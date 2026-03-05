Татьяна Черниговская — о тайной биологии музыки, суперфудах для мозга и Моцарте

Ваш мозг — не ваш

«Сложнее мозга нет ничего во Вселенной, о чем нам хоть что-нибудь известно. Мы привыкли говорить: “мой мозг”. Это очень смелое заявление, потому что из того, что он расположен между моими ушами, вовсе не следует, что он мой. Скорее наоборот — это я принадлежу мозгу.

Он сложнее нас в миллиард раз, причем любого человека — и гения, и самого глупого. Мозг сам по себе — невероятно сложная система. Поэтому ожидать, что там есть отдельный кусочек, который занимается чтением, другой — музыкой, третий — пением, а четвертый — еще чем-то, совершенно наивно.

Речь идет о нейронных сетях, точнее — гиперсети: сети сетей сетей. У нас примерно 86 миллиардов нейронов и каждый из них может иметь тысячи связей с другими. Получается квадриллион соединений. И хуже всего то, что эта сеть нестабильна, она все время меняется. Мы разговариваем несколько минут и за это время у вас и у меня мозг уже переписался. Он уже другой».

Возможно, мир существует только у нас в голове

«В любом учебнике написано, что мозг получает сигналы из внешнего мира и на них реагирует. Если вы выйдете на улицу и спросите сто человек, что делает мозг, все они ответят именно так. Это правда, но это не вся правда.

Человеческий мозг устроен иначе. Он не только реагирует на мир — он сам порождает миры. Все, что создала человеческая цивилизация за десятки тысяч лет, возникло потому, что у нас такой мозг. Все книги, картины, музыка, наука, философия, религии — все это результат работы мозга, который способен не просто воспринимать реальность, но и воображать ее.

Более того, мозгу почти все равно, имеет ли он дело с реальным событием или с тем, что мы представили. Сегодня можно увидеть это на томограммах: если человек представляет, как он отбивает теннисный мяч, активность мозга почти такая же, как если бы он действительно играл. И тогда возникает очень неприятный вопрос: существует ли вообще тот самый “реальный мир”, о котором мы так уверенно говорим?»

Картины, симфонии и стихи — главный аргумент в пользу человечества

«Есть довольно серьезные мыслители, которые говорят, что искусство — это как десерт. Мол, главное — это стейк: его нужно съесть, чтобы выжить. А десерт можно и не есть. Я считаю, что это глубокая ошибка. Искусство — не десерт. Это самое главное!

Представьте, что человечество исчезло, но произведения искусства каким-то чудом остались. Те, кто придут после или прилетят из других частей Вселенной, будут судить о нас не по кофеваркам или технологиям, а по искусству.

Наука пытается понять, как устроен мир. Ученый разбирает машинку, чтобы увидеть, как она работает. Это замечательное занятие. Но если не будет ученых, Вселенной от этого ни холодно ни жарко — ее законы все равно будут действовать. А искусство — это то, чего без человека вообще не существует».