это правда, но это не вся правда.
Человеческий мозг устроен иначе. Он не только реагирует на мир — он сам порождает миры. Все, что создала человеческая цивилизация за десятки тысяч лет, возникло потому, что у нас такой мозг. Все книги, картины, музыка, наука, философия, религии — все это результат работы мозга, который способен не просто воспринимать реальность, но и воображать ее.
Более того, мозгу почти все равно, имеет ли он дело с реальным событием или с тем, что мы представили. Сегодня можно увидеть это на томограммах: если человек представляет, как он отбивает теннисный мяч, активность мозга почти такая же, как если бы он действительно играл. И тогда возникает очень неприятный вопрос: существует ли вообще тот самый “реальный мир”, о котором мы так уверенно говорим?»
Картины, симфонии и стихи — главный аргумент в пользу человечества
«Есть довольно серьезные мыслители, которые говорят, что искусство — это как десерт. Мол, главное — это стейк: его нужно съесть, чтобы выжить. А десерт можно и не есть. Я считаю, что это глубокая ошибка. Искусство — не десерт. Это самое главное!
Представьте, что человечество исчезло, но произведения искусства каким-то чудом остались. Те, кто придут после или прилетят из других частей Вселенной, будут судить о нас не по кофеваркам или технологиям, а по искусству.
Наука пытается понять, как устроен мир. Ученый разбирает машинку, чтобы увидеть, как она работает. Это замечательное занятие. Но если не будет ученых, Вселенной от этого ни холодно ни жарко — ее законы все равно будут действовать. А искусство — это то, чего без человека вообще не существует».
Без слушателя нет ни Баха, ни Моцарта
«Музыка становится музыкой только тогда, когда она попадает в мозг, который способен ее воспринимать. Представьте себе, что перед вами лежит папирус с древнеегипетским текстом или том Шекспира. Если вы не знаете языка, то для вас это просто физический объект: бумага, чернила, знаки. Но если вы умеете читать, то это уже не лист — это текст, смысл, эмоции, история.
С музыкой происходит то же самое. Чтобы звук в неё превратился, нужен мозг, который умеет этот язык читать. Если у человека нет подготовки, он слышит шум, а если есть — музыку. Поэтому восприятие — это активный процесс. Мы видим только то, что способны увидеть, и слышим только то, к чему готовы. Музыка не существует сама по себе, она возникает между композитором и мозгом слушателя».
Несколько нот могут переписать нейроны
«Музыка переводит мозг в совершенно другой режим работы. Когда человек слушает сложную композицию, мозг буквально вспыхивает, как рождественская елка. Работает не какой-то один участок, а почти вся система.
Музыка одновременно является и математикой, и эмоцией. Она соединяет логику и чувства. Меняет химию мозга не в переносном, а в буквальном смысле. Может вызывать выброс дофамина, как наркотик. Влияет на гипоталамус, который регулирует огромное количество процессов — от давления до сексуального поведения. А ещё воздействует на память, моторику и эмоциональную сферу.
Есть исследования, показывающие, что музыка может стимулировать появление новых нейронов в гиппокампе — зоне мозга, связанной с памятью. Если нечто способно воздействовать на эпилепсию, болезнь Паркинсона и даже на гены, то мы понимаем, что это не развлечение, а серьезный биологический игрок».
Моцартом нельзя стать — им можно только родиться
«Я однажды получила статью от коллеги-генетика из Калифорнии. Меня заворожило ее название: “Когда Моцарт стал Моцартом?”. В конце текста был очень короткий ответ: Моцарт стал Моцартом на уровне зиготы, то есть в момент зачатия.
Гением можно только родиться, воспитать его невозможно. Но это не значит, что каждый родившийся гением обязательно им станет. Все зависит от того, куда он попал. Если ребенок живет в семье, где звучит музыка и рядом стоит клавесин — это одна история. А если он родился там, где никто никогда не слышал музыки, он может прожить жизнь и так и не узнать, что он Моцарт. Поэтому гений — странная вещь: сочетание генов, судьбы, обстоятельств и культуры».
Музыка — суперфуд для мозга
«Я абсолютно убеждена, что занятия музыкой — это инвестирование в будущее наших детей. И это не имеет никакого отношения к тому, чтобы воспитать нового Моцарта. Обучение музыке настраивает нейронную сеть человека невероятно тонко. Ребенок учится различать длительность звуков, ритм, последовательности. Он начинает обращать внимание на очень маленькие различия. Все это потом работает в других областях — в чтении, письме, мышлении. Люди, которые получили музыкальную подготовку, имеют более развитую память и высокие когнитивные способности».
«Когда я прихожу на концерт или в оперу, то почти физически чувствую, как музыка очищает мозг. Появляется ощущение, будто я встала под водопад и вся та дрянь, которая накапливается у каждого из нас ежедневно, просто смывается. Музыка — это лекарство в самом прямом смысле. Поэтому, когда жизнь совсем достает, я иногда думаю: может быть, лучше лечь на диван. А потом говорю себе: иди в театр. Это всегда беспроигрышное решение».
